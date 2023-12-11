Выборы-2024: Голосование в новых регионах России знаменует начало новой эры

Депутат Запорожской области Кристина Параскан: Ходить на выборы надо назло противникам России

Tекст: Олег Исайченко

«Мы пойдем голосовать всей волонтерской командой и даже планируем сделать это нашей семейной и профессиональной традицией. У нас наступает новый виток в жизни, буквально новая эра. Мы вернулись домой и для нас важно отдать голос за того, кто дальше поведет страну в будущее», – Кристина Параскан, руководитель регионального штаба #МыВместе, депутат Заксобрания Запорожской области.

«В целом, это голосование станет для Запорожской области, пожалуй, самым важным за долгие годы. Сейчас нет места для поверхностности или легкомыслия. Те, кто не идут на участки, могут в буквальном смысле потопить страну, дать шанс занять кресло не тому человеку. Так случилось с нами, когда выбрали Зеленского – люди казалось забавным то, что место главы государства займет комик. О последствиях мало кто подумал», – продолжила собеседница.

«Часто говорят, что один голос ничего не решает. С одной стороны, эта фраза отчасти верна. Но как быть, если такой позиции придерживается сразу несколько миллионов человек? И тогда мы своими руками лишим страну будущего», – говорит волонтер.

«И что самое главное – если мы не пойдем на выборы и в регионе зафиксируют низкую явку, это станет отличным поводом для противника критиковать нас. Они скажут, мол, это голосование никому не нужно и оно якобы не отражает желания граждан из новых регионов быть в составе России. Нет уж, мы не дадим шансов Украине потешаться над нашим выбором», – заключила Параскан.