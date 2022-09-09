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Эрдоган: Россия не принимала решения о сокращении поставок газа в Европу
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Россия не принимала произвольного решения о сокращении поставок своего газа в Европу, заявил турецкий лидер на борту президентского самолета, возвращаясь из Хорватии.
«Европа не такая комфортная и мирная, как предполагалось. В нынешней ситуации, к счастью, у нас пока нет таких проблем. Россия не применяла в отношении нас санкции. У меня была встреча с ним (с президентом РФ Владимиром Путиным – прим. ВЗГЛЯД), в ходе которой мы говорили о цене [на поставляемый из РФ в Турцию газ]. Если его позиция окажется позитивной, то для нашего народа будут предоставлены максимально выгодные цены. Это наша цель», – цитирует президента Турции телеканал NTV, передает РИА «Новости».
Глава Турции заявил, что выход российского зерна на мировые рынки позволит создать идеальную систему для поставок в Африку.
«Я надеюсь открыто обсудить этот вопрос с Путиным. Потому что есть много стран, которые находятся в сложной ситуации, особенно в Африке, и нам нужно охватить эти страны и отправить им эти продукты как можно скорее», – сказал Эрдоган.
Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Российский лидер отметил, что почти все зерно, вывезенное с Украины, ушло в страны Евросоюза, а не беднейшим странам, куда было отправлено всего два судна из 87.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что Москва может отказаться от продления зерновой сделки, поскольку в рамках соглашения так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, в чем заключается «зерновой обман» Запада и как ответит на него Россия.
Напомним, 22 июля в Стамбуле Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН. В сентябре Украина потребовала от Турции закрыть Босфор для российских сухогрузов.
В Харьковскую область перебросили резервы вооруженных сил
В подконтрольную ВС России часть Харьковскую область входят резервные соединения, сообщает пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.
«В Харьковскую область входят все новые резервные соединения вооруженных сил. По всей линии соприкосновения продолжаются бои», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что населенные пункты Балаклея и Шевченко остаются под контролем российских войск и военно-гражданских властей. Сообщается, что жителям региона продолжают оказывать гуманитарную помощь, при этом власти рекомендуют семьям с детьми на время покинуть опасные районы.
Ранее глава области Виталий Ганчев заявлял, что Купянск и Купянский район подвергаются ракетному обстрелу со стороны ВСУ.
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Раймонд Паулс высказался о запрете на въезд россиян в Прибалтику
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Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс прокомментировал запрет на въезд россиян в страны Прибалтики.
По словам композитора, артисты должны иметь возможность спокойно выступать в любых местах, а политические вопросы он назвал сложным процессом.
«Все равно, что я скажу – на меня нападут и с одной стороны, и с другой. Я за то, чтобы артисты спокойно могли ехать через границу и могли выступать. Остальное меня не волнует», – передает слова музыканта Lenta.ru со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».
Напомним, Латвия, Литва и Эстония достигли принципиальной договоренности по ограничению въезда россиян из России и Белоруссии.
При этом страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против. Но теперь сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода из-за отмены Евросоюзом упрощенного режима, также сократится количество выдаваемых виз.
В четверг стало известно, что Эстония 19 сентября закрывает въезд для россиян, в том числе имеющим шенгенские визы, которые были выданы другими государствами.
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Названы условия уничтожения атакующей группировки ВСУ в Харьковской области
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«Нашим войскам приходится иметь дело с лесистой местностью, где прямая видимость не превышает нескольких метров. Так что ситуацию переламывать придется в основном пехоте, численность которой должна быть соразмерна группировке ВСУ в этих районах», – заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя военную обстановку в Харьковской области.
«Администрация области сообщила, что к нашим войскам подкрепление подходит по всей линии соприкосновения. Однако до сих пор ничего неизвестно ни о численности пребывающих сил, ни о конкретных направлениях», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«ВСУ хотели бы переправиться через Северский Донец. Это позволило бы им выйти на трассу, которая ведет от Веселого к Изюму. Тут и будут развиваться одни из самых серьезных боев, наши войска просто не могут позволить перерезать эту трассу. По той же причине стоит ожидать серьезные столкновения под Шевченково», – рассуждает собеседник.
Эксперт отмечает важность контроля над Купянском. «Купянск – крупный железнодорожный узел, через который ведется снабжение нашей группировки. И если населенный пункт займут ВСУ, поставки всего необходимого нашим войскам под Изюмом будет серьезно затруднены», – опасается Онуфриенко.
«Известно, что в районе Долины и Краснополья подтягиваются резервы противника. Предположу, что они готовятся к удару от Славянска на север к Изюму. Поэтому бои в «Шервудском лесу» слева от Северского Донца усилятся, потому что для противника очистка этой территории означает снятие угрозы для Славянска», – перечислил аналитик.
«Судя по всему, в скором времени украинская группировка будет усиливаться как минимум на несколько тысяч человек. Соответственно, речь идет о том, что для купирования этого наступления нам необходимо привлечь сопоставимые силы. В отличие от Херсонской области, здесь мы имеем дело с лесистой местностью, прямая видимость не превышает нескольких десятков метров. В связи с этим действия нашей артиллерии и авиации серьезно затруднены. И решать проблему придется пехоте. При этом очевидно, что у противника нет сил наступать еще по каким-то направлениям», – подчеркнул Онуфриенко.
В свою очередь военный эксперт Константин Сивков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «на харьковском направлении наступление ВСУ осуществлялось в три этапа», и одну из ключевых ролей в этом вопросе сыграли иностранные наемники.
«Первым шел спецназ ВСУ, иностранные наемники и инструкторы. То есть те вооруженные формирования, которые должны были прорывать нашу оборону. За ними шли подготовленные в Британии бойцы, которые должны были развивать достигнутый успех. И лишь удержание территорий возлагалось на территориальную оборону», – рассказал эксперт.
«Очевидно, что на этом направлении были переброшены все боеспособные силы украинской армии. Однако, они оказались в «огневом мешке» и могут быть уничтожены при правильном использовании резервов с нашей стороны», – убежден собеседник.
Ранее стало известно о том, что в подконтрольную ВС России часть Харьковскую область входят резервные соединения. Сообщается, что жителям региона продолжают оказывать гуманитарную помощь, при этом власти рекомендуют семьям с детьми на время покинуть опасные районы. Глава области Виталий Ганчев заявлял, что Купянск и Купянский район подвергаются ракетному обстрелу со стороны ВСУ.
В то же время постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в результате предпринятой вооруженными силами Украины попытки наступления поля под Николаевом и Запорожьем и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат.
Кроме того, командир спецназа «Ахмат» рассказал, что ВСУ отправили в контрнаступление в районе Балаклеи более 30 тыс. человек, в результате за два-три дня потеряли под Харьковом более 5 тыс. человек и продолжают нести очень тяжелые потери.
В свою очередь командир бригады «Восток» Александр Ходаковский допускает, что «харьковская активизация подкреплена не лучше, чем херсонская, и у нее есть все шансы выдохнуться в короткие сроки». «Я не устаю повторять, что это война вдолгую, и мы будем наблюдать разные картины на частном уровне, но глобально для Украины ситуация не поменяется», – указывает военачальник.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем для ВСУ обернется попытка наступления в Харьковской области.
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Миколог объяснил причину исчезновения грибов в России и Европе
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Лесная подстилка в европейской части России и в Европе очень сухая, поэтому в лесах практически нет грибов, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий специалист кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.
«Очень сухо. Грибам нужно, чтобы была влажность и особенно влажная подстилка лесная. А подстилка сейчас, если зайти в лес, она как порох. До последнего момента запрещали даже технику гонять работникам леса, потому что пожароопасная обстановка была. А в таких условиях грибов не будет», – говорит Дьяков.
Однако он призывает не терять надежду на то, что в этом году можно будет пособирать грибы. По его словам, это случится, если температура поднимется до 20 градусов и пройдут хорошие сильные дожди.
«При хорошем раскладе, если и дожди сильные пройдут, и чуть-чуть потеплеет, то грибы пойдут все вместе: и летние, и осенние. Так было в 2010 году, когда в конце сентября был баснословный урожай всего. Тогда сразу вылезли и осенние опята, и белые подберезовики, и грузди, и рыжики, и так далее», – рассказывает собеседник.
Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала, что собирать грибы и ягоды в пакет противопоказано, поскольку так продукты очень быстро портятся, а поэтому есть риск получить отравление при их употреблении. Вместо пластиковых сумок специалист рекомендует использовать плетеные корзинки, которые хорошо проветриваются.
Умерла королева Великобритании Елизавета II
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В Шотландии в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, она правила страной 70 лет.
О смерти королевы сообщает РИА «Новости».
8 сентября Букингемский дворец сообщил, что состояние здоровья королевы вызывает обеспокоенность у врачей. Сын королевы принц Чарльз с супругой, а также остальные ее дети и другие члены семьи выехали в Шотландию, где находилась королева.
Елизавета Александра Мария – королева Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества. Родилась 21 апреля 1926 года в Мейфэрском особняке на Брютон-стрит.
Она получила частное домашнее образование и начала выполнять свои общественные функции во время Второй мировой войны, служа во Вспомогательной территориальной службе.
Во время Второй мировой войны Елизавета прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля. Принцесса стала первой женщиной из королевской семьи, служившей в армии.
20 ноября 1947 года принцесса Елизавета вышла замуж за лейтенанта Филиппа Маунтбеттена – бывшего принца Греческого и Датского, за день до свадьбы получившего титул герцога Эдинбургского. У супругов четверо детей: Чарльз, принц Уэльский; Анна, королевская принцесса; принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский. Принц Филипп умер 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет.
Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после смерти своего отца – короля Георга VI. Королева Великобритании является самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире.
Согласно королевской традиции, престол должен перейти к старшему сыну королевы – 73-летнему Чарльзу.
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В соцсетях рассказали об иностранных наемниках ВСУ на харьковском направлении
В соцсетях появились данные об иностранных наемниках в рядах ВСУ на харьковском направлении.
В Сети распространяется видео, на котором мужчина в военной форме с флагом Украины говорит на английском языке. «Англоговорящий наемник ВСУ в Харьковской области», – утверждают в соцсетях.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что приток наемников на Украину снизился более чем в три с половиной раза на фоне высоких потерь Киева, с 24 февраля уничтожен 2831 боевик.
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В ЕС испугались ответа России на ограничения цен на газ
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Ряд стран Европейского союза опасаются, что Россия может принять ответные меры в случае введения потолка цен на российский газ и полностью прекратит поставки, пишет Financial Times.
По данным газеты, не менее 10 стран выступают за общие ограничения для всех поставщиков. Правительства опасаются, что введение ограничений исключительно для России «может разозлить Москву». Среди таких стран называются Греция, Италия и Польша, передает ТАСС.
Ранее турецкий обозреватель Хасан Басри Ялчин в статье для Sabah написал, что Евросоюз все ближе подходит в капитуляции перед Россией в вопросе газа.
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против России действует 11 тыс. санкций, но попытки ослабить русских не увенчались успехом, антироссийские санкции оказались неэффективны, последствия же от них угрожают экономике Европы.
В среду президент России Владимир Путин перечислил несколько сценариев для Запада в связи с повышением цен на энергию: либо субсидировать высокие цены, но это не изменит поведение потребителей, либо сокращать потребление, что опасно с социальной точки зрения. Он также отметил, что лучше придерживаться контрактных обязательств, соответствующих правил и цивилизованных отношений. Путин заверил, что Россия будет полностью выполнять свои контракты, но не станет поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь в ущерб себе. Говоря о попытках навязать России свои условия в сфере энергетики, Путин напомнил сказку «О лисе и волке» и процитировал строчку «мерзни, мерзни, волчий хвост».
Ранее президент Сербии Александр Вучич после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной. В Британии признали Путина настоящим лидером после ультиматума Европе о возможности остановки поставок газа и нефти, если будет введен потолок цен на энергоресурсы.
Во вторник Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.
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В Польше заявили о территориальных претензиях к Чехии
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Польша собирается потребовать у Чехии 368 гектаров территории, сообщила газета Rzeczpospolita.
«С сожалением должен заявить, что до сегодняшнего дня Чешская Республика не урегулировала с Польской Республикой этот неправомочный территориальный избыток», – цитирует газета письмо депутата правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Краевского, которое тот якобы направил в МИД и МВД Польши.
Издание поясняет, что речь идет о компенсации за неблагоприятный для Польши раздел польско-чехословацкой границы в 50-х годах, передает РИА «Новости».
Депутат Краевский напомнил, что тогдашняя Чехословакия получила 1205,90 гектара земли, а Польша – всего 837,46 гектара. «Разница в ущерб нашей страны составляет 368,44 гектара, то есть 3,6844 квадратных километра», – пишет он.
По словам депутата, в свое время власти Чешской Республики обязались подготовить перечень территорий, которые будут переданы Польской Республике. Перечень был составлен в 2014 году, однако потом Чехия от него отказалась.
Издание пишет, что Варшава не забыла про этот вопрос, который «неоднократно поднимался в ходе межправительственных консультаций», в том числе в июне этого года, переговоров министров иностранных дел, встреч на других уровнях.
Между тем замглавы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что «польская сторона будет последовательно добиваться того, чтобы этот вопрос стал предметом дальнейших переговоров с чешской стороной, чтобы добиться согласования земельного перечня, а затем договориться о международном соглашении, которое послужило бы правовой основой для передачи земли Польской Республике».
Он заявил, что эта обязанность «не оспаривается властями этого государства, поэтому непонятным является отсутствие конкретных действий чешской стороны».
Ранее сообщалось, что Польша оценила ущерб, нанесенный стране нацистской Германией, в 1,3 трлн долларов. Польша дипломатической нотой пригласит Германию на переговоры о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
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Командир «Ахмата» рассказал о потерях украинских военных под Балаклеей
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ВСУ направили более 30 тыс. человек на контрнаступление в районе Балаклеи Харьковской области, за два-три дня минимум каждый шестой из них был уничтожен, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».
Он считает, что наступление украинских войск приурочено к встрече возглавляемой США контактной группы по вопросам обороны Украины (Ukraine Defense Contact Group), которая проходит в четверг на американской авиабазе Рамштайн в Германии, передает РИА «Новости».
«В общем, на это контрнаступление было брошено украинской стороной где-то более 30 тысяч человек, <...> буквально за эти два-три дня они понесли потери более пяти тысяч человек, это даже при самом минимальном расчете. Продолжают нести очень тяжелые потери», – рассказал Алаудинов.
Командир «Ахмата» утверждает, что на фронте сейчас «ничего сверхъестественного не происходит», попытки взять Балаклею российские войска отбили.
«Да, были попытки взять Балаклею, было несколько штурмов <...>. И надо отметить, что наши бойцы действительно проявили себя очень достойно и спокойно отбили все их атаки, и они оттуда, получается, ретировались уже дальше в направлении Изюма. Сейчас, надо отметить, вчера тоже было несколько попыток в направлении Изюма <...> дороги взять под контроль, чтобы перерезать маршруты логистики наших подразделений, что им сделать не удалось», – сказал Алаудинов.
«Надо понимать, что это все, по сути своей, цена, которая уплачивается украинским народом и руководством Украины, <...> чтобы им дополнительно отправили оружие и еще дали как можно больше денег», – заключил он.
Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ не смогли взять под контроль населенные пункты Балаклея и Шевченково.
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В Энергодаре пресекли третью попытку высадки украинского десанта
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Попытка высадки украинского десанта в ночь на пятницу предотвращена вблизи Энергодара на подконтрольной России части Запорожской области, заявил глава администрации города Александр Волга.
«Была очередная попытка прорыва десанта со стороны Никополя в направлении Каменки-Днепровской. Удар успешно отражен», – цитирует «Интерфакс» Волгу.
По его словам, попытка высадки десанта была осуществлена примерно в 1.00 по московскому времени, до этого украинские военные нанесли артиллерийский удар по подстанции «Луч».
«Ремонтируем сети, все было перебито уже в вечернее время, невозможно было выходить. В настоящее время Энергодар остается без электроснабжения, сообщил глава администрации», – добавил Волга.
Это уже третья попытка высадки десанта в Энергодаре.
Напомним, Министерство обороны рассказало о высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что планировавшие захват Запорожской АЭС украинские диверсанты прошли подготовку в Великобритании, также в Запорожской области были взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии.
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Стало известно об уничтожении польских танков ВСУ на херсонском направлении
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Украинские войска использовали польские танки при контрнаступлении в херсонском направлении, они уничтожены, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Украинская армия начала попытки контрнаступления в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.
«В контрнаступлении были задействованы польские танки. Это стопроцентная информация. Они были уничтожены», – передает РИА «Новости» слова Стремоусова.
Кроме того, по его словам, на вооружении в украинской армии также стоят и были задействованы немецкие и голландские бронетранспортеры.
По словам Стремоусова, часть украинских войск, принимавших участие в контрнаступлении на Херсонскую область, взята в плен.
«Пленные есть. Я их сам лично видел. Это несчастные люди, которых киевский режим загнал в окопы, а затем бросил в самоубийственную атаку», – сказал замглавы администрации Херсонской области.
«Украинская армия не считается с погибшими и уже с 29 августа, с момента начала так называемого контрнаступления, потеряла свыше трех тысяч человек», – уточнил Стремоусов.
По его словам, распиаренное в украинских СМИ контрнаступление на практике оказалось утопией и самоубийством.
«Мы дадим отпор этому нацизму», – подчеркнул Стремоусов.
Ранее СМИ писали, что военнослужащие ВСУ сообщают о серьезных потерях при контрнаступлении в Херсонской области и технологическом отставании от России, также им не хватает боеприпасов. Они заявили, что не уверены в успехе контрнаступления, и сомневаются, «стоит ли оно полученных потерь».
Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Кроме того, он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева». По его словам, «есть информация, что уже около трех тысяч погибших со стороны украинской армии».
По его словам, провальным контрнаступлением на Херсонскую область руководил лично президент Украины Владимир Зеленский.
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Небензя рассказал о трупах солдат ВСУ под Харьковом, Николаевом и Запорожьем
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В результате предпринятой вооруженными силами Украины попытки наступления поля под Николаевом и Запорожьем и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат, ни о каком прорыве обороны речи не идет, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Против этого безумия, насколько мы можем судить, выступало даже руководство ВСУ, однако глава Украины, пообщавшись с британскими и американскими коллегами, был непреклонен. В результате поля под Николаевом и Запорожьем и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель и отступать которым не давали заградотряды. Взято несколько периферийных деревень, ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи», – приводит ТАСС слова российского дипломата, который отметил на заседании СБ ООН, что «это прекрасно понимают военные эксперты».
«Западные СМИ уже раструбили, что Украина перешла в контрнаступление, поддержать которое необходимо новым западным оружием. Таким образом был создан необходимый медийный фон под встречу (Контактной группы по обороне Украины) в Рамштайне. Ровно этого господин [президент Украины Владимир] Зеленский и его западные хозяева и добивались», – резюмировал Небензя.
Накануне командир спецназа «Ахмат» рассказал, что ВСУ отправили в контрнаступление в районе Балаклеи более 30 тыс. человек, в результате за два-три потеряли под Харьковом более 5 тыс. человек и продолжают нести очень тяжелые потери. Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что вооруженные силы Украины не смогли взять под контроль населенные пункты Балаклея и Шевченково.
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Посол Украины в Казахстане выдворен из страны
Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский после требований властей республики покинул Нур-Султан.
«Украинский посол-бандеровец, призывавший «убивать русских», по требованию казахстанских властей покинул Казахстан. Он вылетел утренним рейсом польской авиакомпании в Варшаву», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее Врублевский заявил, что чем больше погибнет русских сейчас, «тем меньше придется убивать нашим детям». Следственный комитет России решил дать правовую оценку высказываниям Врублевского. Позже дипломат извинился за свои высказывания.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания Врублевского лишний раз «доказывают террористическую, античеловеческую сущность киевского режима».
Россия обвинила НАТО в управлении действиями ВСУ на поле боя
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Североатлантический альянс «в ручном режиме» руководит действиями украинских вооруженных сил на поле боя, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«НАТО фактически в ручном режиме руководит действиями Киева на театре военных действий. Представители украинской военной разведки публично признавали, что Вашингтон непосредственно вовлечен в согласование каждой цели американских ракетных систем залпового огня HIMARS», – приводит ТАСС слова постпреда России при ООН, сказанные дипломатом на заседании Совета Безопасности.
Небензя отметил, что Украина «наводнена западными военными инструкторами, спецслужбами и наемниками», в ряде стран альянса проводятся курсы по подготовке украинских вооруженных формирований. «Есть информация, что Пентагон планирует запустить миссию по военно-техническому содействию киевскому режиму. Слышали об аналогичных планах Евросоюза», – добавил он.
Накануне ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами калибра НАТО. Напомним, в начале сентября стало известно об участии США в подготовке «контрнаступления» Украины. В конце августа экс-советник главы Пентагона обвинил в конфликте на Украине власти Соединенных Штатов. Как подчеркнул американский полковник Дуглас Макгрегор, за все происходящее на Украине ответственны США, за президентом Украины Владимиром Зеленским стоит Вашингтон, который диктует Киеву план действий.
Напомним, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил масштабное развертывание войск альянса на восточном фланге. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации России на Украине и возможности прямого военного противостояния России и США. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.
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В Пентагоне заявили о десятках тысяч убитых и раненых украинских военных
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Киев с начала российской специальной военной операции понес потери в десятки тысяч убитыми и ранеными, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
«За последние шесть месяцев украинцы... заплатили ужасную цену в тысячи – десятки тысяч потерь убитыми и ранеными», – сказал Милли на пресс-конференции на американской базе Рамштайн в Германии, сообщает РИА «Новости».
Ранее СМИ писали, что военнослужащие ВСУ сообщают о серьезных потерях при контрнаступлении в Херсонской области и технологическом отставании от России, также им не хватает боеприпасов. Они заявили, что не уверены в успехе контрнаступления, и сомневаются, «стоит ли оно полученных потерь».
Газета ВЗГЛЯД писала, чем обернется для ВСУ контрнаступление в Харьковской области.
Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Кроме того, он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева». По его словам, «есть информация, что уже около трех тысяч погибших со стороны украинской армии».
По его словам, провальным контрнаступлением на Херсонскую область руководил лично президент Украины Владимир Зеленский.
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