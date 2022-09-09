ЕК определила новые сроки выдачи виз россиянам

Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для сообщества, увеличить сроки их выдачи до максимально возможных 45 дней, говорится в документе с разъяснениями о порядке выдачи виз гражданам России.

«В нынешних условиях консульства [стран] ЕС в России должны обеспечить гораздо более высокий уровень проверок для желающих получить краткосрочные визы», – приводится в документе заявление заместителя председателя ЕК, еврокомиссара по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритиса Схинаса, передает ТАСС.

«Консульства должны в последнюю очередь работать с теми, кто едет не по обязательным причинам, определяя порядок приема документов. Консульства могут принимать решение о выдаче визы в течение 45 дней. Они имеют право запрашивать дополнительные документы, помимо тех, которые включены в стандартный список, чтобы обеспечить дополнительный уровень проверки соискателей», – отметили в ЕК.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон заявил, что страны ЕС должны иметь возможность пересматривать решения по уже выданным шенгенским визам для россиян.

Кроме того, она заявила, что ЕС разрешит въезд из России по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия после заявления еврокомиссара об идее введения строгих ограничений на туристические визы для россиян проанализирует конкретные шаги и определится с ответом.

Напомним, Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией. Ожидается, что решение о приостановке режима вступит в силу с 12 сентября после публикации в официальном журнале ЕС.

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