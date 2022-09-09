В полдень в Британии пробили колокола в память о королеве Елизавете II

Колокола пробили в полдень в Британии в память о британской королеве Елизавете II, сообщают британское СМИ.

Церкви в разных британских городах, так же, как и собор Святого Павла в Лондоне и Вестминстерское аббатство, в полдень по местному времени (14.00 мск) почтили память звоном колоколов.

Палата общин Британии (верхняя палата парламента) начала в пятницу в 14.00 мск заседание, чтобы члены парламента смогли отдать дань памяти королеве Елизавете II. Заседание перенесли на более позднее время. Его возглавит новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, в заседании примут участие парламентарии и пэры.

8 сентября Букингемский дворец сообщил, что состояние здоровья королевы вызывает обеспокоенность у врачей. Сын королевы принц Чарльз с супругой, а также остальные ее дети и другие члены семьи выехали в Шотландию, где находилась королева.