В Ереване арестовали экс-посла Армении в России и его сына по обвинению в мошенничестве

Tекст: Валентина Григоренко

Как пишет Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры страны, суд Еревана первой инстанции избрал для дипломата в качестве меры пресечения арест на два месяца. Несколькими часами ранее также был арестован его сын – главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян, передает РИА «Новости».

Отцу и сыну предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах по делу о злоупотреблениях при сделке с земельным участком в Ереване. По версии следствия, Смбатяны нанесли ущерб государству на 2,5 млн долларов.

Ранее Армена Смбатяна и его сына главного дирижера симфонического оркестра Сергея Смбатяна задержали в Армении по обвинению в мошенничестве.