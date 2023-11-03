По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.0 комментариев
Арестованного сына экс-посла Армении в России оправдали
Арестованный ранее сын бывшего посла Армении в России Армена Смбатяна главный дирижер государственного симфонического оркестра республики Сергей Смбатян оправдан, сообщил его адвокат Ерванд Варосян в сосетях.
«Решением прокурора уголовное преследование в отношении Сергея Смбатяна прекращено на основании того, что он не совершал инкриминируемого ему деяния. Маэстро Сергей Смбатян был оправдан», – приводит его сообщение РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что суд Еревана арестовал на два месяца экс-посла Армении в России Армена Смбатяна и его сына – главного дирижера государственного симфонического оркестра республики – Сергея Смбатяна. Отцу и сыну предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах по делу о злоупотреблениях при сделке с земельным участком в Ереване. По версии следствия, Смбатяны нанесли ущерб государству на 2,5 млн долларов.