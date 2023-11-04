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    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев И тут происходит неожиданное. Народ объединяется

    Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство – главный фактор победы России

    Кто-то ругается, что Россия из века в века вынуждена жить, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, сложными вызовами и смертельными врагами, и лучшие качества наш народ проявляет именно в такие моменты. На самом деле наш народ проявляет их всегда – просто в трудные времена мы сами в себе их наконец замечаем.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Юбилей Евросоюза не заметил никто

    Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.

    9 комментариев
    4 ноября 2023, 16:34

    Песков о «двойниках» президента: Путин у нас один

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о «двойниках» главы государства Владимира Путина.

    «Путин у нас один!» – заявил Песков, выступая на марафоне общества «Знание» на выставке-форуме «Россия», передает ТАСС.

    Ранее Песков заявил, что все утверждения о наличии у президента России Владимира Путина каких-либо двойников вызывают у Кремля только улыбку.

    3 ноября 2023, 17:12
    Путин о начале СВО: У нас не было другого выбора, на нас уже напали
    Путин о начале СВО: У нас не было другого выбора, на нас уже напали
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия была вынуждена «расчехлить автомат», так как к моменту начала спецоперации на нее уже напали, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты.

    «Перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись? Нет, к сожалению, этого было нельзя сделать. Почему? Потому что на нас уже напали», – передает его слова ТАСС.

    Поэтому, пояснил Путин, у России не было другого выбора, кроме как начать спецоперацию на Украине.

    Ранее Путин заявил, что Россия защищает свои ценности в Донбассе и Новороссии.

    Коментарии (64)
    1 ноября 2023, 21:44
    Путин пошутил про санкции и постельных клопов из Европы
    Путин пошутил про санкции и постельных клопов из Европы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад, запутавшийся в антироссийских санкциях, доходит до абсурда, запрещая ввоз отверток и иголок, но благодаря этому в страну не попадут европейские клопы, заявил президент России Владимир Путин.

    «Наши так называемые партнеры за прошедшие годы напринимали бессчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях. Пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим по статистике, они ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам», – сказал российский лидер в ходе совещания по экономическим вопросам, передает РИА «Новости».

    Путин заявил, что Запад доходит до абсурда, предлагая запретить ввоз отверток и иголок в Россию, однако, «чем меньше барахла, тем, может, даже и лучше». «Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов», – сказал он.

    Ранее во Франции закрыли пять школ из-за распространения клопов.

    Коментарии (20)
    3 ноября 2023, 15:44
    Путин: Запад хотел «победить Россию на поле боя», а сейчас поет по-другому
    Путин: Запад хотел «победить Россию на поле боя», а сейчас поет по-другому
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Запада раньше намеревались «победить Россию на поле боя», а сейчас уже заговорили по-другому, отметил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты России.

    «В военном плане – вот, надо победить Россию на поле боя. Теперь уже по-другому поют, по-другому говорят. Это не значит, что мы должны вести себя агрессивно, это значит, что мы должны быть во всех смыслах этого слова суверенными, независимыми», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин заявил, что переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене декрета киевского режима на запрет таких переговоров, однако кураторы внешней политики страны сейчас начали сами говорить о них.

    Коментарии (17)
    1 ноября 2023, 21:23
    Путин не исключил диверсии Запада против объектов глобальной инфраструктуры РФ
    Путин не исключил диверсии Запада против объектов глобальной инфраструктуры РФ
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    В условиях, когда потенциал санкционной агрессии против России исчерпан, в ход могут пойти диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам

    «В условиях, когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры. Мы помним с вами, что произошло с «Северным потоком»… Важно заранее просчитывать подобные риски, реагировать на них с опережением, чтобы обеспечить уверенную, стабильную работу наших предприятий, компаний, трудовых коллективов», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

    Ранее Путин на совещании по Дагестану назвал долгом настоящего мужчины бороться в ходе СВО с нацизмом, отстаивая Россию и справедливое мироустройство.

    Коментарии (13)
    3 ноября 2023, 15:48
    Путин: Украину создали при СССР за счет включения южнорусских земель
    Путин: Украину создали при СССР за счет включения южнорусских земель
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В составе Российской империи не было Украины, ее сформировали только при советской власти, заявил президент Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты.

    «Мы все хорошо знаем, это факты истории, что все южнорусские земли были переданы при формировании Советской Украины, в период создания СССР. Не было еще никакой Украины в составе [Российской] империи, были области», – цитирует Путина ТАСС.

    Он отметил, что при формировании СССР создали Украину, «прежде всего и в значительной степени – за счет южнорусских земель».

    Также в ходе встречи глава государства отметил, что Россия защищает свои ценности, историю, культуру, язык, в том числе в Донбассе и в Новороссии.

    Коментарии (36)
    3 ноября 2023, 16:21
    Путин рассказал о планах Запада о смене элит на Украине из-за коррупции
    Путин рассказал о планах Запада о смене элит на Украине из-за коррупции
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    На Украине самый высокий в мире уровень коррупции, заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

    «У нас и в России много проблем, мы в России, да и во всем мире боремся с коррупций, но то, как жила Украина в рамках украинской коррупции, – такого в мире нет, я вас уверяю, в мире нет», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Глава государства также уточнил, что борьба с коррупцией на Украине, которая задумана США, не даст результата. По его словам, на Украине «эта коррупция фактически узаконена». «Почему американцы все пытаются бороться с этой коррупцией и ничего не получается? Я думаю, что и не получится», – добавил он.

    «Они сейчас задумали смену элит – и экономических, и политических – все будет то же самое», – подчеркнул Путин.

    Ранее более 30% украинцев заявили, что уровень коррумпированности на Украине безнадежный, и положительных изменений в так называемой борьбе с коррупцией нет.

    В сентябре бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ не могут справиться с тяжелыми потерями и многочисленными ранеными на фронте из-за коррупции в министерстве здравоохранения.

    Коментарии (4)
    1 ноября 2023, 21:53
    Путин: Зарплаты растут темпами выше инфляции
    Путин: Зарплаты растут темпами выше инфляции
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Безработица в России находится на устойчиво низком уровне, около 3%, а зарплаты растут выше инфляции, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое провел в режиме видеоконференции.

    Он добавил, что «увеличиваются и заработные платы в экономике». «За восемь месяцев они прибавили 7,5% в реальном выражении, то есть растут заработные платы темпами выше инфляции», – цитирует Путина ТАСС.

    Также он отметил, что правительство РФ и Банк России должны скоординировать свои усилия по снижению инфляции, подчеркнув, что этот показатель напрямую отражается на благополучии россиян и их семей.

    Ранее Путин заявил, что рекордно низкая безработица – показатель эффективной экономической политики.

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    3 ноября 2023, 16:15
    Путин: На события в Махачкале власти отреагируют в соответствии с российскими законами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские власти должным образом отреагируют на события в Махачкале, заявил Владимир Путин на форуме «Сообщество». Главу государства поразила реакция Запада на произошедшее в столице Дагестана.

    «Это событие, на которое мы должны обратить внимание и должным образом, в соответствии с российскими законами отреагировать. Мы это сделаем, конечно», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    «Мы, конечно, должны с ясной головой воспринимать все происходящие события, понимать, где корень зла, откуда это идет... Надо просто понимать, что происходит. А вбрасывают, мы же знаем, через соцсети, вбрасывали люди, которые проживают за границей, в том числе на Украине», – заявил президент.

    Глава государства, как сообщает официальный сайт президента,  отметил, что его удивила позиция заокеанских «деятелей» на произошедшее: «Они вроде как поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы».

    Напомним, жители Дагестана устроили погром в аэропорту Махачкалы из-за приземления там борта из Израиля. Ранее Путин заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы были инспирированы через соцсети, в том числе с Украины при участии спецслужб Запада.

    Коментарии (9)
    4 ноября 2023, 15:43
    Путин рассказал о своих впечатлениях о Луганске

    Президент России Путин рассказал, что ему понравился Луганск

    Tекст: Вера Басилая

    Во время общения с общественными организациями на Красной площади президент России Владимир Путин поделился своими впечатлениями от Луганска, назвав его хорошим городом.

    Путин отметил, что на Луганск удалось посмотреть из окна машины, но ему понравилось. «Хороший город, но многое еще надо сделать», – сказал президент, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Россия продолжит выделять деньги на развитие новых регионов, так как экономика работает ритмично и «все получается».

    Коментарии (0)
    2 ноября 2023, 17:23
    Путин поручил обеспечить детей с диабетом системами мониторинга глюкозы

    Путин поручил обеспечить больных диабетом детей системами для мониторинга глюкозы в крови

    Путин поручил обеспечить детей с диабетом системами мониторинга глюкозы
    @ DPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря обеспечить больных сахарным диабетом детей расходниками для мониторинга глюкозы в крови, говорится в перечне поручений президента.

    «Правительству России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить доступность для детей, больных сахарным диабетом, медицинских изделий и расходных материалов к ним для проведения непрерывного мониторинга глюкозы в крови», – приводит поручение РИА «Новости».

    Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.

    Ранее сообщалось, что правительство России направит порядка 3,7 млрд рублей на создание и модернизацию эндокринологических центров для людей с сахарным диабетом, служб помощи таким пациентам и дооснащение медицинских организаций в регионах.

    Коментарии (4)
    3 ноября 2023, 15:28
    Путин: Россия защищает свою культуру, историю и язык в Донбассе и Новороссии
    Путин: Россия защищает свою культуру, историю и язык в Донбассе и Новороссии
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что страна защищает свои ценности, историю, культуру и язык, в том числе в Донбассе и Новороссии.

    «Давайте вспомним то, что происходило во времена, скажем, Александра Невского. Ведь он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию Запада. Почему? Потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного – нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели. И это самое главное, потому что если разрушается культура, и традиции, и история народа, то народ постепенно начинает исчезать как этнос, растворяться, как снег поздней весной», – заявил глава государства в ходе встречи с новым составом Общественной палаты России, передает официальный сайт президента.

    «Почему мы так почитаем Александра Невского как святого? Именно за этот выбор. Он думал о том, чтобы сохранить русский народ, а затем и все народы, проживающие на территории нашей огромной страны», – сказал президент. 

    «Во многом то же самое происходит и сегодня, когда мы говорим о том, что мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою историю, свою культуру, свой язык, в том числе и помогая это сделать нашим братьям и сестрам на Донбассе и в Новороссии. В этом ключ происходящих сегодня событий», – подчеркнул Путин.


    Ранее президент России Владимир Путин, говоря о целях спецоперации на Украине, заявил, что дело не в территориях, а в гарантиях безопасности людей.

    Коментарии (21)
    2 ноября 2023, 12:36
    Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

    Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

    Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), документ опубликован на официальном портале правовых актов.

    В соответствии с документом, отменяется статья 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний». В ней предлагается ратифицировать Договор, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года, передает РИА «Новости».

    При этом ряд стран, включая США, до сих пор не ратифицировали ДВЗЯИ. Россия сделала это в 2000 году.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Россия выходит из этого договора.

    Коментарии (10)
    3 ноября 2023, 16:02
    Путин заявил о продаже Украиной оружия на Ближний Восток и талибам
    Путин заявил о продаже Украиной оружия на Ближний Восток и талибам
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина продает оружие Украине и талибам (движение «Талибан» запрещено в России), оно распространяется по всему миру, заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты России.

    «Сейчас говорят – оружие появляется на Ближнем Востоке с Украины. Конечно, появляется, продают потому что», – цитирует ТАСС Путина.

    По его словам, украинцы продают оружие и талибам (запрещено в России), а оттуда «идет куда угодно дальше».

    Ранее Путин сообщал, что на Украине занимаются продажей оружия, часть из него попадает в Африку, часть – на Ближний Восток.

    Коментарии (2)
    3 ноября 2023, 16:27
    Путин похвалил воюющих в зоне СВО жителей Кавказа
    Путин похвалил воюющих в зоне СВО жителей Кавказа
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кавказцы блестяще проявили себя в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, отметил президент России Владимир Путин.

    На встрече с новым составом Общественной палаты России Путин, говоря о кавказцах, находящихся в зоне СВО, заявил, что они воюют отлично, передает ТАСС.

    «Что касается ребят, которые воюют в зоне специальной военной операции с Кавказа, – их много и воюют они отлично, героически», – сказал российский лидер.

    Ранее сообщалось, что ВС РФ за неделю нанесли 15 групповых ударов по складам и пунктам дислокации ВСУ.

    Коментарии (5)
    2 ноября 2023, 15:36
    Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России создан Национальный центр исторической памяти при президенте РФ, глава государства Владимир Путин подписал соответствующий указ.

    Национальный центр исторической памяти возглавила историк Елена Малышева, передает ТАСС.

    В сентябре президент России Владимир Путин поручил подготовить проект документа о создании Национального центра исторической памяти, а также определить источники финансирования. Планировалось, что центр объединит усилия по сохранению исторической памяти, чтобы успешнее бороться с фальсификацией истории.

    Коментарии (16)
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