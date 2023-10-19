Узбекистан предложил создать детсады и школы для детей мигрантов в России

Tекст: Валерия Городецкая

На встрече с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым советник президента Узбекистана и заведующий департаментом администрации главы государства Кахрамон Куранбаев сообщил, что рабочие из Узбекистана, трудящиеся в России и воспитывающие детей, сталкиваются с проблемами при их оформлении в детсады и школы, передает ТАСС.

В связи с этим предлагается создать в России частные детсады и школы для детей мигрантов из республики. Планируется, что учреждения будут созданы за счет представителей узбекской диаспоры, обучение в них предполагается организовать согласно российскому законодательству.

Куранбаев также попросил рассмотреть вопрос упрощения миграционных процедур для приезжающей в Россию из Узбекистана молодежи, развивать сотрудничество между молодежными парламентами и профильными комиссиями парламентов двух стран и организовать программы студенческих обменов, в том числе стройотрядов. По словам Куранбаева, Узбекистан хочет перенять российский опыт в сфере поддержки талантливой молодежи и развития креативной экономики.

Согласно данным профильных ведомств Узбекистана, более 2 млн граждан республики на постоянной основе работают за рубежом, из них более 60% – в России. За прошлый год трудовые мигранты перевели на родину порядка 20 млрд долларов, 80% переводов поступили из России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о развитии партнерства России, Казахстана и Узбекистана.