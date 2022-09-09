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СМИ: Россия поддержит Белоруссию закупками топлива
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Минэнерго и Минфин активно обсуждают импорт бензина и дизтоплива из Белоруссии. По словам источников, Россия решила расширить поставки из Белоруссии в условиях проблем белорусских НПЗ со сбытом, которые обострились после прекращения экспорта топлива на Украину на фоне ведения Россией спецоперации в этой стране, сообщили СМИ.
Как пишет «Коммерсант», главная цель обсуждаемых мер – поддержка белорусской нефтепереработки и доходов бюджета страны в условиях санкций. По данным Argus, Белоруссия обеспечивала 45% совокупного импорта бензина на Украину и 37% импорта дизтоплива – 1,04 млн тонн и 2,97 млн тонн соответственно.
Проблема состоит в том, что российские НПЗ получают существенные субсидии за поставки топлива на внутренний рынок – так называемый демпфер, а белорусские НПЗ сейчас не имеют права его получить.
Поставки в Россию без демпфера будут для белорусских НПЗ убыточны, поэтому сейчас такие операции почти не проводятся.
Российские власти в данный момент обсуждают, как можно было бы выплачивать демпфер белорусским заводам, пока решения нет. В Минэнерго Белоруссии переадресовали вопросы в «Белнефтехим», где от комментариев отказались.
По словам одного из собеседников издания, Минфин может подготовить изменения в Налоговый кодекс, не уточняя, какой механизм выплат будет использован. По мнению собеседников в отрасли, может быть изучен вариант получения демпфера Белоруссией с помощью трейдинговой компании, зарегистрированной в России. Сейчас «Белнефтехим» поставляет продукцию в Россию через российское ООО «Белнефтехим-РОС». Но, по мнению юристов, возможны различные варианты.
Ранее введенный Белоруссией в ответ на санкции ЕС запрет на транзит грузов из Литвы привел к изменениям в маршруте поставок бензина и других нефтепродуктов из Литвы на Украину – теперь они идут не по прямому маршруту, а через Польшу.
В Харьковскую область перебросили резервы вооруженных сил
В подконтрольную ВС России часть Харьковскую область входят резервные соединения, сообщает пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.
«В Харьковскую область входят все новые резервные соединения вооруженных сил. По всей линии соприкосновения продолжаются бои», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что населенные пункты Балаклея и Шевченко остаются под контролем российских войск и военно-гражданских властей. Сообщается, что жителям региона продолжают оказывать гуманитарную помощь, при этом власти рекомендуют семьям с детьми на время покинуть опасные районы.
Ранее глава области Виталий Ганчев заявлял, что Купянск и Купянский район подвергаются ракетному обстрелу со стороны ВСУ.
Раймонд Паулс высказался о запрете на въезд россиян в Прибалтику
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Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс прокомментировал запрет на въезд россиян в страны Прибалтики.
По словам композитора, артисты должны иметь возможность спокойно выступать в любых местах, а политические вопросы он назвал сложным процессом.
«Все равно, что я скажу – на меня нападут и с одной стороны, и с другой. Я за то, чтобы артисты спокойно могли ехать через границу и могли выступать. Остальное меня не волнует», – передает слова музыканта Lenta.ru со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».
Напомним, Латвия, Литва и Эстония достигли принципиальной договоренности по ограничению въезда россиян из России и Белоруссии.
При этом страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против. Но теперь сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода из-за отмены Евросоюзом упрощенного режима, также сократится количество выдаваемых виз.
В четверг стало известно, что Эстония 19 сентября закрывает въезд для россиян, в том числе имеющим шенгенские визы, которые были выданы другими государствами.
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Эксперт оценил ход боевых действий в Харьковской области
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«ВСУ активизировали боевые действия на Харьковщине под получение новых траншей помощи от США и стран НАТО. И в ближайшие дни нам стоит ожидать позиционных боев, как и неделю назад на Херсонщине», – заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию в регионе.
«Есть огневое перекрытие дорог, которые ведут на северо-восток и юго-восток из Балаклеи. Сейчас была выведена из строя часть артиллерии ВСУ, поэтому у нас есть возможность доставить туда подкрепление», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«То же самое происходит и на юго-восточной дороге. На утро 8 сентября известно, что наступление ВСУ остановлено, идут бои под Шевченково. Это происходит в районе трассы, которая ведет из Балаклеи через Волохов Яр на Купянск. Севернее Волохова Яра противник был остановлен», – добавил собеседник.
«Очевидно, что следующей целью ВСУ будет район севернее Норцовки, где есть большой выступ Северского Донца. В начале лета противник использовал ее в качестве плацдарма для нанесения ударов по нашей изюмской группировке. Тогда у них ничего не получилось, но теперь, вероятно, они попробуют повторить этот шаг», – допускает Онуфриенко.
«Сейчас к нам подходит подкрепление, противник в районе Андреевки также ждет дополнительные силы. И в ближайшие дни стоит ожидать позиционных боев, как это было на Херсонском направлении», – продолжил собеседник.
«Противник наносит так называемые упреждающие удары, а наши в это время накапливают силы для большого наступления. При этом мы не «дербаним» людей в попытках затыкать дыры. Там сейчас действуют резервы. А основные силы находятся в глубине, и в течение месяца мы можем увидеть серьезный удар по ВСУ», – не исключает эксперт.
«Очевидно, что ВСУ в последние дни ведут такую активную борьбу из-за анонсированного США крупного транша помощи Украине. Им надо всеми силами показать, что они полностью использовали уже выделенные средства. Сюда же относится грядущее в четверг заседание в формате «Рамштайн», где представители стран НАТО должны принимать новые решения о пакетах «помощи» ВСУ. Кроме того, на кону стоят промежуточные выборы в США. Неуспех ВСУ приведет Демпартию США к поражению», – заключил Онуфриенко.
Накануне газета ВЗГЛЯД сообщала о попытках ВСУ пойти в контрнаступление на Харьковском направлении. В частности, речь идет о боях в районах населенных пунктов Балаклея и Шевченково. По предварительным данным, замысел противника заключается в том, чтобы взять под контроль трассу, соединяющую Балаклею и Изюм с Купянском.
По этой причине, как сообщают источники, ВС Украины попытались захватить населенные пункты Волхов Яр и Семеновка к северу от Балаклеи, однако не смогли добиться успеха и обошли эти села в направлении Шевченково. Там противник был остановлен силами десанта ВС России.
К утру среды в Сети появилась информация о том, что ВСУ предприняли несколько попыток подойти к Балаклее с западного направления и взять под контроль трассу Чугуев – Купянск. По официальной информации, власти Купянска организовали эвакуацию женщин и детей ввиду постоянных обстрелов этого населенного пункта боевиками ВСУ. Источники также отмечают активную работу российских ВКС на этом направлении, что позволяет отбивать попытки атак ВСУ.
В то же время командир бригады «Восток» Александр Ходаковский допускает, что «харьковская активизация подкреплена не лучше, чем херсонская, и у нее есть все шансы выдохнуться в короткие сроки». «Я не устаю повторять, что это война вдолгую, и мы будем наблюдать разные картины на частном уровне, но глобально для Украины ситуация не поменяется», – указывает военачальник.
В свою очередь Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие доставили очередную партию гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области. В этих населенных пунктах российские военные врачи продолжают работу по оказанию медицинской помощи. Гуманитарная помощь из России на освобожденные территории доставляется практически в ежедневном режиме.
Во вторник также сообщалось, что за предшествующие сутки нанесено поражение пункту временной дислокации подразделения националистов «Кракен» в районе Харькова. Уничтожено до 30 боевиков и 10 единиц техники. Кроме того, уничтожены до 40 националистов из 113-й бригады ТрО в районе населенных пунктов Пришиб, Яворское и Андреевка Харьковской области. Также за сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Чугуев, Дергачи и Пришиб.
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Миколог объяснил причину исчезновения грибов в России и Европе
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Лесная подстилка в европейской части России и в Европе очень сухая, поэтому в лесах практически нет грибов, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий специалист кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.
«Очень сухо. Грибам нужно, чтобы была влажность и особенно влажная подстилка лесная. А подстилка сейчас, если зайти в лес, она как порох. До последнего момента запрещали даже технику гонять работникам леса, потому что пожароопасная обстановка была. А в таких условиях грибов не будет», – говорит Дьяков.
Однако он призывает не терять надежду на то, что в этом году можно будет пособирать грибы. По его словам, это случится, если температура поднимется до 20 градусов и пройдут хорошие сильные дожди.
«При хорошем раскладе, если и дожди сильные пройдут, и чуть-чуть потеплеет, то грибы пойдут все вместе: и летние, и осенние. Так было в 2010 году, когда в конце сентября был баснословный урожай всего. Тогда сразу вылезли и осенние опята, и белые подберезовики, и грузди, и рыжики, и так далее», – рассказывает собеседник.
Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала, что собирать грибы и ягоды в пакет противопоказано, поскольку так продукты очень быстро портятся, а поэтому есть риск получить отравление при их употреблении. Вместо пластиковых сумок специалист рекомендует использовать плетеные корзинки, которые хорошо проветриваются.
Умерла королева Великобритании Елизавета II
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В Шотландии в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, она правила страной 70 лет.
О смерти королевы сообщает РИА «Новости».
8 сентября Букингемский дворец сообщил, что состояние здоровья королевы вызывает обеспокоенность у врачей. Сын королевы принц Чарльз с супругой, а также остальные ее дети и другие члены семьи выехали в Шотландию, где находилась королева.
Елизавета Александра Мария – королева Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества. Родилась 21 апреля 1926 года в Мейфэрском особняке на Брютон-стрит.
Она получила частное домашнее образование и начала выполнять свои общественные функции во время Второй мировой войны, служа во Вспомогательной территориальной службе.
Во время Второй мировой войны Елизавета прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля. Принцесса стала первой женщиной из королевской семьи, служившей в армии.
20 ноября 1947 года принцесса Елизавета вышла замуж за лейтенанта Филиппа Маунтбеттена – бывшего принца Греческого и Датского, за день до свадьбы получившего титул герцога Эдинбургского. У супругов четверо детей: Чарльз, принц Уэльский; Анна, королевская принцесса; принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский. Принц Филипп умер 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет.
Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после смерти своего отца – короля Георга VI. Королева Великобритании является самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире.
Согласно королевской традиции, престол должен перейти к старшему сыну королевы – 73-летнему Чарльзу.
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В Польше заявили о территориальных претензиях к Чехии
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Польша собирается потребовать у Чехии 368 гектаров территории, сообщила газета Rzeczpospolita.
«С сожалением должен заявить, что до сегодняшнего дня Чешская Республика не урегулировала с Польской Республикой этот неправомочный территориальный избыток», – цитирует газета письмо депутата правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Краевского, которое тот якобы направил в МИД и МВД Польши.
Издание поясняет, что речь идет о компенсации за неблагоприятный для Польши раздел польско-чехословацкой границы в 50-х годах, передает РИА «Новости».
Депутат Краевский напомнил, что тогдашняя Чехословакия получила 1205,90 гектара земли, а Польша – всего 837,46 гектара. «Разница в ущерб нашей страны составляет 368,44 гектара, то есть 3,6844 квадратных километра», – пишет он.
По словам депутата, в свое время власти Чешской Республики обязались подготовить перечень территорий, которые будут переданы Польской Республике. Перечень был составлен в 2014 году, однако потом Чехия от него отказалась.
Издание пишет, что Варшава не забыла про этот вопрос, который «неоднократно поднимался в ходе межправительственных консультаций», в том числе в июне этого года, переговоров министров иностранных дел, встреч на других уровнях.
Между тем замглавы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что «польская сторона будет последовательно добиваться того, чтобы этот вопрос стал предметом дальнейших переговоров с чешской стороной, чтобы добиться согласования земельного перечня, а затем договориться о международном соглашении, которое послужило бы правовой основой для передачи земли Польской Республике».
Он заявил, что эта обязанность «не оспаривается властями этого государства, поэтому непонятным является отсутствие конкретных действий чешской стороны».
Ранее сообщалось, что Польша оценила ущерб, нанесенный стране нацистской Германией, в 1,3 трлн долларов. Польша дипломатической нотой пригласит Германию на переговоры о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
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В соцсетях рассказали об иностранных наемниках ВСУ на харьковском направлении
В соцсетях появились данные об иностранных наемниках в рядах ВСУ на харьковском направлении.
В Сети распространяется видео, на котором мужчина в военной форме с флагом Украины говорит на английском языке. «Англоговорящий наемник ВСУ в Харьковской области», – утверждают в соцсетях.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что приток наемников на Украину снизился более чем в три с половиной раза на фоне высоких потерь Киева, с 24 февраля уничтожен 2831 боевик.
Стало известно об отбитой попытке ВСУ взять в кольцо Балаклею
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались взять в кольцо город Балаклею в Харьковской области и были отброшены; город остается под контролем союзных сил, заявил глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«В районе Балаклеи, как вы уже сказали, вооруженные силы Украины предприняли попытку захвата города, взятия его в кольцо. Тем не менее у них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны, и затем они были снова отброшены <...>. Город находится под нашим контролем», – передает его слова в эфире телеканала «Россия-24» ТАСС.
Сообщалось, что ВС Украины попытались взять населенные пункты Волхов Яр и Семеновка к северу от Балаклеи, однако не смогли добиться там успехов и обошли эти села в направлении Шевченково. При этом в администрации региона во вторник заявили, что сообщения о наступлении ВСУ в Харьковской области не соответствуют действительности.
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Эксперт: Кто к нам с «Экскалибуром» придет, от «Краснополя» и погибнет
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«Россия успешно уничтожает пусковые установки M777 для американских сверхточных снарядов Excalibur, которые США поставили ВСУ», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно, что США передали ВС Украины управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением.
«Excalibur – это снаряд, стреляющий из ствольной артиллерии на 70 км с системой лазерного наведения на конечном участке пути до цели. Это насколько дорогое, настолько и серьезное вооружение. Поэтому, по идее, если Украина получила около тысячи таких снарядов – то это должно было дать существенное приращение атакующей мощи ВСУ», – пояснил доктор военных наук Константин Сивков.
По его словам, ни российская, ни какая-либо другая система противовоздушной обороны не в силах перехватить Excalibur. «ПВО не может перехватить артиллерийские снаряды. Впрочем, у нас есть способ борьбы с таким вооружением – наши военные могут без особого труда уничтожать сами пусковые установки – гаубицы M777, из которых и ведется стрельба снарядами типа Excalibur. Что, собственно, наши войска и делают», – сказал собеседник.
Эксперт добавил: в распоряжении российских Вооруженных сил есть примерный аналог Excalibur – это корректируемый артиллерийский снаряд «Краснополь», который уступает американскому в дальности стрельбы – 25 км против 70 км, но не хуже в точности поражения цели – с отклонением в два-три метра. «Так что мы можем смело сказать: «Кто к нам с Excalibur придет, от аналога Excalibur и погибнет», – резюмировал он.
В четверг агентство Bloomberg со ссылкой на американскую бюджетную документацию сообщило, что Пентагон еще весной поставлял на Украину «свой самый точный артиллерийский снаряд Excalibur с GPS-наведением». Всего министерство обороны США потратит 92 миллиона долларов из утвержденных Конгрессом дополнительно выделенных средств «на закупку боеприпасов M982 Excalibur, переданных Украине в поддержку международных усилий по противодействию российской агрессии». Один снаряд стоит примерно 112 тыс. долларов США.
В апреле сообщалось, что США начали поставки Украине буксируемых гаубиц M777, предназначенных для стрельбы снарядами Excalibur. Всего украинская сторона должна получить 126 артиллерийских орудий от Вашингтона. Кроме того, Австралия сообщала о планах отправить Киеву шесть M777, а Канада – четыре, сообщает Oryx.
В августе стало известно, что страны Запада резко снизили объемы поставок оружия и техники на Украину, такие выводы следуют из инфографики, подготовленной обозревателем украинского Forbes Владимиром Даценко. По данным инфографики, наибольшее снижение было отмечено в предоставлении артиллерийских систем: если в апреле ВСУ получили от союзников 90 гаубиц США M777, то в июле не было уже ни одной поставки.
Такие изменения могут быть вызваны двумя обстоятельствами: стоимостью самой гаубицы, а это около 4 млн долларов США, а также тем, что они регулярно уничтожаются российскими силами. Так, в начале сентября Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило, что в районе Андреевки Херсонской области был уничтожен огневой взвод гаубиц M777.
Также были ликвидированы восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов у населенных пунктов Дорожнянка и Малиновка в Запорожской области, недалеко от поселков Кавказ, Березнеговатое, Жовтневое и Великое Артаково в Николаевской области, а также около Новоукраинки в ДНР и Коломийцев в Днепропетровской области.
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Командир «Ахмата» рассказал о потерях украинских военных под Балаклеей
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ВСУ направили более 30 тыс. человек на контрнаступление в районе Балаклеи Харьковской области, за два-три дня минимум каждый шестой из них был уничтожен, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».
Он считает, что наступление украинских войск приурочено к встрече возглавляемой США контактной группы по вопросам обороны Украины (Ukraine Defense Contact Group), которая проходит в четверг на американской авиабазе Рамштайн в Германии, передает РИА «Новости».
«В общем, на это контрнаступление было брошено украинской стороной где-то более 30 тысяч человек, <...> буквально за эти два-три дня они понесли потери более пяти тысяч человек, это даже при самом минимальном расчете. Продолжают нести очень тяжелые потери», – рассказал Алаудинов.
Командир «Ахмата» утверждает, что на фронте сейчас «ничего сверхъестественного не происходит», попытки взять Балаклею российские войска отбили.
«Да, были попытки взять Балаклею, было несколько штурмов <...>. И надо отметить, что наши бойцы действительно проявили себя очень достойно и спокойно отбили все их атаки, и они оттуда, получается, ретировались уже дальше в направлении Изюма. Сейчас, надо отметить, вчера тоже было несколько попыток в направлении Изюма <...> дороги взять под контроль, чтобы перерезать маршруты логистики наших подразделений, что им сделать не удалось», – сказал Алаудинов.
«Надо понимать, что это все, по сути своей, цена, которая уплачивается украинским народом и руководством Украины, <...> чтобы им дополнительно отправили оружие и еще дали как можно больше денег», – заключил он.
Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ не смогли взять под контроль населенные пункты Балаклея и Шевченково.
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Военный эксперт сказал, чем станет для Украины попытка захватить Крым
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«Запад не будет предоставлять требуемое Залужным вооружение в нужных количествах, но ВСУ и без этого могут предпринять наступление на Крым, что грозит им беспрецедентными потерями», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный назвал вооружение, которое Запад должен предоставить Киеву для «захвата Крыма».
«Судя по всему, Украина действительно может мобилизовать еще и 60, и 100 тыс. человек, что называется, «под ружье». Другое дело, что Запад вряд ли удовлетворит просьбу Залужного о предоставлении серьезного наступательного вооружения, а также не будет заниматься переоснащением всей артиллерии ВСУ», – пояснил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
По его словам, и в Вашингтоне, и в Брюсселе не разделяют озвученный главкомом ВСУ тезис о том, что спецоперация Вооруженных сил РФ на Украине вышла за рамки локального конфликта. «Спецоперация выйдет за рамки локального конфликта в том случае, если Запад решит предоставлять ВСУ запрашиваемое Залужным вооружение. Но тогда ВС РФ будут вынуждены наносить высокоточные удары уже по европейским транспортным узлам в местах погрузки этих боеприпасов. Мы же не будем ждать, когда они придут на Украину. Да и сама база «Рамштайн», где сейчас встречаются члены группы поддержки Украины, вполне себе объект», – добавил аналитик.
«В общем и целом, если в какой-то момент фронт спецоперации выйдет на территорию России, то в этот же день он выйдет и на территорию Европы. Запад все понимает и этого не допустит», – подчеркнул собеседник.
Впрочем, отметил эксперт, Залужный может решиться организовать масштабное наступление на Крым даже при нынешних военно-технических возможностях, просто проведя мобилизацию. «Такой шаг приведет к крупному поражению ВСУ – на открытой местности все эти 60 тысяч станут идеальной мишенью для нашей авиации и РСЗО. Кстати, с тактической точки зрения это будет, может быть, даже лучший вариант для ВС России. Сейчас украинские военные сидят «в норах», а для наступления им нужно принципиально иное вооружение, которого у них не будет. Поэтому при попытке атаковать Крым ВСУ понесут такие потери, что это отобьет желание повторять подобные шаги», – указал Перенджиев.
Напомним, как считает главком ВСУ Валерий Залужный, чтобы вверенные ему войска смогли перехватить инициативу у ВС России, им необходимо атаковать Крым, мобилизовав 60 тыс. солдат и получив в свое распоряжение ракеты дальностью 2 тыс. километров для нанесения ударов вглубь российской территории.
Военачальник отметил, что конфликт на Украине вышел за рамки локального и продолжится в следующем году. Главной целью всех операций ВСУ в 2023 году Залужный назвал Крым. Но, по его мнению, нынешних войск, которые сейчас удерживают фронт, для этого не хватит. «Подготовка наступательной кампании требует создания одной или нескольких оперативно-стратегических группировок в составе от десяти до двадцати общевойсковых бригад», – цитирует Залужного издание Страна.ua.
По его словам, для захвата Крыма Киеву необходима группировка военных размером в 30–60 тысяч, а бригады должны быть обеспечены новым оружием от западных партнеров. «И если с численностью персонала ситуация, вероятно, будет выглядеть достаточно неплохо для ВС Украины, то относительно тяжелого вооружения и боеприпасов такого сказать никак нельзя», – считает главком.
Залужный напомнил, что Россия имеет возможность наносить удары на глубину 2 тыс. километров по украинской территории, тогда как возможности ВСУ ограничены дальностью в 100 км. Для этого, по его словам, Западу нужно поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMC для HIMARS, а также переоснастить всю артиллерию ВСУ (в том числе ракетные войска). Поставки со стороны западных партнеров будут ключевым фактором для ВСУ, отметил он.
В четверг США объявят о поставках оружия Украине еще на 675 миллионов долларов, пишет Washington Post. Поставки оружия включают в себя снаряды для артиллерийских установок, транспорт и оборудование для военных, сообщает издание со ссылкой на анонимного чиновника.
Кроме того, в четверг Bloomberg со ссылкой на американскую бюджетную документацию сообщило, что Пентагон предоставлял Украине 155-мм управляемый активно-реактивный снаряд увеличенной дальности M982 Excalibur.
Вести огонь этими боеприпасами может гаубица M777 калибра 155 миллиметров. США, Канада и Австралия поставили Украине более ста единиц. Дальность эффективной стрельбы снарядами Excalibur превышает 40 километров с вероятным отклонением от цели десять метров.
При этом глава Пентагона Ллойд Остин находится с визитом в Германии для участия во встрече министров обороны стран, поддерживающих Украину. Встреча пройдет на авиабазе Рамштайн – опорном пункте ВВС США в Германии.
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Стало известно о возможном избрании генсеком НАТО этнической украинки
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Канадский телеканал CBC утверждает, что на пост генсека НАТО рассматривают кандидатуру этнической украинки, вице-премьера и министра финансов Канады Христи Фриланд. Ранее представитель МИД России Мария Захарова указывала, что дед Фриланд – Михайло Хомяк – был фашистским коллаборационистом.
Нынешний генсек Йенс Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября, однако в марте лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023-го. Издание Politico еще в 2021 году со ссылкой на источники сообщало, что вероятными кандидатами на пост следующего генерального секретаря НАТО могут стать три женщины-политика из стран Восточной Европы: экс-президенты Хорватии и Литвы Колинда Грабар-Китарович и Даля Грибаускайте, а также бывшая глава Эстонии Керсти Кальюлайд.
«Есть несколько высококвалифицированных женщин, которые могли бы быть очень хорошими кандидатами. Кажется, есть некоторый импульс к тому, чтобы женщина стала следующим генсекретарем, передает РИА «Новости» слова высокопоставленного чиновника из НАТО, который пожелал остаться неизвестным.
Согласно телеканалу, источники в штаб-квартире альянса предполагают, что Фриланд находится в «середине стаи» женщин, которые могли бы стать сильными кандидатами на должность. По меньшей мере четыре источника из Брюсселя, Вашингтона и Оттавы утверждают, что Фриланд упоминалась в международных кругах как возможная преемница Столтенберга.
Отмечается, что ее знание русского языка и особенностей «работы Кремля» стало бы большим преимуществом.
Но для того, чтобы гарантировать получение этой должности, Фриланд и канадскому премьеру Джастину Трюдо придется активно действовать в дипломатических кругах, в частности, за кулисами, а также расходовать политический капитал. Именно в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Берлине политики занимаются лоббированием и «выкручиванием рук», указывает телеканал.
Однако пока неясно, заинтересована ли Фриланд в этой должности. Когда журналист спросил ее о возможном назначении, она отметила, что у нее уже есть две работы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова указывала, что дед Фриланд – Михайло Хомяк – журналист-коллаборационист с Украины.
Дед Фриланд по материнской линии в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистами и занимал должность главного редактора украинской газеты «Краковские вести», в которой оправдывалось истребление евреев, прославлялись немецкие войска и лично Адольф Гитлер. В 1944 году Михаил Хомяк покинул Польшу вслед за частями вермахта и бежал с семьей на Запад, где сдался американцам и в 1948 году переехал в Канаду. Фриланд знала историю своего деда, но всегда называла его героем, «сражавшимся за возвращение свободы и демократии на Украину».
В ответ на вопросы западных журналистов, считает ли Фриланд своего деда коллаборационистом, она заявляла, что история Михаила Хомяка есть плод «российской кампании дезинформации и пропаганды».
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В ЕС испугались ответа России на ограничения цен на газ
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Ряд стран Европейского союза опасаются, что Россия может принять ответные меры в случае введения потолка цен на российский газ и полностью прекратит поставки, пишет Financial Times.
По данным газеты, не менее 10 стран выступают за общие ограничения для всех поставщиков. Правительства опасаются, что введение ограничений исключительно для России «может разозлить Москву». Среди таких стран называются Греция, Италия и Польша, передает ТАСС.
Ранее турецкий обозреватель Хасан Басри Ялчин в статье для Sabah написал, что Евросоюз все ближе подходит в капитуляции перед Россией в вопросе газа.
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против России действует 11 тыс. санкций, но попытки ослабить русских не увенчались успехом, антироссийские санкции оказались неэффективны, последствия же от них угрожают экономике Европы.
В среду президент России Владимир Путин перечислил несколько сценариев для Запада в связи с повышением цен на энергию: либо субсидировать высокие цены, но это не изменит поведение потребителей, либо сокращать потребление, что опасно с социальной точки зрения. Он также отметил, что лучше придерживаться контрактных обязательств, соответствующих правил и цивилизованных отношений. Путин заверил, что Россия будет полностью выполнять свои контракты, но не станет поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь в ущерб себе. Говоря о попытках навязать России свои условия в сфере энергетики, Путин напомнил сказку «О лисе и волке» и процитировал строчку «мерзни, мерзни, волчий хвост».
Ранее президент Сербии Александр Вучич после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной. В Британии признали Путина настоящим лидером после ультиматума Европе о возможности остановки поставок газа и нефти, если будет введен потолок цен на энергоресурсы.
Во вторник Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.
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Посол Украины в Казахстане выдворен из страны
Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский после требований властей республики покинул Нур-Султан.
«Украинский посол-бандеровец, призывавший «убивать русских», по требованию казахстанских властей покинул Казахстан. Он вылетел утренним рейсом польской авиакомпании в Варшаву», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее Врублевский заявил, что чем больше погибнет русских сейчас, «тем меньше придется убивать нашим детям». Следственный комитет России решил дать правовую оценку высказываниям Врублевского. Позже дипломат извинился за свои высказывания.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания Врублевского лишний раз «доказывают террористическую, античеловеческую сущность киевского режима».
В Пентагоне заявили о десятках тысяч убитых и раненых украинских военных
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Киев с начала российской специальной военной операции понес потери в десятки тысяч убитыми и ранеными, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
«За последние шесть месяцев украинцы... заплатили ужасную цену в тысячи – десятки тысяч потерь убитыми и ранеными», – сказал Милли на пресс-конференции на американской базе Рамштайн в Германии, сообщает РИА «Новости».
Ранее СМИ писали, что военнослужащие ВСУ сообщают о серьезных потерях при контрнаступлении в Херсонской области и технологическом отставании от России, также им не хватает боеприпасов. Они заявили, что не уверены в успехе контрнаступления, и сомневаются, «стоит ли оно полученных потерь».
Газета ВЗГЛЯД писала, чем обернется для ВСУ контрнаступление в Харьковской области.
Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Кроме того, он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева». По его словам, «есть информация, что уже около трех тысяч погибших со стороны украинской армии».
По его словам, провальным контрнаступлением на Херсонскую область руководил лично президент Украины Владимир Зеленский.
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