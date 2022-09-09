Названы риски введения в России визового режима для украинцев

«Властям придется хорошо взвесить все «за» и «против», прежде чем вводить визовый режим для украинцев. Важно не перегнуть палку и не обречь людей на страдания», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее в российском МИД сообщили, что рассматривают возможность введения виз для граждан Украины.

«Реализовать введение виз будет непросто. Подавляющее большинство украинцев, которые пытаются попасть в Россию, являются беженцами. И это не только люди с территории Донбасса, но и Харьковская, Одесская, Николаевская области, да и многие другие регионы Украины», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер.

«Можно предложить ввести визы только для тех украинцев, которые въезжают с территории Европы. Но вместе с тем есть немало людей, которые из-за отсутствия сообщения между Москвой и Киевом въезжают в Россию через территорию Польши или Белоруссии», – замечает правозащитница.

«С другой стороны, я понимаю озабоченность российских спецслужб и МИД. Если не будет введен визовый режим, для враждебных элементов и террористов останется возможность проникнуть на территорию России. Безусловно, этим очень осложняется работа спецслужб», – подчеркнула Шеслер.

«Здесь надо искать баланс между интересами граждан и безопасностью. Это очень сложный и болезненный вопрос. Если будет введен визовый режим, то под ударом окажутся не только те люди, которые с добрыми намерениями хотят приехать в Россию с Украины, но и те три с лишним млн человек, которые уже находятся в нашей стране. Соответственно, возникает вопрос, что делать с ними», – замечает в свою очередь политолог Владимир Корнилов.

«Властям придется очень тщательно проработать все детали. Для того чтобы выявить враждебно настроенных украинцев, придется включать работу не только МИД, но и силовых структур. Но важно не перегнуть палку, чтобы не обрекать наших единомышленников на Украине на страдания» – заключил Корнилов.

Ранее стало известно о том, что МИД России допустил введение виз для украинцев. «Мы этот вопрос обсуждаем с разными ведомствами. Здесь нужно принимать во внимание весь набор факторов, в том числе гуманитарный. Мы не хотим осложнять жизнь тем украинским гражданам, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и направиться в Россию. Для них тогда получение виз стало бы очень сложным процессом, особенно в нынешней ситуации, когда у нас даже посольства нет в Киеве», – передает РИА «Новости» слова Руденко.

Поэтому «мы посмотрим и будем делать наши шаги, исходя из наших собственных интересов, не обязательно все должно быть сделано зеркально», пояснил он.

По его словам, «вопрос стоит о том, отвечать зеркально или не отвечать – решение не принято».

«Такое бывает, не обязательно всегда в дипломатической практике симметрично. Бывает и асимметрия. Допустим, у нас с Грузией действует визовый режим, а в отношении россиян Грузия не применяет визовый режим... Поэтому это в практике встречается, и не обязательно это должно быть зеркально. И президент говорил о том, зачем стрелять себе в ногу. Нам выгодно, чтобы люди к нам ехали, видели, что происходит», – напомнил он.

На вопрос, какие ведомства участвуют в обсуждении, он ответил: «это и консульский департамент МИД, и пограничная служба, МВД – те, от кого зависит безопасность страны».

Позже официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что решение о введении виз для Украины еще не принято, но действовать зеркально МИД РФ не намерен. «Москва не планирует создавать дополнительные трудности для въезда простых украинцев, которые ищут в России защиту от националистов», – уточнила она.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против. Теперь сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода из-за отмены Евросоюзом упрощенного режима, также сократится количество выдаваемых виз.

Напомним, ранее в пятницу Совет ЕС окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией.

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