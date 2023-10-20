Просто не нужно было считать Анатолия Чубайса сверхчеловеком ни в хорошем, ни в плохом смысле. Как выяснилось, он всего лишь купец второй гильдии со всеми присущими ему свойствами натуры. «Человеческое, слишком человеческое».0 комментариев
В WhatsApp появилась новая функция
WhatsApp разрешил использование двух аккаунтов одновременно
Мессенджер WhatsApp (принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta*) сделал возможным использование двух аккаунтов одновременно, говорится в блоге мессенджера.
Там сообщили, что больше не нужно выполнять выход при каждой смене учетной записи или беспокоиться о том, что вы случайно отправите сообщение не из того аккаунта, передает ТАСС.
Для подключения второго аккаунта понадобится второй номер телефона и сим-карта или телефон, который поддерживает несколько сим-карт или eSim
Ранее WhatsApp объявил о прекращении работы на старых смартфонах.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ