У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.9 комментариев
Путин: Рост экономики России будет около 3% по итогам года
Рост экономики России ожидается около 3% по итогам года, это приличные показатели, заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-казахстанских переговоров в Астане.
«У нас экономика растет. В этом году будет рост, ну не такой, конечно, как в Казахстане, [где] пять с лишним процентов, но для российской экономики сегодняшнего дня и вообще в целом для российской экономики под 3% рост – это прилично. В целом по году где-то около 3% будет», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин спрогнозировал рост ВВП в России в 2023 году.