В WhatsApp появилась новая функция

WhatsApp разрешил использование двух аккаунтов одновременно

Tекст: Дмитрий Зубарев

Там сообщили, что больше не нужно выполнять выход при каждой смене учетной записи или беспокоиться о том, что вы случайно отправите сообщение не из того аккаунта, передает ТАСС.

Для подключения второго аккаунта понадобится второй номер телефона и сим-карта или телефон, который поддерживает несколько сим-карт или eSim

Ранее WhatsApp объявил о прекращении работы на старых смартфонах.