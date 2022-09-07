Путин на ВЭФ попросил не выдергивать его отдельные фразы из общего контекста

Президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ призвал не выдергивать его отдельные фразы из общего контекста, а его слова про представителей бизнес-сообщества относились именно к отдельным представителям, а не к всему предпринимательскому сообществу в целом.

В ходе пленарной сессии Восточного экономического форума модератор сессии Илья Доронов задал вопрос «про отношения бизнеса и государства», сообщает РИА «Новости».

«Вы говорили на предыдущих форумах, что во время кризиса всегда роль государства растет, и я приведу сейчас несколько примеров: 2008 год – помните, наверное, вы обещали прислать доктора владельцу «Мечела». В 2020 году вы давали интервью, и когда вас спросили про то, что вы воспринимаете бизнесменов как жуликов по определению? Вы ответили, цитата: «Под этим есть определенные основания». В прошлом году перед питерским форумом я беседовал с вице-премьером Андреем Рэмовичем Белоусовым, он сказал, что металлурги нас «нахлобучили». Вот исходя из этих примеров, как сейчас государство выстраивает отношения с крупным бизнесом, бизнес-сферами?» – задал вопрос Доронов.

«Не нужно выдергивать отдельные фразы из общего контекста вопросов, которые мы обсуждаем», – ответил на это Путин.

Президент отметил, что не будет в ходе пленарки комментировать то, что он говорил ранее.

«И если я говорил в отношении конкретных отдельных представителей бизнес-сообщества что-то, то это и имеет отношение именно к отдельным представителям, а не к всему предпринимательскому сообществу в целом. А предпринимательское сообщество в целом российское сегодня демонстрирует в высшей степени свою ответственность перед страной, перед родиной, перед гражданами России», – подчеркнул Путин.

ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

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