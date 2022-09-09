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Росгвардия уничтожила опорный пункт и склады с боеприпасами ВСУ в ДНР
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Опорный пункт военнослужащих ВСУ, 15 украинских военнослужащих и два склада боеприпасов выявлены спецназом Росгвардии и уничтожены артиллерией российских войск, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«Военнослужащими подразделения специального назначения войск национальной гвардии РФ, участвующими в специальной венной операции на территории Украины, при проведении воздушной оптико-электронной разведки мобильной группой противодействия БПЛА в результате выполнения задач на северной и западной окраинах одного из населенных пунктов Донецкой народной республики был обнаружен взводный опорный пункт с местами размещения военнослужащих ВСУ, складами боеприпасов, укрытой в лесном массиве техникой. В результате нанесения артиллерийского огня подразделениями российских войск, а также корректировкой с воздуха специалистами Росгвардии уничтожено до 15 военнослужащих ВСУ, взводный опорный пункт и два склада боеприпасов», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Ранее росгвардейцы изъяли спутниковую интернет-тарелку Starlink компании Space X Илона Маска, поставленную в рамках военной помощи украинским войскам от США, а также задержали троих пособников украинских боевиков на территории ЛНР.
В Харьковскую область перебросили резервы вооруженных сил
В подконтрольную ВС России часть Харьковскую область входят резервные соединения, сообщает пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.
«В Харьковскую область входят все новые резервные соединения вооруженных сил. По всей линии соприкосновения продолжаются бои», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что населенные пункты Балаклея и Шевченко остаются под контролем российских войск и военно-гражданских властей. Сообщается, что жителям региона продолжают оказывать гуманитарную помощь, при этом власти рекомендуют семьям с детьми на время покинуть опасные районы.
Ранее глава области Виталий Ганчев заявлял, что Купянск и Купянский район подвергаются ракетному обстрелу со стороны ВСУ.
В соцсетях рассказали об иностранных наемниках ВСУ на харьковском направлении
В соцсетях появились данные об иностранных наемниках в рядах ВСУ на харьковском направлении.
В Сети распространяется видео, на котором мужчина в военной форме с флагом Украины говорит на английском языке. «Англоговорящий наемник ВСУ в Харьковской области», – утверждают в соцсетях.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что приток наемников на Украину снизился более чем в три с половиной раза на фоне высоких потерь Киева, с 24 февраля уничтожен 2831 боевик.
Стало известно об отбитой попытке ВСУ взять в кольцо Балаклею
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались взять в кольцо город Балаклею в Харьковской области и были отброшены; город остается под контролем союзных сил, заявил глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«В районе Балаклеи, как вы уже сказали, вооруженные силы Украины предприняли попытку захвата города, взятия его в кольцо. Тем не менее у них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны, и затем они были снова отброшены <...>. Город находится под нашим контролем», – передает его слова в эфире телеканала «Россия-24» ТАСС.
Сообщалось, что ВС Украины попытались взять населенные пункты Волхов Яр и Семеновка к северу от Балаклеи, однако не смогли добиться там успехов и обошли эти села в направлении Шевченково. При этом в администрации региона во вторник заявили, что сообщения о наступлении ВСУ в Харьковской области не соответствуют действительности.
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Эксперт: Кто к нам с «Экскалибуром» придет, от «Краснополя» и погибнет
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«Россия успешно уничтожает пусковые установки M777 для американских сверхточных снарядов Excalibur, которые США поставили ВСУ», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно, что США передали ВС Украины управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением.
«Excalibur – это снаряд, стреляющий из ствольной артиллерии на 70 км с системой лазерного наведения на конечном участке пути до цели. Это насколько дорогое, настолько и серьезное вооружение. Поэтому, по идее, если Украина получила около тысячи таких снарядов – то это должно было дать существенное приращение атакующей мощи ВСУ», – пояснил доктор военных наук Константин Сивков.
По его словам, ни российская, ни какая-либо другая система противовоздушной обороны не в силах перехватить Excalibur. «ПВО не может перехватить артиллерийские снаряды. Впрочем, у нас есть способ борьбы с таким вооружением – наши военные могут без особого труда уничтожать сами пусковые установки – гаубицы M777, из которых и ведется стрельба снарядами типа Excalibur. Что, собственно, наши войска и делают», – сказал собеседник.
Эксперт добавил: в распоряжении российских Вооруженных сил есть примерный аналог Excalibur – это корректируемый артиллерийский снаряд «Краснополь», который уступает американскому в дальности стрельбы – 25 км против 70 км, но не хуже в точности поражения цели – с отклонением в два-три метра. «Так что мы можем смело сказать: «Кто к нам с Excalibur придет, от аналога Excalibur и погибнет», – резюмировал он.
В четверг агентство Bloomberg со ссылкой на американскую бюджетную документацию сообщило, что Пентагон еще весной поставлял на Украину «свой самый точный артиллерийский снаряд Excalibur с GPS-наведением». Всего министерство обороны США потратит 92 миллиона долларов из утвержденных Конгрессом дополнительно выделенных средств «на закупку боеприпасов M982 Excalibur, переданных Украине в поддержку международных усилий по противодействию российской агрессии». Один снаряд стоит примерно 112 тыс. долларов США.
В апреле сообщалось, что США начали поставки Украине буксируемых гаубиц M777, предназначенных для стрельбы снарядами Excalibur. Всего украинская сторона должна получить 126 артиллерийских орудий от Вашингтона. Кроме того, Австралия сообщала о планах отправить Киеву шесть M777, а Канада – четыре, сообщает Oryx.
В августе стало известно, что страны Запада резко снизили объемы поставок оружия и техники на Украину, такие выводы следуют из инфографики, подготовленной обозревателем украинского Forbes Владимиром Даценко. По данным инфографики, наибольшее снижение было отмечено в предоставлении артиллерийских систем: если в апреле ВСУ получили от союзников 90 гаубиц США M777, то в июле не было уже ни одной поставки.
Такие изменения могут быть вызваны двумя обстоятельствами: стоимостью самой гаубицы, а это около 4 млн долларов США, а также тем, что они регулярно уничтожаются российскими силами. Так, в начале сентября Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило, что в районе Андреевки Херсонской области был уничтожен огневой взвод гаубиц M777.
Также были ликвидированы восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов у населенных пунктов Дорожнянка и Малиновка в Запорожской области, недалеко от поселков Кавказ, Березнеговатое, Жовтневое и Великое Артаково в Николаевской области, а также около Новоукраинки в ДНР и Коломийцев в Днепропетровской области.
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Командир «Ахмата» рассказал о потерях украинских военных под Балаклеей
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ВСУ направили более 30 тыс. человек на контрнаступление в районе Балаклеи Харьковской области, за два-три дня минимум каждый шестой из них был уничтожен, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».
Он считает, что наступление украинских войск приурочено к встрече возглавляемой США контактной группы по вопросам обороны Украины (Ukraine Defense Contact Group), которая проходит в четверг на американской авиабазе Рамштайн в Германии, передает РИА «Новости».
«В общем, на это контрнаступление было брошено украинской стороной где-то более 30 тысяч человек, <...> буквально за эти два-три дня они понесли потери более пяти тысяч человек, это даже при самом минимальном расчете. Продолжают нести очень тяжелые потери», – рассказал Алаудинов.
Командир «Ахмата» утверждает, что на фронте сейчас «ничего сверхъестественного не происходит», попытки взять Балаклею российские войска отбили.
«Да, были попытки взять Балаклею, было несколько штурмов <...>. И надо отметить, что наши бойцы действительно проявили себя очень достойно и спокойно отбили все их атаки, и они оттуда, получается, ретировались уже дальше в направлении Изюма. Сейчас, надо отметить, вчера тоже было несколько попыток в направлении Изюма <...> дороги взять под контроль, чтобы перерезать маршруты логистики наших подразделений, что им сделать не удалось», – сказал Алаудинов.
«Надо понимать, что это все, по сути своей, цена, которая уплачивается украинским народом и руководством Украины, <...> чтобы им дополнительно отправили оружие и еще дали как можно больше денег», – заключил он.
Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ не смогли взять под контроль населенные пункты Балаклея и Шевченково.
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Военный эксперт сказал, чем станет для Украины попытка захватить Крым
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«Запад не будет предоставлять требуемое Залужным вооружение в нужных количествах, но ВСУ и без этого могут предпринять наступление на Крым, что грозит им беспрецедентными потерями», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный назвал вооружение, которое Запад должен предоставить Киеву для «захвата Крыма».
«Судя по всему, Украина действительно может мобилизовать еще и 60, и 100 тыс. человек, что называется, «под ружье». Другое дело, что Запад вряд ли удовлетворит просьбу Залужного о предоставлении серьезного наступательного вооружения, а также не будет заниматься переоснащением всей артиллерии ВСУ», – пояснил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
По его словам, и в Вашингтоне, и в Брюсселе не разделяют озвученный главкомом ВСУ тезис о том, что спецоперация Вооруженных сил РФ на Украине вышла за рамки локального конфликта. «Спецоперация выйдет за рамки локального конфликта в том случае, если Запад решит предоставлять ВСУ запрашиваемое Залужным вооружение. Но тогда ВС РФ будут вынуждены наносить высокоточные удары уже по европейским транспортным узлам в местах погрузки этих боеприпасов. Мы же не будем ждать, когда они придут на Украину. Да и сама база «Рамштайн», где сейчас встречаются члены группы поддержки Украины, вполне себе объект», – добавил аналитик.
«В общем и целом, если в какой-то момент фронт спецоперации выйдет на территорию России, то в этот же день он выйдет и на территорию Европы. Запад все понимает и этого не допустит», – подчеркнул собеседник.
Впрочем, отметил эксперт, Залужный может решиться организовать масштабное наступление на Крым даже при нынешних военно-технических возможностях, просто проведя мобилизацию. «Такой шаг приведет к крупному поражению ВСУ – на открытой местности все эти 60 тысяч станут идеальной мишенью для нашей авиации и РСЗО. Кстати, с тактической точки зрения это будет, может быть, даже лучший вариант для ВС России. Сейчас украинские военные сидят «в норах», а для наступления им нужно принципиально иное вооружение, которого у них не будет. Поэтому при попытке атаковать Крым ВСУ понесут такие потери, что это отобьет желание повторять подобные шаги», – указал Перенджиев.
Напомним, как считает главком ВСУ Валерий Залужный, чтобы вверенные ему войска смогли перехватить инициативу у ВС России, им необходимо атаковать Крым, мобилизовав 60 тыс. солдат и получив в свое распоряжение ракеты дальностью 2 тыс. километров для нанесения ударов вглубь российской территории.
Военачальник отметил, что конфликт на Украине вышел за рамки локального и продолжится в следующем году. Главной целью всех операций ВСУ в 2023 году Залужный назвал Крым. Но, по его мнению, нынешних войск, которые сейчас удерживают фронт, для этого не хватит. «Подготовка наступательной кампании требует создания одной или нескольких оперативно-стратегических группировок в составе от десяти до двадцати общевойсковых бригад», – цитирует Залужного издание Страна.ua.
По его словам, для захвата Крыма Киеву необходима группировка военных размером в 30–60 тысяч, а бригады должны быть обеспечены новым оружием от западных партнеров. «И если с численностью персонала ситуация, вероятно, будет выглядеть достаточно неплохо для ВС Украины, то относительно тяжелого вооружения и боеприпасов такого сказать никак нельзя», – считает главком.
Залужный напомнил, что Россия имеет возможность наносить удары на глубину 2 тыс. километров по украинской территории, тогда как возможности ВСУ ограничены дальностью в 100 км. Для этого, по его словам, Западу нужно поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMC для HIMARS, а также переоснастить всю артиллерию ВСУ (в том числе ракетные войска). Поставки со стороны западных партнеров будут ключевым фактором для ВСУ, отметил он.
В четверг США объявят о поставках оружия Украине еще на 675 миллионов долларов, пишет Washington Post. Поставки оружия включают в себя снаряды для артиллерийских установок, транспорт и оборудование для военных, сообщает издание со ссылкой на анонимного чиновника.
Кроме того, в четверг Bloomberg со ссылкой на американскую бюджетную документацию сообщило, что Пентагон предоставлял Украине 155-мм управляемый активно-реактивный снаряд увеличенной дальности M982 Excalibur.
Вести огонь этими боеприпасами может гаубица M777 калибра 155 миллиметров. США, Канада и Австралия поставили Украине более ста единиц. Дальность эффективной стрельбы снарядами Excalibur превышает 40 километров с вероятным отклонением от цели десять метров.
При этом глава Пентагона Ллойд Остин находится с визитом в Германии для участия во встрече министров обороны стран, поддерживающих Украину. Встреча пройдет на авиабазе Рамштайн – опорном пункте ВВС США в Германии.
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Посол Украины в Казахстане выдворен из страны
Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский после требований властей республики покинул Нур-Султан.
«Украинский посол-бандеровец, призывавший «убивать русских», по требованию казахстанских властей покинул Казахстан. Он вылетел утренним рейсом польской авиакомпании в Варшаву», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее Врублевский заявил, что чем больше погибнет русских сейчас, «тем меньше придется убивать нашим детям». Следственный комитет России решил дать правовую оценку высказываниям Врублевского. Позже дипломат извинился за свои высказывания.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания Врублевского лишний раз «доказывают террористическую, античеловеческую сущность киевского режима».
В Пентагоне заявили о десятках тысяч убитых и раненых украинских военных
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Киев с начала российской специальной военной операции понес потери в десятки тысяч убитыми и ранеными, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
«За последние шесть месяцев украинцы... заплатили ужасную цену в тысячи – десятки тысяч потерь убитыми и ранеными», – сказал Милли на пресс-конференции на американской базе Рамштайн в Германии, сообщает РИА «Новости».
Ранее СМИ писали, что военнослужащие ВСУ сообщают о серьезных потерях при контрнаступлении в Херсонской области и технологическом отставании от России, также им не хватает боеприпасов. Они заявили, что не уверены в успехе контрнаступления, и сомневаются, «стоит ли оно полученных потерь».
Газета ВЗГЛЯД писала, чем обернется для ВСУ контрнаступление в Харьковской области.
Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Кроме того, он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева». По его словам, «есть информация, что уже около трех тысяч погибших со стороны украинской армии».
По его словам, провальным контрнаступлением на Херсонскую область руководил лично президент Украины Владимир Зеленский.
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В Энергодаре пресекли третью попытку высадки украинского десанта
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Попытка высадки украинского десанта в ночь на пятницу предотвращена вблизи Энергодара на подконтрольной России части Запорожской области, заявил глава администрации города Александр Волга.
«Была очередная попытка прорыва десанта со стороны Никополя в направлении Каменки-Днепровской. Удар успешно отражен», – цитирует «Интерфакс» Волгу.
По его словам, попытка высадки десанта была осуществлена примерно в 1.00 по московскому времени, до этого украинские военные нанесли артиллерийский удар по подстанции «Луч».
«Ремонтируем сети, все было перебито уже в вечернее время, невозможно было выходить. В настоящее время Энергодар остается без электроснабжения, сообщил глава администрации», – добавил Волга.
Это уже третья попытка высадки десанта в Энергодаре.
Напомним, Министерство обороны рассказало о высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что планировавшие захват Запорожской АЭС украинские диверсанты прошли подготовку в Великобритании, также в Запорожской области были взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии.
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Россия обвинила НАТО в управлении действиями ВСУ на поле боя
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Североатлантический альянс «в ручном режиме» руководит действиями украинских вооруженных сил на поле боя, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«НАТО фактически в ручном режиме руководит действиями Киева на театре военных действий. Представители украинской военной разведки публично признавали, что Вашингтон непосредственно вовлечен в согласование каждой цели американских ракетных систем залпового огня HIMARS», – приводит ТАСС слова постпреда России при ООН, сказанные дипломатом на заседании Совета Безопасности.
Небензя отметил, что Украина «наводнена западными военными инструкторами, спецслужбами и наемниками», в ряде стран альянса проводятся курсы по подготовке украинских вооруженных формирований. «Есть информация, что Пентагон планирует запустить миссию по военно-техническому содействию киевскому режиму. Слышали об аналогичных планах Евросоюза», – добавил он.
Накануне ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами калибра НАТО. Напомним, в начале сентября стало известно об участии США в подготовке «контрнаступления» Украины. В конце августа экс-советник главы Пентагона обвинил в конфликте на Украине власти Соединенных Штатов. Как подчеркнул американский полковник Дуглас Макгрегор, за все происходящее на Украине ответственны США, за президентом Украины Владимиром Зеленским стоит Вашингтон, который диктует Киеву план действий.
Напомним, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил масштабное развертывание войск альянса на восточном фланге. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации России на Украине и возможности прямого военного противостояния России и США. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.
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Кадыров сообщил о прорыве спецназа «Ахмат» в Соледар
Бойцы спецназа «Ахмат» и союзные силы зашли в город Соледар в ДНР и закрепляются на окраинах, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Спецназ «Ахмат» вместе с союзными войсками готовится взять под полный контроль город Соледар Донецкой народной республики. После планомерного уничтожения большого количества нацистской боевой техники и живой силы бойцы закрепляются в городе», – сообщил он в своем Telegram-канале.
Кадыров добавил, что со стороны ВСУ наблюдается «полное отсутствие боевого духа и беспомощность перед нашими войсками».
Ранее в четверг официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что союзные силы в настоящее время ведут тяжелые бои в жилых кварталах Соледара.
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Небензя рассказал о трупах солдат ВСУ под Харьковом, Николаевом и Запорожьем
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В результате предпринятой вооруженными силами Украины попытки наступления поля под Николаевом и Запорожьем и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат, ни о каком прорыве обороны речи не идет, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Против этого безумия, насколько мы можем судить, выступало даже руководство ВСУ, однако глава Украины, пообщавшись с британскими и американскими коллегами, был непреклонен. В результате поля под Николаевом и Запорожьем и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель и отступать которым не давали заградотряды. Взято несколько периферийных деревень, ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи», – приводит ТАСС слова российского дипломата, который отметил на заседании СБ ООН, что «это прекрасно понимают военные эксперты».
«Западные СМИ уже раструбили, что Украина перешла в контрнаступление, поддержать которое необходимо новым западным оружием. Таким образом был создан необходимый медийный фон под встречу (Контактной группы по обороне Украины) в Рамштайне. Ровно этого господин [президент Украины Владимир] Зеленский и его западные хозяева и добивались», – резюмировал Небензя.
Накануне командир спецназа «Ахмат» рассказал, что ВСУ отправили в контрнаступление в районе Балаклеи более 30 тыс. человек, в результате за два-три потеряли под Харьковом более 5 тыс. человек и продолжают нести очень тяжелые потери. Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что вооруженные силы Украины не смогли взять под контроль населенные пункты Балаклея и Шевченково.
Российские военные спасли подорвавшегося на мине ВСУ журналиста из Италии
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались подорвать итальянского журналиста Маттиа Сорби на мине в Херсонской области, чтобы обвинить РФ в его гибели, но российские военные спасли итальянца.
Как сообщили в Минобороны России, 29 августа после начала контрнаступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, Сорби в сопровождении двух одетых в военную форму ВСУ людей отправился на передовые позиции. Они показали ему направление движения, скрыв, что показанная ему дорога у линии соприкосновения заминирована ВСУ.
«Целью провокации украинских спецслужб было дождаться гибели журналиста в результате огня с российских оборонительных позиций или подрыва такси на мине для последующих обвинений России в убийстве Маттиа Сорби и широкого резонанса в западных СМИ», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Во время дальнейшего движения по дороге автомобиль с журналистом подорвался на украинской мине. Водитель погиб на месте, а Сорби получил тяжелые ранения.
«Увидев подрыв на мине гражданского автомобиля, российские военнослужащие, несмотря на плотный огонь с украинских позиций, выдвинулись вперед и вытащили Маттиа Сорби из горящего автомобиля. На месте российские военнослужащие оказали ему первую медицинскую помощь, вынесли на себе в безопасное место и обеспечили экстренную доставку тяжело раненного журналиста в медицинское учреждение», – рассказали в Министерстве обороны.
Сейчас Маттиа Сорби, поступивший в отделение реанимации с множественными осколочными ранениями, получает необходимую медицинскую помощь. Его состояние здоровья стабильное.
Ранее российские силовики предотвратили теракт на массовом мероприятии в Бердянске.
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Стало известно об уничтожении польских танков ВСУ на херсонском направлении
Украинские войска использовали польские танки при контрнаступлении в херсонском направлении, они уничтожены, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Украинская армия начала попытки контрнаступления в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.
«В контрнаступлении были задействованы польские танки. Это стопроцентная информация. Они были уничтожены», – передает РИА «Новости» слова Стремоусова.
Кроме того, по его словам, на вооружении в украинской армии также стоят и были задействованы немецкие и голландские бронетранспортеры.
По словам Стремоусова, часть украинских войск, принимавших участие в контрнаступлении на Херсонскую область, взята в плен.
«Пленные есть. Я их сам лично видел. Это несчастные люди, которых киевский режим загнал в окопы, а затем бросил в самоубийственную атаку», – сказал замглавы администрации Херсонской области.
«Украинская армия не считается с погибшими и уже с 29 августа, с момента начала так называемого контрнаступления, потеряла свыше трех тысяч человек», – уточнил Стремоусов.
По его словам, распиаренное в украинских СМИ контрнаступление на практике оказалось утопией и самоубийством.
«Мы дадим отпор этому нацизму», – подчеркнул Стремоусов.
Ранее СМИ писали, что военнослужащие ВСУ сообщают о серьезных потерях при контрнаступлении в Херсонской области и технологическом отставании от России, также им не хватает боеприпасов. Они заявили, что не уверены в успехе контрнаступления, и сомневаются, «стоит ли оно полученных потерь».
Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Кроме того, он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева». По его словам, «есть информация, что уже около трех тысяч погибших со стороны украинской армии».
По его словам, провальным контрнаступлением на Херсонскую область руководил лично президент Украины Владимир Зеленский.
В Харьковской области опровергли сообщения о переходе Балаклеи под контроль ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли взять под контроль населенные пункты Балаклея и Шевченково в Харьковской области, заявил глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Ни Балаклея, ни Шевченково не перешли под контроль украинских формирований. Больше вам скажу, они предприняли попытку массированного прорыва даже не в сторону Шевченково, а в сторону города Купянска, но эта попытка была пресечена», – сказал он, сообщает ТАСС.
Ранее эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД, что ВСУ активизировали боевые действия на Харьковщине под получение новых траншей помощи от США и стран НАТО. И в ближайшие дни стоит ожидать тяжелых позиционных боев, как и неделю назад на Херсонщине.
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