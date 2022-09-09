«Автоваз» рассказал об имопрозамещении части автокомпонентов

Эксперт: Кто к нам с «Экскалибуром» придет, от «Краснополя» и погибнет

«Россия успешно уничтожает пусковые установки M777 для американских сверхточных снарядов Excalibur, которые США поставили ВСУ», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно, что США передали ВС Украины управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением.

«Excalibur – это снаряд, стреляющий из ствольной артиллерии на 70 км с системой лазерного наведения на конечном участке пути до цели. Это насколько дорогое, настолько и серьезное вооружение. Поэтому, по идее, если Украина получила около тысячи таких снарядов – то это должно было дать существенное приращение атакующей мощи ВСУ», – пояснил доктор военных наук Константин Сивков.

По его словам, ни российская, ни какая-либо другая система противовоздушной обороны не в силах перехватить Excalibur. «ПВО не может перехватить артиллерийские снаряды. Впрочем, у нас есть способ борьбы с таким вооружением – наши военные могут без особого труда уничтожать сами пусковые установки – гаубицы M777, из которых и ведется стрельба снарядами типа Excalibur. Что, собственно, наши войска и делают», – сказал собеседник.

Эксперт добавил: в распоряжении российских Вооруженных сил есть примерный аналог Excalibur – это корректируемый артиллерийский снаряд «Краснополь», который уступает американскому в дальности стрельбы – 25 км против 70 км, но не хуже в точности поражения цели – с отклонением в два-три метра. «Так что мы можем смело сказать: «Кто к нам с Excalibur придет, от аналога Excalibur и погибнет», – резюмировал он.

В четверг агентство Bloomberg со ссылкой на американскую бюджетную документацию сообщило, что Пентагон еще весной поставлял на Украину «свой самый точный артиллерийский снаряд Excalibur с GPS-наведением». Всего министерство обороны США потратит 92 миллиона долларов из утвержденных Конгрессом дополнительно выделенных средств «на закупку боеприпасов M982 Excalibur, переданных Украине в поддержку международных усилий по противодействию российской агрессии». Один снаряд стоит примерно 112 тыс. долларов США.

В апреле сообщалось, что США начали поставки Украине буксируемых гаубиц M777, предназначенных для стрельбы снарядами Excalibur. Всего украинская сторона должна получить 126 артиллерийских орудий от Вашингтона. Кроме того, Австралия сообщала о планах отправить Киеву шесть M777, а Канада – четыре, сообщает Oryx.

В августе стало известно, что страны Запада резко снизили объемы поставок оружия и техники на Украину, такие выводы следуют из инфографики, подготовленной обозревателем украинского Forbes Владимиром Даценко. По данным инфографики, наибольшее снижение было отмечено в предоставлении артиллерийских систем: если в апреле ВСУ получили от союзников 90 гаубиц США M777, то в июле не было уже ни одной поставки.

Такие изменения могут быть вызваны двумя обстоятельствами: стоимостью самой гаубицы, а это около 4 млн долларов США, а также тем, что они регулярно уничтожаются российскими силами. Так, в начале сентября Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило, что в районе Андреевки Херсонской области был уничтожен огневой взвод гаубиц M777.

Также были ликвидированы восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов у населенных пунктов Дорожнянка и Малиновка в Запорожской области, недалеко от поселков Кавказ, Березнеговатое, Жовтневое и Великое Артаково в Николаевской области, а также около Новоукраинки в ДНР и Коломийцев в Днепропетровской области.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД