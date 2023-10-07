Sky News: Зеленского вынудят пойти на компромисс с Россией

Tекст: Вера Басилая

Автор публикации указывает, что Западу придется выбрать между симпатиями к Украине и проблемами со стоимостью жизни и высокими затратами на электроэнергию, передает радио Sputnik.

Отмечается, что поддержка Киева отрицательно повлияла на экономику его союзников, а недавний опрос в США показал, что большинство американцев не поддерживают продолжение помощи Украине.

Журналист задается вопросом, не идет ли речь о начале конца для Украины, ведь дальнейшая военная поддержка со стороны Запада грозит вылиться в затратный и затянутый конфликт, к чему союзники не готовы.

В материале подчеркивается, что все конфликты либо заканчиваются поражением одной стороны, либо достижением компромисса.

Ранее экс-сотрудник MI6 Алистер Крук заявил, что в случае прекращения финансирования Украины конфликт может завершиться уже зимой.