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Путин в штабе ЮВО осмотрел закупаемые в войска багги Desertcross
Президент Владимир Путин во время посещения штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону ознакомился с закупаемыми в войска мотовездеходами Desertcross 1000-3.
Кадры показали в эфире телеканала «Россия-24».
Напомним, Путин прилетел в Ростов-на-Дону после визита в Астану. В штабе его сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Минобороны России Валерий Герасимов и другие военачальники. Президента ознакомили с новыми образцами военной техники, ему также доложили о ходе специальной военной операции (СВО).
Во дворе штаба были выставлены несколько экземпляров багги Desertcross 1000-3 китайской компании AODES. Шойгу рассказал Путину об этой технике, назвав ее «крайне востребованной», передает ТАСС.
Согласно информационному стенду рядом с машинами, этот мотовездеход предназначен в войсках для ведения дозорных и разведывательных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций, а также перевозки материальных средств в сложных дорожно-грунтовых условиях. Там же написано, что сейчас в войсках 537 единиц Desertcross 1000-3 базовой комплектации, закупается еще около 1,5 тыс. с дополнениями, в том числе 500 – в декабре 2023 года, остальные в первом квартале 2024 года. Стоимость в базовой комплектации для ВС России составила 1,58 млн рублей, с дополнениями – 2,1 млн.
После осмотра техники во дворе штаба Путин с военачальниками поднялись наверх, где президент России получил доклады о ходе СВО. По правую руку от президента за столом сел Шойгу, по левую – Герасимов, также рядом находился начальник Главного оперативного управления – первый замглавы Генштаба Сергей Рудской.