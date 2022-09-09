Стало известно об уничтожении польских танков ВСУ на херсонском направлении

Украинские войска использовали польские танки при контрнаступлении в херсонском направлении, они уничтожены, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Украинская армия начала попытки контрнаступления в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.

«В контрнаступлении были задействованы польские танки. Это стопроцентная информация. Они были уничтожены», – передает РИА «Новости» слова Стремоусова.

Кроме того, по его словам, на вооружении в украинской армии также стоят и были задействованы немецкие и голландские бронетранспортеры.

По словам Стремоусова, часть украинских войск, принимавших участие в контрнаступлении на Херсонскую область, взята в плен.

«Пленные есть. Я их сам лично видел. Это несчастные люди, которых киевский режим загнал в окопы, а затем бросил в самоубийственную атаку», – сказал замглавы администрации Херсонской области.

«Украинская армия не считается с погибшими и уже с 29 августа, с момента начала так называемого контрнаступления, потеряла свыше трех тысяч человек», – уточнил Стремоусов.

По его словам, распиаренное в украинских СМИ контрнаступление на практике оказалось утопией и самоубийством.

«Мы дадим отпор этому нацизму», – подчеркнул Стремоусов.

Ранее СМИ писали, что военнослужащие ВСУ сообщают о серьезных потерях при контрнаступлении в Херсонской области и технологическом отставании от России, также им не хватает боеприпасов. Они заявили, что не уверены в успехе контрнаступления, и сомневаются, «стоит ли оно полученных потерь».

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Кроме того, он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева». По его словам, «есть информация, что уже около трех тысяч погибших со стороны украинской армии».

По его словам, провальным контрнаступлением на Херсонскую область руководил лично президент Украины Владимир Зеленский.