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    Трамп отказался возглавить Палату представителей США
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Западу нужна затяжная война до последней украинки

    Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.

    6 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Не признав Карабах, армяне сами загнали себя в ловушку

    Хитрая «многовекторная» политика рано или поздно лишает тебя всех союзников. Даже тех, кто горой за тебя стоял веками. Или же эти союзники будут поддерживать тебя только на словах, как Франция. Или использовать в собственных геополитических интересах, как США.

    23 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговоры о Евросоюзе «от Лиссабона до Луганска» будут забыты

    Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.

    12 комментариев
    4 октября 2023, 19:33

    Жена Зеленского потратила в США более 1 млн долларов на украшения Cartier

    The Nation: Зеленская потратила в Нью-Йорке более 1 млн долларов на украшения Cartier

    Жена Зеленского потратила в США более 1 млн долларов на украшения Cartier
    @ Ida Marie Odgaard/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Елена Зеленская потратила более 1,1 млн долларов на покупку ювелирных украшений в бутике в Нью-Йорке, когда вместе с мужем была в США, чтобы заручиться постоянной финансовой поддержкой со стороны Вашингтона.

    По словам сотрудницы ювелирного магазина, Зеленская общалась с персоналом очень грубо. Консультант предложила супруге украинского президента небольшую экскурсию, но та сказала: «Кто сказал, что мне нужны такие советы?», отказавшись от помощи продавца, пишет «Российская газета» со ссылкой на The Nation.

    После этого разговора Зеленская поговорила с менеджером, на следующий день предложившую экскурсию продавца уволили из бутика. По ее словам, Елена Зеленская в окружении нескольких охранников скупила топ ювелирных изделий на сумму более 1,1 млн долларов. Уволенная продавщица успела сделать копию чека, когда пришла за своими личными вещами. Судя по чеку, жена Зеленского купила браслет, серьги и ожерелье из белого золота с бриллиантами и ониксами.

    Ранее стало известно, что Киев получил предупреждение от Вашингтона после принятия закона о временном бюджете США, в нем говорится, что на Украине не должно быть коррупционных скандалов.

    4 октября 2023, 14:57
    ВС России уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ «Соледар»

    Российские военные уничтожили бомбой ФАБ-1500 штаб «Соледар» с 50 командирами ВСУ

    ВС России уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ «Соледар»
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ВВС уничтожили авиационной бомбой ФАБ-1500 штаб отдельной тактической группы «Соледар» в населенном пункте Александро-Калиново, потери составили более 50 офицеров командного состава.

    Штаб с украинскими командирами был хорошо замаскирован и защищен в глубоком тылу в поселке Александро-Калиново, в августе его посещал президент Украины Владимир Зеленский. Отмечается, что цель выявила космическая разведка, а удар был нанесен авиационной бомбой ФАБ-1500, пишет «Московский комсомолец».

    Уничтоженный КП координировал действия частей ВСУ на Артемовском направлении, руководил частями, которые пытаются вернуть Артемовск.

    На появившемся в соцсетях видео видно, что разбор завалов продолжается. Отмечается, что потери ВСУ составили более 50 офицеров командного состава, кроме того, большое количество раненых отправлено в Жешув и в госпитали НАТО.

    Российским ударом по КП были нарушены связь и управление частями ВСУ на этом участке фронта, сюда стекались все данные разведки, анализировалась оперативная обстановка, осуществлялась связь с украинским Генштабом.

    Ранее начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что в Артемовском районе ДНР российской артиллерией поражен пункт управления и связи вооруженных сил Украины.

    Напомним, российские военные ликвидировали цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ близ Павлограда в Днепропетровской области Украины.

    Коментарии (14)
    4 октября 2023, 11:30
    Медведев обратил внимание на две «приятные для Киева» новости
    Медведев обратил внимание на две «приятные для Киева» новости
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал на две новости, которые могут оказаться приятными для действующего киевского режима.

    Так, в своем Telegram-канале Медведев привел заявление главы Евросовета Шарля Мишеля, допустившего, что Украина вступит в Евросоюз к 2030 году. «Это значит, что в ЕС верят, что нынешнее бандеровское государство просуществует до этого времени», – отметил зампред СБ РФ.

    Также Медведев указал, что впервые в американской истории отправлен в отставку спикер Палаты представителей Конгресса. «Причем именно из-за любви к киевской власти и бюджетным компромиссам по финансированию бандеровцев», – написал он, с иронией отметив, что в этом есть «несомненный повод для гордости», поскольку выбор стоял между решением многочисленных внутренних проблем самих Штатов и дальнейшим кормлением неонацистов.

    «Правда, денег пока осталось всего на два месяца», – добавил зампред Совета безопасности России.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США перевели Украину в режим «денег нет, но вы держитесь».

    Коментарии (8)
    4 октября 2023, 13:04
    ФСБ: Попавший в плен в Крыму украинский диверсант рассказал о задании снять видео с украинским флагом
    ФСБ: Попавший в плен в Крыму украинский диверсант рассказал о задании снять видео с украинским флагом
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участник украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), пытавшейся проникнуть на Крымский полуостров на катере и гидроциклах, попал в плен, сообщили в ФСБ. На допросе пленный заявил, что группа планировала снять видео и фото на фоне украинского флага на территории Крыма.

    Попытку проникновения ДРГ в Крым спланировали в Главном управлении разведки украинского Минобороны, они использовали для этого быстроходный катер и три гидроцикла, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Отмечается, что инцидент произошел в среду, 4 октября, попытку проникновения пресекли пограничники ФСБ совместно с подразделениями Черноморского флота и регионального управления Росгвардии.

    Один из диверсантов попал в плен, на допросе он заявил, что группа планировала снять видео и фото на фоне украинского флага на территории Крыма.

    В конце августа ФСБ предотвратила попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область.

    Коментарии (38)
    4 октября 2023, 16:53
    Посол Израиля на Украине опубликовал видео с гимном украинских националистов
    Посол Израиля на Украине опубликовал видео с гимном украинских националистов
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильский посол в Киеве Михаэль Бродский разместил видеозапись, на которой военнослужащие из Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) поют песню «Червона калина», считающуюся гимном украинских националистов.

    В ролике девушки исполняют песню «Червона калина», Бродский указал, что они служат в израильской армии, передает РИА «Новости».

    Песня «Червона калина» считается гимном украинских националистов  «Украинской повстанческой армии» (УПА, экстремистская организация, запрещена в России, сотрудничала с нацистской Германией) и полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

    Напомним, в конце сентября в канадском парламенте прошло чествование украинского нациста Ярослава Гуньки. Россия потребовала от ООН и ОБСЕ дать оценки попыткам реабилитации фашизма.

    Коментарии (23)
    4 октября 2023, 01:11
    Писториуса рассердил вопрос о предотвращении конфликта на Украине

    Вопрос о возможном предотвращении конфликта на Украине рассердил министра обороны Германии Писториуса

    Писториуса рассердил вопрос о предотвращении конфликта на Украине
    @ Chris Emil Janssen/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны Германии Борис Писториус рассердился, когда его спросили о том, почему Берлин не предотвратил конфликт на Украине до начала специальной военной операции России.

    Писториус отвечал на вопросы граждан Германии. Один из них заявил, что хочет задать вопрос, который «в Германии вообще нельзя задавать». Писториус заверил, что задавать можно любой вопрос. «Это вы так говорите», – сказал его собеседник.

    Мужчина спросил, почему канцлер Германии Олаф Шольц не пошел на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине до российской СВО. Собеседник Писториуса заявил, что глава российского государства Владимир Путин не раз предлагал переговоры, но СМИ Германии не рассказывали об этом, передает РИА «Новости».

    Модератор прервала мужчину, объяснив свои действия нехваткой времени. В ответ он указал на право выражать свое мнение, после чего в зале прозвучали аплодисменты, передает ТАСС.

    Писториус раздраженным тоном заявил: «Простите, у вас нет права!». По его словам, «свобода выражения мнения» подразумевает «свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты». «Точка», – сказал министр. В зале снова прозвучали аплодисменты.

    В сентябре Писториус вышел из себя во время дискуссии с участием мэра Киева Виталия Кличко в Мюнстере, когда ведущий поднял вопрос о возможных поставках Украине крылатых ракет Taurus.

    Коментарии (14)
    4 октября 2023, 15:36
    Сальдо рассказал о подготовке ВСУ к форсированию Днепра в Херсонской области

    В Херсонской области рассказали о накапливании ВСУ техники на правобережье Днепра

    Сальдо рассказал о подготовке ВСУ к форсированию Днепра в Херсонской области
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ стягивают западную технику на правый берег Днепра для возможного форсирования реки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

    Он уточнил, что ВСУ делают это для возможного форсирования Днепра и перехода на левобережье. По словам Сальдо, удары украинской армии будут в том числе нацелены на мирное население и гражданскую инфраструктуру, передает ТАСС.

    Он также отметил, что ВСУ, как и раньше, пытаются небольшими группами высадиться на острова в пойме Днепра, российские силы эти попытки пресекают.

    Напомним, вблизи южного участка Донецкого фронта украинские националисты создали резерв и в течение пяти-семи дней ВСУ готовятся предпринять какие-то действия на этом направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Коментарии (20)
    3 октября 2023, 22:16
    ЕС собрался начать переговоры с Киевом по вступлению Украины в Евросоюз

    Politico заявила о намерении ЕС начать официальные переговоры с Украиной по вступлению в Евросоюз

    ЕС собрался начать переговоры с Киевом по вступлению Украины в Евросоюз
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз собирается дать Киеву «зеленый свет» на начало официальных переговоров по вступлению Украины в ЕС, сообщают СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

    Как заявили дипломаты, до конца 2023 года в ЕС намерены дать Киеву «зеленый свет» на переговоры. «Официальное объявление ожидается уже в декабре», – приводит РИА «Новости» текст Politico.

    В ноябре Еврокомиссия представит доклад о том, насколько Украина и другие страны, желающие вступить в ЕС, соответствуют требованиям. Источник заявил, что «отдельное государство не сможет противиться стремлению» к таким переговорам. Однако, если Киев не успеет выполнить требования ЕС, добро на переговоры могут дать, даже не согласовав их юридические рамки, передает «Интерфакс»

    «Рабочее предположение действительно заключается в том, что к декабрю Европейский совет примет решение начать переговоры», – заявил один из источников. Другой пояснил, что цель – в декабре политически договориться о начале переговоров, а юридическое решение о приеме Украины может быть принято к началу 2024 года. Третий дипломат утверждает, что Киев продемонстрировал прогресс в выполнении требований ЕС, проблемной в краткосрочной перспективе остается область, касающаяся меньшинств, пишет «Московский комсомолец».

    Напомним, 1 сентября стало известно, что ЕК в октябре намерена представить план по расширению Евросоюза. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине предстоит «трудный бой» перед вступлением в Евросоюз, европейская дипломатия должна заставить украинское общество работать для этого.

    Коментарии (21)
    4 октября 2023, 08:00
    Украина обстреляла кассетными боеприпасами Брянскую область

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об украинском обстреле региона кассетными боеприпасами

    Украина обстреляла кассетными боеприпасами Брянскую область
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Севский, Погарский, Климовский, Трубчевский районы подверглись украинскому обстрелу кассетными боеприпасами, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Как сообщил Богомаз в Telegram, «украинские террористы» использовали для обстрела РСЗО. По предварительным данным, никто не пострадал, но обстрел привел к «частичным разрушениям жилых домовладений, хозяйственных построек».

    Напомним, во вторник ВСУ также обстреляли поселок в Брянской области снарядами с кассетной боевой частью.

    Коментарии (23)
    4 октября 2023, 10:12
    ВКС пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму

    Минобороны: ВКС пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму

    ВКС пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Самолеты ВКС России в ночь на среду в северо-западной части акватории Черного моря пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, сообщило Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что украинский десант следовал в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.

    Кроме того, дежурные средства ПВО минувшей ночью пресекли попытки киевского режима совершить теракты на российской территории. Над Белгородской, Брянской и Курской областями, как сообщает МО РФ, был перехвачен и уничтожен 31 украинский БПЛА самолетного типа.

    Накануне российские ПВО сбили противокорабельную ракету «Нептун» у побережья Крыма.

    Коментарии (15)
    4 октября 2023, 14:06
    Эксперт назвал оружие, которое может дать локальное преимущество ВСУ

    Автор Military Russia Корнев назвал оружие, которое может дать локальное преимущество ВСУ

    Эксперт назвал оружие, которое может дать локальное преимущество ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Активные боевые действия на Украине продлятся еще около месяца – до распутицы, а дальше ситуация плохо прогнозируемая, но обстановка достаточно тяжелая, теоретически возможно все, заявил основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев.

    Корнев считает, что ВСУ, вероятнее всего, отложат до зимы крупные наступательные операции, чтобы промерзший грунт выдерживал бронетехнику, или вовсе до весны. К тому времени, по мнению эксперта, киевский режим сможет «пересобрать» танковые части и вновь броситься в атаку.

    Также Корнев считает, что Украина продолжит копить высокоточные боеприпасы, в том числе системы GLSDB для HIMARS, крылатые ракеты авиационного базирования. По его мнению, оперативно-тактические ATACMS, которые готовится поставлять Вашингтон, сыграют важную роль.

    «Для нас это новая система. На какое-то время, пока мы не выработаем методологию борьбы с ней, противник может получить локальное преимущество. Впрочем, вряд ли решающее», – сказал военный аналитик РИА «Новости».

    Также Корнев обратил внимание, что одной из заметных военных инноваций украинской стороны стали морские дроны. Бороться с ними ударными средствами российские военные умеют, однако, считает эксперт, «вопрос в количестве». «Если атаку 10-15 беспилотников отобьем, то справимся ли с 30? А с 50?» – спросил Корнев.

    Он предположил, что пауза для такого рода атак взята киевским режимом не случайно. Вероятно, украинская сторона копит ресурсы для массированного удара.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вблизи южного участка Донецкого фронта украинские националисты создали резерв и в течение пяти-семи дней ВСУ готовятся предпринять какие-то действия на этом направлении.

    Коментарии (8)
    4 октября 2023, 01:37
    Глава Евросовета назвал возможный год вступления Украины в ЕС

    Глава Евросовета Мишель не исключил вступления Украины в ЕС в 2030 году

    Глава Евросовета назвал возможный год вступления Украины в ЕС
    @ The Presidential Office Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина может стать членом ЕС в 2030 году, если «обе стороны сделают свою домашнюю работу», заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

    Мишелю был задан вопрос, говорил ли он об Украине, когда призвал ЕС быть готовым к принятию новых членов уже к 2030 году. Мишель ответил: «Да». Он подчеркнул при этом, что страны, которые хотят вступить в ЕС, «должны проводить реформы, бороться с коррупцией и соблюдать юридические условия».

    По его словам, в ЕС необходимо «четко понимать», чего «хотят достичь вместе», на что готовы «тратить деньги» и «каковы приоритеты». Мишель призвал «ускорить процессы принятия решений», передает ТАСС со ссылкой на Der Spiegel.

    Он рассчитывает, что в 2030 году в ЕС «будет больше членов, чем сегодня». Мишель выразил уверенность, что «процветающая и безопасная Украина – в европейских интересах». По его мнению, украинское «сопротивление России показало, что Украина принадлежит ЕС». «И в скором времени, а не когда-нибудь», – сказал он.

    Мишель считает, что принятие Украины в ЕС позволит объединению доказать, что Евросоюз «способен на геополитические действия». При этом он признал, что в случае расширения ЕС реформировать бюджет сообщества будет не так просто. «Но мы не можем больше терять времени», – сказал он.

    Напомним, СМИ со ссылкой на дипломатические источники заявили, что Евросоюз собирается дать Киеву «зеленый свет» на начало официальных переговоров по вступлению Украины в ЕС. Указывается, что «официальное объявление ожидается уже в декабре».

    Коментарии (15)
    4 октября 2023, 14:56
    Эксперт объяснил стремление Киева снять видео с украинским флагом в Крыму

    Политолог Скачко: Киев не жалеет людей ради создания иллюзии победы

    Эксперт объяснил стремление Киева снять видео с украинским флагом в Крыму
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    За счет высадки в Крыму офис Зеленского и ГУР Минобороны Украины пытается создать историю успеха и продемонстрировать ее внутренней и внешней аудитории. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее участник ДРГ противника на допросе заявил, что его группа должна была снять видео и фото на фоне украинского флага в Крыму.

    «Украинское руководство в очередной раз доказало, что пиррова победа для них важнее реальных результатов на поле боя. Офис Зеленского и ГУР МО Украины хотят нарисовать красивую картинку: «ВСУ побеждают, и мы уже достигли Крыма». Идет информационное одурманивание населения страны и внешней аудитории. На реализацию подобного обмана противник не жалеет ни сил, ни людей, ни денег», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Однако легкомысленно к подобным действиям относиться нельзя. Полуостров имеет для Украины сакральное значение. Это первая потерянная ими еще в 2014 году территория, вокруг возвращения которой буквально выстроен культ. Поэтому ВСУ не оставят попыток проникновения в Крым», – отмечает эксперт.

    «Вполне возможно, что следующие вылазки диверсантов окажутся более крупными. Они могут не возыметь стратегического успеха, но серьезно навредить местному населению они вполне способны. Кроме того, подобные «дурашливые» операции диверсантов помогают другим ДРГ искать уязвимые места в нашей обороне», – считает собеседник.

    «Поэтому нам стоит со всей ответственностью подойти к купированию имеющейся проблемы. Необходимо лишить противника самой возможности совершать подобные вылазки. Для этого можно засылать собственные ДРГ в населенные пункты, расположенные в дельте Дуная, чтобы они прицельно уничтожали объекты складирования скутеров и катеров. И поселок Вилково, откуда была запущена эта ДРГ, может стать первым в списке целей», – резюмирует Скачко.

    Ранее участник ДРГ противника на допросе заявил, что его группа должна была снять видео и фото на фоне украинского флага в Крыму. О взятии военного в плен сообщила ФСБ. Отмечается, что попытку проникновения спланировали в Главном управлении разведки министерства обороны противника.

    Для выполнения поставленной задачи ДРГ использовала быстроходные катера и гидроциклы. Инцидент произошел в среду. Попытку проникновения на территорию Республики Крым пресекли пограничники ФСБ совместно с подразделениями Черноморского флота и регионального управления Росгвардии.

    Это не первая попытка ВСУ прорваться на полуостров. Так, 30 августа российский самолет морской авиации поразил четыре катера с десантными группами Украины общей численностью до 50 человек. Добраться до побережья противнику не удалось.

    В сентябре авиация ВС РФ уничтожила четыре военных катера ВСУ, которые двигались в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья. Противник использовал морские суда американского производства – Willard Sea Force. На борту находились десантники, которые были ликвидированы в северо-западной части акватории Черного моря.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала цели, которые преследуют ВСУ в рамках попыток высадки десанта на полуострове.

    Коментарии (7)
    3 октября 2023, 21:32
    У Пентагона нашлись еще несколько миллиардов на помощь Киеву

    В Белом доме рассказали о наличии у Пентагона денег на помощь Киеву

    У Пентагона нашлись еще несколько миллиардов на помощь Киеву
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Pres

    Tекст: Ольга Иванова

    У Пентагона есть еще «несколько миллиардов долларов» на помощь Киеву, в связи с этим предоставление оружия Украине пока продолжится прежними темпами, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

    Он уточнил, что новый пакет помощи будет направляться «примерно каждые две недели», передает ТАСС. Также Кирби рассказал, что денежных средств, оставшихся у американской администрации на оказание помощи Украине, хватит приблизительно на пару месяцев.

    В субботу американский президент Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства США на 45 дней. Документ не включает поддержку Украины. При этом он заявил, что Штаты не должны прекращать поддержку Киева. Байден заметил, что ждет от Конгресса «полной приверженности» дальнейшему оказанию помощи Киеву «в этот критический момент».

    Коментарии (12)
    4 октября 2023, 11:18
    Washington Post заявила о победе России в «битве дронов» над Украиной

    Washington Post: Российские беспилотники побеждают украинские дроны в зоне СВО

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России побеждают в противостоянии беспилотников в небе над Украиной, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинского военного.

    Боец ВСУ отметил, что эта битва похожа на шахматную партию, в которой побеждают ВС России, передает ТАСС.

    Украинский военнослужащий добавил, что российским беспилотникам «сложно противостоять», так как ВС России используют дроны для поражения более мелких целей, зачастую применяются одновременно два устройства, а это указывает на достаточный запас БПЛА у Москвы.

    Кроме того, по информации издания, одно из украинских подразделений по производству БПЛА производит и использует порядка 20 дронов ежедневно, при этом такого количества явно не хватает.

    Ранее производитель Bayraktar заявил о планах построить на Украине завод по производству БПЛА.

    Коментарии (5)
    4 октября 2023, 06:23
    Белый дом назвал оставшееся у ВСУ время на контрнаступление

    Представитель Белого дома Кирби заявил об оставшихся у ВСУ на контрнаступление восьми неделях

    Белый дом назвал оставшееся у ВСУ время на контрнаступление
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    У вооруженных сил Украины остается около шести-восьми недель на продолжение попыток контрнаступления, затем погода испортится, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

    Кирби заявил, что Конгрессу США нужно одобрить дополнительное финансирование для поддержки Киева – это позволит избежать «перебоев» в ходе «продолжения контрнаступления в осенний период», передает РИА «Новости».

    Как заявил Кирби, «остается порядка шести-восьми недель, когда погода будет позволять вести боевые действия». В Белом доме «хотят убедиться, что Украина добьется успехов». «Время не на нашей стороне», – сказал Кирби, подчеркнув, что погода испортится через пару месяцев.

    Напомним, Кирби также заявил, что у Пентагона есть еще «несколько миллиардов долларов» на помощь Киеву, в связи с этим предоставление оружия Украине пока продолжится прежними темпами. Президент Украины заявил, что ВСУ не прекратят контрнаступление предстоящей зимой.


    Коментарии (6)
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    Евросоюзу достанется кусок Украины похуже

    «Евросоюз скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», – провозгласила глава МИД Германии Анналена Бербок. В реальности итоги конфликта будут для Европы иными. Больше Евросоюза от него потеряет только Украина, и то лишь потому, что Украина потеряет почти все. Подробности

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    Украинским военачальникам Россия заранее определит наказание

    Российские следователи заочно предъявили представителям высшего военного руководства Украины обвинения в совершении терактов. Среди фигурантов оказался глава военной разведки Кирилл Буданов, который брал на себя ответственность за теракт на Крымском мосту и обещал «убивать русских». В чем состоит практический смысл подобных расследований и какова вероятность наказания Буданова в будущем? Подробности

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    Провал «контрнаступа» ведет к поражению украинской валюты

    Курс украинской валюты, который киевский режим административными методами зажал более года назад, скоро снова будет стремительно падать. А все потому, что с 3 октября Нацбанк Украины снова решил отправить гривну в свободное плавание. Почему принято такое решение и при чем здесь провал украинского «контрнаступления»? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Британцы еще мечтают о разгроме России

      Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес, многое сделавший для ВСУ и лично для Владимира Зеленского, призвал Киев отправить на фронт побольше молодежи. Уоллес по-прежнему верит в «военный разгром России» и даже в начало «битвы за Крым». Но реальность будет совсем другой.

    • Бербок покусилась на русские земли

      В Киеве проходит саммит ЕС на уровне глав МИД Евросоюза – первый в своем роде. На саммите глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала достроить Евросоюз до Луганска, другими словами, покусилась на территориальную целостность России. Даже американцы сейчас отстраняются от конфликта на Украине, но Европа решила страдать до последнего.

    • Зеленский примеряет погоны диктатора

      Украинские власти хотят в очередной уже раз изменить форму правления, снова сделав Украину президентской республикой и урезав полномочия парламента. Скорее всего, это станет частью сделки между Владимиром Зеленским и американскими властями. А мнение украинцев в данном случае роли не играет.

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