Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».2 комментария
Кадыров назвал своего сына «героем всех мусульман»
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает своего сына Адама Кадырова «героем всех мусульман».
Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором его сын стоит на фоне флага Чечни. «Герой всех мусульман», – написал под видео глава Чечни, передает РИА «Новости».
В среду Никита Журавель, обвиняемый в сожжении Корана у мечети в Волгограде по заказу спецслужб Украины, частично признал свою вину в суде. Он заявил, что не знал о целях видео.
Ранее Кадыров опубликовал фрагмент встречи с Журавелем. На видео Журавель обещает ознакомиться с исламом. На вопрос главы Чечни, готов ли тот стать мусульманином, молодой человек отвечает согласием, однако Кадыров усомнился в искренности его слов.