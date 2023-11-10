Утверждены правила компенсаций иностранным холдингам за их активы в России

Tекст: Вера Басилая

Речь идет о правах крупных иностранных компаний на экономически значимые организации в России. Согласно постановлению, решение о компенсации принимается экономически значимой организацией при обращении холдинга к ней. Размер выплаты рассчитывается в зависимости от долей владения акциями и их рыночной стоимости, передает ТАСС.

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин подписал указ, по которому во временное управление Росимущества были переданы доли зарубежных акционеров в российских «дочках» международных холдингов «Юнипро» и «Фортум». Мера была принята в ответ на недружественные шаги Запада в отношении России.

В июле был подписан аналогичный указ в отношении российских дочерних структур производителя молочных продуктов Danone, а также доли в российской пивоваренной компании «Балтика», принадлежащие разным структурам Carlsberg.