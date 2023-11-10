Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Утверждены правила компенсаций иностранным холдингам за их активы в России
Правительство утвердило правила выплаты иностранным холдингам на время приостановления их прав в России: размер компенсации рассчитывается в зависимости от долей владения акциями и их рыночной стоимости, следует из постановления премьер-министра России Михаила Мишустина.
Речь идет о правах крупных иностранных компаний на экономически значимые организации в России. Согласно постановлению, решение о компенсации принимается экономически значимой организацией при обращении холдинга к ней. Размер выплаты рассчитывается в зависимости от долей владения акциями и их рыночной стоимости, передает ТАСС.
Напомним, в апреле президент России Владимир Путин подписал указ, по которому во временное управление Росимущества были переданы доли зарубежных акционеров в российских «дочках» международных холдингов «Юнипро» и «Фортум». Мера была принята в ответ на недружественные шаги Запада в отношении России.
В июле был подписан аналогичный указ в отношении российских дочерних структур производителя молочных продуктов Danone, а также доли в российской пивоваренной компании «Балтика», принадлежащие разным структурам Carlsberg.