Росгвардия уничтожила опорный пункт и склады с боеприпасами ВСУ в ДНР

Военный эксперт сказал, чем станет для Украины попытка захватить Крым

«Запад не будет предоставлять требуемое Залужным вооружение в нужных количествах, но ВСУ и без этого могут предпринять наступление на Крым, что грозит им беспрецедентными потерями», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный назвал вооружение, которое Запад должен предоставить Киеву для «захвата Крыма».

«Судя по всему, Украина действительно может мобилизовать еще и 60, и 100 тыс. человек, что называется, «под ружье». Другое дело, что Запад вряд ли удовлетворит просьбу Залужного о предоставлении серьезного наступательного вооружения, а также не будет заниматься переоснащением всей артиллерии ВСУ», – пояснил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

По его словам, и в Вашингтоне, и в Брюсселе не разделяют озвученный главкомом ВСУ тезис о том, что спецоперация Вооруженных сил РФ на Украине вышла за рамки локального конфликта. «Спецоперация выйдет за рамки локального конфликта в том случае, если Запад решит предоставлять ВСУ запрашиваемое Залужным вооружение. Но тогда ВС РФ будут вынуждены наносить высокоточные удары уже по европейским транспортным узлам в местах погрузки этих боеприпасов. Мы же не будем ждать, когда они придут на Украину. Да и сама база «Рамштайн», где сейчас встречаются члены группы поддержки Украины, вполне себе объект», – добавил аналитик.

«В общем и целом, если в какой-то момент фронт спецоперации выйдет на территорию России, то в этот же день он выйдет и на территорию Европы. Запад все понимает и этого не допустит», – подчеркнул собеседник.

Впрочем, отметил эксперт, Залужный может решиться организовать масштабное наступление на Крым даже при нынешних военно-технических возможностях, просто проведя мобилизацию. «Такой шаг приведет к крупному поражению ВСУ – на открытой местности все эти 60 тысяч станут идеальной мишенью для нашей авиации и РСЗО. Кстати, с тактической точки зрения это будет, может быть, даже лучший вариант для ВС России. Сейчас украинские военные сидят «в норах», а для наступления им нужно принципиально иное вооружение, которого у них не будет. Поэтому при попытке атаковать Крым ВСУ понесут такие потери, что это отобьет желание повторять подобные шаги», – указал Перенджиев.

Напомним, как считает главком ВСУ Валерий Залужный, чтобы вверенные ему войска смогли перехватить инициативу у ВС России, им необходимо атаковать Крым, мобилизовав 60 тыс. солдат и получив в свое распоряжение ракеты дальностью 2 тыс. километров для нанесения ударов вглубь российской территории.

Военачальник отметил, что конфликт на Украине вышел за рамки локального и продолжится в следующем году. Главной целью всех операций ВСУ в 2023 году Залужный назвал Крым. Но, по его мнению, нынешних войск, которые сейчас удерживают фронт, для этого не хватит. «Подготовка наступательной кампании требует создания одной или нескольких оперативно-стратегических группировок в составе от десяти до двадцати общевойсковых бригад», – цитирует Залужного издание Страна.ua.

По его словам, для захвата Крыма Киеву необходима группировка военных размером в 30–60 тысяч, а бригады должны быть обеспечены новым оружием от западных партнеров. «И если с численностью персонала ситуация, вероятно, будет выглядеть достаточно неплохо для ВС Украины, то относительно тяжелого вооружения и боеприпасов такого сказать никак нельзя», – считает главком.

Залужный напомнил, что Россия имеет возможность наносить удары на глубину 2 тыс. километров по украинской территории, тогда как возможности ВСУ ограничены дальностью в 100 км. Для этого, по его словам, Западу нужно поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMC для HIMARS, а также переоснастить всю артиллерию ВСУ (в том числе ракетные войска). Поставки со стороны западных партнеров будут ключевым фактором для ВСУ, отметил он.

В четверг США объявят о поставках оружия Украине еще на 675 миллионов долларов, пишет Washington Post. Поставки оружия включают в себя снаряды для артиллерийских установок, транспорт и оборудование для военных, сообщает издание со ссылкой на анонимного чиновника.

Кроме того, в четверг Bloomberg со ссылкой на американскую бюджетную документацию сообщило, что Пентагон предоставлял Украине 155-мм управляемый активно-реактивный снаряд увеличенной дальности M982 Excalibur.

Вести огонь этими боеприпасами может гаубица M777 калибра 155 миллиметров. США, Канада и Австралия поставили Украине более ста единиц. Дальность эффективной стрельбы снарядами Excalibur превышает 40 километров с вероятным отклонением от цели десять метров.

При этом глава Пентагона Ллойд Остин находится с визитом в Германии для участия во встрече министров обороны стран, поддерживающих Украину. Встреча пройдет на авиабазе Рамштайн – опорном пункте ВВС США в Германии.

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