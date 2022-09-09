|
|
Стало известно об уничтожении польских танков ВСУ на херсонском направлении
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Украинские войска использовали польские танки при контрнаступлении в херсонском направлении, они уничтожены, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Украинская армия начала попытки контрнаступления в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.
«В контрнаступлении были задействованы польские танки. Это стопроцентная информация. Они были уничтожены», – передает РИА «Новости» слова Стремоусова.
Кроме того, по его словам, на вооружении в украинской армии также стоят и были задействованы немецкие и голландские бронетранспортеры.
По словам Стремоусова, часть украинских войск, принимавших участие в контрнаступлении на Херсонскую область, взята в плен.
«Пленные есть. Я их сам лично видел. Это несчастные люди, которых киевский режим загнал в окопы, а затем бросил в самоубийственную атаку», – сказал замглавы администрации Херсонской области.
«Украинская армия не считается с погибшими и уже с 29 августа, с момента начала так называемого контрнаступления, потеряла свыше трех тысяч человек», – уточнил Стремоусов.
По его словам, распиаренное в украинских СМИ контрнаступление на практике оказалось утопией и самоубийством.
«Мы дадим отпор этому нацизму», – подчеркнул Стремоусов.
Ранее СМИ писали, что военнослужащие ВСУ сообщают о серьезных потерях при контрнаступлении в Херсонской области и технологическом отставании от России, также им не хватает боеприпасов. Они заявили, что не уверены в успехе контрнаступления, и сомневаются, «стоит ли оно полученных потерь».
Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Кроме того, он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева». По его словам, «есть информация, что уже около трех тысяч погибших со стороны украинской армии».
По его словам, провальным контрнаступлением на Херсонскую область руководил лично президент Украины Владимир Зеленский.
В Харьковскую область перебрасываются резервы вооруженных сил
В подконтрольную ВС России часть Харьковскую область входят резервные соединения, сообщает пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.
«В Харьковскую область входят все новые резервные соединения вооруженных сил. По всей линии соприкосновения продолжаются бои», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что населенные пункты Балаклея и Шевченко остаются под контролем российских войск и военно-гражданских властей. Сообщается, что жителям региона продолжают оказывать гуманитарную помощь, при этом власти рекомендуют семьям с детьми на время покинуть опасные районы.
Ранее глава области Виталий Ганчев заявлял, что Купянск и Купянский район подвергаются ракетному обстрелу со стороны ВСУ.
Эксперт оценил ход боевых действий в Харьковской области
|
|
«ВСУ активизировали боевые действия на Харьковщине под получение новых траншей помощи от США и стран НАТО. И в ближайшие дни нам стоит ожидать позиционных боев, как и неделю назад на Херсонщине», – заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию в регионе.
«Есть огневое перекрытие дорог, которые ведут на северо-восток и юго-восток из Балаклеи. Сейчас была выведена из строя часть артиллерии ВСУ, поэтому у нас есть возможность доставить туда подкрепление», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«То же самое происходит и на юго-восточной дороге. На утро 8 сентября известно, что наступление ВСУ остановлено, идут бои под Шевченково. Это происходит в районе трассы, которая ведет из Балаклеи через Волохов Яр на Купянск. Севернее Волохова Яра противник был остановлен», – добавил собеседник.
«Очевидно, что следующей целью ВСУ будет район севернее Норцовки, где есть большой выступ Северского Донца. В начале лета противник использовал ее в качестве плацдарма для нанесения ударов по нашей изюмской группировке. Тогда у них ничего не получилось, но теперь, вероятно, они попробуют повторить этот шаг», – допускает Онуфриенко.
«Сейчас к нам подходит подкрепление, противник в районе Андреевки также ждет дополнительные силы. И в ближайшие дни стоит ожидать позиционных боев, как это было на Херсонском направлении», – продолжил собеседник.
«Противник наносит так называемые упреждающие удары, а наши в это время накапливают силы для большого наступления. При этом мы не «дербаним» людей в попытках затыкать дыры. Там сейчас действуют резервы. А основные силы находятся в глубине, и в течение месяца мы можем увидеть серьезный удар по ВСУ», – не исключает эксперт.
«Очевидно, что ВСУ в последние дни ведут такую активную борьбу из-за анонсированного США крупного транша помощи Украине. Им надо всеми силами показать, что они полностью использовали уже выделенные средства. Сюда же относится грядущее в четверг заседание в формате «Рамштайн», где представители стран НАТО должны принимать новые решения о пакетах «помощи» ВСУ. Кроме того, на кону стоят промежуточные выборы в США. Неуспех ВСУ приведет Демпартию США к поражению», – заключил Онуфриенко.
Накануне газета ВЗГЛЯД сообщала о попытках ВСУ пойти в контрнаступление на Харьковском направлении. В частности, речь идет о боях в районах населенных пунктов Балаклея и Шевченково. По предварительным данным, замысел противника заключается в том, чтобы взять под контроль трассу, соединяющую Балаклею и Изюм с Купянском.
По этой причине, как сообщают источники, ВС Украины попытались захватить населенные пункты Волхов Яр и Семеновка к северу от Балаклеи, однако не смогли добиться успеха и обошли эти села в направлении Шевченково. Там противник был остановлен силами десанта ВС России.
К утру среды в Сети появилась информация о том, что ВСУ предприняли несколько попыток подойти к Балаклее с западного направления и взять под контроль трассу Чугуев – Купянск. По официальной информации, власти Купянска организовали эвакуацию женщин и детей ввиду постоянных обстрелов этого населенного пункта боевиками ВСУ. Источники также отмечают активную работу российских ВКС на этом направлении, что позволяет отбивать попытки атак ВСУ.
В то же время командир бригады «Восток» Александр Ходаковский допускает, что «харьковская активизация подкреплена не лучше, чем херсонская, и у нее есть все шансы выдохнуться в короткие сроки». «Я не устаю повторять, что это война вдолгую, и мы будем наблюдать разные картины на частном уровне, но глобально для Украины ситуация не поменяется», – указывает военачальник.
В свою очередь Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие доставили очередную партию гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области. В этих населенных пунктах российские военные врачи продолжают работу по оказанию медицинской помощи. Гуманитарная помощь из России на освобожденные территории доставляется практически в ежедневном режиме.
Во вторник также сообщалось, что за предшествующие сутки нанесено поражение пункту временной дислокации подразделения националистов «Кракен» в районе Харькова. Уничтожено до 30 боевиков и 10 единиц техники. Кроме того, уничтожены до 40 националистов из 113-й бригады ТрО в районе населенных пунктов Пришиб, Яворское и Андреевка Харьковской области. Также за сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Чугуев, Дергачи и Пришиб.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно об отбитой попытке ВСУ взять в кольцо Балаклею
|
|
Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались взять в кольцо город Балаклею в Харьковской области и были отброшены; город остается под контролем союзных сил, заявил глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«В районе Балаклеи, как вы уже сказали, вооруженные силы Украины предприняли попытку захвата города, взятия его в кольцо. Тем не менее у них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны, и затем они были снова отброшены <...>. Город находится под нашим контролем», – передает его слова в эфире телеканала «Россия-24» ТАСС.
Сообщалось, что ВС Украины попытались взять населенные пункты Волхов Яр и Семеновка к северу от Балаклеи, однако не смогли добиться там успехов и обошли эти села в направлении Шевченково. При этом в администрации региона во вторник заявили, что сообщения о наступлении ВСУ в Харьковской области не соответствуют действительности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: Кто к нам с «Экскалибуром» придет, от «Краснополя» и погибнет
|
|
«Россия успешно уничтожает пусковые установки M777 для американских сверхточных снарядов Excalibur, которые США поставили ВСУ», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно, что США передали ВС Украины управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением.
«Excalibur – это снаряд, стреляющий из ствольной артиллерии на 70 км с системой лазерного наведения на конечном участке пути до цели. Это насколько дорогое, настолько и серьезное вооружение. Поэтому, по идее, если Украина получила около тысячи таких снарядов – то это должно было дать существенное приращение атакующей мощи ВСУ», – пояснил доктор военных наук Константин Сивков.
По его словам, ни российская, ни какая-либо другая система противовоздушной обороны не в силах перехватить Excalibur. «ПВО не может перехватить артиллерийские снаряды. Впрочем, у нас есть способ борьбы с таким вооружением – наши военные могут без особого труда уничтожать сами пусковые установки – гаубицы M777, из которых и ведется стрельба снарядами типа Excalibur. Что, собственно, наши войска и делают», – сказал собеседник.
Эксперт добавил: в распоряжении российских Вооруженных сил есть примерный аналог Excalibur – это корректируемый артиллерийский снаряд «Краснополь», который уступает американскому в дальности стрельбы – 25 км против 70 км, но не хуже в точности поражения цели – с отклонением в два-три метра. «Так что мы можем смело сказать: «Кто к нам с Excalibur придет, от аналога Excalibur и погибнет», – резюмировал он.
В четверг агентство Bloomberg со ссылкой на американскую бюджетную документацию сообщило, что Пентагон еще весной поставлял на Украину «свой самый точный артиллерийский снаряд Excalibur с GPS-наведением». Всего министерство обороны США потратит 92 миллиона долларов из утвержденных Конгрессом дополнительно выделенных средств «на закупку боеприпасов M982 Excalibur, переданных Украине в поддержку международных усилий по противодействию российской агрессии». Один снаряд стоит примерно 112 тыс. долларов США.
В апреле сообщалось, что США начали поставки Украине буксируемых гаубиц M777, предназначенных для стрельбы снарядами Excalibur. Всего украинская сторона должна получить 126 артиллерийских орудий от Вашингтона. Кроме того, Австралия сообщала о планах отправить Киеву шесть M777, а Канада – четыре, сообщает Oryx.
В августе стало известно, что страны Запада резко снизили объемы поставок оружия и техники на Украину, такие выводы следуют из инфографики, подготовленной обозревателем украинского Forbes Владимиром Даценко. По данным инфографики, наибольшее снижение было отмечено в предоставлении артиллерийских систем: если в апреле ВСУ получили от союзников 90 гаубиц США M777, то в июле не было уже ни одной поставки.
Такие изменения могут быть вызваны двумя обстоятельствами: стоимостью самой гаубицы, а это около 4 млн долларов США, а также тем, что они регулярно уничтожаются российскими силами. Так, в начале сентября Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило, что в районе Андреевки Херсонской области был уничтожен огневой взвод гаубиц M777.
Также были ликвидированы восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов у населенных пунктов Дорожнянка и Малиновка в Запорожской области, недалеко от поселков Кавказ, Березнеговатое, Жовтневое и Великое Артаково в Николаевской области, а также около Новоукраинки в ДНР и Коломийцев в Днепропетровской области.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военный эксперт сказал, чем станет для Украины попытка захватить Крым
|
|
«Запад не будет предоставлять требуемое Залужным вооружение в нужных количествах, но ВСУ и без этого могут предпринять наступление на Крым, что грозит им беспрецедентными потерями», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный назвал вооружение, которое Запад должен предоставить Киеву для «захвата Крыма».
«Судя по всему, Украина действительно может мобилизовать еще и 60, и 100 тыс. человек, что называется, «под ружье». Другое дело, что Запад вряд ли удовлетворит просьбу Залужного о предоставлении серьезного наступательного вооружения, а также не будет заниматься переоснащением всей артиллерии ВСУ», – пояснил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
По его словам, и в Вашингтоне, и в Брюсселе не разделяют озвученный главкомом ВСУ тезис о том, что спецоперация Вооруженных сил РФ на Украине вышла за рамки локального конфликта. «Спецоперация выйдет за рамки локального конфликта в том случае, если Запад решит предоставлять ВСУ запрашиваемое Залужным вооружение. Но тогда ВС РФ будут вынуждены наносить высокоточные удары уже по европейским транспортным узлам в местах погрузки этих боеприпасов. Мы же не будем ждать, когда они придут на Украину. Да и сама база «Рамштайн», где сейчас встречаются члены группы поддержки Украины, вполне себе объект», – добавил аналитик.
«В общем и целом, если в какой-то момент фронт спецоперации выйдет на территорию России, то в этот же день он выйдет и на территорию Европы. Запад все понимает и этого не допустит», – подчеркнул собеседник.
Впрочем, отметил эксперт, Залужный может решиться организовать масштабное наступление на Крым даже при нынешних военно-технических возможностях, просто проведя мобилизацию. «Такой шаг приведет к крупному поражению ВСУ – на открытой местности все эти 60 тысяч станут идеальной мишенью для нашей авиации и РСЗО. Кстати, с тактической точки зрения это будет, может быть, даже лучший вариант для ВС России. Сейчас украинские военные сидят «в норах», а для наступления им нужно принципиально иное вооружение, которого у них не будет. Поэтому при попытке атаковать Крым ВСУ понесут такие потери, что это отобьет желание повторять подобные шаги», – указал Перенджиев.
Напомним, как считает главком ВСУ Валерий Залужный, чтобы вверенные ему войска смогли перехватить инициативу у ВС России, им необходимо атаковать Крым, мобилизовав 60 тыс. солдат и получив в свое распоряжение ракеты дальностью 2 тыс. километров для нанесения ударов вглубь российской территории.
Военачальник отметил, что конфликт на Украине вышел за рамки локального и продолжится в следующем году. Главной целью всех операций ВСУ в 2023 году Залужный назвал Крым. Но, по его мнению, нынешних войск, которые сейчас удерживают фронт, для этого не хватит. «Подготовка наступательной кампании требует создания одной или нескольких оперативно-стратегических группировок в составе от десяти до двадцати общевойсковых бригад», – цитирует Залужного издание Страна.ua.
По его словам, для захвата Крыма Киеву необходима группировка военных размером в 30–60 тысяч, а бригады должны быть обеспечены новым оружием от западных партнеров. «И если с численностью персонала ситуация, вероятно, будет выглядеть достаточно неплохо для ВС Украины, то относительно тяжелого вооружения и боеприпасов такого сказать никак нельзя», – считает главком.
Залужный напомнил, что Россия имеет возможность наносить удары на глубину 2 тыс. километров по украинской территории, тогда как возможности ВСУ ограничены дальностью в 100 км. Для этого, по его словам, Западу нужно поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMC для HIMARS, а также переоснастить всю артиллерию ВСУ (в том числе ракетные войска). Поставки со стороны западных партнеров будут ключевым фактором для ВСУ, отметил он.
В четверг США объявят о поставках оружия Украине еще на 675 миллионов долларов, пишет Washington Post. Поставки оружия включают в себя снаряды для артиллерийских установок, транспорт и оборудование для военных, сообщает издание со ссылкой на анонимного чиновника.
Кроме того, в четверг Bloomberg со ссылкой на американскую бюджетную документацию сообщило, что Пентагон предоставлял Украине 155-мм управляемый активно-реактивный снаряд увеличенной дальности M982 Excalibur.
Вести огонь этими боеприпасами может гаубица M777 калибра 155 миллиметров. США, Канада и Австралия поставили Украине более ста единиц. Дальность эффективной стрельбы снарядами Excalibur превышает 40 километров с вероятным отклонением от цели десять метров.
При этом глава Пентагона Ллойд Остин находится с визитом в Германии для участия во встрече министров обороны стран, поддерживающих Украину. Встреча пройдет на авиабазе Рамштайн – опорном пункте ВВС США в Германии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Командир «Ахмата» рассказал о потерях украинских военных под Балаклеей
|
|
ВСУ направили более 30 тыс. человек на контрнаступление в районе Балаклеи Харьковской области, за два-три дня минимум каждый шестой из них был уничтожен, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».
Он считает, что наступление украинских войск приурочено к встрече возглавляемой США контактной группы по вопросам обороны Украины (Ukraine Defense Contact Group), которая проходит в четверг на американской авиабазе Рамштайн в Германии, передает РИА «Новости».
«В общем, на это контрнаступление было брошено украинской стороной где-то более 30 тысяч человек, <...> буквально за эти два-три дня они понесли потери более пяти тысяч человек, это даже при самом минимальном расчете. Продолжают нести очень тяжелые потери», – рассказал Алаудинов.
Командир «Ахмата» утверждает, что на фронте сейчас «ничего сверхъестественного не происходит», попытки взять Балаклею российские войска отбили.
«Да, были попытки взять Балаклею, было несколько штурмов <...>. И надо отметить, что наши бойцы действительно проявили себя очень достойно и спокойно отбили все их атаки, и они оттуда, получается, ретировались уже дальше в направлении Изюма. Сейчас, надо отметить, вчера тоже было несколько попыток в направлении Изюма <...> дороги взять под контроль, чтобы перерезать маршруты логистики наших подразделений, что им сделать не удалось», – сказал Алаудинов.
«Надо понимать, что это все, по сути своей, цена, которая уплачивается украинским народом и руководством Украины, <...> чтобы им дополнительно отправили оружие и еще дали как можно больше денег», – заключил он.
Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ не смогли взять под контроль населенные пункты Балаклея и Шевченково.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о возможном избрании генсеком НАТО этнической украинки
|
|
Канадский телеканал CBC утверждает, что на пост генсека НАТО рассматривают кандидатуру этнической украинки, вице-премьера и министра финансов Канады Христи Фриланд. Ранее представитель МИД России Мария Захарова указывала, что дед Фриланд – Михайло Хомяк – был фашистским коллаборационистом.
Нынешний генсек Йенс Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября, однако в марте лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023-го. Издание Politico еще в 2021 году со ссылкой на источники сообщало, что вероятными кандидатами на пост следующего генерального секретаря НАТО могут стать три женщины-политика из стран Восточной Европы: экс-президенты Хорватии и Литвы Колинда Грабар-Китарович и Даля Грибаускайте, а также бывшая глава Эстонии Керсти Кальюлайд.
«Есть несколько высококвалифицированных женщин, которые могли бы быть очень хорошими кандидатами. Кажется, есть некоторый импульс к тому, чтобы женщина стала следующим генсекретарем, передает РИА «Новости» слова высокопоставленного чиновника из НАТО, который пожелал остаться неизвестным.
Согласно телеканалу, источники в штаб-квартире альянса предполагают, что Фриланд находится в «середине стаи» женщин, которые могли бы стать сильными кандидатами на должность. По меньшей мере четыре источника из Брюсселя, Вашингтона и Оттавы утверждают, что Фриланд упоминалась в международных кругах как возможная преемница Столтенберга.
Отмечается, что ее знание русского языка и особенностей «работы Кремля» стало бы большим преимуществом.
Но для того, чтобы гарантировать получение этой должности, Фриланд и канадскому премьеру Джастину Трюдо придется активно действовать в дипломатических кругах, в частности, за кулисами, а также расходовать политический капитал. Именно в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Берлине политики занимаются лоббированием и «выкручиванием рук», указывает телеканал.
Однако пока неясно, заинтересована ли Фриланд в этой должности. Когда журналист спросил ее о возможном назначении, она отметила, что у нее уже есть две работы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова указывала, что дед Фриланд – Михайло Хомяк – журналист-коллаборационист с Украины.
Дед Фриланд по материнской линии в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистами и занимал должность главного редактора украинской газеты «Краковские вести», в которой оправдывалось истребление евреев, прославлялись немецкие войска и лично Адольф Гитлер. В 1944 году Михаил Хомяк покинул Польшу вслед за частями вермахта и бежал с семьей на Запад, где сдался американцам и в 1948 году переехал в Канаду. Фриланд знала историю своего деда, но всегда называла его героем, «сражавшимся за возвращение свободы и демократии на Украину».
В ответ на вопросы западных журналистов, считает ли Фриланд своего деда коллаборационистом, она заявляла, что история Михаила Хомяка есть плод «российской кампании дезинформации и пропаганды».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол Украины в Казахстане выдворен из страны
Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский после требований властей республики покинул Нур-Султан.
«Украинский посол-бандеровец, призывавший «убивать русских», по требованию казахстанских властей покинул Казахстан. Он вылетел утренним рейсом польской авиакомпании в Варшаву», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее Врублевский заявил, что чем больше погибнет русских сейчас, «тем меньше придется убивать нашим детям». Следственный комитет России решил дать правовую оценку высказываниям Врублевского. Позже дипломат извинился за свои высказывания.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания Врублевского лишний раз «доказывают террористическую, античеловеческую сущность киевского режима».
В соцсетях рассказали об иностранных наемниках ВСУ на харьковском направлении
В соцсетях появились данные об иностранных наемниках в рядах ВСУ на харьковском направлении.
В Сети распространяется видео, на котором мужчина в военной форме с флагом Украины говорит на английском языке. «Англоговорящий наемник ВСУ в Харьковской области», – утверждают в соцсетях.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что приток наемников на Украину снизился более чем в три с половиной раза на фоне высоких потерь Киева, с 24 февраля уничтожен 2831 боевик.
США передали Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением
|
|
Пентагон поставил Киеву управляемые снаряды Excalibur, сообщает Bloomberg со ссылкой на бюджетные документы, которые ранее не публиковались.
«Пентагон передал Украине свой самый точный артиллерийский снаряд Excalibur с GPS-наведением», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.
Факт поставок этих боеприпасов украинским войскам подтверждает план пополнения запасов Excalibur в самих США, подчеркивает Bloomberg.
Как следует из документов, Пентагон потратит на это 92 млн долларов из одобренных Конгрессом дополнительных средств.
О том, что Вашингтон включил управляемые артиллерийские снаряды Excalibur в последний пакет военной помощи Киеву, уже писала газета Politico со ссылкой на источники. Американские власти не афишировали этот шаг.
Вести огонь этими боеприпасами может гаубица M777 калибра 155 миллиметров. США, Канада и Австралия поставили Украине более ста единиц. Дальность эффективной стрельбы снарядами Excalibur превышает 40 километров с вероятным отклонением от цели десять метров.
Общий объем военной помощи, выделенной Украине администрацией Джо Байдена, превысил 10 млрд долларов.
Ранее издание The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что министерство обороны США в четверг объявит о поставке Украине вооружений на 675 млн долларов, в том числе передаст Киеву боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS.
В Пентагоне заявили о десятках тысяч убитых и раненых украинских военных
|
|
Киев с начала российской специальной военной операции понес потери в десятки тысяч убитыми и ранеными, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
«За последние шесть месяцев украинцы... заплатили ужасную цену в тысячи – десятки тысяч потерь убитыми и ранеными», – сказал Милли на пресс-конференции на американской базе Рамштайн в Германии, сообщает РИА «Новости».
Ранее СМИ писали, что военнослужащие ВСУ сообщают о серьезных потерях при контрнаступлении в Херсонской области и технологическом отставании от России, также им не хватает боеприпасов. Они заявили, что не уверены в успехе контрнаступления, и сомневаются, «стоит ли оно полученных потерь».
Газета ВЗГЛЯД писала, чем обернется для ВСУ контрнаступление в Харьковской области.
Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Кроме того, он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева». По его словам, «есть информация, что уже около трех тысяч погибших со стороны украинской армии».
По его словам, провальным контрнаступлением на Херсонскую область руководил лично президент Украины Владимир Зеленский.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Росгвардия изъяла поставляемое украинским военным из США оборудование Space X
Росгвардейцы изъяли спутниковую интернет-тарелку Starlink компании Space X Илона Маска, поставленную в рамках военной помощи украинским войскам от США, а также задержали троих пособников украинских боевиков на территории ЛНР, сообщает пресс-служба ведомства.
«В населенном пункте Луганской народной республики в одном из домовладений росгвардейцы обнаружили спутниковую интернет-тарелку Starlink компании Space X... Также росгвардейцы задержали троих пособников ВСУ, в том числе члена запрещенной организации «Правый сектор*», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Ведомство дополнило, что в этом же населенном пункте обнаружено два схрона, из которых изъяли три гранатомета, в том числе два РПГ иностранного производства и 123 выстрела к ним, 165 артиллерийских снарядов, 70 ручных гранат и более 50 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию.
Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Украина при поддержке польского правительства получила новую партию из 5 тыс. терминалов спутниковой связи Starlink.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российские военные спасли подорвавшегося на мине ВСУ журналиста из Италии
|
|
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались подорвать итальянского журналиста Маттиа Сорби на мине в Херсонской области, чтобы обвинить РФ в его гибели, но российские военные спасли итальянца.
Как сообщили в Минобороны России, 29 августа после начала контрнаступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, Сорби в сопровождении двух одетых в военную форму ВСУ людей отправился на передовые позиции. Они показали ему направление движения, скрыв, что показанная ему дорога у линии соприкосновения заминирована ВСУ.
«Целью провокации украинских спецслужб было дождаться гибели журналиста в результате огня с российских оборонительных позиций или подрыва такси на мине для последующих обвинений России в убийстве Маттиа Сорби и широкого резонанса в западных СМИ», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Во время дальнейшего движения по дороге автомобиль с журналистом подорвался на украинской мине. Водитель погиб на месте, а Сорби получил тяжелые ранения.
«Увидев подрыв на мине гражданского автомобиля, российские военнослужащие, несмотря на плотный огонь с украинских позиций, выдвинулись вперед и вытащили Маттиа Сорби из горящего автомобиля. На месте российские военнослужащие оказали ему первую медицинскую помощь, вынесли на себе в безопасное место и обеспечили экстренную доставку тяжело раненного журналиста в медицинское учреждение», – рассказали в Министерстве обороны.
Сейчас Маттиа Сорби, поступивший в отделение реанимации с множественными осколочными ранениями, получает необходимую медицинскую помощь. Его состояние здоровья стабильное.
Ранее российские силовики предотвратили теракт на массовом мероприятии в Бердянске.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о значительном сокращении числа беспилотников у ВСУ
|
|
Военнослужащий ВС России рассказал, что сейчас украинская сторона стала меньше применять беспилотники, чем в начале спецоперации.
Российские военные активно применяют зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» для обнаружения и уничтожения воздушных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов (БЛА), передает ТАСС.
«Особенно хорошо комплекс зарекомендовал себя по борьбе с БЛА как промышленного производства, так и кустарного. От получения команды до пуска буквально проходит несколько секунд, и зенитный ракетный расчет успешно выполняет задачу. В начале спецоперации было очень много БЛА, таких как «Байрактар» и других БЛА иностранного производства. Сейчас уже стало их намного меньше. С помощью как раз нашего комплекса очень много было поражено», – рассказал замкомандира зенитного ракетного полка Никита.
Минобороны России также опубликовало кадры, как зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» Западного военного округа атакует беспилотный летательный аппарат.
Зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» предназначен для противовоздушной обороны соединений и частей сухопутных войск во всех видах боевых действий от ударов самолетов, вертолетов, крылатых ракет, дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов и других средств воздушного нападения, действующих на средних, малых и предельно малых высотах в сложной воздушной обстановке. В зоне проведения специальной военной операции ЗРК «Оса-АКМ» используют для прикрытия как бронетехники, так и небольших военных и стратегически важных объектов.
Ранее Минобороны России опубликовало видеокадры боевой работы расчетов зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса-АКМ» в ходе специальной военной операции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Харьковской области опровергли сообщения о переходе Балаклеи под контроль ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли взять под контроль населенные пункты Балаклея и Шевченково в Харьковской области, заявил глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Ни Балаклея, ни Шевченково не перешли под контроль украинских формирований. Больше вам скажу, они предприняли попытку массированного прорыва даже не в сторону Шевченково, а в сторону города Купянска, но эта попытка была пресечена», – сказал он, сообщает ТАСС.
Ранее эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД, что ВСУ активизировали боевые действия на Харьковщине под получение новых траншей помощи от США и стран НАТО. И в ближайшие дни стоит ожидать тяжелых позиционных боев, как и неделю назад на Херсонщине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД