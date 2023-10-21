Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.5 комментариев
Силуанов заявил об отсутствии предпосылок для резкого падения курса рубля
Министр финансов Силуанов заявил, что не видит рисков для резкого падения курса рубля
Предпосылок для резкого падения курса рубля не наблюдается, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Фрагмент интервью с Силуановым опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. По словам министра, в прогнозировании валютного курса важна предсказуемость, у Минфина есть «инструменты для влияния на то, чтобы курс был прогнозируемым».
Также Силуанов подчеркнул, что указы правительства и президента России являются одним из элементов стабилизации курса национальной валюты.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что курс рубля может колебаться по причине того, что валютная выручка в достаточном объеме не возвращается в страну.
Газета ВЗГЛЯД писала, как валютные ограничения помогут рублю.