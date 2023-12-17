Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.8 комментариев
NYT: Западные компании потеряли 103 млрд долларов после ухода из России
Покинувшие российский рынок из-за спецоперации иностранные компании потеряли почти за два года более 103 млрд долларов, а российские власти превратили санкции на пользу государству, сообщила газета The New York Times.
Авторы NYT отмечают, что западные компании планировали, что их уход из России «поможет задушить российскую экономику», но российская власть превратила бойкот в «удачу для государства», передает Ura.ru.
В материале говорится, что Путин заставил компании, желающие продавать, делать это по бросовым ценам. Издание указало, что большинство иностранных компаний продолжают работу в России, не желая терять вложенные миллиарды, передает ТАСС со ссылкой на NYT.
Журналисты сетуют, что государственные предприятия приобрели активы корпоративных гигантов, таких как Ikea и Toyota, а Krispy Kreme теперь называется Krunchy Dream; Starbucks возродилась как Stars Coffee, и так далее.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров на правительственном часе в Совфеде заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики полностью провалилась.