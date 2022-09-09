СМИ сообщают о потоках беженцев из Харьковской области у российской границы

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9 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 19:42  |  vz.ru
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Почему Запад не смог обрушить экономику России

Россия выработала свой рецепт устойчивости в санкционной войне Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российскую экономику ждет куда более скромное падение, чем экономисты ожидали еще весной этого года. Несмотря на беспрецедентное в истории санкционное давление, ни о каком двузначном спаде речи больше не идет. Как бы неприятно ни было Западу, но экономика России в этом году выдержала внешний экономический удар. Ее опыт противостояния санкциям просто уникален.  Подробности...
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Чем ответит Россия на «зерновой обман» Запада

Украина смогла продать свое зерно, но у российских экспортеров возникли проблемы REUTERS
«Очередной наглый обман... Просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось». Столь резкая оценка прозвучала из уст президента России Владимира Путина по поводу реализации так называемой зерновой сделки – соглашения о вывозе украинского зерна для «голодающей Африки». Что же произошло? Подробности...
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Освобожденные территории вынуждены отвечать на киевский террор

Автомобиль военного коменданта Бердянска был взорван в самом центре города t.me/glava_brd
С разницей в сутки на освобожденных территориях произошло два теракта – был взорван штаб пророссийского движения в Мелитополе, а чуть ранее совершено нападение на военного коменданта Бердянска. Диверсии и атаки на пророссийских активистов и чиновников новой власти происходят не в первый раз. Какие меры нужно принять для защиты новых руководителей в регионе? Подробности...
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Как сорвать накачивание Украины оружием

Поставки западного оружия на Украину не прекращаются REUTERS/Valentyn Ogirenko
Западные военные и политики потирают руки – с их слов, поставки вооружений на Украину оказывают влияние на ход боевых действий. На встрече министров обороны стран-членов НАТО принято решение не только продолжать, но даже увеличивать эти поставки. Насколько в реальности эффективно западное оружие и чем на все это может ответить Россия? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Именно сейчас Россия может сказать свое слово в мире

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В безумном мире спокойная нормальность российских гуманитарных инициатив превращается в глазах людей в революционность, требующую стальной воли и огромной смелости. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

ЕС превратит борьбу с энергетическим доминированием России в остросюжетный сериал

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
У европейского страха есть имя, фамилия и отчество. 7 сентября на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин пообещал в случае введения предельных цен «ничего не поставлять». Подробности...

Британию начало серьезно штормить

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Насчет шторма новая премьер-министр Великобритании абсолютно права: ее страну уже штормит так, что большой вопрос – выплывет ли Великобритания из него прежней. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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С «зерновой сделкой» пора кончать

Внучка бандеровца во главе НАТО

Изюм – вторая линия контрнаступления ВСУ

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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
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Обсуждение: 4 комментария

Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Почему Запад не смог обрушить экономику России

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    СМИ сообщают о потоках беженцев из Харьковской области у российской границы

    9 сентября 2022, 18:34

    Текст: Валентина Григоренко

    Многокилометровая очередь беженцев из Балаклеи и Купянского района Харьковской области выстроилась перед границей России в районе пункта пропуска Логачевка Белгородской области, сообщили СМИ.

    Длина очереди в настоящее время – 3-4 километра. Люди покидают свои дома из-за непрекращающихся обстрелов со стороны украинских формирований, передает РИА «Новости».

    В машинах, которые выстроились у границы, много женщин и детей.

    Ранее глава администрации Купянского района Максим Губин заявил, что российские военные удерживают Купянск, ВСУ бьют из HIMARS по мирному населению, жителей Харьковской области эвакуируют в Россию и Луганскую народную республику.

    Позже стало известно, что гражданское население эвакуируется из Изюма и Купянска Харьковской области из-за артобстрелов ВСУ.


    В Харьковскую область перебросили резервы вооруженных сил

    8 сентября 2022, 20:45

    Текст: Кристина Цыцура

    В подконтрольную ВС России часть Харьковскую область входят резервные соединения, сообщает пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.

    «В Харьковскую область входят все новые резервные соединения вооруженных сил. По всей линии соприкосновения продолжаются бои», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Отмечается, что населенные пункты Балаклея и Шевченко остаются под контролем российских войск и военно-гражданских властей. Сообщается, что жителям региона продолжают оказывать гуманитарную помощь, при этом власти рекомендуют семьям с детьми на время покинуть опасные районы.

    Ранее глава области Виталий Ганчев заявлял, что Купянск и Купянский район подвергаются ракетному обстрелу со стороны ВСУ.

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    Коментарии (82)
    Названы условия уничтожения атакующей группировки ВСУ в Харьковской области
    		    9 сентября 2022, 12:06
    Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости
    Текст: Олег Исайченко

    «Нашим войскам приходится иметь дело с лесистой местностью, где прямая видимость не превышает нескольких метров. Так что ситуацию переламывать придется в основном пехоте, численность которой должна быть соразмерна группировке ВСУ в этих районах», – заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя военную обстановку в Харьковской области.

    «Администрация области сообщила, что к нашим войскам подкрепление подходит по всей линии соприкосновения. Однако до сих пор ничего неизвестно ни о численности пребывающих сил, ни о конкретных направлениях», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «ВСУ хотели бы переправиться через Северский Донец. Это позволило бы им выйти на трассу, которая ведет от Веселого к Изюму. Тут и будут развиваться одни из самых серьезных боев, наши войска просто не могут позволить перерезать эту трассу. По той же причине стоит ожидать серьезные столкновения под Шевченково», – рассуждает собеседник.

    Эксперт отмечает важность контроля над Купянском. «Купянск – крупный железнодорожный узел, через который ведется снабжение нашей группировки. И если населенный пункт займут ВСУ, поставки всего необходимого нашим войскам под Изюмом будет серьезно затруднены», – опасается Онуфриенко.

    «Известно, что в районе Долины и Краснополья подтягиваются резервы противника. Предположу, что они готовятся к удару от Славянска на север к Изюму. Поэтому бои в «Шервудском лесу» слева от Северского Донца усилятся, потому что для противника очистка этой территории означает снятие угрозы для Славянска», – перечислил аналитик.

    «Судя по всему, в скором времени украинская группировка будет усиливаться как минимум на несколько тысяч человек. Соответственно, речь идет о том, что для купирования этого наступления нам необходимо привлечь сопоставимые силы. В отличие от Херсонской области, здесь мы имеем дело с лесистой местностью, прямая видимость не превышает нескольких десятков метров. В связи с этим действия нашей артиллерии и авиации серьезно затруднены. И решать проблему придется пехоте. При этом очевидно, что у противника нет сил наступать еще по каким-то направлениям», – подчеркнул Онуфриенко.

    В свою очередь военный эксперт Константин Сивков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «на харьковском направлении наступление ВСУ осуществлялось в три этапа», и одну из ключевых ролей в этом вопросе сыграли иностранные наемники.

    «Первым шел спецназ ВСУ, иностранные наемники и инструкторы. То есть те вооруженные формирования, которые должны были прорывать нашу оборону. За ними шли подготовленные в Британии бойцы, которые должны были развивать достигнутый успех. И лишь удержание территорий возлагалось на территориальную оборону», – рассказал эксперт.

    «Очевидно, что на этом направлении были переброшены все боеспособные силы украинской армии. Однако, они оказались в «огневом мешке» и могут быть уничтожены при правильном использовании резервов с нашей стороны», – убежден собеседник.

    Ранее стало известно о том, что в подконтрольную ВС России часть Харьковскую область входят резервные соединения. Сообщается, что жителям региона продолжают оказывать гуманитарную помощь, при этом власти рекомендуют семьям с детьми на время покинуть опасные районы. Глава области Виталий Ганчев заявлял, что Купянск и Купянский район подвергаются ракетному обстрелу со стороны ВСУ.

    В то же время постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в результате предпринятой вооруженными силами Украины попытки наступления поля под Николаевом и Запорожьем и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат.

    Кроме того, командир спецназа «Ахмат» рассказал, что ВСУ отправили в контрнаступление в районе Балаклеи более 30 тыс. человек, в результате за два-три дня потеряли под Харьковом более 5 тыс. человек и продолжают нести очень тяжелые потери.

    В свою очередь командир бригады «Восток» Александр Ходаковский допускает, что «харьковская активизация подкреплена не лучше, чем херсонская, и у нее есть все шансы выдохнуться в короткие сроки». «Я не устаю повторять, что это война вдолгую, и мы будем наблюдать разные картины на частном уровне, но глобально для Украины ситуация не поменяется», – указывает военачальник.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем для ВСУ обернется попытка наступления в Харьковской области.

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    В соцсетях рассказали об иностранных наемниках ВСУ на харьковском направлении
    		    8 сентября 2022, 21:48
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Иванова

    В соцсетях появились данные об иностранных наемниках в рядах ВСУ на харьковском направлении.

    В Сети распространяется видео, на котором мужчина в военной форме с флагом Украины говорит на английском языке. «Англоговорящий наемник ВСУ в Харьковской области», – утверждают в соцсетях.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что приток наемников на Украину снизился более чем в три с половиной раза на фоне высоких потерь Киева, с 24 февраля уничтожен 2831 боевик.

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    Минобороны рассказало о нанесении высокоточных ударов по ВСУ в Харьковской области
    		    9 сентября 2022, 15:48
    Фото: MOD Russia/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Высокоточными ударами ВКС России поражены пункты управления националистического формирования «Кракен» в Харьковской области и 93-й механизированной бригады в районе Артемовска в ДНР, уничтожено свыше 50 националистов, а также 16 единиц специальной военной техники и автомобилей, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    По данным российского военного ведомства, вооруженные силы Украины на Николаево-Криворожском направлении предприняли несколько неудачных попыток атак, понесли потери и отступили.

    «Нанесено поражение живой силе и военной технике 46-й аэромобильной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 61-й пехотной егерьской бригады в районах населенных пунктов Безыменное, Новогригорьевка Николаевской области и Сухой Ставок Херсонской области. Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении противник потерял три танка, четыре боевые машины пехоты и семь других бронированных машин, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 270 военнослужащих», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, как сообщили в ведомстве, ВКС России поразили пункты управления националистического формирования «Кракен» в районе населенного пункта Пришиб Харьковской области и 93-й механизированной бригады в районе Артемовска ДНР. Уничтожено свыше 50 националистов, а также 16 единиц специальной военной техники и автомобилей.

    «Ударами высокоточного оружия наземного базирования по пунктам временной дислокации подразделений 127-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады в районе города Харькова ликвидировано более 50 и ранено свыше 120 украинских военнослужащих», – заявил Конашенков.

    Также продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

    «За сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Лебяжье, Червоный Яр, Гусаровка и Лиман в Харьковской области, Марьинка и Рай-Александровка в ДНР, Кривой Рог в Днепропетровской области, Гуляйполе в Запорожской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 153 районах», – отмечается в сообщении.

    Кроме того, уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах Чугуева Харьковской области и Радушное Днепропетровской области.

    «В районе населенного пункта Червоный Донец Харьковской области уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. В районе Ровнополья Запорожской области уничтожена американская гаубица М777. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм Харьковской области, Старомлиновка, Кирилловка, Славное и Макеевка в Донецкой народной республики, а также Сладкая Балка Запорожской области», – заявили в Минобороны.

    Также уничтожены в воздухе 18 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Новая Каховка и Голая Пристань Херсонской области, а также Каховской ГЭС.

    Ранее сообщалось, что высокоточными ударами ВКС России нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска и 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска Донецкой народной республики (ДНР). Уничтожено до 120 украинских военнослужащих, 15 единиц бронированной и автомобильной техники.

    До этого Минобороны показало переброску войск на Харьковское направление.

    Также сообщалось, что в подконтрольную ВС России часть Харьковской области входят резервные соединения.

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    Коментарии (30)
    В Энергодаре пресекли третью попытку высадки украинского десанта
    		    9 сентября 2022, 09:55
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Попытка высадки украинского десанта в ночь на пятницу предотвращена вблизи Энергодара на подконтрольной России части Запорожской области, заявил глава администрации города Александр Волга.

    «Была очередная попытка прорыва десанта со стороны Никополя в направлении Каменки-Днепровской. Удар успешно отражен», – цитирует «Интерфакс» Волгу.

    По его словам, попытка высадки десанта была осуществлена примерно в 1.00 по московскому времени, до этого украинские военные нанесли артиллерийский удар по подстанции «Луч».

    «Ремонтируем сети, все было перебито уже в вечернее время, невозможно было выходить. В настоящее время Энергодар остается без электроснабжения, сообщил глава администрации», – добавил Волга.

    Это уже третья попытка высадки десанта в Энергодаре.

    Напомним, Министерство обороны рассказало о высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что планировавшие захват Запорожской АЭС украинские диверсанты прошли подготовку в Великобритании, также в Запорожской области были взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии.

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    Коментарии (36)
    Небензя рассказал о трупах солдат ВСУ под Харьковом, Николаевом и Запорожьем
    		    9 сентября 2022, 03:55
    Фото: Seth Wenig/AP/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    В результате предпринятой вооруженными силами Украины попытки наступления поля под Николаевом и Запорожьем и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат, ни о каком прорыве обороны речи не идет, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Против этого безумия, насколько мы можем судить, выступало даже руководство ВСУ, однако глава Украины, пообщавшись с британскими и американскими коллегами, был непреклонен. В результате поля под Николаевом и Запорожьем и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель и отступать которым не давали заградотряды. Взято несколько периферийных деревень, ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи», – приводит ТАСС слова российского дипломата, который отметил на заседании СБ ООН, что «это прекрасно понимают военные эксперты».

    «Западные СМИ уже раструбили, что Украина перешла в контрнаступление, поддержать которое необходимо новым западным оружием. Таким образом был создан необходимый медийный фон под встречу (Контактной группы по обороне Украины) в Рамштайне. Ровно этого господин [президент Украины Владимир] Зеленский и его западные хозяева и добивались», – резюмировал Небензя.

    Накануне командир спецназа «Ахмат» рассказал, что ВСУ отправили в контрнаступление в районе Балаклеи более 30 тыс. человек, в результате за два-три потеряли под Харьковом более 5 тыс. человек и продолжают нести очень тяжелые потери. Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что вооруженные силы Украины не смогли взять под контроль населенные пункты Балаклея и Шевченково.

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    Коментарии (33)
    Стало известно об уничтожении польских танков ВСУ на херсонском направлении
    		   9 сентября 2022, 08:15
    Фото: Pibwl/Wikipedia
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска использовали польские танки при контрнаступлении в херсонском направлении, они уничтожены, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

    Украинская армия начала попытки контрнаступления в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.

    «В контрнаступлении были задействованы польские танки. Это стопроцентная информация. Они были уничтожены», – передает РИА «Новости» слова Стремоусова.

    Кроме того, по его словам, на вооружении в украинской армии также стоят и были задействованы немецкие и голландские бронетранспортеры.

    По словам Стремоусова, часть украинских войск, принимавших участие в контрнаступлении на Херсонскую область, взята в плен.

    «Пленные есть. Я их сам лично видел. Это несчастные люди, которых киевский режим загнал в окопы, а затем бросил в самоубийственную атаку», – сказал замглавы администрации Херсонской области.

    «Украинская армия не считается с погибшими и уже с 29 августа, с момента начала так называемого контрнаступления, потеряла свыше трех тысяч человек», – уточнил Стремоусов.

    По его словам, распиаренное в украинских СМИ контрнаступление на практике оказалось утопией и самоубийством.

    «Мы дадим отпор этому нацизму», – подчеркнул Стремоусов.

    Ранее СМИ писали, что военнослужащие ВСУ сообщают о серьезных потерях при контрнаступлении в Херсонской области и технологическом отставании от России, также им не хватает боеприпасов. Они заявили, что не уверены в успехе контрнаступления, и сомневаются, «стоит ли оно полученных потерь».

    Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Кроме того, он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева». По его словам, «есть информация, что уже около трех тысяч погибших со стороны украинской армии».

    По его словам, провальным контрнаступлением на Херсонскую область руководил лично президент Украины Владимир Зеленский.

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    Румынский военный корабль подорвался на мине в Черном море
    		    9 сентября 2022, 10:15
    Фото: Ho New/Reuters
    Текст: Вера Басилая

    Военный корабль Румынии в Черном море подорвался на дрейфующей мине при попытке ее обезвредить, жертв и пострадавших нет, сообщает Reuters со ссылкой на румынское министерство обороны.

    «Жертв и пострадавших в результате взрыва нет, 75 военнослужащих на корабле вне опасности, плавучесть судна не пострадала, на борту нет серьезных повреждений», – говорится в сообщении румынского военного ведомства, передает Reuters.

    В минобороны Румынии также сообщили, что корабль был предупрежден о дрейфующей мине примерно в 25 милях к северо-востоку от порта Констанца. Однако из-за сильных волн и ветра команда не смогла обезвредить ее, и она взорвалась.

    Ранее водолазы румынских ВМС уничтожили морскую мину, которая приблизилась к населенному пункту Эфорие.

    Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что установленные украинскими войсками мины дрейфуют в Черном море, создавая угрозу для судоходства и портовой инфраструктуры причерноморских стран.

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    Коментарии (33)
    Минобороны показало переброску войск на харьковское направление
    		    9 сентября 2022, 13:58
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Российские военные перебрасывают бронетехнику и личный состав на харьковское направление, заявили в Министерстве обороны России.

    Минобороны России опубликовало видео переброски российских войск на харьковское направление, на котором видно передвижение военной колонны с БТР-82А и буксируемыми гаубицами Д-20.

    Ранее сообщалось, что в подконтрольную ВС России часть Харьковской области входят резервные соединения.

    Населенные пункты Балаклея и Шевченково остаются под контролем российских войск и военно-гражданских властей. Сообщается, что жителям региона продолжают оказывать гуманитарную помощь, при этом власти рекомендуют семьям с детьми на время покинуть опасные районы.

    Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя военную обстановку в Харьковской области, назвал газете ВЗГЛЯД условия уничтожения атакующей группировки ВСУ.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в результате предпринятой вооруженными силами Украины попытки наступления поля под Николаевом и Запорожьем и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат.

    Командир спецназа «Ахмат» рассказал, что ВСУ отправили в контрнаступление в районе Балаклеи более 30 тыс. человек, в результате за два-три дня потеряли под Харьковом более 5 тыс. человек и продолжают нести очень тяжелые потери.

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    Россия обвинила НАТО в управлении действиями ВСУ на поле боя
    		    9 сентября 2022, 00:59
    Фото: Thierry Monasse/dpa/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Североатлантический альянс «в ручном режиме» руководит действиями украинских вооруженных сил на поле боя, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «НАТО фактически в ручном режиме руководит действиями Киева на театре военных действий. Представители украинской военной разведки публично признавали, что Вашингтон непосредственно вовлечен в согласование каждой цели американских ракетных систем залпового огня HIMARS», – приводит ТАСС слова постпреда России при ООН, сказанные дипломатом на заседании Совета Безопасности.

    Небензя отметил, что Украина «наводнена западными военными инструкторами, спецслужбами и наемниками», в ряде стран альянса проводятся курсы по подготовке украинских вооруженных формирований. «Есть информация, что Пентагон планирует запустить миссию по военно-техническому содействию киевскому режиму. Слышали об аналогичных планах Евросоюза», – добавил он.

    Накануне ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами калибра НАТО. Напомним, в начале сентября стало известно об участии США в подготовке «контрнаступления» Украины. В конце августа экс-советник главы Пентагона обвинил в конфликте на Украине власти Соединенных Штатов. Как подчеркнул американский полковник Дуглас Макгрегор, за все происходящее на Украине ответственны США, за президентом Украины Владимиром Зеленским стоит Вашингтон, который диктует Киеву план действий.

    Напомним, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил масштабное развертывание войск альянса на восточном фланге. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации России на Украине и возможности прямого военного противостояния России и США. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.

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    В Пентагоне заявили о десятках тысяч убитых и раненых украинских военных
    		    8 сентября 2022, 19:52
    Фото: REUTERS/Ammar Awad
    Текст: Ольга Иванова

    Киев с начала российской специальной военной операции понес потери в десятки тысяч убитыми и ранеными, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

    «За последние шесть месяцев украинцы... заплатили ужасную цену в тысячи – десятки тысяч потерь убитыми и ранеными», – сказал Милли на пресс-конференции на американской базе Рамштайн в Германии, сообщает РИА «Новости».

    Ранее СМИ писали, что военнослужащие ВСУ сообщают о серьезных потерях при контрнаступлении в Херсонской области и технологическом отставании от России, также им не хватает боеприпасов. Они заявили, что не уверены в успехе контрнаступления, и сомневаются, «стоит ли оно полученных потерь».

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем обернется для ВСУ контрнаступление в Харьковской области.

    Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Кроме того, он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева». По его словам, «есть информация, что уже около трех тысяч погибших со стороны украинской армии».

    По его словам, провальным контрнаступлением на Херсонскую область руководил лично президент Украины Владимир Зеленский.

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    Кадыров сообщил о прорыве спецназа «Ахмат» в Соледар

    8 сентября 2022, 21:56

    Текст: Кристина Цыцура

    Бойцы спецназа «Ахмат» и союзные силы зашли в город Соледар в ДНР и закрепляются на окраинах, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    «Спецназ «Ахмат» вместе с союзными войсками готовится взять под полный контроль город Соледар Донецкой народной республики. После планомерного уничтожения большого количества нацистской боевой техники и живой силы бойцы закрепляются в городе», – сообщил он в своем Telegram-канале.

    Кадыров добавил, что со стороны ВСУ наблюдается «полное отсутствие боевого духа и беспомощность перед нашими войсками».

    Ранее в четверг официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что союзные силы в настоящее время ведут тяжелые бои в жилых кварталах Соледара.

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    Власти Харьковской области заявили о боях в пригородах Балаклеи

    9 сентября 2022, 15:29

    Текст: Вера Басилая

    Российские военные предпринимают попытки выбить украинские силы из пригородов Балаклеи в Харьковской области, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».

    «Сложная гуманитарная обстановка (в Балаклее)... там идут ожесточенные бои. Балаклея нами, по сути, не контролируется. Там предпринимаются попытки выбить украинские силы, но там ожесточенные бои и наши войска сдерживают на подступах», – цитирует РИА «Новости» Ганчева.

    По его словам, сложной остается обстановка под Шевченково, где ВСУ пытаются прорвать оборону.

    «Сейчас там подтянуты резервы со стороны России, наши войска дают отпор», – отметил глава региона.

    Ранее Минобороны показало переброску войск на харьковское направление.

    До этого сообщалось, что в подконтрольную ВС России часть Харьковской области входят резервные соединения.

    Военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя военную обстановку в Харьковской области, назвал газете ВЗГЛЯД условия уничтожения атакующей группировки ВСУ.

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    Стали известны подробности третьей неудачной попытки высадки десанта ВСУ под Энергодаром

    9 сентября 2022, 14:14

    Текст: Вера Басилая

    Украинский десант, который в ночь на пятницу пытался высадиться около Энергодара, для переправы через Днепр использовал 15 быстроходных катеров, их подпустили к берегу и накрыли артиллерией, сообщил председатель общественного объединения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Сегодня около часа ночи ССО (силы спецопераций – прим. ВЗГЛЯД) ВСУ и иностранных наемников предприняли попытку высадки на левом берегу Днепра в районе Каменко-Днепровской. Для переправы через Днепр они использовали 15 быстроходных катеров. Десант противника был своевременно выявлен, подпущен к берегу и накрыт артиллерией в районе места высадки», – написал Рогов в своем Telegram-канале.

    Ранее Рогов заявил, что целью высадки украинского десанта в районе города Энергодара являлся захват Запорожской АЭС.

    До этого власти Энергодара сообщили о пресечении третьей попытки высадки десанта ВСУ в город.

    Напомним, в начале сентября Министерство обороны рассказало о высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что планировавшие захват Запорожской АЭС украинские диверсанты прошли подготовку в Великобритании, также в Запорожской области были взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии.

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    «Нафтогаз» подал новый иск против Газпрома
    		    9 сентября 2022, 17:55
    Фото: Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Компания «Нафтогаз Украины» подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против российской компании «Газпром» за якобы несвоевременную оплату транспортировки газа по территории Украины, следует из пресс-релиза украинской компании.

    «Нафтогаз» требует от Газпрома денежные средства за предоставленные услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме», – приводит сообщение ТАСС.

    Напомним, глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в 2021 году заявлял, что «Нафтогаз» собрался обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии.

    Ранее экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков призвал Киев начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, чтобы самостоятельно продавать голубое топливо в ЕС. Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что временные перебои с поставками газа по «Северному потоку» можно компенсировать с помощью транзита через Украину и Польшу.

    Позже глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что Россия не позволит Украине воровать свой газ, Москва сможет отстоять не только свой суверенитет и интересы своих граждан, но и свои национальные богатства.

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