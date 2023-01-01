Глава МВФ предрекла Европе суровую зиму без российского топлива

Глава МВФ Георгиева: Без российского топлива Европу ждет суровая зима, а следующая может быть еще суровее

Глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила, что без российского топлива Европу ждет суровая зима, а следующая может быть еще суровее.

Стремящиеся достичь независимости от России в вопросе поставок энергоносителей страны Европы в этом году ожидает «суровая зима», при этом следующий зимний период может оказаться еще тяжелее, приводит слова директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой РИА «Новости».

Она подчеркнула «примечательный момент»: по ее словам, мир якобы «оказался более устойчивым, чем опасались в начале года».

«Мы смотрим на реакцию Европы на энергетический шок и видим, что Европа реально движется к независимости от поставок России. Да, грядет суровая зима, и возможно, следующая будет еще суровее, но независимость ... наступит», – предположила Георгиева интервью каналу CBS.