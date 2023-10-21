Силуанов заявил об отсутствии предпосылок для резкого падения курса рубля

Сальдо рассказал о масштабной ракетной атаке по Крыму и Приазовью

Сальдо: Украинские военные запустили более 10 ракет по Крыму и Приазовью

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ запустили не менее 10-15 ракет, в том числе переделанных из С-200, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Над территорией Херсонской области сбито пять ракет, три – в Каховском муниципальном округе, две – в Геническом округе. ПВО «отработала на отлично», заключил он.

До этого в пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что ПВО сбила ракету около микрорайона Любимовка.