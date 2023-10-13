Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур, европейских и азиатских цивилизаций в любых сочетаниях, в любых, если угодно, «процентовках». Россия ни в коей мере не евразийская держава.3 комментария
Путин объяснил колебания курса рубля
Курс рубля может колебаться по причине того, что валютная выручка в достаточном объеме не возвращается в страну, заявил президент России Владимир Путин.
«Проблема существует, связана она с определенной разбалансировкой денежных потоков, прежде всего связанных с валютой. На первом этапе мы максимально все разбюрократили, но в силу различных обстоятельств, сейчас не буду их повторять, но наши экономические операторы достаточно быстро справились со всеми проблемами, которые для них пытались создать за рубежом», – цитирует ТАСС Путина.
По его словам, есть основания полагать, что курс рубля колеблется в том числе и потому, что в достаточном объеме не возвращается валютная выручка для того, чтобы задействовать эту денежную массу на внутреннем рынке.
Газета ВЗГЛЯД писала, как валютные ограничения помогут рублю.