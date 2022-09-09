|
|
Лингвист объяснил, почему принц Чарльз в русском языке стал Карлом III
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Нормы разного произношения имен европейских монархов формировались на основе латыни как языка дипломатического и межгосударственного общения: имя Карл «Carolus» произносилось в Англии «Чарльз», заявил ведущий программы «Полиглот» Дмитрий Петров.
«Имена собственные у французских, испанских, итальянских, немецких и английских политических деятелей и монархов формировались на основе латинского языка. Имя Карл германского происхождения, которое на латинском языке еще с первого тысячелетия нашей эры звучало как «Carolus», произносилось в Англии «Чарльз», во Франции «Шарль», в Испании «Карлос». Но на межгосударственном уровне это всегда был «Carolus», так как это было приемлемо согласно правилам латинского языка. Русская историография и дипломатическая практика сохранила именно такое произношение и написание имен западно-европейских монархов», – приводит «Газета.Ru» комментарий Петрова.
Петров добавил, что существует множество других примеров перевода имен монархов на русский язык.
«Например, в нашей историографии принято имя французского короля Людовик из-за того, что латинское написание и произношение было «Ludovicus». Хотя во Франции имя [звучит как] Луи. Можно вспомнить известного у нас нормандского завоевателя Вильгельма (по латински Gulielmus) – по-английски он Уильям. А Георг (по-латински Georgius) – Джордж», – заявил эксперт.
По словам Петрова, в латинском языке невозможно произношение ни Шарль, ни Джордж, ни Луи. Нормы формировались на основе латинского языка как языка дипломатического и межгосударственного общения.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Умерла королева Великобритании Елизавета II
|
|
В Шотландии в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, она правила страной 70 лет.
О смерти королевы сообщает РИА «Новости».
8 сентября Букингемский дворец сообщил, что состояние здоровья королевы вызывает обеспокоенность у врачей. Сын королевы принц Чарльз с супругой, а также остальные ее дети и другие члены семьи выехали в Шотландию, где находилась королева.
Елизавета Александра Мария – королева Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества. Родилась 21 апреля 1926 года в Мейфэрском особняке на Брютон-стрит.
Она получила частное домашнее образование и начала выполнять свои общественные функции во время Второй мировой войны, служа во Вспомогательной территориальной службе.
Во время Второй мировой войны Елизавета прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля. Принцесса стала первой женщиной из королевской семьи, служившей в армии.
20 ноября 1947 года принцесса Елизавета вышла замуж за лейтенанта Филиппа Маунтбеттена – бывшего принца Греческого и Датского, за день до свадьбы получившего титул герцога Эдинбургского. У супругов четверо детей: Чарльз, принц Уэльский; Анна, королевская принцесса; принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский. Принц Филипп умер 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет.
Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после смерти своего отца – короля Георга VI. Королева Великобритании является самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире.
Согласно королевской традиции, престол должен перейти к старшему сыну королевы – 73-летнему Чарльзу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Букингемский дворец заявил об ухудшении состояния здоровья Елизаветы II
|
|
Состояние здоровья королевы Великобритании Елизаветы II вызывает обеспокоенность у врачей, говорится в распространенном в четверг заявлении Букингемского дворца.
«После дальнейшего обследования сегодняшним утром врачи королевы выразили обеспокоенность состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением», – приводит ТАСС сообщение дворца.
В свою очередь премьер-министр страны Лиз Трасс на фоне сообщений об ухудшении здоровья 96-летнего монарха заявила, что «мысли народа Великобритании с Елизаветой II».
Между тем сын королевы принц Чарльз с супругой и внук принц Уильям едут в Шотландию, где находится британская королева, после сообщений об ухудшении ее здоровья, передает РИА «Новости».
Ранее королева приняла отставку Бориса Джонсона, который занимал этот пост чуть более трех лет. Его встреча с монархом, на которой присутствовала также супруга Джонсона Кэрри, продлилась около 40 минут.
Елизавета II также провела аудиенцию с преемником Джонсона Лиз Трасс, на которой утвердила ее в должности главы британского правительства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Принц Чарльз стал королем после смерти Елизаветы II
Принц Уэльский Чарльз немедленно становится монархом после смерти королевы Великобритании Елизаветы II.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
«После смерти королевы принц Чарльз немедленно стал новым монархом», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News.
#{bigimage=2051150}
Напомним, 8 сентября Букингемский дворец сообщил, что состояние здоровья королевы вызывает обеспокоенность у врачей. Сын королевы принц Чарльз с супругой, а также остальные ее дети и другие члены семьи выехали в Шотландию, где находилась королева.
Согласно королевской традиции, престол должен перейти к старшему сыну королевы – 73-летнему Чарльзу. Он самый пожилой наследник, когда-либо восходивший на британский престол.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Трасс: Новый британский монарх взял имя Карл III
С кончиной королевы Елизаветы II Британия вступает в новую эру, народу необходимо объединиться для помощи королю, заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.
Она также сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III, сегодня ему переходит корона, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что принц Уэльский Чарльз немедленно становится монархом после смерти королевы Великобритании Елизаветы II.
Напомним, 8 сентября Букингемский дворец сообщил, что состояние здоровья королевы вызывает обеспокоенность у врачей. Сын королевы принц Чарльз с супругой, а также остальные ее дети и другие члены семьи выехали в Шотландию, где находилась королева.
Согласно королевской традиции, престол должен перейти к старшему сыну королевы – 73-летнему Чарльзу. Он самый пожилой наследник, когда-либо восходивший на британский престол.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На последнем снимке у Елизаветы II заметили большой синяк
|
|
На последних прижизненных снимках королевы Великобритании Елизаветы II во время аудиенции премьер-министра страны Лиз Трасс виден синяк на руке монарха, заметил Newsweek.
«На сделанных фотографиях королева пребывала в хорошем настроении, если не считать заметного синяка на правой руке», – пишет издание, передает РИА «Новости».
Речь идет о фотографиях, сделанных во время встречи Елизаветы с новым премьер-министром страны Лиз Трасс в замке Балморал, состоявшейся за пару дней до смерти королевы.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США не смогли доказать в ООН закупку Россией оружия у Ирана и КНДР
Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности международной организации призвал представителей США и Британии привести доказательства в пользу своих утверждений о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Представители Вашингтона и Лондона промолчали.
«Привлекли внимание безапелляционные утверждения США и Соединенного Королевства о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Я хотел бы попросить их сейчас либо привести доказательства, либо расписаться в распространении недостоверной информации в стенах Совета Безопасности», – приводит слова российского дипломата РИА «Новости».
Дипломаты от Великобритании и США в ответ промолчали.
В пятницу Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило санкции против Ирана за якобы имевшие место поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США считают, что Иран якобы отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов.
До этого американское издание The New York Times со ссылкой на источник в официальных кругах сообщила, что в Россию якобы прибыла первая партия иранских беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Washington Post о поставке иранских беспилотников, заявил, что это издание в последнее время публикует много вбросов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин выразил соболезнования Карлу III в связи со смертью Елизаветы II
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II.
В сообщении российского лидера отмечается, что с именем Елизаветы неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Британии. «На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Желаю вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты», – говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте Кремля.
Российский лидер также попросил передать слова сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании.
Напомним, в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, которая правила страной 70 лет. После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
Стали известны подробности смерти Елизаветы II
|
|
Королева Великобритании Елизавета II умерла до прибытия в замок Балморал двух своих сыновей принцев Эндрю и Эдварда, а также своего внука принца Уильяма, сообщает газета Mirror.
«Королева умерла до того, как принц Уильям, принц Эндрю, принц Эдвард и Софи (графиня) Уэссекская прибыли в Балморал в четверг днем», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Самолет, на котором прибыли члены семьи в аэропорту Шотландии в 15.50 (17.50 мск). По данным телеканала Sky News, о смерти королевы стало известно в 16.30 по местному времени (18.30 мск) – об этом уведомили нового премьера Британии Лиз Трасс.
Также, как сообщает газета Daily Mail, внук королевы принц Гарри тоже прибыл в Шотландию уже после сообщения о смерти королевы. Дворец опубликовал официальное сообщение о смерти Елизаветы в 18.30 по местному времени (20.30 мск), а самолет принца Гарри приземлился примерно спустя 15 минут после этого.
Sky News пишет, что принц Гарри, предположительно, первым покинул Балморал в пятницу.
Между тем в Букингемском дворце сообщили, что королевский траур в связи с кончиной королевы Британии продлится до семи дней после похорон.
«После кончины Ее Величества королевы по желанию короля период королевского траура будет соблюдаться с настоящего момента до семи дней после похорон королевы», – сообщили во дворце, дата похорон будет объявлена «в надлежащее время».
Флаги в королевских резиденциях останутся приспущенными до 8.00 (10.00 мск) следующего дня после завершения траура. Королевские резиденции, в том числе сам Букингемский дворец и замок Балморал, будут закрыты для посещения, а также владения королевы закроются до похорон королевы.
Букингемский дворец также призвал всех желающих оставлять соболезнования в связи со смертью королевы онлайн на официальном сайте, поскольку книг соболезнований в королевских резиденциях не будет.
Траурный оружейный салют пройдет в Лондоне в 13.00 (15.00 мск). Будет выпущено 96 залпов – по одному на каждый год жизни королевы.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III. Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
Стало известно место погребения Елизаветы II
Королеву Великобритании Елизавету II похоронят в мемориальной часовне ее отца, короля Георга VI, на территории Виндзорского замка.
Мемориальная часовня на территории Виндзорского замка была построена в 1969 году в память об отце Елизаветы II – короле Георге VI, и является частью часовни Святого Георга. Король умер в 1952 году и изначально был похоронен в королевской усыпальнице, однако после возведения мемориальной часовни его останки были перенесены туда, передает РИА «Новости».
Там же похоронена королева-мать, захоронен прах сестры Елизаветы II, принцессы Маргарет, тело которой было кремировано в соответствии с ее пожеланиями.
Королева тоже будет похоронена в мемориальной часовне, позднее туда же перенесут останки ее мужа, принца Филиппа, который умер в 2021 году. Таким образом, супруги, прожившие вместе 73 года, смогут снова воссоединиться.
Государственные похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве через десять дней после ее смерти. После этого в полдень в Британии будут объявлены две минуты молчания. За несколько дней до этого британцы смогут посетить Вестминстерский дворец, где будет располагаться гроб королевы, чтобы проститься с ней.
Напомним, в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, которая правила страной 70 лет. После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II.
BBC поменял эфирную сетку на фоне сообщений об ухудшении здоровья Елизаветы II
Британская вещательная корпорация BBC в четверг поменяла эфирную сетку после сообщений об ухудшении здоровья королевы Елизаветы II, заменив запланированное вещание новостями.
Телеканал прервал запланированное вещание новостной программой, в которой рассказал о состоянии здоровья королевы, после заявления Букингемского дворца о том, что врачи озабочены самочувствием Елизаветы II, передает ТАСС.
Телеканал также сообщил, что принц Чарльз сейчас находится с королевой после того, как она была помещена под медицинское наблюдение.
Ранее в Букингемском дворце заявили, что состояние здоровья королевы Великобритании Елизаветы II вызывает обеспокоенность у врачей, она помещена под наблюдение.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Трасс призвала британцев объединиться вокруг нового короля
Премьер-министр Британии Лиз Трасс во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
«Вместе с семьей короля мы скорбим о потери его матери. И в нашей скорби мы должны объединиться и поддержать его. Мы должны помочь ему теперь нести большую ответственность за всех нас. Мы предлагаем ему нашу верность и преданность, точно так же, как его мать была столь преданной столь многим людям столь много времени», – приводит ТАСС слова Трасс, которой королева поручила сформировать правительство Великобритании всего два дня назад.
Говоря про Елизавету II, Трасс отметила, что «она была истинной душой Великобритании и эта душа будет оставаться» с британцами. «Она была монархом, который правил дольше всех в истории нашей страны. Править с подобным достоинством и мастерством на протяжении 70 лет – невероятное достижение, – подчеркнула она. – Смерть Ее Величества – огромный шок для страны и мира».
Напомним, в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, которая правила страной 70 лет. После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
#{bigimage=2051150}
Ранее в четверг Букингемский дворец сообщал, что состояние здоровья королевы вызывает обеспокоенность у врачей. Сын королевы принц Чарльз с супругой, а также остальные ее дети и другие члены семьи выехали в Шотландию, где находилась королева. Согласно королевской традиции, престол должен перейти к старшему сыну королевы – 73-летнему Чарльзу. Он самый пожилой наследник, когда-либо восходивший на британский престол.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Британии объявили национальный траур
В Великобритании объявлен общенациональный траур в связи со смертью королевы Елизаветы II.
По данным канала Sky News, он продлится 10 дней – до похорон Елизаветы II. Флаг Британии приспущен над Букингемским дворцом, передает РИА «Новости».
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
Напомним, 8 сентября Букингемский дворец сообщил, что состояние здоровья королевы вызывает обеспокоенность у врачей. Сын королевы принц Чарльз с супругой, а также остальные ее дети и другие члены семьи выехали в Шотландию, где находилась королева.
Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после смерти своего отца – короля Георга VI. Королева Великобритании является самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире.
Согласно королевской традиции, престол должен перейти к старшему сыну королевы – 73-летнему Чарльзу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Принца Чарльза провозгласят новым королем Британии в ближайшее время
Чарльза провозгласят новым монархом Британии на совете престолонаследия, который соберется в ближайшее время.
«Короля Чарльза провозгласят новым монархом Британии на Совете престолонаследия, который соберут как можно скорее», – говорится в сообщении газеты Telegraph в Twitter (заблокирован в России), передает РИА «Новости».
#{bigimage=2051150}
Отмечается, что особое заседание Тайного совета обычно проводится в течение 24 часов после смерти монарха.
Новый король Британии заявил, что семья скорбит из-за кончины монарха и матери. По словам Чарльза, потерю почувствуют по все стране, всему содружеству и во всем мире.
8 сентября Букингемский дворец сообщил, что состояние здоровья королевы вызывает обеспокоенность у врачей. Сын королевы принц Чарльз с супругой, а также остальные ее дети и другие члены семьи выехали в Шотландию, где находилась королева. Согласно королевской традиции, престол должен перейти к старшему сыну королевы – 73-летнему Чарльзу.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
Чарльз Филип Артур Маунтбаттен-Виндзор родился 14 ноября 1948 года в Лондоне, в Букингемском дворце. Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и принца Филипа, герцога Эдинбургского. 1 июля 1969 года состоялась официальная церемония присвоения Чарльзу титула принца Уэльского, наследника британского престола. Король имеет звания фельдмаршала, маршала авиации, адмирала королевского флота. Великобритании.
Названа дата интронизации Карла III
Карла III официально провозгласят королем Великобритании в субботу, сообщает Times.
«Это день, когда Карла официально провозгласят королем», – пишет Times.
Издание уточнило, что в пятницу король и королева-консорт Камилла вернутся из замка Балморал в Лондон. Вероятно, в районе полудня состоится встреча Карла III с новоиспеченным премьер-министром Лиз Трасс.
Напомним, в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, которая правила страной 70 лет. После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
Королевский биограф рассказала, кто будет заботиться о собаках Елизаветы II
Присматривать за собаками королевы Великобритании Елизаветы II будут члены ее семьи, скорее всего, принц Эндрю, заявила королевский биограф Ингрид Сьюард журналу Newsweek.
«Она [королева] любит животных и обожает собак. Всегда любила, они были ее первой и последней любовью. Я полагаю, что за собаками будет присматривать семья, вероятно, [принц] Эндрю, поскольку именно он подарил их ей, корги и дорги еще совсем маленькие», – цитирует ТАСС эксперта.
В свою очередь английская писательница Пенни Джунор в своей книге 2018 года «Все корги королевы» указала, что за собаками также ухаживали служащие королевского двора, отмечает издание. Официального сообщения о том, кто именно будет заботиться о любимых собаках британской королевы, пока не было.
Королева была хозяйкой нескольких собак, в том числе двух корги по кличке Сэнди и Муик, дорги Кэнди и двух кокер-спаниелей.
Напомним, в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, которая правила страной 70 лет. После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД