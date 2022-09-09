ЕК рекомендовала странам ЕС упростить выдачу виз «диссидентам» из России

Путин: Боррель мелет языком

Президент Владимир Путин считает «странной дипломатической установкой» высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости «победить Россию на поле боя».

«Мы видели призывы главы европейской дипломатии победить Россию на поле боя. Странная дипломатическая установка», – заметил глава российского государства, отвечая на вопросы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает РИА «Новости».

Путин добавил, что «если бы он (Боррель) был министром обороны какой-то страны, можно было бы понять эту риторику, а для главного дипломата Евросоюза из его уст это звучит очень странно».

Также глава России отметил, что Боррелю стоит посмотреть реалиям в глаза и сделать правильные выводы. «Надо дать ему возможность посмотреть реалиям в глаза..., если у него есть хоть капля совести, он должен сделать правильные выводы», – отметил Путин.

По мнению Путина, Боррель «мелет языком, он большой специалист по этой части».

Кроме того, глава России полагает, что Боррель сам поддерживал бы фашизм, если бы жил в годы Гражданской войны в Испании.

«Если бы он жил в 30 годы (20 века) в Испании и услышал бы в сводке погоды известную сакраментальную фразу – «над всей Испанией безоблачное небо». Как известно, это был сигнал к началу государственного переворота со стороны генерала Франко (Франциско). Он бы взял в руки оружие, и на чьей был бы стороне: на стороне демократически избранного левого правительства того времени или на стороне путчиста? На мой взгляд, он был на стороне путчистов, потому что он сегодня поддерживает как раз таких же путчистов на территории Украины... и тогда он был бы на стороне фашистов наверняка, вот, кто на стороне фашистов», – сказал Путин.

Российская сторона запросила в офисе главы европейской дипломатии Жозепа Борреля стенограмму его слов о «фашистской» России, однако пока не получила ее, сообщил во вторник российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

В понедельник во время выступления на межпарламентской конференции Европарламента Боррель, отвечая на вопросы евродепутатов, которые требовали от него «конкретных действий против России», перешел с английского на родной испанский язык. Переводчик-синхронист передал слова Борреля по-английски следующим образом: «Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим».

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что слова главы внешнеполитической службы ЕС о России как о «фашистском государстве» являются недопустимыми и омерзительными. Если заявление Борреля, которое процитировали мировые СМИ, подтвердится, «то у нас, конечно, возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми», цитировал ТАСС Лаврова.

ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

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