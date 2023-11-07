По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.3 комментария
Премьер Португалии подал в отставку
Премьер Португалии подал заявление об отставке
Премьер Португалии Антониу Кошта подал заявление об отставке на фоне коррупционного расследования, сообщает телеканал CNN Portugal.
Отмечается, что президент республики созвал Государственный совет в связи с отставкой премьер-министра, передает РИА «Новости».
Ранее телеканал сообщал, что прокуратура проводит обыски в официальной резиденции премьера в рамках дела по проектам разведки лития и строительства водородного завода, пять человек задержаны.