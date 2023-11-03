Арестованного сына экс-посла Армении в России оправдали

«Решением прокурора уголовное преследование в отношении Сергея Смбатяна прекращено на основании того, что он не совершал инкриминируемого ему деяния. Маэстро Сергей Смбатян был оправдан», – приводит его сообщение РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что суд Еревана арестовал на два месяца экс-посла Армении в России Армена Смбатяна и его сына – главного дирижера государственного симфонического оркестра республики – Сергея Смбатяна. Отцу и сыну предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах по делу о злоупотреблениях при сделке с земельным участком в Ереване. По версии следствия, Смбатяны нанесли ущерб государству на 2,5 млн долларов.