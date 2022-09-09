Королевский биограф рассказала, кто будет заботиться о собаках Елизаветы II

Присматривать за собаками королевы Великобритании Елизаветы II будут члены ее семьи, скорее всего, принц Эндрю, заявила королевский биограф Ингрид Сьюард журналу Newsweek.

«Она [королева] любит животных и обожает собак. Всегда любила, они были ее первой и последней любовью. Я полагаю, что за собаками будет присматривать семья, вероятно, [принц] Эндрю, поскольку именно он подарил их ей, корги и дорги еще совсем маленькие», – цитирует ТАСС эксперта.

В свою очередь английская писательница Пенни Джунор в своей книге 2018 года «Все корги королевы» указала, что за собаками также ухаживали служащие королевского двора, отмечает издание. Официального сообщения о том, кто именно будет заботиться о любимых собаках британской королевы, пока не было.

Королева была хозяйкой нескольких собак, в том числе двух корги по кличке Сэнди и Муик, дорги Кэнди и двух кокер-спаниелей.

Напомним, в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, которая правила страной 70 лет. После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.

Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.

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