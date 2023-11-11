В Иране заявили о поражении США на Ближнем Востоке после операции ХАМАС

Министр Хатиб: США потерпели поражение на Ближнем Востоке из-за операции ХАМАС

Tекст: Вера Басилая

Хатиб отметил, что гегемония американской власти, которая оказывала поддержку Израилю пала и позорно ушла из региона. Министр, как передает иранское государственное агентство IRNA, также указал на то, что США потерпели гораздо большую неудачу, чем сам Израиль, передает РИА «Новости».

По словам Хатиба, неудача в Израиле изменит политические методы США на Ближнем Востоке.

Ранее CNN сообщила, что дипломаты США предупредили американское правительство, что поддержка Израиля испортит отношения с «целым поколением арабов».

Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему поддержка Израиля создает для президента США Джо Байдена проблемы внутри страны.