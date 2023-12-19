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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Кто сможет стать посредником между Израилем и Газой

    Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурка кончилась, настало время культуры

    На то, что пробивается через тридцатилетние слои бетона – робкое и пугливое, – либералы, как помойные псы, кидаются стаями. Они не выносят ничего, что не по методичке. Они до сих пор убеждены, что если люди не восхищаются рубкой икон как художественным жестом, то это не население, а быдло.

    14 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Цинизм Вашингтона добивает то, что осталось от американского лидерства

    Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

    6 комментариев
    19 декабря 2023, 19:54

    WSJ опубликовала детали обмена Ярошенко и Медведчука

    Газета The Wall Street Journal рассказала детали обмена Ярошенко и Медведчука

    WSJ опубликовала детали обмена Ярошенко и Медведчука
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) рассказала о подробностях обмена российского летчика Константина Ярошенко на бывшего американского морпеха Тревора Рида в апреле 2022 года.

    По данным издания, которое ссылается на турецких и американских чиновников, обмен в обоих случаях происходил на взлетно-посадочной полосе аэропорта Анкары для VIP-персон, сообщает «Коммерсант».

    Тревора Рида сопровождали сотрудники спецназа ФСБ «Альфа», а также курировавший обмен с российской стороны полковник Сергей Латков. Борт с десятью иностранцами, участвовавшими в боевых действиях на территории Украины на стороне ВСУ, сопровождал российский бизнесмен Роман Абрамович, отмечает WSJ.

    В рамках обмена Виктора Медведчука Украина получила 215 военнопленных, в том числе пятерых командиров батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), Россия – 56 военнопленных.

    Ранее сообщалось, что Медведчук назвал условия мирного урегулирования украинского конфликта. По его словам, для этого необходимы учет интересов стран, не относящихся к Западу, признание приоритета человеческих жизней над политическими интересами и понимание, что мир давно дошел до опасной черты.

    19 декабря 2023, 15:40
    Путин: Россия не будет мешать спорам по западу Украины, но свое не отдаст
    Путин: Россия не будет мешать спорам по западу Украины, но свое не отдаст
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    История все расставит по своим местам, но Россия свое не отдаст, заявил российский лидер Владимир Путин, говоря о территориальных спорах по западной части Украины.

    В ходе расширенного заседания коллегии Минобороны глава государства заявил, что Россия могла бы быть гарантом территориальной целостности Украины, передает ТАСС.

    «Не хотят? Не надо. История все расставит на свои места. Мы мешать не будем, но свое не отдадим», – сказал он.

    Ранее Путин рассказал о желании части украинцев вернуть западные территории Польше.

    Коментарии (71)
    18 декабря 2023, 21:15
    ЕС ввел посмертные санкции для россиян
    ЕС ввел посмертные санкции для россиян
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Евросоюз впервые в истории евросанкций в рамках 12-го пакета решил оставлять в силе рестрикции против граждан России даже в случае их смерти, чтобы не допустить финансирования спецоперации России на Украине, следует из постановления Совета ЕС.

    В сообщении говорится, что решение Совета ЕС определяет условия, по которым Совет может сохранить имя умершего человека в списке физических или юридических лиц, организаций и структур, в отношении которых действует замораживание активов и запрет на передачу фондов и экономических ресурсов, передает ТАСС.

    Отмечается, что данные меры могут быть приняты, если Совет сочтет, что «есть вероятность, что соответствующие активы могут быть в противном случае использованы» для финансирования действий РФ в отношении Украины или «подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.

    Коментарии (21)
    19 декабря 2023, 08:53
    Немецкого министра одернули во Франции из-за заявления о России

    Лидер французской партии «Патриоты» Филиппо отреагировал на слова министра обороны Германии Писториуса о войне с Россией

    Немецкого министра одернули во Франции из-за заявления о России
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Слова министра обороны Германии Бориса Писториуса подтверждают воинственные настроения представителей Запада по отношению к России, заявил глава партии «Патриоты» во Франции Флориан Филиппо.

    По его словам, такое заявление из Германии является сумасшедшим, этот воинственный настрой должен беспокоить европейские страны, передает РИА «Новости».

    В частности, Филиппо подчеркнул, что эта нацеленность на боевое столкновение – «самоубийственная для представителей ЕС инициатива Вашингтона». Это лишний раз доказывает, что Германия хочет через новый договор ЕС навязать европейскую армию под руководством США и Германии.

    В заключение политик призвал «свободную Францию» выступить против подобной политической обстановки в мире, так как она крайне опасна для Европы и ее армии.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем представители ЕС создают ситуацию для военного столкновения России и Германии.

    Коментарии (16)
    19 декабря 2023, 10:22
    В США предложили кандидатуру на роль посредника в переговорах по Украине

    The Hill: На роль главного посредника в переговорах по Украине может подойти экс-канцлер Германии Меркель

    В США предложили кандидатуру на роль посредника в переговорах по Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель может претендовать на роль одного из ведущих претендентов на роль медиатора в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным касательно конфликта на Украине, выразил газете The Hill мнение профессор Школы международного образования в США Брюс Дэйтон.

    По его словам, представителям Запада нужно усилить миротворческие действия на Украине и начать выстраивать конструктивное общение с Москвой, привлекая для этих целей членов неправительственных организаций или религиозных лидеров, чтобы позднее сформированные идеи передать официальным дипломатам, передает ТАСС.

    В материале подчеркивается, что на роль такого посредника может подойти Меркель ввиду того, что у нее есть определенный опыт общения с российским президентом. Кроме того, в данный момент она не связана с правительством Германии напрямую.

    Также Дэйтон отметил, что на роль посредников подходят и другие деятели, к примеру, из транснациональных компаний.

    Профессор указал, что неконструктивная позиция действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена в данный момент подразумевает, что временами стоит положиться «на авторитетную тетю или заслуживающего доверию дядю».

    «Настал момент… когда третьей стороне нужно помочь в поисках мира в Европе», – резюмировал он.

    Напомним, сама Меркель ранее признавалась в том, что Минские соглашения были нужны только для того, чтобы выиграть время для Украины.

    Как заявлял газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, неискренность и обман со стороны гарантов Минских соглашений на долгие годы определит характер действий России в отношении Запада.

    Коментарии (46)
    19 декабря 2023, 14:43
    Путин: Россия не могла сдать США исконно российское и смотреть, как они чавкают
    Путин: Россия не могла сдать США исконно российское и смотреть, как они чавкают
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия не могла сдать США «исконно российское» и смотреть, как они «чавкают», заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

    «Соединенные Штаты, решив свои задачи текущего плана, значит, оторвав, как они считают, Украину, разорвав отношения России с Европой, в этом плане они добились того, чего хотели, к сожалению. Просто мы по-другому себя вести уже не могли. Или нужно было сдать все и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд? [Это] наша, исконно российская [территория]. Мы не могли так поступить», – приводит его слова ТАСС.

    По словам Путина, США хотели поделить и подчинить Россию кусками, как они сделали с Европой.

    Ранее Путин заявил, что спецоперация на Украине разрушила миф о неуязвимости западной военной техники.

    Коментарии (14)
    19 декабря 2023, 11:53
    Американист объяснил слова Кирби о последнем пакете помощи для Украины

    Американист Дудаков: Заявляя о последнем пакете помощи для Украины, Белый дом оказывает давление на республиканцев

    Американист объяснил слова Кирби о последнем пакете помощи для Украины
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Белый дом заявляет о последнем транше помощи Украине, чтобы заставить республиканцев выделить новые деньги. Однако оппоненты администрации настроены на дальнейшее сокращение финансовой поддержки офиса Зеленского, заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби анонсировал последний пакет помощи Украине.

    «Кирби лукавит, и это, скорее всего, не последний пакет помощи Украине. Про предыдущий транш говорили то же самое. На самом деле, у Пентагона еще осталось в запасе около 500–700 млн долларов. Этой суммы хватит, чтобы провести еще несколько выплат», – заметил американист Малек Дудаков.

    «Такая риторика – безусловно, элемент давления на республиканцев, чтобы они согласились выделить новые средства для Украины. Однако компромисса найти пока не удается. Оппоненты продолжают шантажировать Белый дом неразрешенным миграционным кризисом на южных границах США», – отмечает собеседник.

    «Обсуждение новой помощи Украине переносится на январь, так как нижняя палата Конгресса США уже на рождественских каникулах, а верхняя уйдет на отдых через пару дней. Законодатели вернутся к работе не ранее 3 января, а затем у них будет две недели на согласование бюджета. Вероятно, за это время они и договорятся о каком-то компромиссе», – подчеркивает он.

    «Вместе с тем республиканцы всерьез настроены на сокращение траншей для Украины. Особенно финансовой помощи для ее бюджета, которую планируется резать, что называется, «по живому». Скорее всего, будет выделено 15–20 млрд для ВСУ, но этих средств не хватит ни для наступления, ни даже для полноценной обороны», – акцентирует эксперт.

    «Не исключаю, что в скором времени финансовую ответственность за будущее Украины Вашингтон переложит на Европу. Однако полностью заместить Штаты там попросту не смогут. Так или иначе, сокращение выделяемых Соединенными Штатами средств – это плохие новости для офиса Зеленского», – резюмировал Дудаков.

    Напомним, Соединенные Штаты в конце декабря объявят новый пакет военной помощи Украине, который будет последним в связи с исчерпанием ресурсов на ее поддержку, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он также добавил, что без решения Конгресса США о выделении новых средств у Вашингтона больше не будет доступных ресурсов для помощи офису Зеленского.

    Между тем Сенат США, который пока также не может одобрить выплаты Украине, решил из-за этого вопроса не уходить на новогодние каникулы и продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями. Об этом сообщал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Однако Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции, отказалась последовать примеру сенаторов и планирует продолжить работу только в январе.

    Джон Кирби осудил решение конгрессменов-республиканцев прервать работу на рождественские каникулы. Он посетовал, что «украинцы вновь возвращаются на поле боя», а законодатели тем временем «отправляются домой на праздники».

    Напомним, американский президент Джо Байден еще в октябре запросил у Конгресса выделить чуть более 100 млрд долларов на военную поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Из них 60 млрд долларов предлагается отправить Украине. Этих денег должно хватить на весь 2024 год. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что ждет Украину без американских денег.

    Коментарии (3)
    19 декабря 2023, 13:44
    Путин заявил о резком росте активности НАТО у российских границ

    Путин: К границам России переброшены значительные силы США

    Путин заявил о резком росте активности НАТО у российских границ
    @ Valda Kalnina/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Активность НАТО резко возросла – к российским границам переброшены значительные силы США, заявил президент Владимир Путин.

    Так, в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны он отметил, что к российским границам переброшена авиатехника НАТО, также увеличилась численность войск альянса в Восточной и Центральной Европе, передает ТАСС.

    «Финляндию, как мы знаем, уже втянули в НАТО, планируется вступление Швеции. Фактически это означает очередной этап приближения альянса к нашим границам», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, президент напомнил об обещании представителей Запада, данное Михаилу Горбачеву в 1991-м, расширять НАТО на Восток.

    «Ну вот, пожалуйста. Такие вот партнеры – врут беззастенчиво, просто на каждом шагу», – заметил Путин.

    Президент заметил, что агрессивный характер альянса при этом даже не скрывается за оборонительными формулировками, как ранее заверяли, что они (НАТО) – не военный блок, а политическая организация.

    «Только пятую статью устава НАТО никто не отменял никогда, в доктринальных документах США прямо закреплены претензии на глобальное превосходство», – подчеркнул глава государства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как граждан США запугивают рекрутским набором на войну с Россией.

    Коментарии (11)
    19 декабря 2023, 08:26
    Президент Чехии предположил будущее конфликта на Украине

    Чешский президент Павел признал, что на Украине ожидается плачевная для Европы перемена

    Президент Чехии предположил будущее конфликта на Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    В 2024 году конфликт на Украине станет еще более неприятным для Запада, поделился мнением с изданием Seznam Sprаvy чешский лидер Петр Павел.

    По его словам, развитие украинского конфликта приближается к моменту, когда ожидается значительный прогресс уже к 2024 году, однако с учетом имеющихся данных, это произойдет не в удачном для европейских стран смысле, передает РИА «Новости».

    Павел добавил, что в ЕС ожидают нового сдвига в политике конфликта, связанного с предстоящими в России и Соединенных Штатах выборами.

    Так, по мнению главы Чехии, в случае успеха кандидата Дональда Трампа в США мирные переговоры по украинскому конфликту состоятся уже вне зависимости от мнения Киева или представителей ЕС.

    Кроме того, Павел отметил, что Москва сможет найти компромисс, при котором она вернет себе статус «ключевого игрока», что Европе невыгодно.

    «Придется с этим смириться», – заключил президент Чехии.

    Ранее американские конгрессмены не достигли консенсуса относительно 60 млрд долларов для Украины.

    Коментарии (5)
    19 декабря 2023, 16:18
    ЕС запретил реэкспорт европейских товаров в Россию из третьих стран
    ЕС запретил реэкспорт европейских товаров в Россию из третьих стран
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз ввел для экспортеров европейских товаров обязательное контрактное условие, не допускающее реэкспорт чувствительных товаров в Россию или в другую страну для использования в России. Такие нормы содержатся в 12-м пакете санкций.

    Норма должна быть введена в новые экспортные контракты к 20 марта 2024 года и добавлена в контракты, заключенные до 19 декабря 2023 года, передает РБК.

    Среди товаров, на которые распространяется новое условие о запрете поставок в Россию, микросхемы, танталовые конденсаторы, видеопереговорные устройства, диоды, транзисторы, шариковые подшипники, части самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, шины для воздушных судов, антенные отражатели, накладки тормозных колодок, авиационное топливо.

    Новое условие не обязательно для экспорта товаров в страны-партнеры Евросоюза, такие как США, Великобритания, Япония, Южная Корея, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария.

    Ранее в Кремле заявили, что области, в отношении которых Запад может вводить санкции против России, подходят к концу, что подтверждает 12-й пакет санкций ЕС.

    Коментарии (16)
    19 декабря 2023, 09:26
    Володин раскрыл ущерб западных компаний от санкций против России

    Спикер Госдумы Володин: Евросоюз утвердил 18 тыс. 772 антироссийские санкции

    Володин раскрыл ущерб западных компаний от санкций против России
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз утвердил 18 тыс. 772 антироссийские санкции, однако основной ущерб понесли Соединенные Штаты и европейские страны, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он отметил, что ввиду утверждения ЕС 12-го пакета антироссийских санкций в общей сложности введено 18 тыс. 772 незаконные меры.

    Володин подчеркнул, что подобные меры проходят под диктовку Штатов, Запад наносит вред своим же гражданам.

    Кроме того, в Еврозоне ожидается спад в экономике в течение полугода – первый со времен распространения коронавируса.

    По словам председателя Госдумы, одно американское издание признает, что Белый дом стремился задушить санкциями российскую экономику, однако Москва имела другие планы и превратила бойкот Запада в удачу для России.

    Он также отметил, что ушедшие из России западные компании потеряли более 103 млрд долларов.

    «Эти деньги остались в России», – заключил Володин.

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов. Более того, ЕС даже ввел посмертные санкции для россиян.

    Коментарии (8)
    18 декабря 2023, 21:29
    ЕС ввел запрет на импорт российских сжиженных углеводородов
    ЕС ввел запрет на импорт российских сжиженных углеводородов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций против России решил ввести ограничения на импорт российских сжиженных углеводородных газов (СУГ), следует из заявления ЕС.

    По данным ЕС, такие санкции позволят сократить доходы России более чем на 1 млрд евро, и при этом под ограничения не попадут уже заключенные контракты с отсрочкой максимум на 1 год, передает «Интерфакс».

    Ранее ЕС впервые включил в 12-й пакет санкций против России возможность конфискации финансовых активов российского юридического или физического лица для последующих выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства.

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.

    Коментарии (3)
    19 декабря 2023, 14:29
    Шойгу назвал число поставляющих оружие на Украину стран

    Шойгу: Более 54 стран заявили о поставках вооружения на Украину, в реальности поставки осуществляют 15 стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки вооружений и военной техники на Украину осуществляют 15 стран, с начала специальной военной операции об этом заявляли более 50 стран, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    «С началом спецоперации 54 страны заявили о военных поставках киевскому режиму. Реально вооружение и военная техника поступают из 15 государств», – сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны, передает ТАСС.

    Всего внешние спонсоры предоставили Украине 203 млрд долларов, что на 30 млрд больше ее ВВП, сообщил министр. Шойгу заявил, что Украина фактически является банкротом, поскольку значительная часть предоставленных ей средств – кредиты, которые подлежат возврату.

    Ранее Шойгу сообщил о ликвидации 103 особо жестоких военных преступников на Украине.

    Коментарии (0)
    19 декабря 2023, 14:49
    Путин: Запад после распада СССР работал над разложением России

    Tекст: Валерия Городецкая

    После распада СССР страны Запада прилагали усилия для разложения России, в том числе работая с «пятой колонной», заявил глава государства Владимир Путин.

    «Сразу же после распада СССР Запад самым активным образом начал работать и в России, и с нашей «пятой колонной», вокруг которой мы все время прыгали, гладили их по голове, уговаривали, настраивали на какой-то патриотический лад», – сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны, передает ТАСС.

    Кроме того, западные страны прилагали усилия для разложения России «и с террористическими, в том числе международными организациями, и с сепаратистами», заявил глава государства. Запад также старался растащить вновь образованные независимые государства на постсоветском пространстве, указал Путин.

    Ранее Путин заявил, что Запад продолжает гибридную войну против России.

    Коментарии (3)
    19 декабря 2023, 13:17
    Time: Штаты не планировали поставлять сильное оружие для победы Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты не имели планов направлять в Киев мощное оружие для противостояния с Россией, заявил в журнале Time публицист Эллиот Акерман.

    По его словам, сильную поддержку США не собирались оказывать в принципе, интересы США недостаточно близко пересекаются с интересами украинского народа, передает RT.

    Акерман отметил, что Вашингтон более заинтересован в стабильной обстановке в России, именно поэтому Штаты ввели в отношении Украины политику «медленного одобрения».

    Отмечается, что в этой связи ВСУ получают достаточное количество оружия для продолжения конфликта, однако недостаточное для победы.

    Ранее сообщалось, что состояние ВСУ шокировало приехавшего на Украину журналиста CNN.

    Более того, командир действующей в районе Авдеевки 59-й бригады вооруженных сил Украины заявил, что прикажет солдатам идти с лопатами на российских военных.

    Коментарии (0)
    19 декабря 2023, 13:01
    В Минэкономразвития спрогнозировали рекордный рост товарооборота с Индией

    Минэкономразвития: Торговый оборот России и Индии за три квартала превысил 3,9 трлн рублей

    Tекст: Александра Юдина

    Объем товарооборота между Россией и Индией в течение трех кварталов этого года превысил показатель в 3,9 трлн рублей, что становится историческим рекорд, заявил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач.

    По его словам, в этом году будет обновлен исторический рекорд взаимной торговли – серьезный знак и символ того, что предпринятые ранее действия оказались правильными, передает РИА «Новости».

    Также Вольвач добавил, что в 2023 году Россия и Индия достигли рекордного объема товарооборота.

    По его данным, экспорт из России в Индию за первые три квартала текущего года вырос более чем вдвое, превысив 3,5 трлн рублей.

    Кроме того, замминистра подчеркнул, что благодаря принятым властями мерам по облегчению импорта из дружественных стран, идет устойчивый рост поставок со стороны Нью-Дели. Так, уже за первые три квартала он составил 38%, а в сфере сельскохозяйственной продукции и продовольствия превысил 47%.

    В заключение замглавы ведомства подтвердил, что это – колоссальные цифры, а темпы развития являются действительно удивительными и знаковыми.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что доля дружественных стран в структуре взаимной торговли к 2030 году может вырасти до 90%.

    Напомним, Центр стратегических разработок спрогнозировал, что объем торговли России с недружественными странами по всему миру снизится к 2030 году в пять раз.

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      О необходимости «срочно» обеспечить власти в Киеве «десятками миллиардов» заявила директор МВФ Кристалина Георгиева. Впрочем, и без нее было понятно, что Украина находится на краю финансовой пропасти. Как велика эта пропасть? И как скоро она туда упадет?

    • Залужный против Зеленского: новая драка

      В одном из кабинетов главкома ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство, причем довольно примитивное, да и обнаружили его странным образом. Базовая версия, которой придерживаются многие: главкома прослушивают по приказу Владимира Зеленского. В реальности все может быть сложнее.

    • ЦРУ готовит альтернативу России

      В ЦРУ разрабатывают создание виртуальной «Российской республики» во главе с некой «временной администрацией», которая будет ждать своего часа за пределами РФ. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании с коллегами из СНГ. Чем это реально грозит России?

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