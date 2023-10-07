«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.15 комментариев
В Британии предположили скорое начало переговоров по Украине
Sky News: Зеленского вынудят пойти на компромисс с Россией
Растущая усталость Запада от украинского конфликта рано или поздно вынудит Владимира Зеленского пойти на компромисс с Россией, союзники не готовы к затяжной войне, сообщил сайт телеканала Sky News.
Автор публикации указывает, что Западу придется выбрать между симпатиями к Украине и проблемами со стоимостью жизни и высокими затратами на электроэнергию, передает радио Sputnik.
Отмечается, что поддержка Киева отрицательно повлияла на экономику его союзников, а недавний опрос в США показал, что большинство американцев не поддерживают продолжение помощи Украине.
Журналист задается вопросом, не идет ли речь о начале конца для Украины, ведь дальнейшая военная поддержка со стороны Запада грозит вылиться в затратный и затянутый конфликт, к чему союзники не готовы.
В материале подчеркивается, что все конфликты либо заканчиваются поражением одной стороны, либо достижением компромисса.
Ранее экс-сотрудник MI6 Алистер Крук заявил, что в случае прекращения финансирования Украины конфликт может завершиться уже зимой.