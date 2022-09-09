Лингвист объяснил, почему принц Чарльз в русском языке стал Карлом III

Нормы разного произношения имен европейских монархов формировались на основе латыни как языка дипломатического и межгосударственного общения: имя Карл «Carolus» произносилось в Англии «Чарльз», заявил ведущий программы «Полиглот» Дмитрий Петров.

«Имена собственные у французских, испанских, итальянских, немецких и английских политических деятелей и монархов формировались на основе латинского языка. Имя Карл германского происхождения, которое на латинском языке еще с первого тысячелетия нашей эры звучало как «Carolus», произносилось в Англии «Чарльз», во Франции «Шарль», в Испании «Карлос». Но на межгосударственном уровне это всегда был «Carolus», так как это было приемлемо согласно правилам латинского языка. Русская историография и дипломатическая практика сохранила именно такое произношение и написание имен западно-европейских монархов», – приводит «Газета.Ru» комментарий Петрова.

Петров добавил, что существует множество других примеров перевода имен монархов на русский язык.

«Например, в нашей историографии принято имя французского короля Людовик из-за того, что латинское написание и произношение было «Ludovicus». Хотя во Франции имя [звучит как] Луи. Можно вспомнить известного у нас нормандского завоевателя Вильгельма (по латински Gulielmus) – по-английски он Уильям. А Георг (по-латински Georgius) – Джордж», – заявил эксперт.

По словам Петрова, в латинском языке невозможно произношение ни Шарль, ни Джордж, ни Луи. Нормы формировались на основе латинского языка как языка дипломатического и межгосударственного общения.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.

Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.

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