Путин: Рост экономики России будет около 3% по итогам года

Tекст: Вера Басилая

«У нас экономика растет. В этом году будет рост, ну не такой, конечно, как в Казахстане, [где] пять с лишним процентов, но для российской экономики сегодняшнего дня и вообще в целом для российской экономики под 3% рост – это прилично. В целом по году где-то около 3% будет», – цитирует ТАСС Путина.

Ранее Путин спрогнозировал рост ВВП в России в 2023 году.