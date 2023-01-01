Подполковник США Дэвис заявил, что ВСУ не смогут одержать победу в продолжающемся конфликте

Украинская армия не может противостоять российским войскам, потому что у нее нет необходимых для этого военных ресурсов, сценария победы для ВСУ нет, заявил подполковник ВС США Дэниел Дэвис.

В статье для издания 19FortyFive Дэвис написал, что сценария победы украинской стороны в конфликте не существует, потому что США не могут стать его полноценными участниками, передает ФАН.

Подполковник также отметил, что ВС США будут ослаблены в любой войне в результате боевых потерь, а экономика окажется под серьезной угрозой. Кроме того он исключил победу Украины в России. Он добавил, что украинские военные не смогут одержать победу в продолжающемся конфликте.

Ранее генерал США Уэсли Кларк заявил, что стратегия США по Украине тупиковая, а в ГУР МО Украины аналогичным образом охарактеризовали ситуацию на фронте. Политологи оценили заявления Запада и Украины о тупике на фронте.