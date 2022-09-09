Главы регионов проголосовали на выборах

Главы российских регионов одними из первых проголосовали на выборах в России, свой голос уже отдали врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, глава Удмуртии Александр Бречалов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, глава Владимирской области Александр Авдеев.

«Бречалов проголосовал на избирательном участке № 4/35 в Доме дружбы народов. Всего по республике открылось 1143 постоянные участковые избирательные комиссии и 18 временных», – говорится в сообщении на сайте правительства Удмуртии.

Егоров пришел на избирательный участок вместе с супругой Евгенией и сыном Иваном. «Проголосовать – долг каждого гражданина Российской Федерации. Сегодня я пришел на избирательный участок максимально рано, так как впереди плотный рабочий день: предстоит много мероприятий, в частности, рабочая поездка в город Кирсанов и Гавриловский район», – отметил он, говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Напомним, 9, 10 и 11 сентября 2022 года в регионе проходят досрочные выборы главы Тамбовской области, дополнительные выборы депутата Тамбовской областной Думы седьмого созыва по Котовскому одномандатному избирательному округу №17, дополнительные выборы в Тамбовскую городскую Думу по трем одномандатным избирательным округам и выборы в органы местного самоуправления, по итогам которых будут замещены 36 депутатских мандатов в представительных органах местного самоуправления и избраны 13 глав сельсоветов.

Алиханов пришел вместе с женой и младшим сыном к началу работы избирательного участка №332 в Калининграде. Общаясь с журналистами, губернатор сказал, что у него через 15 минут запланирована встреча и настроение у него рабочее, сказано в сообщении на сайте администрации.

Выборы главы региона проходят и во Владимирской области. Губернатор Авдеев вместе с супругой в первый день голосования исполнил свой гражданский долг на участке, расположенном в средней общеобразовательной школе в селе Сновицы Суздальского района.

«Выборы – это про доверие и про будущее. Приняв участие в голосовании, приняв решение, человек выбирает, как область будет развиваться в будущем. И в зависимости от результатов, мы поймем, насколько консолидировано общество, насколько жители доверяют выбранному курсу или требуются перемены. И невозможно это сделать без доверия. Если избиратель доверяет кандидату, то голосование это покажет», – приводятся его слова на сайте правительства области.

Ранее стало известно, что механизмом «Мобильный избиратель», предоставляющим возможность голосовать по месту фактического пребывания, в этом году намерены воспользоваться 229 тыс. 134 избирателя в 37 субъектах РФ.

Напомним, избирательные участки на выборах глав регионов, которые будут проходить три дня – до 11 сентября, открылись также во Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Ярославской, Новгородской областях, а также в Карелии.