Независимые наблюдатели рассказали о нарушениях в первый день выборов

Первый день выборов в России прошел спокойно, основные вопросы у общественных наблюдателей возникали к незаконной агитации и сложностям с опечатыванием ящиков для голосования. Тревогу вызвали сигналы о ложном минировании, поступившие на некоторые избирательные участки.

Перед стартом ЕДГ общественные наблюдатели обнаружили распространяемые в сети призывы уносить бюллетени с собой, портить их и выкладывать на определенном ресурсе. Активные пользователи сети выяснили, что распространением призыва занимались структуры, аффилированные с иноагентами и представителями нежелательных организаций, говорится в сообщении на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП России Максим Григорьев призвал ЦИК и правоохранительные органы обратить внимание на этот случай и жать свою оценку.

Эксперт НОМ, руководитель организации «Право и порядок» Олег Иванников отметил, что «это технология подготовки почвы для массового вброса в информационное пространство нарисованных фейковых бюллетеней, поскольку проверить подлинность таких бюллетеней не представляется возможным, а нарисовать в Интернете можно что угодно и в любом количестве».

Отмечается, что основную тревогу вызвали сигналы о ложном минировании, которые поступили на избирательные участки Псковской области, Ярославля и Петрозаводска. Тем не менее, после проверки участки вернулись в обычный рабочий режим.

В основном регионы жаловались на незаконную агитацию. Причем политические соперники обвиняли в нарушении друг друга. Везде, где ситуации подтвердились, комиссии оперативно устраняли замечания.

В Краснодаре один из активистов, являющийся доверенным лицом кандидата от КПРФ, был задержан при попытке распространять на избирательных участках экстремистские материалы и символику, направленную против спецоперации на Украине.

Правозащитник, юрист Михаил Трусов рассказал, что активист несколько раз уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию ВС России. В Алтайском крае была запущена ложная информация о «вбросе», которая не подтвердилась. В Волгоградской области распространялся фейк о ручках с исчезающими чернилами, а в Омской области – фейк о сейфах с двойным дном.

Часть сообщений с участков касались запрета избирательными комиссиями ведения фото- и видеосъемки. «Такие нарушения оперативно проверялись, фактов ограничений наблюдателям не установлено», – рассказала исполнительный директор НОМ, член ОП России Алена Булгакова, занимавшаяся экспертизой сообщений, приходящих на Карту сообщений НОМ.

По ее словам, на 19:00 мск на Карту НОМ поступило более 5 тыс. сообщений преимущественно информационного характера.

Председатель Ассоциации НОМ, член СПЧ Александр Брод добавил, что голосование в регионах проходит без грубых нарушений и отражает конкурентный характер выборов. «Как ожидалось, в ход идут и фейки, и информационные вбросы. Общественные наблюдатели, электоральные эксперты демонстрируют профессионализм и оперативность в реагировании на возникающие риски и проблемы. На участках соблюдаются санитарная безопасность и общественный порядок. Избирательные комиссии оперативно реагируют на замечании общественников», – заключил он.