Карл III заявил о планах править Британией всю жизнь

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9 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 21:05  |  vz.ru
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Почему Запад не смог обрушить экономику России

Россия выработала свой рецепт устойчивости в санкционной войне Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российскую экономику ждет куда более скромное падение, чем экономисты ожидали еще весной этого года. Несмотря на беспрецедентное в истории санкционное давление, ни о каком двузначном спаде речи больше не идет. Как бы неприятно ни было Западу, но экономика России в этом году выдержала внешний экономический удар. Ее опыт противостояния санкциям просто уникален.  Подробности...
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Чем ответит Россия на «зерновой обман» Запада

Украина смогла продать свое зерно, но у российских экспортеров возникли проблемы REUTERS
«Очередной наглый обман... Просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось». Столь резкая оценка прозвучала из уст президента России Владимира Путина по поводу реализации так называемой зерновой сделки – соглашения о вывозе украинского зерна для «голодающей Африки». Что же произошло? Подробности...
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Освобожденные территории вынуждены отвечать на киевский террор

Автомобиль военного коменданта Бердянска был взорван в самом центре города t.me/glava_brd
С разницей в сутки на освобожденных территориях произошло два теракта – был взорван штаб пророссийского движения в Мелитополе, а чуть ранее совершено нападение на военного коменданта Бердянска. Диверсии и атаки на пророссийских активистов и чиновников новой власти происходят не в первый раз. Какие меры нужно принять для защиты новых руководителей в регионе? Подробности...
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Как сорвать накачивание Украины оружием

Поставки западного оружия на Украину не прекращаются REUTERS/Valentyn Ogirenko
Западные военные и политики потирают руки – с их слов, поставки вооружений на Украину оказывают влияние на ход боевых действий. На встрече министров обороны стран-членов НАТО принято решение не только продолжать, но даже увеличивать эти поставки. Насколько в реальности эффективно западное оружие и чем на все это может ответить Россия? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Именно сейчас Россия может сказать свое слово в мире

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В безумном мире спокойная нормальность российских гуманитарных инициатив превращается в глазах людей в революционность, требующую стальной воли и огромной смелости. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

ЕС превратит борьбу с энергетическим доминированием России в остросюжетный сериал

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
У европейского страха есть имя, фамилия и отчество. 7 сентября на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин пообещал в случае введения предельных цен «ничего не поставлять». Подробности...

Британию начало серьезно штормить

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Насчет шторма новая премьер-министр Великобритании абсолютно права: ее страну уже штормит так, что большой вопрос – выплывет ли Великобритания из него прежней. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Русская память о Елизавете II

С «зерновой сделкой» пора кончать

Внучка бандеровца во главе НАТО

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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
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Обсуждение: 4 комментария

Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Почему Запад не смог обрушить экономику России

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    Карл III заявил о планах править Британией всю жизнь

    		    9 сентября 2022, 20:44
    Фото: Yui Mok/REUTERS
    Текст: Кристина Цыцура

    Король Карл III в своем обращении к подданным дал обещание поддерживать конституционные принципы в сердце Британии и править по примеру матери, служа стране, до самой смерти.

    «Наши ценности сохранились и должны сохраниться. Роль и обязанности монарха тоже сохранились... Я торжественно клянусь... поддерживать конституционные принципы в сердце нашей страны», – заявил он в первом телеобращении к нации, передает РИА «Новости».

    Также Карл III присвоил своему старшему сыну, наследнику престола Уильяму титул принца Уэльского. Он добавил, что супруга Уильяма Кейт получила титул принцессы Уэльской.

    После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.

    Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10, в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.


    Стали известны подробности смерти Елизаветы II
    		    9 сентября 2022, 14:00
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Королева Великобритании Елизавета II умерла до прибытия в замок Балморал двух своих сыновей принцев Эндрю и Эдварда, а также своего внука принца Уильяма, сообщает газета Mirror.

    «Королева умерла до того, как принц Уильям, принц Эндрю, принц Эдвард и Софи (графиня) Уэссекская прибыли в Балморал в четверг днем», – цитирует сообщение РИА «Новости».

    Самолет, на котором прибыли члены семьи в аэропорту Шотландии в 15.50 (17.50 мск). По данным телеканала Sky News, о смерти королевы стало известно в 16.30 по местному времени (18.30 мск) – об этом уведомили нового премьера Британии Лиз Трасс.

    Также, как сообщает газета Daily Mail, внук королевы принц Гарри тоже прибыл в Шотландию уже после сообщения о смерти королевы. Дворец опубликовал официальное сообщение о смерти Елизаветы в 18.30 по местному времени (20.30 мск), а самолет принца Гарри приземлился примерно спустя 15 минут после этого.

    Sky News пишет, что принц Гарри, предположительно, первым покинул Балморал в пятницу.

    Между тем в Букингемском дворце сообщили, что королевский траур в связи с кончиной королевы Британии продлится до семи дней после похорон.

    «После кончины Ее Величества королевы по желанию короля период королевского траура будет соблюдаться с настоящего момента до семи дней после похорон королевы», – сообщили во дворце, дата похорон будет объявлена «в надлежащее время».

    Флаги в королевских резиденциях останутся приспущенными до 8.00 (10.00 мск) следующего дня после завершения траура. Королевские резиденции, в том числе сам Букингемский дворец и замок Балморал, будут закрыты для посещения, а также владения королевы закроются до похорон королевы.

    Букингемский дворец также призвал всех желающих оставлять соболезнования в связи со смертью королевы онлайн на официальном сайте, поскольку книг соболезнований в королевских резиденциях не будет.

    Траурный оружейный салют пройдет в Лондоне в 13.00 (15.00 мск). Будет выпущено 96 залпов – по одному на каждый год жизни королевы.

    Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.

    После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III. Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.

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    Коментарии (21)
    Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на похоронах Елизаветы II
    		    9 сентября 2022, 12:52
    Фото: REUTERS/Pool/Nicolas Asfouri
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Личное присутствие президента Владимира Путина на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II не рассматривается, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Такой вариант не рассматривается», – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.

    По словам Пескова, ясности по поводу того, кто будет представлять Россию на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, нет.

    «Ну пока не было объявлено, какая будет протокольная практика, будет ли вообще предусмотрено участие кого-то в похоронах, это же все должно быть объявлено как-то королевским двором, властями Великобритании, пока не было таких объявлений», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

    Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.

    После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.

    Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.

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    Коментарии (30)
    Трасс: Новый британский монарх взял имя Карл III
    		    8 сентября 2022, 21:34
    Фото: REUTERS/Peter Nicholls
    Текст: Ольга Иванова

    С кончиной королевы Елизаветы II Британия вступает в новую эру, народу необходимо объединиться для помощи королю, заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

    Она также сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III, сегодня ему переходит корона, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что принц Уэльский Чарльз немедленно становится монархом после смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

    Напомним, 8 сентября Букингемский дворец сообщил, что состояние здоровья королевы вызывает обеспокоенность у врачей. Сын королевы принц Чарльз с супругой, а также остальные ее дети и другие члены семьи выехали в Шотландию, где находилась королева.

    Согласно королевской традиции, престол должен перейти к старшему сыну королевы – 73-летнему Чарльзу. Он самый пожилой наследник, когда-либо восходивший на британский престол.

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    Коментарии (28)
    На последнем снимке у Елизаветы II заметили большой синяк
    		    9 сентября 2022, 08:31
    Фото: Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    На последних прижизненных снимках королевы Великобритании Елизаветы II во время аудиенции премьер-министра страны Лиз Трасс виден синяк на руке монарха, заметил Newsweek.

    «На сделанных фотографиях королева пребывала в хорошем настроении, если не считать заметного синяка на правой руке», – пишет издание, передает РИА «Новости».

    Речь идет о фотографиях, сделанных во время встречи Елизаветы с новым премьер-министром страны Лиз Трасс в замке Балморал, состоявшейся за пару дней до смерти королевы.

     

    Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.

    После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.

    Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.

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    Коментарии (26)
    США не смогли доказать в ООН закупку Россией оружия у Ирана и КНДР

    9 сентября 2022, 07:25

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности международной организации призвал представителей США и Британии привести доказательства в пользу своих утверждений о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Представители Вашингтона и Лондона промолчали.

    «Привлекли внимание безапелляционные утверждения США и Соединенного Королевства о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Я хотел бы попросить их сейчас либо привести доказательства, либо расписаться в распространении недостоверной информации в стенах Совета Безопасности», – приводит слова российского дипломата РИА «Новости».

    Дипломаты от Великобритании и США в ответ промолчали.

    В пятницу Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило санкции против Ирана за якобы имевшие место поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию.

    Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США считают, что Иран якобы отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов.

    До этого американское издание The New York Times со ссылкой на источник в официальных кругах сообщила, что в Россию якобы прибыла первая партия иранских беспилотных летательных аппаратов.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Washington Post о поставке иранских беспилотников, заявил, что это издание в последнее время публикует много вбросов.

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    Коментарии (33)
    Путин выразил соболезнования Карлу III в связи со смертью Елизаветы II

    9 сентября 2022, 05:59

    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II.

    В сообщении российского лидера отмечается, что с именем Елизаветы неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Британии. «На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Желаю вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты», – говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте Кремля.

    Российский лидер также попросил передать слова сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании.

    Напомним, в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, которая правила страной 70 лет. После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.

    Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.

    Коментарии (26)
    Стало известно место погребения Елизаветы II

    9 сентября 2022, 06:57

    Текст: Антон Никитин

    Королеву Великобритании Елизавету II похоронят в мемориальной часовне ее отца, короля Георга VI, на территории Виндзорского замка.

    Мемориальная часовня на территории Виндзорского замка была построена в 1969 году в память об отце Елизаветы II – короле Георге VI, и является частью часовни Святого Георга. Король умер в 1952 году и изначально был похоронен в королевской усыпальнице, однако после возведения мемориальной часовни его останки были перенесены туда, передает РИА «Новости».

    Там же похоронена королева-мать, захоронен прах сестры Елизаветы II, принцессы Маргарет, тело которой было кремировано в соответствии с ее пожеланиями.

    Королева тоже будет похоронена в мемориальной часовне, позднее туда же перенесут останки ее мужа, принца Филиппа, который умер в 2021 году. Таким образом, супруги, прожившие вместе 73 года, смогут снова воссоединиться.

    Государственные похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве через десять дней после ее смерти. После этого в полдень в Британии будут объявлены две минуты молчания. За несколько дней до этого британцы смогут посетить Вестминстерский дворец, где будет располагаться гроб королевы, чтобы проститься с ней.

    Напомним, в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, которая правила страной 70 лет. После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.

    Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II.

    Коментарии (0)
    Трасс призвала британцев объединиться вокруг нового короля

    8 сентября 2022, 22:18

    Текст: Антон Никитин

    Премьер-министр Британии Лиз Трасс во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.

    «Вместе с семьей короля мы скорбим о потери его матери. И в нашей скорби мы должны объединиться и поддержать его. Мы должны помочь ему теперь нести большую ответственность за всех нас. Мы предлагаем ему нашу верность и преданность, точно так же, как его мать была столь преданной столь многим людям столь много времени», – приводит ТАСС слова Трасс, которой королева поручила сформировать правительство Великобритании всего два дня назад.

    Говоря про Елизавету II, Трасс отметила, что «она была истинной душой Великобритании и эта душа будет оставаться» с британцами. «Она была монархом, который правил дольше всех в истории нашей страны. Править с подобным достоинством и мастерством на протяжении 70 лет – невероятное достижение, – подчеркнула она. – Смерть Ее Величества – огромный шок для страны и мира».

    Напомним, в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, которая правила страной 70 лет. После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.

    #{bigimage=2051150}

    Ранее в четверг Букингемский дворец сообщал, что состояние здоровья королевы вызывает обеспокоенность у врачей. Сын королевы принц Чарльз с супругой, а также остальные ее дети и другие члены семьи выехали в Шотландию, где находилась королева. Согласно королевской традиции, престол должен перейти к старшему сыну королевы – 73-летнему Чарльзу. Он самый пожилой наследник, когда-либо восходивший на британский престол.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (5)
    Лингвист объяснил, почему принц Чарльз в русском языке стал Карлом III

    9 сентября 2022, 14:15

    Нормы разного произношения имен европейских монархов формировались на основе латыни как языка дипломатического и межгосударственного общения: имя Карл «Carolus» произносилось в Англии «Чарльз», заявил ведущий программы «Полиглот» Дмитрий Петров.

    «Имена собственные у французских, испанских, итальянских, немецких и английских политических деятелей и монархов формировались на основе латинского языка. Имя Карл германского происхождения, которое на латинском языке еще с первого тысячелетия нашей эры звучало как «Carolus», произносилось в Англии «Чарльз», во Франции «Шарль», в Испании «Карлос». Но на межгосударственном уровне это всегда был «Carolus», так как это было приемлемо согласно правилам латинского языка. Русская историография и дипломатическая практика сохранила именно такое произношение и написание имен западно-европейских монархов», – приводит «Газета.Ru» комментарий Петрова.

    Петров добавил, что существует множество других примеров перевода имен монархов на русский язык.

    «Например, в нашей историографии принято имя французского короля Людовик из-за того, что латинское написание и произношение было «Ludovicus». Хотя во Франции имя [звучит как] Луи. Можно вспомнить известного у нас нормандского завоевателя Вильгельма (по латински Gulielmus) – по-английски он Уильям. А Георг (по-латински Georgius) – Джордж», – заявил эксперт.

    По словам Петрова, в латинском языке невозможно произношение ни Шарль, ни Джордж, ни Луи. Нормы формировались на основе латинского языка как языка дипломатического и межгосударственного общения.

    Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.

    После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.

    Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.

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    Коментарии (8)
    Принца Чарльза провозгласят новым королем Британии в ближайшее время

    8 сентября 2022, 21:25

    Текст: Кристина Цыцура

    Чарльза провозгласят новым монархом Британии на совете престолонаследия, который соберется в ближайшее время.

    «Короля Чарльза провозгласят новым монархом Британии на Совете престолонаследия, который соберут как можно скорее», – говорится в сообщении газеты Telegraph в Twitter (заблокирован в России), передает РИА «Новости».

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    Отмечается, что особое заседание Тайного совета обычно проводится в течение 24 часов после смерти монарха.

    Новый король Британии заявил, что семья скорбит из-за кончины монарха и матери. По словам Чарльза, потерю почувствуют по все стране, всему содружеству и во всем мире.

    8 сентября Букингемский дворец сообщил, что состояние здоровья королевы вызывает обеспокоенность у врачей. Сын королевы принц Чарльз с супругой, а также остальные ее дети и другие члены семьи выехали в Шотландию, где находилась королева. Согласно королевской традиции, престол должен перейти к старшему сыну королевы – 73-летнему Чарльзу.

    Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.

    Чарльз Филип Артур Маунтбаттен-Виндзор родился 14 ноября 1948 года в Лондоне, в Букингемском дворце. Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и принца Филипа, герцога Эдинбургского. 1 июля 1969 года состоялась официальная церемония присвоения Чарльзу титула принца Уэльского, наследника британского престола. Король имеет звания фельдмаршала, маршала авиации, адмирала королевского флота. Великобритании.

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    Названа дата интронизации Карла III
    		    9 сентября 2022, 08:38
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Карла III официально провозгласят королем Великобритании в субботу, сообщает Times.

    «Это день, когда Карла официально провозгласят королем», – пишет Times.

    Издание уточнило, что в пятницу король и королева-консорт Камилла вернутся из замка Балморал в Лондон. Вероятно, в районе полудня состоится встреча Карла III с новоиспеченным премьер-министром Лиз Трасс.

    Напомним, в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, которая правила страной 70 лет. После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.

    Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.

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    Представитель дома Романовых: Елизавета II вносила позитивный вклад в отношения наших стран
    		    9 сентября 2022, 19:00
    Фото: i-images/Zuma/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    «Несмотря на то, что политики очень часто доводят взаимоотношения между странами до критического состояния, династии, которые оцениваются с точки зрения вечности, а не сиюминутных политических интересов, вносят в это умиротворяющее начало», – заявил газете ВЗГЛЯД историк, директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов, комментируя смерть британской королевы Елизаветы II.

    «Королева Елизавета II очень мудрый, достойный человек, несомненно выдающийся деятель мировой истории. Она навсегда останется в истории человечества как яркий представитель своего народа и своей династии, а также как лидер мирового масштаба. Она на протяжении 70 лет возглавляла свое государство, а это даже дольше, чем существовал Советский Союз, что о многом говорит», – делится Закатов.

    Независимо от отношения к монархии, республике, коммунизму, демократии, продолжает собеседник, сама по себе личность королевы была символом стабильности. Однако это не только ее личная заслуга, поскольку в монархии главным является не достоинство самой личности, а укорененность и преемственность в истории.

    «Монархия – это не просто власть одного лица, а система учреждений, взглядов, традиций, идеалов, принципов. Но в лице королевы Елизаветы II все это гармонично сочеталось», – считает историк. 

    По его словам, она всегда исходила из интересов своего народа. В то же время королева всегда относилась с пониманием и к интересам других стран. В случае, если она была с чем-то не согласна, признавала, что эти страны, в том числе и Россия, имеют право на свою позицию, отстаивание своих интересов. Именно поэтому во взаимоотношения наших стран королева вносила позитивный вклад.

    «Монархия в Британии достаточно крепкая и пользуется поддержкой своих подданных, поэтому пока каких-то оснований для пессимизма и мыслей о том, что в стране может быть установлена республика, нет. После королевы на престол вступит ее сын, законный наследник – король Карл III. Он тоже человек с хорошим образованием и высокой культуры», – говорит Закатов.

    Когда Карл III был еще наследником – принцем Уэльским, он иногда позволял себе некоторые высказывания, которые вызывали критику, удивление тех или иных кругов, в том числе и в самой Великобритании, вспоминает эксперт. Однако после вступления на престол он будет продолжать политику своей матери с той же мудростью, ответственностью и деликатностью, полагает собеседник. 

     

    «И несмотря на то, что политики очень часто доводят взаимоотношения между странами до критического состояния, династии, которые оцениваются с точки зрения вечности, а не сиюминутных политических интересов, вносят в это умиротворяющее начало, умиротворяющий дух. И так, надо надеяться, будет и впредь, ведь монархия служит именно тому, чтобы внутри страны обеспечивалась преемственность в истории, связь с предыдущими поколениями. А во внешних отношениях, благодаря родственным, культурным связям, смягчалось и исправлялось то, что происходит вследствие деятельности партий и политиков, которые живут от выборов до выборов», – заключил представитель дома Романовых.

    В четверг, 8 сентября, в Шотландии в возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет. После смерти Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Карлу III в связи с кончиной матери. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в России к королеве Елизавете II, «как и во всем мире, относились с большим уважением за ее мудрость, за ее международный авторитет», однако он не думает, что она занимала место в сердцах россиян. Также он отметил, что присутствие Владимира Путина на похоронах британского монарха не рассматривается.

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    Королевский биограф рассказала, кто будет заботиться о собаках Елизаветы II

    9 сентября 2022, 10:43

    Текст: Вера Басилая

    Присматривать за собаками королевы Великобритании Елизаветы II будут члены ее семьи, скорее всего, принц Эндрю, заявила королевский биограф Ингрид Сьюард журналу Newsweek.

    «Она [королева] любит животных и обожает собак. Всегда любила, они были ее первой и последней любовью. Я полагаю, что за собаками будет присматривать семья, вероятно, [принц] Эндрю, поскольку именно он подарил их ей, корги и дорги еще совсем маленькие», – цитирует ТАСС эксперта.

    В свою очередь английская писательница Пенни Джунор в своей книге 2018 года «Все корги королевы» указала, что за собаками также ухаживали служащие королевского двора, отмечает издание. Официального сообщения о том, кто именно будет заботиться о любимых собаках британской королевы, пока не было.

    Королева была хозяйкой нескольких собак, в том числе двух корги по кличке Сэнди и Муик, дорги Кэнди и двух кокер-спаниелей. 

    Напомним, в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, которая правила страной 70 лет. После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.

    Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.

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    В Австралии призвали сделать страну республикой по случаю кончины Елизаветы II

    9 сентября 2022, 12:49

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Лидер австралийской партии «зеленых» Эдам Брандт вызвал общественное возмущение, в очередной раз призвав Австралию отойти от конституционной монархии и стать республикой всего через несколько часов после смерти английской королевы Елизаветы II, сообщил телеканал Sky News Australia.

    Ранее Бранд написал в Twitter: «Покойся с миром, королева Елизавета II. Теперь Австралия должна двигаться вперед. Нам нужен договор с коренными народами и нам нужно стать республикой».

    Другие политики, как отмечает телеканал, потребовали от Брандта «проявить уважение» к покойной королеве, передает РИА «Новости».

    Австралийские «зеленые», твердо стоя на позициях превращения своей страны в республику, даже отказываются поднимать на своих пресс-конференциях национальный флаг, так как на нем есть изображение крестов британского флага «Юнион Джек».

    Брандт к тому же поддерживает сенатора от «зеленых» Лидию Торп, которая называла английскую королеву «колонизатором», давая ей присягу в августе.

    Согласно конституции Австралии, принятой в 1901 году, она является конституционной монархией, а английскую корону там представляет генерал-губернатор. Правительство страны возглавляет премьер-министр.

    В 1999 году был даже проведен референдум в Австралии, по итогам которого стало ясно, что большинство австралийцев не хочет ничего менять в своем государственном устройстве.

    Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.

    После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.

    Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.

    Коментарии (3)
    В Кремле рассказали об отношении россиян к Елизавете II

    9 сентября 2022, 13:03

    Текст: Вера Басилая

    На современной политической арене в большом дефиците мудрость и авторитет, которые были свойственны королеве Елизавете II, отношение к ней в России было уважительное, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Я не думаю, что она занимала место в сердцах россиян, к ней очень с большим уважением относились в России, как и во всем мире к ней относились с большим уважением за ее мудрость, за ее международный авторитет. Сейчас такие качества в большом дефиците на международной арене», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

    Ранее к посольству Британии в Москве люди стали приносить цветы после сообщения о смерти королевы Елизаветы II.

    Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.

    После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.

    Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (3)
     
     
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