Историограф ГРУ выпустил книгу о работе военной разведки в годы ВОВ

Историограф ГРУ выпустил книгу о работе военной разведки в годы Великой Отечественной войны

В книге «ГРУ на острие Победы» рассказывается о том, как немецкие руководители еще в 1938 году разделили Европу; почему Сталин не смог объективно оценить степень военной угрозы со стороны фашистской Германии, а Берия не доверял донесениям нелегалов, благодаря чему СССР выдержал сокрушительной удар Третьего рейха. А также о том, как военные разведчики предотвратили химическую атаку Гитлера и достали материалы американского атомного проекта.

Вторая книга Лота, выпущенная в торжественной дате, – «Ключи от бездны. Борьба за атомную бомбу». Она раскрывает одну из наиболее драматических глав истории создания атомного оружия – противоборство разведок и контрразведок держав, в годы Второй мировой войны создававших первые атомные бомбы.

Кроме того, издательский дом «Комсомольская правда» выпустил еще одну книгу, посвященную разведке. В издании «Служба внешней разведки Российской Федерации 100 лет. Документы и свидетельства» впервые рассказывается не об отдельных сюжетах и событиях, а обо всех основных вехах истории отечественной внешней разведки с момента ее создания (20 декабря 1920 года) и до сегодняшних дней. Издание подготовлено на основе рассекреченных архивных материалов, большинство из которых увидят свет впервые.

День военной разведки отмечается в России 5 ноября с 2006 года.

