Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.5 комментариев
WSJ опубликовала детали обмена Ярошенко и Медведчука
Газета The Wall Street Journal рассказала детали обмена Ярошенко и Медведчука
Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) рассказала о подробностях обмена российского летчика Константина Ярошенко на бывшего американского морпеха Тревора Рида в апреле 2022 года.
По данным издания, которое ссылается на турецких и американских чиновников, обмен в обоих случаях происходил на взлетно-посадочной полосе аэропорта Анкары для VIP-персон, сообщает «Коммерсант».
Тревора Рида сопровождали сотрудники спецназа ФСБ «Альфа», а также курировавший обмен с российской стороны полковник Сергей Латков. Борт с десятью иностранцами, участвовавшими в боевых действиях на территории Украины на стороне ВСУ, сопровождал российский бизнесмен Роман Абрамович, отмечает WSJ.
В рамках обмена Виктора Медведчука Украина получила 215 военнопленных, в том числе пятерых командиров батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), Россия – 56 военнопленных.
Ранее сообщалось, что Медведчук назвал условия мирного урегулирования украинского конфликта. По его словам, для этого необходимы учет интересов стран, не относящихся к Западу, признание приоритета человеческих жизней над политическими интересами и понимание, что мир давно дошел до опасной черты.