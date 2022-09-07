Генпрокурор назвал способы улучшения отношений бизнеса и контролирующих органов

Отношения бизнеса и контролирующих органов остаются натянутыми из-за чрезмерного давления, высокого числа проверок и волокиты следственных органов, считают глава Генпрокуратуры Игорь Краснов и министр экономики Максим Решетников.

Большинство проверок предпринимателей, чья деятельность не связана с риском причинения вреда, скоро отойдут в прошлое, заявил Краснов на VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Генпрокуратура, Минэкономразвития и аппарат правительства хотят таким образом снизить административную нагрузку на бизнес, передает РАПСИ.

«Мы сейчас совместно с Минэкономразвития и аппаратом правительства вырабатываем наиболее эффективные и приемлемые варианты избавления предпринимателей от административного давления... Непосредственно позиция прокуратуры: меньше проверок – больше пользы для экономики», – уточнил Краснов.

Ранее об отмене проверок неопасного для клиентов бизнеса говорил президент Владимир Путин на Санкт-Петербургском экономическом форуме. По словам Краснова, деятельность его ведомства в этом направлении уже идет: в этом году прокуроры отказали надзорным органам в проведении 60% внеплановых проверок.

Также Краснов поддержал цифровой рубль и предложил ускорить цифровизацию поддержки предпринимателей. Первая инициатива должна сделать бизнес более прозрачным и упростить фискальные проверочные мероприятия, а вторая – помочь территориально удаленным от региональных центров бизнесменам.

«В скором времени будет создан ресурс на цифровой платформе поддержки предпринимателей, где будут аккумулированы все возможные виды поддержки бизнеса, которые у нас предусмотрены. Я убежден, что предприниматель не выходя из офиса сможет подбирать помощь с помощью службы «одного окна»... Это жизненно необходимо для бизнеса, особенно если расстояние между населенными пунктами составляют сотни или тысячи километров», – сказал генпрокурор.

В свою очередь глава министерства экономики Максим Решетников отметил, что мораторий на банкротство физических и юридических лиц продлеваться не будет.

«Позиция, которую мы обсуждали в правительстве – не продлевать мораторий на банкротство, потому что в настоящий момент это создает гораздо больше вопросов. Это в том числе и запрос самого предпринимательского сообщества. В то же время мы готовы с рядом отраслевых ведомств на какие-то исключения, нюансы обсуждать, но это должны быть какие-то исключительные случаи и обоснованные», – указал Решетников.

Такая же участь должна коснуться и моратория на проверки бизнеса, заявил министр. Государство проанализирует его эффективность и сделает выводы: отменить «замороженные» требования, если их нарушения не приводят к плачевным последствиям в сфере жизни и здоровья граждан.

Также государство готово пойти навстречу бюджетным образовательным учреждениям: проверки и штрафы школ и детских садов сменятся на профилактические визиты и выданные предписания.

Государство выбирает путь контроля рисков: соответствующие индикаторы в цифровых базах подсказывают чиновникам бизнес или учреждение, которое следует проверить или освобождать от излишнего контроля статистически безопасные предприятия. Решетников считает, что тотальный отказ от проверок невозможен – из-за конкурентной среды в сфере предпринимательства это лишь увеличит количество недобросовестных бизнесменов.

При этом госаппарат все равно старается уйти от «затягивания гаек», подчеркивает министр: с июля 2021 года по июль 2022 года вместо штрафов и проверок было проведено 263 тыс. профилактических визитов и выдано почти 700 тыс. предостережений.

Бизнес чутко реагирует на несоразмерное налоговое бремя и чрезмерную опеку правоохранительных органов, считает уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Предпринимателям важно видеть отчеты ведомств о наказаниях чиновников за «излишние» проверки и статистику о возмещении вреда при незаконном преследовании. Также государство должно законодательно усилить надзор прокуратуры за следователями, которые могут бесконечно долго отказывать в возбуждении уголовного дела по делам экономического характера, отметила омбудсмен.