Tекст: Вера Басилая

Авторы NYT отмечают, что западные компании планировали, что их уход из России «поможет задушить российскую экономику», но российская власть превратила бойкот в «удачу для государства», передает Ura.ru.

В материале говорится, что Путин заставил компании, желающие продавать, делать это по бросовым ценам. Издание указало, что большинство иностранных компаний продолжают работу в России, не желая терять вложенные миллиарды, передает ТАСС со ссылкой на NYT.

Журналисты сетуют, что государственные предприятия приобрели активы корпоративных гигантов, таких как Ikea и Toyota, а Krispy Kreme теперь называется Krunchy Dream; Starbucks возродилась как Stars Coffee, и так далее.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров на правительственном часе в Совфеде заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики полностью провалилась.