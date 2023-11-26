Всероссийская акция «Завтрак для мамы» прошла по всей России

Tекст: Валентина Григоренко

Председатель Правления Движения Первых Григорий Гуров отметил, что акция Движения Первых ко Дню матери стала прекрасной возможностью для всех участников поделиться своей любовью к самому близкому в жизни человеку в необычном формате. Он рассказал, что первые подготовили своим мамам утренние угощения, приготовленные собственными руками. По его словам, акция «Завтрак для мамы» откликнулась в сердцах ребят в масштабах всей страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Совместный процесс приготовления блюд Первые сопроводили фото- и видеосъемкой и опубликовали на личных страницах в социальных сетях с официальным хештегом #ЗавтракМамыПервых. Ребята также подготовили теплые пожелания своим близким, записали бабушкам и мамам видеоролики с поздравлениями, нарисовали открытки и украсили комнаты.

Устроить праздник для своей мамы решила и участница Движения Первых из Волгоградской области Саша Бугаева. Девочка вместе с папой приготовила для своей мамы интересный десерт – блины в духовке с карамелизированной грушей, творожным сыром и медом.

«Мама каждое утро готовит вкусный завтрак всей семье. Я подумала: почему бы и мне не порадовать ее в этот особенный день? Специально проснулась пораньше, чтобы вместе с папой приготовить блинчики и нарядить комнату. Было здорово – подняла маме настроение на целый день, и от этого сама была счастлива! Любите и уважайте своих мам не только по праздникам», – добавила девочка.

Ребята из множества регионов порадовали мам и бабушек России разнообразием блюд. Например, Первые из Крыма готовили близким бутерброды с лососем и авокадо, японское пирожное моти, панкейки. В Смоленской области девочки и мальчики поздравили мам и бабушек пиццей, сырниками, пирогом с фруктами. На Камчатке ребята приготовили торт, сладкие роллы, омлет.