Поэтесса из ДНР прочитала стихи на открытии мемориала «Саур-Могила»

Во время открытия мемориала «Саур-Могила» прошел праздничный концерт с участием Ларисы Долиной, Дмитрия Певцова, Александра Ф. Скляра, Стаса Пьехи и других, а 16-летняя поэтесса из ДНР Богдана Нещерет прочитала стихи.

В конце своего выступления Богдана Нещерет сказала слова благодарности президенту России Владимиру Путину.

«Уже 8 лет я живу в Донбассе, где постоянно идут обстрелы. Многие мои сверстники погибли, кто-то остался инвалидом или уехал. Мне бы хотелось сказать слова благодарности человеку, который подарил нам надежду на будущее. Дорогой Владимир Владимирович, большое спасибо, что вы спасаете нас. Мы все преодолеем. Мы верим, что мы победим», – приводит «Газета.Ru» слова Нещерет.

В открытии мемориала «Саур-Могила» принимала участие команда волонтеров победы Донецкой народной республики. Добровольцы движения дали обещание, что возьмут ответственность за регулярное благоустройство мемориала, организацию субботников и памятных мероприятий.

Среди волонтеров была Анастасия Литвинова, внучка участника Великой Отечественной войны Петра Литвинова, который участвовал в штурме Саур-Могилы и лично присутствовал на открытии мемориального комплекса 55 лет назад, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мой дедушка Литвинов Петр Андреевич был призван в армию в 19 лет, служил с 1941 года в гаубичном артиллерийском полку, он был начальником связи. Прошел весь Сталинград, штурмовал Саур-Могилу и Днепр. В 1943 году удостоен ордена Красной Звезды. До 1964 года проходил службу в Германии, затем на три года был переведен на Кубу, откуда был приглашен на открытие монумента», – поделилась Анастасия Литвинова.

Она призналась, что испытывает невероятную гордость за триумфальные подвиги своего дедушки.

«Для меня лично огромная честь и гордость сегодня участвовать в открытии мемориального комплекса. Это дань уважения подвигам моего дедушки. Получилось так, что мы вновь отстаиваем историческую справедливость, восстанавливаем памятники от разрушений нацистов киевского режима. Но мы с волонтерами Победы знаем правду, и будем передавать ее дальше. Мы будем продолжать активно работать над сохранением исторической памяти. Мы – русский народ! Мы вместе с Россией!» – заявила Анастасия.

Кроме того, на открытии памятника добровольцы раздали всем участникам мероприятия георгиевские ленточки. Для жителей Донбасса она является символом объединения и правды.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, Российскому военно-историческому обществу (РВИО) и российским строителям за восстановление мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР.

Также в четверг к участникам церемонии открытия восстановленного мемориала «Саур-Могила» в Донецкой народной республике обратился президент России Владимир Путин, отметив важность возрождения памяти о подвигах и героях поколения победителей, о тех, кто не щадя себя освобождал Донбасс от нацистских захватчиков. В тот же день в восстановленном мемориальном комплексе «Саур-Могила» вновь зажгли Вечный огонь.

Мемориальный комплекс «Саур-Могила» расположен на кургане высотой в 277,9 м над уровнем моря. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех героических событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал. Летом 2014-го курган вновь стал горячей точкой. Стремясь занять высоту, украинская армия фактически стерла памятник с лица земли.