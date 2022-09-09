Общественные наблюдатели обнаружили запущенную против ЕДГ информационную атаку

Была запущена большая информационная кампания с призывами избирателей красть и портить бюллетени, напрямую связанная с иностранными агентами и различными нежелательными организациями, заявил председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев.

«Прямо сейчас я хочу обратиться к Центральной избирательной комиссии и правоохранительным органам с просьбой заняться этим вопросом. Это – очередная попытка вмешаться в российские выборы, которая по своей сути противоречит самой идее демократии и всем общепризнанным нормам», – приводятся слова Григорьева на сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ).

По словам исполнительного директора НОМ Алены Булгаковой, поступило более 1000 сообщений, большинство из них информационного характера: наблюдатели рассказывают о целостности ящиков для голосования и обстановке на участках. В двух регионах общественные штабы по наблюдению зафиксировали два случая распространения фейковой информации.

В Алтайском крае, как стало известно мониторинговой группе штаба Общественного наблюдения, в Интернете и некоторых СМИ появилась информация о возможном «вбросе», который произошел на одном из УИКов в городе Барнауле. После обращения общественного наблюдателя к председателю комиссии был произведен пересчет бюллетеней у члена комиссии, выдававшей избирателю, факт нарушения подтвержден не был.

В Сахалинской области один из Telegram-каналов опубликовал фото с якобы неопломбированными переносными урнами. При этом никаких необходимых для фиксации нарушения обстоятельств нет – налицо явный фейк.

Общественные штабы по наблюдению сообщили и о первых обнаруженных недочетах в организации выборов. В Сети появилась информация о том, что на двух участках в Барнауле члены комиссии запрещают наблюдателю вести фото- и видеосъемку: инцидент подтвердился, и на текущий момент никаких препятствий для наблюдения на участке нет.

«Мы связались оперативно с наблюдателями и разрешили этот случай: мы работаем честно», – заявил глава регионального общественного штаба, эксперт НОМ Руслан Демаков.

На одном из УИК в Сахалинской области общественный наблюдатель подтвердил информацию о непрошитых книгах избирателей, участковая комиссия устранила недочет.

Одним из регионов, на котором сосредоточились дискредитаторы выборов, стал Краснодарский край, где одновременно проходят более 100 избирательных кампаний. На текущий момент подтвержденных нарушений не выявлено.

В Тамбовской области открылись 885 избирательных участков, 332 из них (наиболее крупные) оборудованы камерами видеонаблюдения, ход голосования на остальных записывается на видеофиксатор.

«К сожалению, все-таки были попытки дискредитировать выборы. Так в ходе проверки ряда сообщений установлен факт совершения провокации, когда было публично заявлено о незаконной агитации. Никакие сообщения не подтвердились ни фотографиями, ни информацией от наблюдателей», – заявил исполнительный директор Тамбовского отделения Ассоциации юристов России, эксперт НОМ Антон Бибаров-Государев.

Общественный штаб в Тамбовской области продолжает вести постоянный мониторинг выборов.

Ранее общественный штаб наблюдателей заявил об успешном отражении хакерских атак.

Напомним, избирательные участки на выборах глав регионов, которые будут проходить три дня – до 11 сентября, открылись в Москве, во Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Ярославской, Новгородской областях, а также в Карелии.