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Стали известны подробности третьей неудачной попытки высадки десанта ВСУ под Энергодаром
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Украинский десант, который в ночь на пятницу пытался высадиться около Энергодара, для переправы через Днепр использовал 15 быстроходных катеров, их подпустили к берегу и накрыли артиллерией, сообщил председатель общественного объединения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Сегодня около часа ночи ССО (силы спецопераций – прим. ВЗГЛЯД) ВСУ и иностранных наемников предприняли попытку высадки на левом берегу Днепра в районе Каменко-Днепровской. Для переправы через Днепр они использовали 15 быстроходных катеров. Десант противника был своевременно выявлен, подпущен к берегу и накрыт артиллерией в районе места высадки», – написал Рогов в своем Telegram-канале.
Ранее Рогов заявил, что целью высадки украинского десанта в районе города Энергодара являлся захват Запорожской АЭС.
До этого власти Энергодара сообщили о пресечении третьей попытки высадки десанта ВСУ в город.
Напомним, в начале сентября Министерство обороны рассказало о высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что планировавшие захват Запорожской АЭС украинские диверсанты прошли подготовку в Великобритании, также в Запорожской области были взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии.
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В Харьковскую область перебросили резервы вооруженных сил
В подконтрольную ВС России часть Харьковскую область входят резервные соединения, сообщает пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.
«В Харьковскую область входят все новые резервные соединения вооруженных сил. По всей линии соприкосновения продолжаются бои», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что населенные пункты Балаклея и Шевченко остаются под контролем российских войск и военно-гражданских властей. Сообщается, что жителям региона продолжают оказывать гуманитарную помощь, при этом власти рекомендуют семьям с детьми на время покинуть опасные районы.
Ранее глава области Виталий Ганчев заявлял, что Купянск и Купянский район подвергаются ракетному обстрелу со стороны ВСУ.
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Названы условия уничтожения атакующей группировки ВСУ в Харьковской области
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«Нашим войскам приходится иметь дело с лесистой местностью, где прямая видимость не превышает нескольких метров. Так что ситуацию переламывать придется в основном пехоте, численность которой должна быть соразмерна группировке ВСУ в этих районах», – заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя военную обстановку в Харьковской области.
«Администрация области сообщила, что к нашим войскам подкрепление подходит по всей линии соприкосновения. Однако до сих пор ничего неизвестно ни о численности пребывающих сил, ни о конкретных направлениях», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«ВСУ хотели бы переправиться через Северский Донец. Это позволило бы им выйти на трассу, которая ведет от Веселого к Изюму. Тут и будут развиваться одни из самых серьезных боев, наши войска просто не могут позволить перерезать эту трассу. По той же причине стоит ожидать серьезные столкновения под Шевченково», – рассуждает собеседник.
Эксперт отмечает важность контроля над Купянском. «Купянск – крупный железнодорожный узел, через который ведется снабжение нашей группировки. И если населенный пункт займут ВСУ, поставки всего необходимого нашим войскам под Изюмом будет серьезно затруднены», – опасается Онуфриенко.
«Известно, что в районе Долины и Краснополья подтягиваются резервы противника. Предположу, что они готовятся к удару от Славянска на север к Изюму. Поэтому бои в «Шервудском лесу» слева от Северского Донца усилятся, потому что для противника очистка этой территории означает снятие угрозы для Славянска», – перечислил аналитик.
«Судя по всему, в скором времени украинская группировка будет усиливаться как минимум на несколько тысяч человек. Соответственно, речь идет о том, что для купирования этого наступления нам необходимо привлечь сопоставимые силы. В отличие от Херсонской области, здесь мы имеем дело с лесистой местностью, прямая видимость не превышает нескольких десятков метров. В связи с этим действия нашей артиллерии и авиации серьезно затруднены. И решать проблему придется пехоте. При этом очевидно, что у противника нет сил наступать еще по каким-то направлениям», – подчеркнул Онуфриенко.
В свою очередь военный эксперт Константин Сивков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «на харьковском направлении наступление ВСУ осуществлялось в три этапа», и одну из ключевых ролей в этом вопросе сыграли иностранные наемники.
«Первым шел спецназ ВСУ, иностранные наемники и инструкторы. То есть те вооруженные формирования, которые должны были прорывать нашу оборону. За ними шли подготовленные в Британии бойцы, которые должны были развивать достигнутый успех. И лишь удержание территорий возлагалось на территориальную оборону», – рассказал эксперт.
«Очевидно, что на этом направлении были переброшены все боеспособные силы украинской армии. Однако, они оказались в «огневом мешке» и могут быть уничтожены при правильном использовании резервов с нашей стороны», – убежден собеседник.
Ранее стало известно о том, что в подконтрольную ВС России часть Харьковскую область входят резервные соединения. Сообщается, что жителям региона продолжают оказывать гуманитарную помощь, при этом власти рекомендуют семьям с детьми на время покинуть опасные районы. Глава области Виталий Ганчев заявлял, что Купянск и Купянский район подвергаются ракетному обстрелу со стороны ВСУ.
В то же время постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в результате предпринятой вооруженными силами Украины попытки наступления поля под Николаевом и Запорожьем и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат.
Кроме того, командир спецназа «Ахмат» рассказал, что ВСУ отправили в контрнаступление в районе Балаклеи более 30 тыс. человек, в результате за два-три дня потеряли под Харьковом более 5 тыс. человек и продолжают нести очень тяжелые потери.
В свою очередь командир бригады «Восток» Александр Ходаковский допускает, что «харьковская активизация подкреплена не лучше, чем херсонская, и у нее есть все шансы выдохнуться в короткие сроки». «Я не устаю повторять, что это война вдолгую, и мы будем наблюдать разные картины на частном уровне, но глобально для Украины ситуация не поменяется», – указывает военачальник.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем для ВСУ обернется попытка наступления в Харьковской области.
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В соцсетях рассказали об иностранных наемниках ВСУ на харьковском направлении
В соцсетях появились данные об иностранных наемниках в рядах ВСУ на харьковском направлении.
В Сети распространяется видео, на котором мужчина в военной форме с флагом Украины говорит на английском языке. «Англоговорящий наемник ВСУ в Харьковской области», – утверждают в соцсетях.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что приток наемников на Украину снизился более чем в три с половиной раза на фоне высоких потерь Киева, с 24 февраля уничтожен 2831 боевик.
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Командир «Ахмата» рассказал о потерях украинских военных под Балаклеей
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ВСУ направили более 30 тыс. человек на контрнаступление в районе Балаклеи Харьковской области, за два-три дня минимум каждый шестой из них был уничтожен, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».
Он считает, что наступление украинских войск приурочено к встрече возглавляемой США контактной группы по вопросам обороны Украины (Ukraine Defense Contact Group), которая проходит в четверг на американской авиабазе Рамштайн в Германии, передает РИА «Новости».
«В общем, на это контрнаступление было брошено украинской стороной где-то более 30 тысяч человек, <...> буквально за эти два-три дня они понесли потери более пяти тысяч человек, это даже при самом минимальном расчете. Продолжают нести очень тяжелые потери», – рассказал Алаудинов.
Командир «Ахмата» утверждает, что на фронте сейчас «ничего сверхъестественного не происходит», попытки взять Балаклею российские войска отбили.
«Да, были попытки взять Балаклею, было несколько штурмов <...>. И надо отметить, что наши бойцы действительно проявили себя очень достойно и спокойно отбили все их атаки, и они оттуда, получается, ретировались уже дальше в направлении Изюма. Сейчас, надо отметить, вчера тоже было несколько попыток в направлении Изюма <...> дороги взять под контроль, чтобы перерезать маршруты логистики наших подразделений, что им сделать не удалось», – сказал Алаудинов.
«Надо понимать, что это все, по сути своей, цена, которая уплачивается украинским народом и руководством Украины, <...> чтобы им дополнительно отправили оружие и еще дали как можно больше денег», – заключил он.
Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ не смогли взять под контроль населенные пункты Балаклея и Шевченково.
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В Энергодаре пресекли третью попытку высадки украинского десанта
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Попытка высадки украинского десанта в ночь на пятницу предотвращена вблизи Энергодара на подконтрольной России части Запорожской области, заявил глава администрации города Александр Волга.
«Была очередная попытка прорыва десанта со стороны Никополя в направлении Каменки-Днепровской. Удар успешно отражен», – цитирует «Интерфакс» Волгу.
По его словам, попытка высадки десанта была осуществлена примерно в 1.00 по московскому времени, до этого украинские военные нанесли артиллерийский удар по подстанции «Луч».
«Ремонтируем сети, все было перебито уже в вечернее время, невозможно было выходить. В настоящее время Энергодар остается без электроснабжения, сообщил глава администрации», – добавил Волга.
Это уже третья попытка высадки десанта в Энергодаре.
Напомним, Министерство обороны рассказало о высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что планировавшие захват Запорожской АЭС украинские диверсанты прошли подготовку в Великобритании, также в Запорожской области были взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии.
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Стало известно об уничтожении польских танков ВСУ на херсонском направлении
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Украинские войска использовали польские танки при контрнаступлении в херсонском направлении, они уничтожены, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Украинская армия начала попытки контрнаступления в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.
«В контрнаступлении были задействованы польские танки. Это стопроцентная информация. Они были уничтожены», – передает РИА «Новости» слова Стремоусова.
Кроме того, по его словам, на вооружении в украинской армии также стоят и были задействованы немецкие и голландские бронетранспортеры.
По словам Стремоусова, часть украинских войск, принимавших участие в контрнаступлении на Херсонскую область, взята в плен.
«Пленные есть. Я их сам лично видел. Это несчастные люди, которых киевский режим загнал в окопы, а затем бросил в самоубийственную атаку», – сказал замглавы администрации Херсонской области.
«Украинская армия не считается с погибшими и уже с 29 августа, с момента начала так называемого контрнаступления, потеряла свыше трех тысяч человек», – уточнил Стремоусов.
По его словам, распиаренное в украинских СМИ контрнаступление на практике оказалось утопией и самоубийством.
«Мы дадим отпор этому нацизму», – подчеркнул Стремоусов.
Ранее СМИ писали, что военнослужащие ВСУ сообщают о серьезных потерях при контрнаступлении в Херсонской области и технологическом отставании от России, также им не хватает боеприпасов. Они заявили, что не уверены в успехе контрнаступления, и сомневаются, «стоит ли оно полученных потерь».
Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Кроме того, он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева». По его словам, «есть информация, что уже около трех тысяч погибших со стороны украинской армии».
По его словам, провальным контрнаступлением на Херсонскую область руководил лично президент Украины Владимир Зеленский.
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Небензя рассказал о трупах солдат ВСУ под Харьковом, Николаевом и Запорожьем
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В результате предпринятой вооруженными силами Украины попытки наступления поля под Николаевом и Запорожьем и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат, ни о каком прорыве обороны речи не идет, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Против этого безумия, насколько мы можем судить, выступало даже руководство ВСУ, однако глава Украины, пообщавшись с британскими и американскими коллегами, был непреклонен. В результате поля под Николаевом и Запорожьем и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель и отступать которым не давали заградотряды. Взято несколько периферийных деревень, ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи», – приводит ТАСС слова российского дипломата, который отметил на заседании СБ ООН, что «это прекрасно понимают военные эксперты».
«Западные СМИ уже раструбили, что Украина перешла в контрнаступление, поддержать которое необходимо новым западным оружием. Таким образом был создан необходимый медийный фон под встречу (Контактной группы по обороне Украины) в Рамштайне. Ровно этого господин [президент Украины Владимир] Зеленский и его западные хозяева и добивались», – резюмировал Небензя.
Накануне командир спецназа «Ахмат» рассказал, что ВСУ отправили в контрнаступление в районе Балаклеи более 30 тыс. человек, в результате за два-три потеряли под Харьковом более 5 тыс. человек и продолжают нести очень тяжелые потери. Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что вооруженные силы Украины не смогли взять под контроль населенные пункты Балаклея и Шевченково.
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Посол Украины в Казахстане выдворен из страны
Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский после требований властей республики покинул Нур-Султан.
«Украинский посол-бандеровец, призывавший «убивать русских», по требованию казахстанских властей покинул Казахстан. Он вылетел утренним рейсом польской авиакомпании в Варшаву», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее Врублевский заявил, что чем больше погибнет русских сейчас, «тем меньше придется убивать нашим детям». Следственный комитет России решил дать правовую оценку высказываниям Врублевского. Позже дипломат извинился за свои высказывания.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания Врублевского лишний раз «доказывают террористическую, античеловеческую сущность киевского режима».
Россия обвинила НАТО в управлении действиями ВСУ на поле боя
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Североатлантический альянс «в ручном режиме» руководит действиями украинских вооруженных сил на поле боя, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«НАТО фактически в ручном режиме руководит действиями Киева на театре военных действий. Представители украинской военной разведки публично признавали, что Вашингтон непосредственно вовлечен в согласование каждой цели американских ракетных систем залпового огня HIMARS», – приводит ТАСС слова постпреда России при ООН, сказанные дипломатом на заседании Совета Безопасности.
Небензя отметил, что Украина «наводнена западными военными инструкторами, спецслужбами и наемниками», в ряде стран альянса проводятся курсы по подготовке украинских вооруженных формирований. «Есть информация, что Пентагон планирует запустить миссию по военно-техническому содействию киевскому режиму. Слышали об аналогичных планах Евросоюза», – добавил он.
Накануне ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами калибра НАТО. Напомним, в начале сентября стало известно об участии США в подготовке «контрнаступления» Украины. В конце августа экс-советник главы Пентагона обвинил в конфликте на Украине власти Соединенных Штатов. Как подчеркнул американский полковник Дуглас Макгрегор, за все происходящее на Украине ответственны США, за президентом Украины Владимиром Зеленским стоит Вашингтон, который диктует Киеву план действий.
Напомним, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил масштабное развертывание войск альянса на восточном фланге. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации России на Украине и возможности прямого военного противостояния России и США. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.
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В Пентагоне заявили о десятках тысяч убитых и раненых украинских военных
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Киев с начала российской специальной военной операции понес потери в десятки тысяч убитыми и ранеными, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
«За последние шесть месяцев украинцы... заплатили ужасную цену в тысячи – десятки тысяч потерь убитыми и ранеными», – сказал Милли на пресс-конференции на американской базе Рамштайн в Германии, сообщает РИА «Новости».
Ранее СМИ писали, что военнослужащие ВСУ сообщают о серьезных потерях при контрнаступлении в Херсонской области и технологическом отставании от России, также им не хватает боеприпасов. Они заявили, что не уверены в успехе контрнаступления, и сомневаются, «стоит ли оно полученных потерь».
Газета ВЗГЛЯД писала, чем обернется для ВСУ контрнаступление в Харьковской области.
Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Кроме того, он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева». По его словам, «есть информация, что уже около трех тысяч погибших со стороны украинской армии».
По его словам, провальным контрнаступлением на Херсонскую область руководил лично президент Украины Владимир Зеленский.
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Кадыров сообщил о прорыве спецназа «Ахмат» в Соледар
Бойцы спецназа «Ахмат» и союзные силы зашли в город Соледар в ДНР и закрепляются на окраинах, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Спецназ «Ахмат» вместе с союзными войсками готовится взять под полный контроль город Соледар Донецкой народной республики. После планомерного уничтожения большого количества нацистской боевой техники и живой силы бойцы закрепляются в городе», – сообщил он в своем Telegram-канале.
Кадыров добавил, что со стороны ВСУ наблюдается «полное отсутствие боевого духа и беспомощность перед нашими войсками».
Ранее в четверг официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что союзные силы в настоящее время ведут тяжелые бои в жилых кварталах Соледара.
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Румынский военный корабль подорвался на мине в Черном море
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Военный корабль Румынии в Черном море подорвался на дрейфующей мине при попытке ее обезвредить, жертв и пострадавших нет, сообщает Reuters со ссылкой на румынское министерство обороны.
«Жертв и пострадавших в результате взрыва нет, 75 военнослужащих на корабле вне опасности, плавучесть судна не пострадала, на борту нет серьезных повреждений», – говорится в сообщении румынского военного ведомства, передает Reuters.
В минобороны Румынии также сообщили, что корабль был предупрежден о дрейфующей мине примерно в 25 милях к северо-востоку от порта Констанца. Однако из-за сильных волн и ветра команда не смогла обезвредить ее, и она взорвалась.
Ранее водолазы румынских ВМС уничтожили морскую мину, которая приблизилась к населенному пункту Эфорие.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что установленные украинскими войсками мины дрейфуют в Черном море, создавая угрозу для судоходства и портовой инфраструктуры причерноморских стран.
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Российские военные спасли подорвавшегося на мине ВСУ журналиста из Италии
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались подорвать итальянского журналиста Маттиа Сорби на мине в Херсонской области, чтобы обвинить РФ в его гибели, но российские военные спасли итальянца.
Как сообщили в Минобороны России, 29 августа после начала контрнаступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, Сорби в сопровождении двух одетых в военную форму ВСУ людей отправился на передовые позиции. Они показали ему направление движения, скрыв, что показанная ему дорога у линии соприкосновения заминирована ВСУ.
«Целью провокации украинских спецслужб было дождаться гибели журналиста в результате огня с российских оборонительных позиций или подрыва такси на мине для последующих обвинений России в убийстве Маттиа Сорби и широкого резонанса в западных СМИ», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Во время дальнейшего движения по дороге автомобиль с журналистом подорвался на украинской мине. Водитель погиб на месте, а Сорби получил тяжелые ранения.
«Увидев подрыв на мине гражданского автомобиля, российские военнослужащие, несмотря на плотный огонь с украинских позиций, выдвинулись вперед и вытащили Маттиа Сорби из горящего автомобиля. На месте российские военнослужащие оказали ему первую медицинскую помощь, вынесли на себе в безопасное место и обеспечили экстренную доставку тяжело раненного журналиста в медицинское учреждение», – рассказали в Министерстве обороны.
Сейчас Маттиа Сорби, поступивший в отделение реанимации с множественными осколочными ранениями, получает необходимую медицинскую помощь. Его состояние здоровья стабильное.
Ранее российские силовики предотвратили теракт на массовом мероприятии в Бердянске.
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В Харьковской области опровергли сообщения о переходе Балаклеи под контроль ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли взять под контроль населенные пункты Балаклея и Шевченково в Харьковской области, заявил глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Ни Балаклея, ни Шевченково не перешли под контроль украинских формирований. Больше вам скажу, они предприняли попытку массированного прорыва даже не в сторону Шевченково, а в сторону города Купянска, но эта попытка была пресечена», – сказал он, сообщает ТАСС.
Ранее эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД, что ВСУ активизировали боевые действия на Харьковщине под получение новых траншей помощи от США и стран НАТО. И в ближайшие дни стоит ожидать тяжелых позиционных боев, как и неделю назад на Херсонщине.
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Казаки бригады «Дон» захватили два украинских танка Т-62М
Личный состав казачьей бригады «Дон» в ходе выполнения боевых задач на Николаевском направлении захватил два танка Т-62М украинской армии.
«Личный состав казачьей бригады «Дон» продолжает успешно выполнять боевые задачи на Николаевском направлении. За последние сутки казаки стали обладателями двух трофейных танков Т-62М украинской армии. После «нехитрых» манипуляций техника уже приступила к выполнению задач, поставленных Верховным главнокомандующим», – говорится в Telegram-канале бригады.
Ранее Минобороны России опубликовало видео с очередной партией трофейного западного вооружения, захваченного на украинских позициях в боях на Изюмском направлении.
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