Скрывавшихся пять лет подозреваемых в двойном убийстве задержали в Подмосковье

Правоохранительные органы задержали в Подмосковье находившихся почти пять лет в федеральном розыске двух подозреваемых соучастников в двойном убийстве, совершенном в Брянске, сообщили официальный представитель МВД Ирина Волк и пресс-служба брянского управления СК.

По словам Волк, предварительно установлено, что еще в ноябре 2017 года ранее неоднократно судимые злоумышленники, три человека, во дворе дома в Брянске повздорили с двумя прохожими, жестоко избили их и расстреляли из пистолета, один потерпевший умер на месте, второй – умер в больнице.

Преступники были объявлены в розыск. Спустя несколько месяцев был задержан один из нападавших, он уже осужден. Двое других продолжали скрываться еще несколько лет, передает РИА «Новости».

«Задержание было проведено на территории Раменского района Московской области при содействии сотрудников Росгвардии. У фигурантов обнаружены и изъяты несколько комплектов документов с признаками подделки на разные имена, которые использовались ими для аренды жилья и трудоустройства», – заявила Волк.

В брянском СУ СКР заявили, что задержанный участник убийства в феврале 2018 год отбывает наказание в 17 лет колонии строгого режима. Двоим другим скрывшимся заочно предъявили обвинение в убийстве. Они арестованы.

Ранее осужденного за мошенничество и незаконный оборот наркотиков, скрывавшегося от правоохранительных органов 22 года, задержали в Сочи.