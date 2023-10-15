Кадыров назвал своего сына «героем всех мусульман»

Tекст: Валентина Григоренко

Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором его сын стоит на фоне флага Чечни. «Герой всех мусульман», – написал под видео глава Чечни, передает РИА «Новости».

В среду Никита Журавель, обвиняемый в сожжении Корана у мечети в Волгограде по заказу спецслужб Украины, частично признал свою вину в суде. Он заявил, что не знал о целях видео.

Ранее Кадыров опубликовал фрагмент встречи с Журавелем. На видео Журавель обещает ознакомиться с исламом. На вопрос главы Чечни, готов ли тот стать мусульманином, молодой человек отвечает согласием, однако Кадыров усомнился в искренности его слов.