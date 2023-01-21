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Синоптики рассказали о погоде в столице
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Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица ожидаются в Московском регионе, сообщают синоптики.
Днем в столице будет минус два – ноль градусов, в ночь на воскресенье - до минус шести градусов. Ветер южный, юго-восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах ноль-минус пять градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус девять градусов, передает ТАСС.
Немецкая разведка сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском
Украинские военные понесли серьезные потери у Артемовска, говорится в секретном докладе Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) в Бундестаге, пишут немецкие СМИ.
Под Артемовском украинские силы несут «огромные потери», в докладе БНД шла речь о трехзначных числах за сутки, падение города повлияет на всю линию обороны Украины, поскольку это позволит России продвинуться еще дальше вглубь Донбасса, сообщил Spiegel, передает ТАСС.
БНД также сообщила, что Российская армия действовала под Артемовском «с беспощадной жестокостью».
Ранее Минобороны сообщило, что освобожден поселок Клещеевка в пригороде Артемовска и поселок Лобковое на Запорожском направлении.
Глава ЦРУ предупредил Киев о «вычисленных планах» России
Глава ЦРУ Уильям Бернс в конце прошлой недели тайно приехал в Киев, чтобы предупредить президента Украины Владимира Зеленского о якобы «вычисленных планах» России, пишет Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.
Отмечается, что Зеленский и сотрудники украинской разведки обсуждали, насколько продолжительно Киев может рассчитывать на помощь США и других стран Запада. Киевский режим заверили, что поддержка со стороны администрации Байдена не ослабнет, а механизм чрезвычайного финансирования сохранится как минимум до июля-августа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
При этом издание добавляет, что сам Киев не настолько уверен в перспективах принятия Конгрессом еще одного многомиллиардного пакета дополнительной помощи.
Ранее киевский политолог рассказал о противоречиях в силовых структурах Украины, где Главное управление разведки Украины ориентируется на британскую MI6, а СБУ – на ЦРУ.
Чулпан Хаматова решила отказаться от актерской профессии
Актриса Чулпан Хаматова призналась, что хочет побыстрее уйти из профессии
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Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова заявила, что хочет уйти из актерской профессии и заняться радиопостановками, уехать в страну, где есть проблемы с благотворительностью.
В YouTube-шоу Tekiz Хаматова рассказала, что жалеет о выборе профессии. Она устала от актерской деятельности, поэтому хочет посвятить себя чему-то более духовному, пишет «Комсомольская правда».
«Я очень хочу побыстрее отказаться от актерства. Хочу оставить для души какие-то радиопередачи, читать стихи, которые люблю сама или которые кому-то приятно слушать. Быть актером – либо стать великим гением, либо добиваться всего в молодости, когда у тебя в тонусе мышцы, включая артикуляционный аппарат», – цитирует «СтарХит» Хаматову.
Она призналась, что за последние пять лет сильно «провалилась» по всем параметрам: пропускает букву «ч», когда быстро говорит, испытывает муки, когда выходит на сцену перед публикой.
«Всегда думаю: «Зачем я выбрала эту профессию?» Говорили, пройдет с годами, но нет. Вчера проклинала себя, что стала актрисой», – заявила Хаматова.
Также уехавшая из России актриса заявила, что поедет в страну, где есть проблемы с благотворительностью, чтобы поделиться опытом и помочь развить важную сферу, чтобы спасти тысячи жизней.
Ранее президент России Владимир Путин исключил из состава попечительского совета фонда помощи тяжелобольным детям «Круг добра» актрису, соучредителя фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматову.
Напомним, Хаматова покинула Россию в конце февраля, переехав в Латвию и раскритиковав действия властей России, подробности раскрыл журналист Кирилл Набутов.
СМИ: Польша может получить Западную Украину за долги
СМИ предположили вероятность передачи Западной Украины Польше за погашение долгов
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Вашингтон может передать несколько регионов Западной Украины Польше взамен на погашение польскими властями долгов Киева, считает обозреватель польского издания NDP Ханна Крамер.
По ее мнению, Польша может получить от США так называемые Восточные Кресы (польское название территорий нынешней Украины) и, возможно, еще несколько областей. Но на этом бонусы заканчиваются, считает Крамер.
Журналист отмечает, что США может отдать Польше регионы в обмен на обязательство взять на себя оплату долгов украинского правительства в размере 150 млрд долларов, передают «Известия».
Однако Крамер подчеркивает, что наиболее богатые и промышленно развитые регионы страны вошли в состав России. А Вашингтон хочет навязать «тонущий корабль» «дуракам» из правящей партии Польши.
Обозреватель при этом полагает, что Украина скоро перестанет существовать как самостоятельное государство. При этом Польша будет вынуждена платить США все кредиты Украины.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Польша приготовилась к захвату Западной Украины.
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В Крыму пригрозили США ответом чрезвычайной жесткости
Сенатор Ковитиди: Атака на Крым вынудит Россию пойти на самый жесткий военный ответ
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Пентагон подстрекает Украину к активным военным действиям в Крыму. Мы не раз говорили о том, что полуостров – неотъемлемая часть России. В случае атаки Запад рискует развязать крупномасштабную войну. Об этом газете ВЗГЛЯД заявила сенатор Ольга Ковитиди. Ранее в Пентагоне заявили о праве Киева «провести операцию» в Крыму.
«Официальные лица Запада давно потеряли инстинкт самосохранения. Их цель – заработать на этой войне. Они не думают о простых жителях собственных государств. Именно поэтому мы должны пытаться выйти на контакт с населением этих стран, объяснить им, что столь дерзкая политика Вашингтона или Брюсселя может привести мир к катастрофе», – считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
«Позиция США по поводу того, что Украина может провести военную операцию в Крыму, дает Москве право на ответ чрезвычайной жесткости. Мы четко разъяснили нашу позицию: полуостров – часть Российской Федерации. Вопрос закрыт. Любые поползновения на территориальную и государственную принадлежность Крыма будут пресечены», – подчеркивает собеседник.
«Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх раскидывается очень громкими словами, не понимая, что за ними стоят жизни миллионов людей. Она, кажется, не осознает, к чему могут привести подобные призывы со стороны Вашингтона. Это печально и страшно, потому что глупость в очередной раз может создать историческую трагедию», – считает Ковитиди.
«Мы в России не хотим войны. Тем не менее США упорно пытаются ее приблизить, используя Украину в качестве тарана. Жители Крыма демократическим путем определили свое будущее – решили, в какой стране они хотят жить. Мы не можем подвести население полуострова», – акцентирует политик.
«Атака на Севастополь и Крым станет поводом для начала крупномасштабной войны, в которой могут пострадать в том числе и граждане многих европейских держав. Западным лидерам необходимо забыть про риторику «камикадзе» и прекратить подвигать Украину на столь необдуманные шаги», – резюмирует Ковитиди.
Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Украина вправе провести операцию в Крыму с целью возвращения контроля над полуостровом. При этом она подчеркнула, что США поддержат Киев в деле воссоединения страны любыми средствами.
Отвечая на вопрос о том, консультируется ли Украина Соединенными Штатами, Сингх сказала, что США не диктуют стране, как именно следует проводить операции. По ее словам, Киев самостоятельно принимает решения о проведении военных действий.
Напомним, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее назвал одобрение Штатами нанесения ударов Киевом по полуострову фактическим разрешением на проведение террористических актов на территории Российской Федерации.
Глава дипмиссии выразил уверенность, что, услышав подобные ремарки из Вашингтона, преступники в Киеве в очередной раз ощутят полную вседозволенность, а риски эскалации конфликта только усилятся.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что требование России к Украине признать новые территориальные реалии не может быть отправной точкой для переговоров.
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Из рядов ВСУ в ЛНР за четыре дня выбыли 1,5 тыс. человек
Подполковник в отставке Марочко заявил, что ВСУ потеряли ранеными 1,5 тыс. человек за четыре дня
Украинское командование понесло потери в 1,5 тыс. человек ранеными за последние четыре дня боевых атак в ЛНР, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в украинские лечебные заведения с 16 по 20 января привезли 1,5 тыс. раненых бойцов. При этом Марочко сказал, что почти 70% раненых впоследствии умерли, передает РИА «Новости».
Подполковник добавил, что по данным украинских военных медиков, только каждый третий военный, получивший ранения, выживает.
Также Марочко рассказал, что большая часть раненых погибла из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, антисанитарии, кровопотери и нарушения логистики.
Накануне Минобороны сообщило, что российские войска за сутки уничтожили более 200 украинских военных.
Иран озвучил доход от шпионажа на Британию казненного экс-министра обороны
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Казненный в Иране за шпионаж в пользу британской разведслужбы MI6 экс-заместитель министра обороны Алиреза Акбари получил от Лондона более 2 млн евро, недвижимость в Испании, Австрии и Англии, а также гражданство Великобритании, сообщило иранское министерство информации (разведки).
Министерство разведки Ирана заявило, что британцы в два этапа сделали Акбари своим шпионом, они спланировали его побег, заплатили за шпионаж более 2 млн евро. Кроме того, Британия предоставила ему дома в Вене, Лондоне, Испании, а также британское гражданство. При этом британцы знали, какая судьба ждет Акбари, передает РИА «Новости».
Иранская разведка считает, что власти Британии должны были ответить за предательство Акбари. Кроме того, министерство посоветовало попавшим в ловушку шпионских служб иранцам немедленно обратиться и сдаться властям Ирана. В этом случае им могут смягчить наказание.
Ранее иранские СМИ сообщили, что власти Ирана привели в исполнение смертный приговор в отношении имевшего два гражданства экс-заместителя министра обороны Алирезы Акбари, приговоренного ранее к казни за шпионаж в пользу британских спецслужб.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил казнь иранско-британского гражданина Алирезы Акбари.
После исполнения приговора глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон временно отозвал британского посла из Тегерана.
В Германии объяснили провал переговоров с США по поставкам танков Украине
Вальдемар Гердт: Писториус и Шольц пытаются затянуть процесс поставки танков на Украину
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Борис Писториус раньше не представлял интереса для западных кураторов, поэтому у него пока еще есть узкий коридор для принятия самостоятельных решений, сказал газете ВЗГЛЯД германский политик Вальдемар Гердт. Ранее телеканал CNN сообщил, что США и Германия не смогли договориться о передаче Украине западных танков.
«Все понимают, что передача Украине танков Leopard станет серьезным этапом эскалации конфликта. В данной ситуации Писториусу надо отдать должное – он пытается оттянуть поставки, которые Россией будут расцениваться как прямое вмешательство Германии в конфликт», – сказал бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
«Как сказал мой коллега в Бундестаге, «мы уже однажды отправили свои танки на восток, но в результате русские танки оказались в Берлине». И тут он совершенно прав, мы не можем допустить повторения этой истории», – отмечает собеседник.
«Писториус сейчас только выходит на ринг в качестве политика международного уровня. Ранее он не представлял большого интереса для западных кураторов. Поэтому пока у него есть узкий коридор для принятия самостоятельных решений. Но это до тех пор, пока США не «поставят его в стойло», – рассуждает политик.
«Надеюсь, что его отношение к России, которое можно охарактеризовать как нейтральное, позволит избежать эскалации с Москвой. Писториус неоднократно говорил о необходимости менять политику санкций, он также контактирует с Герхардом Шредерем. Все это дает нам небольшую надежду», – подчеркивает Гердт.
«При этом очевидно, что в скором времени США будут давить на Писториуса и на всю Германию. Изначально это будет непублично. Но если новый министр обороны не отступит от своих принципов, то начнется настоящая травля, в первую очередь в подконтрольных Вашингтону СМИ», – уверяет собеседник.
«Многое в вопросе поставок танков Leopard будет зависеть от того, насколько у Писториуса серьезный внутренний стержень. Также важно, что Шольц ищет возможность оттянуть процесс отправки. Я надеюсь, что он не станет делать из главы Минобороны козла отпущения. Но если это поможет не ввязывать Германию в конфликт еще больше, то это того стоит», – заключил Гердт.
В пятницу стало известно о том, что глава Пентагона Ллойд Остин и новый министр обороны Германии Борис Писториус провели переговоры по украинскому кризису. Но несмотря на давление Остина, они так и не смогли решить вопрос о поставках танков Leopard в интересах ВСУ. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Ранее в Конгрессе США обвинили канцлера Германии Олафа Шольца в трусости из-за отказа передавать Украине танки Leopard 2. Между тем министр обороны ФРГ Борис Писториус предположил, что вопрос о поставках немецких танков на Украину из других стран решится в ближайшие часы в ходе встречи на американской военной базе Рамштайн в пятницу.
Напомним, Шольц заявил о готовности разрешить поставки Украине боевых танков Leopard-2 при условии согласия Соединенных Штатов предоставить Киеву образцы Abrams. Такое условие Шольц якобы поставил во время состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Лидер Штатов не дал твердого согласия на передачу Украине танков Abrams. Вашингтон добивается того, чтобы Берлин не только разрешил другим странам НАТО реэкспорт танков Leopard на Украину, но и сам поставил ей вооружение из собственных запасов.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на слова Шольца утверждением, что каждая страна должна сама принимать суверенное решение о передаче той или иной военной техники Украине. При этом она отметила, что Вашингтон и так является крупнейшим поставщиком помощи Киеву.
Посол РФ в Вашингтон Анатолий Антонов подчеркнул, что российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам, как это было в годы Великой Отечественной войны. Он также указал, что появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, как в прежние времена.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Польша и США настаивают на передаче танков Leopard Украине.
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Власти Запорожской области заявили об ослаблении группировки ВСУ на линии соприкосновения
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Противник на Запорожском направлении ослаб, большое число группировок перебросили к Соледару и Артемовску. Кроме того, бойцы ВСУ все чаще переходят на сторону России, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель запорожского движения «Мы месте с Россией» Владимир Рогов. Ранее ВС России взяли под огневой контроль четыре населенных пункта в области.
«Мы долгое время готовились к обороне, но сейчас вся линия боевого соприкосновения в Запорожской области оживилась. Активно работает наша артиллерия. Нам удалось взять под полный огневой контроль четыре населенных пункта в пригороде Орехова», – рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Интенсивность обстрелов позиций противника рекордная. Только за последние сутки Минобороны Украины подтвердило более 200 наших ударов. Об этом свидетельствуют их внутренние сводки, которые нам удается перехватить. Позже они публикуются в СМИ», – продолжил собеседник.
Он добавил, что бои идут от границы Запорожской области с ДНР в сторону сел Ольговское, Малиновка, Чаривное, Белогорье вплоть до села Каменское. «Прогнозы – дело неблагодарное, но точно можно сказать, что ВСУ здесь ослабли. Кроме того, огромную часть подразделений перебросили в сторону Артемовска и Соледара», – пояснил он.
«Также мы отмечаем активизацию перехода на нашу сторону солдат ВСУ. Лично я это связываю с тем, что на Украине усилились репрессии в отношении теробороны. Они не хотят воевать против нас, и уж тем более им не близка идея смерти во имя Зеленского», – замечает Рогов.
«Однако тех, кто пытается бежать с поля боя, «встречают» заградотряды из запрещенного в России «Азова» и «Кракена». Мне известно о десяти подобных столкновениях за последний месяц. По меньшей мере семь человек были расстреляны, еще порядка 20 – ранены», – рассказал собеседник.
«Причем над беглецами издеваются, их пытают. Мы фиксировали случаи простреленных коленей, ножевых ранений и избиений. И единственный правильный вариант для солдат ВСУ – обратиться за спасением к России, что они и делают», – говорит эксперт.
«Желающие перейти на нашу сторону находят в Telegram чат-боты, пишут туда, а мы затем им помогаем. Бывают случаи, когда обращается всего один человек, а иногда и целая группа свыше десяти бойцов», – заключил Рогов.
Ранее стало известно о взятии под оперативный контроль четырех населенных пунктов в пригороде Орехова в Запорожской области. Также сообщалось о массовом переходе на сторону России солдат ВСУ. По отношению к сменившим сторону военным проводят профилактические мероприятия, проверяется их причастность к военным преступлениям.
При этом, отмечал Владимир Рогов, если их причастность не подтверждается, то спустя время они могут вернуться к нормальной жизни. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», таких людей уже немало, есть даже случаи, когда сменившие сторону бойцы воюют на нашей стороне.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с какими трудностями придется столкнуться ВС России при освобождении города Запорожье.
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Власти Украины запретили демонтировать танк «Иосиф Сталин» в Ровненской области
Минкульт Украины приказал не трогать танк «Иосиф Сталин» в Ровненской области на западе страны
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Министерство культуры Украины не разрешает демонтировать советский танк «Иосиф Сталин», установленный на въезде в город Дубно Ровненской области на западе Украины, он имеет историческую ценность, сообщил начальник городского управления ЖКХ Илья Онисько.
Чиновник в интервью газете «Ровно вечернее» заявил, что Минкульт Украины предупредил, что танк уникальной марки ИС-2 имеет историческую ценность, в случае сноса без разрешения комиссии, грозит уголовная ответственность, передает ТАСС.
Онисько заявил, что комиссия, дающая разрешение, до сих пор не может собраться, поэтому неизвестно, как предстоит действовать. Он подчеркнул, что танк находится в реестре памятников, находящихся под защитой государства, местным властям «предлагали провести просветительскую работу среди местных жителей, чтобы это объяснить».
Ранее стало известно, что власти города Каменского Днепропетровской области Украины, в котором родился Леонид Брежнев, не планируют обсуждать вопрос о демонтаже памятника генсеку ЦК КПСС, поскольку на демонтаж все равно нет денег.
В Дании пожалели об отправке гаубиц Caesar Украине
Аналитик Кристенсен: Отправка гаубиц Украине оставила Данию без важного элемента обороны
Передача Украине гаубиц Caesar лишила Данию важного элемента обороны, заявил старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Кристенсен.
По его словам, речь идет о передаче вооружения, которое составляет основу боевых возможностей армии страны и было ядром в начинающейся реконструкции датской армии, передает РИА «Новости».
Эксперт добавил, что Дания несколько лет ждала появления этой артиллерийской системы, которую планировалось включить в состав формирующейся бригады, а заменить отданные Киеву 19 гаубиц будет нечем, поскольку все другие страны также пытаются восполнить запасы отправленного на Украину вооружения.
Ранее Минобороны страны сообщило, что Дания передаст Киеву 19 самоходных артиллерийских установок (САУ) французского производства Caesar.
В Сербии обнаружено крупное месторождение золота
Сербия заявила о крупном месторождении золота на своей территории
На сербской территории найдено крупное месторождение золота, заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Негре.
Предварительные результаты исследований показывают, что месторождение может содержать чистый золотосодержащий концентрат с общим коэффициентом использования золота более 93%, заявила Джедович-Негре, передает ТАСС.
В перспективе месторождение может иметь большое значение для всей сербской экономики, и особенно для восточной части страны.
Министр добавила, что проект пока еще анализируют, нужны новые исследования для проверки объемов месторождения.
Минобороны заявило об освобождении поселка Лобковое в Запорожской области
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Успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа на Запорожском направлении освобожден поселок Лобковое. Возле Каменского Запорожской области уничтожен ангар с вооружением и техникой ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ у Табаевки, Тимковки и Берестового Харьковской области. Ликвидировано порядка 30 военнослужащих, бронемашина и гаубицы Д-20 и Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Огнем артиллерии Центрального военного округа на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 92-й и 66-й механизированных бригад ВСУ возле Макеевки и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), а также 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Недалеко от Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР) уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 40 военнослужащих, две машины пехоты, четыре бронемашины, гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.
Добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации Южного военного округа на Донецком направлении освобожден пункт Клещеевка ДНР. Рядом со Звановкой ДНР уничтожен склад реактивных снарядов к системам залпового огня ВСУ. За минувшие сутки ликвидированы около 60 военнослужащих, три бронемашины, две самоходные артустановки «Гвоздика», а также гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-20, сообщил Конашенков.
Кроме того, в районе Малой Токмачки Запорожской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37. Потери противника за сутки составили порядка 90 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре бронемашины, самоходная гаубица «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30.
В ходе контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении на огневой позиции уничтожена американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и две гаубицы Д-30 и «Мста-Б».
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 78 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 103 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
Польские националисты потребовали прекратить «оккупацию» Кракова украинцами
KRKnews: Поляки потребовали остановить «оккупацию» главной площади в Кракове украинцами
Националисты из движения «16 постулатов» призвали власти Кракова прекратить «оккупацию» площади перед памятником писателю Адаму Мицкевичу, которую, по их словам, проводят «неприятные иностранцы», сообщили местные СМИ.
Как сообщает городской портал KRKnews, группа украинцев два раза в день устраивает на площади шумные политические демонстрации, нарушая туристический характер места, передает Life.
Польские националисты отметили, пикетчики используют флаги Польши и выкрикивают бандеровские лозунги, что оскорбляет поляков. Также митингующие требуют от поляков «отдать все оружие украинцам, за которых они не отдают свои жизни».
Ранее семью украинских беженцев, включая несовершеннолетнего ребенка и беременную женщину, избили в польском Люблине.
Боррель озвучил затраты ЕС на Украину
Евросоюз и страны ЕС совместно уже выделили военную помощь Украине на 10 млрд евро, общая сумма помощи, в том числе гуманитарной, приближается к 50 млрд евро, заявил в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что Евросоюз и страны сообщества уже выделили Украине военную помощь в общей сумме на 10 млрд рублей, передает ТАСС.
Вместе с тем он отметил, что если сложить все, что Европа сделала для Украины, военную и экономическую, макрофинансовую и гуманитарную помощь всех видов, то это будет ближе к 50 млрд евро.
Ранее министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек заявил, что запасы вооружений советского образца в Евросоюзе исчерпаны, страны ЕС будут экстренно наращивать производство вооружений для Украины и для собственных армий.