Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.29 комментариев
В Ереване арестовали экс-посла Армении в России и его сына
В Ереване арестовали экс-посла Армении в России и его сына по обвинению в мошенничестве
Ереванский суд арестовал на два месяца экс-посла Армении в России Армена Смбатяна и его сына – главного дирижера государственного симфонического оркестра республики – Сергея Смбатяна по обвинению в мошенничестве.
Как пишет Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры страны, суд Еревана первой инстанции избрал для дипломата в качестве меры пресечения арест на два месяца. Несколькими часами ранее также был арестован его сын – главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян, передает РИА «Новости».
Отцу и сыну предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах по делу о злоупотреблениях при сделке с земельным участком в Ереване. По версии следствия, Смбатяны нанесли ущерб государству на 2,5 млн долларов.
Ранее Армена Смбатяна и его сына главного дирижера симфонического оркестра Сергея Смбатяна задержали в Армении по обвинению в мошенничестве.