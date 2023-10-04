The Nation: Зеленская потратила в Нью-Йорке более 1 млн долларов на украшения Cartier

Tекст: Вера Басилая

По словам сотрудницы ювелирного магазина, Зеленская общалась с персоналом очень грубо. Консультант предложила супруге украинского президента небольшую экскурсию, но та сказала: «Кто сказал, что мне нужны такие советы?», отказавшись от помощи продавца, пишет «Российская газета» со ссылкой на The Nation.

После этого разговора Зеленская поговорила с менеджером, на следующий день предложившую экскурсию продавца уволили из бутика. По ее словам, Елена Зеленская в окружении нескольких охранников скупила топ ювелирных изделий на сумму более 1,1 млн долларов. Уволенная продавщица успела сделать копию чека, когда пришла за своими личными вещами. Судя по чеку, жена Зеленского купила браслет, серьги и ожерелье из белого золота с бриллиантами и ониксами.

Ранее стало известно, что Киев получил предупреждение от Вашингтона после принятия закона о временном бюджете США, в нем говорится, что на Украине не должно быть коррупционных скандалов.