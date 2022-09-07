Путин заявил о невозможности изолировать Россию Стало известно о возможном обсуждении Путиным и Эрдоганом продуктовой сделки Путин поручил продлить программу дальневосточной ипотеки до 2030 года 7 сентября 2022, 09:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Программа льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока должна действовать в ближайшие восемь лет, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). «Напомню, что программа рассчитана до 2024 года, но, учитывая [ее] востребованность и эффективность, предлагаю продлить ее как минимум до 2030 года, надеюсь, что дальневосточники это точно оценят», – цитирует ТАСС главу государства. По его словам, власти России продолжат стимулировать опережающее развитие дальневосточных регионов. «Мы будем дальше стимулировать опережающее развитие дальневосточных регионов, используя новые и рядовые меры государственной поддержки», – сказал президент. Путин отметил, что темпы жилищного строительства необходимо нарастить на Дальнем Востоке, в том числе за счет применения энергоэффективных технологий. «Необходимо нарастить объемы жилищного строительства на Дальнем Востоке, при этом широко применять передовые зеленые энергоэффективные технологии стройки», – сказал Путин. По словам президента России, дополнительные 5 млрд рублей нужно направить на обновление дальневосточных городов. «На недавнем Петербургском экономическом форуме поручил дополнительно выделять 10 млрд рублей ежегодно на проекты благоустройства российских городов. Считаю правильным, если половина этих средств, то есть 5 млрд в год, дополнительно пойдут на обновление именно дальневосточных населенных пунктов с населением до 250 тыс. человек», – сказал он.

Маск отложил покупку Twitter из-за речи Путина ко Дню Победы 7 сентября 2022, 07:37

Фото: Matt Rourke/AP/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в мае решил отложить покупку Twitter из-за предстоящей речи президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы, пишут СМИ. Business Insider ссылается на обнародованную в ходе судебного заседания переписку бизнесмена с занимавшимся сделкой банкиром из Morgan Stanley. Как сообщается, Маск написал 8 мая о желании дождаться речи Путина, чтобы убедиться, «не движемся ли мы к третьей мировой войне», передает РИА «Новости». «Давай притормозим всего на несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Какой смысл покупать Twitter, если мы приближаемся к третьей мировой войне», – озвучил написанные Маском слова адвокат компании. По мнению юриста, высказывания бизнесмена доказывают, что отказ от покупки соцсети был вызван обеспокоенностью за личные финансы, а не несоблюдением Twitter своих обязательств. В апреле руководство Twitter сообщило, что Маск предложил приобрести соцсеть за 44 млрд долларов. В мае предприниматель заявил, что пытается получить информацию, которая подтвердила бы, что фальшивые и применяемые для массовой рассылки рекламных сообщений учетные записи составляют менее 5% их общего числа в Twitter. В начале июля юристы Маска уведомили компанию, что предприниматель отказывается от покупки соцсети, так как компания не выполнила ряд обязательств, которые были предусмотрены соглашением, в том числе не предоставила полную информацию о доле фальшивых аккаунтов и учетных записей, используемых для массовой рассылки. 12 июля компания Twitter обратилась в суд, ответчиками по данному делу числятся предприниматель и его фирма X Holdings. Суд штата Делавэр назначил на октябрь слушания по делу об отказе предпринимателя от завершения сделки по покупке Twitter. 29 июля Илон Маск подал встречный иск к компании. Напомним, в начале августа Маск заявил, что может возобновить сделку о приобретении Twitter, если в компании продемонстрируют, каким образом подтверждается подлинность аккаунтов в соцсети, а 30 августа Маск уведомил Twitter о расторжении соглашения о слиянии на ряде дополнительных оснований, отличных от тех, которые были изложены ранее. Путин назвал «главное приобретение» России с начала спецоперации на Украине 7 сентября 2022, 10:01

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Россия ничего не потеряла и не потеряет в результате проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, но укрепила свой суверенитет, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). «Я думаю, что ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. С точки зрения приобретения могу сказать, что главное приобретение – укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит», – цитирует его ТАСС. По словам Путина, в отношении к операции происходит «определенная поляризация» и в мире, и внутри страны. «Но я считаю, что это пойдет только на пользу, потому что все ненужное, временное и то, что нам мешало идти вперед, будет отторгнуто, мы будем набирать обороты, темпы развития. Потому что современное развитие может быть основано только на суверенитете», – заявил Путин. Он также отметил, что Россия не начинала военные действия на Украине, а пытается их закончить, они идут там с 2014 года, сообщает ТАСС. «Хочу еще раз подчеркнуть, мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Начались военные действия в 2014 году после государственного переворота на Украине тех, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа», – сказал он. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. Новости СМИ2 Путин: Все зерно с Украины направлено не в голодающие страны, а в ЕС 7 сентября 2022, 09:33

Фото: REUTERS/Viacheslav Musiienko

Текст: Дмитрий Зубарев

Практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся и нуждающиеся страны, а в ЕС, сообщил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ, по его словам, по Всемирной программе продовольствия ООН из 87 только два судна были направлены в нуждающиеся страны. «Все вы хорошо знаете, сколько много было сломано копий, сколько говорили по поводу необходимости обеспечить вывоз украинского зерна во что бы то ни стало для поддержки беднейших стран. Мы, конечно, не могли не ответить на это, несмотря на все сложности происходящих вокруг Украины событий», – передает РИА «Новости» слова Путина. Он отметил, что Россия сделала все для того, чтобы украинское зерно было вывезено. «Мы сделали это вместе с Турцией, сделали. Результат. Докладываю вам, уважаемые коллеги. Если исключить Турцию как страну-посредника, то все, практически все зерно, вывозимое из Украины, направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны ЕС. По Всемирной программе продовольствия ООН, которая как раз и подразумевает помощь самым нуждающимся странам, было загружено всего два корабля. Подчеркну, только два из 87. И на них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из 2 млн тонн. Это всего 3%, которые направлены в развивающиеся страны», – сообщил Путин. По его словам, нехватку продовольствия в мире испытывают уже 345 миллионов человек – в 2,5 раза больше по сравнению с 2019 годом. «Рост цен на глобальных рынках может стать настоящей трагедией для большинства беднейших стран, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия, энергоресурсов, других жизненно важных товаров. Назову цифры, которые подчеркивают опасность проблемы: если в 2019 году, по данным ООН, 135 миллионов человек в мире испытывали острую нехватку продовольствия, то сейчас их количество возросло в 2,5 раза и составляет 345 миллионов человек», – подчеркнул Путин. Путин заявил также, что Россия сделала все, чтобы украинское зерно было вывезено и интересы голодающих стран были обеспечены. «Несмотря на все сложности происходящих вокруг Украины событий, мы сделали все для того, чтобы украинское зерно было вывезено. Я встречался с лидерами Афросоюза, с лидерами африканских государств, обещал им, что мы сделаем все, чтобы обеспечить их интересы и будем способствовать вывозу украинского зерна. Мы сделали это без инструкций», – сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума. По его словам, в результате все зерно, вывозимое из Украины, направлено не в развивающиеся страны, а в Евросоюз. Путин: Качество жизни людей в Европе бросается в топку ради сохранения мировой диктатуры США 7 сентября 2022, 09:26

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Качество жизни людей в Европе бросается в топку санкционной печи, приносится в жертву ради сохранения диктатуры США в мировых делах, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). «Достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность – все это бросается в топку санкционной печи, расходуется по указке из Вашингтона во имя пресловутого «евроатлантического единства», а по факту – приносится в жертву ради сохранения диктатуры Соединенных Штатов в мировых делах», приводятся его слова на сайте Кремля. По его словам, страны Запада пытаются сохранить выгодный только им мировой порядок, постоянно меняют правила и сами нарушают их. «Западные страны стремятся сохранить прежний, выгодный только им мировой порядок, заставить всех жить по пресловутым «правилам», которые сами же выдумали, сами и регулярно нарушают, постоянно меняют под себя, в зависимости от складывающейся текущей конъюнктуры», – добавил Путин. Глава России рассказал, что нежелание других стран подчиняться правилам Запада заставляет западные элиты «срываться», принимать необдуманные решения. «При этом нежелание других стран подчиняться такому диктату и произволу вынуждают западные элиты попросту говоря срываться, принимать близорукие, авантюрные решения и с точки зрения мировой безопасности, политики, и с точки зрения экономики», – сказал российский лидер. По словам Путина, эти решения идут вразрез с интересами стран и народов, граждан самих западных государств. Путин сообщил, что глобальная инфляция подстегнута недальновидной позицией Запада, в США она превысила 8%. «Недальновидными действиями западных властей подстегнута и глобальная инфляция. Она уже обновила многолетние рекорды в развитых экономиках. По итогам июля в США она составила 8,5%», – сказал он. ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. Напомним, что в Британии заявили о панике внутри страны и в ЕС на фоне газового кризиса. Бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт считает, что Россия якобы развязала экономическую войну. В комментарии Bloomberg она заявила, что президент России Владимир Путин «погрузил Великобританию в панику», перекрыв один из главных газопроводов Европы – «Северный поток». В свою очередь вице-премьер России Александр Новак заявил, что коллапс на энергетических рынках Европы – это не предел, впереди полная непредсказуемости зима, когда биржевые цены на газ могут продолжить рост. Новости СМИ2 Путин анонсировал «системное перевооружение» гражданской авиации России 7 сентября 2022, 09:55

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Гражданскую авиацию России ожидает «системное перевооружения» и переход на самолеты российского производства, заявил президент Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). «Отмечу, что в целом российскую отрасль авиаперевозок ожидает системное перевооружение. Наши авиакомпании, включая «Аэрофлот», сформировали крупнейший в современной истории пакет заказов, примерно на 500 магистральных самолетов отечественного производства», – передает ТАСС слова Путина. Путин рассказал о кремлевской кухне 6 сентября 2022, 19:02 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин рассказал, как в первое время работы главой государства кремлевский повар подбирал подходящие ему блюда. На заседании президиума Госсовета по развитию туризма он вспомнил, как начинал работать на посту главы государства, а кремлевский повар поинтересовался, что приготовить, передает ТАСС. «Спрашивает: «А вы чего любите?». Я говорю: «Я не знаю, все что [готовите]». «Может быть, что-нибудь экзотическое?». «Нет, я говорю, экзотическое – нет, простое», – вспомнил Путин. Повар предложил куриные гребешки, и президент согласился. На следующий день ему подали блюдо, повар спросил, все ли нравится. Путин ответил утвердительно. «Ну слава богу, а то мы столько кур изрезали», – привел ответ повара глава государства. На заседании главе государства рассказали о том, что по нынешним образовательным программам ведется подготовка технологов, а не шеф-поваров, которым нужно больше практики. Путин в ответ заметил, что повар, приготовивший ему гребешки, тоже был технологом. При этом он согласился помочь в решении вопроса и поинтересовался, как это сделать, в том числе в какие нормативные акты нужно внести изменения. Новости СМИ2 Путин предупредил о последствиях снижения пошлин на товары 6 сентября 2022, 17:04 Текст: Вера Басилая

Россия никогда не начнет производить ничего своего, если просто обнулит пошлины на товары во всех отраслях, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по туризму. «По поводу вопроса о временном снижении ввозных таможенных пошлин на товары и оборудование, не имеющее в настоящее время аналогов российского производства. Во всех отраслях одно и то же: стоит обнулить – будем завозить, никогда ничего российского не появится. Я вас уверяю», – цитирует ТАСС Путина. В таком случае, продолжил глава государства, ввозимое оборудование будет «относительно качественное, относительно дешевое». «И наш производитель не сможет завоевать свой рынок. А с другой стороны, понятно, что чего-то просто нет, невозможно купить на внутреннем рынке», – обрисовал он ситуацию. Поэтому, считает Путин, нужны тонкие решения, «связанные с определенным лагом по времени». «Да – с такого-то времени, допустим, без пошлины; с такого-то – пошлина вводится и начинает расти. Чтобы и наш производитель понимал, что если он вложится в производство, у него с такого-то момента на внутреннем рынке появятся преференции, а не проблемы», – указал он. Как считает президент, нужно не просто обнулять пошлины, а показать перспективы отечественным производителям. Ранее кабмин утвердил комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия. Путин заявил о продлении дальневосточной ипотеки 6 сентября 2022, 19:25 Текст: Ольга Иванова

Программа дальневосточной ипотеки, которая позволяет получить кредит по льготной ставке 2%, будет продлена, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Приморья Олегом Кожемяко. Кожемяко в ходе встречи сообщил, что дальневосточная ипотека является действенным инструментом, многие обращаются к властям с просьбой распространить ее действие на людей до 40 лет (сегодня до 35), сообщает РИА «Новости». «Но мы срок продлеваем», – уточнил президент. «Да, срок продлеваем, но масса обращений с тем, чтобы продлить до 40 лет», – ответил Кожемяко. «Проработаем», – пообещал Путин. Напомним, премьер Михаил Мишустин заявил, что программа льготного кредитования «Сельская ипотека» по ставке 3% теперь станет бессрочной. Новости СМИ2 Путин призвал не «цепляться за взаимность» в визовом режиме 6 сентября 2022, 16:46 Текст: Алексей Дегтярев

Российскому руководству не следует «цепляться за взаимность» в вопросах визовых режимов с другими странами, заявил президент Владимир Путин. «По поводу установления на двусторонней основе безвизового режима для обеспечения взаимных поездок <...> – в принципе, я бы не цеплялся за взаимность в данном случае. Я знаю, общий принцип у МИДа – принцип взаимности, но здесь, когда речь идет об обеспечении наших интересов, нам нужно все эти принципы использовать тогда, когда они на пользу идут», – цитирует главу государства ТАСС. Также президент высказался в поддержку расширения практики безвизового въезда туристических групп в Россию. Он напомнил, что сейчас такие правила действуют в Петербурге. «Без виз приходит «круизник», туристы выходят на берег, какое-то время проводят без виз. Можно расширять эту практику, это только на пользу пойдет», – сказал Путин. Ранее президент поручил властям сделать так, чтобы путешествия были доступны для граждан с разным уровнем дохода. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин призвал сделать путешествия доступными для россиян с разным уровнем дохода 6 сентября 2022, 15:14 Текст: Елизавета Булкина

Власти должны сделать так, чтобы путешествия были доступны для граждан с разным уровнем дохода, заявил президент России Владимир Путин на профильном заседании президиума Госсовета. «Тема нашего сегодняшнего заседания – развитие национальной туристической индустрии в современных условиях. <...> Мы должны сделать все необходимое, чтобы для людей с разным доходом были возможны и доступны самые широкие возможности для путешествий – [для] укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции, чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону», – передает его слова ТАСС. Глава государства подчеркнул, что туризм должен быть вне политики, однако выход России из всемирной туристской организации был обоснованным шагом. «Еще одно ключевое направление – укрепление позиции России в сфере туризма на международной арене. Вы знаете, что наша страна вышла из всемирной туристической организации, это был обоснованный шаг, в то же время мы убеждены, что туризм должен быть вне политики», – сказал он. По словам Путина, туризм играет «огромную роль» в выстраивании партнерства и взаимопонимания между странами и народами, передает РИА «Новости». В связи с этим Путин поручил проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций. «В этой связи прошу правительство проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций, партнеров достаточно и у многих из них есть желание работать с Россией», – добавил глава государства. Ранее в России предложили создать центр подготовки кадров для туристической сферы. Новости СМИ2 Путин поддержал создание туристической полиции 6 сентября 2022, 17:48 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность создания туристической полиции на российских курортах. Предложение прозвучало на заседании президиума Госсовета по развитию туризма. В ответ президент поинтересовался, почему предлагается занять этим сотрудников ГИБДД, ведь у них есть свои должностные обязанности и соответствующее денежное довольствие, передает РИА «Новости». По словам главы Дагестана Сергея Меликова, такой опыт успешно применялся во время чемпионата мира по футболу в России. В свою очередь глава Ростуризма Зарина Догузова добавила, что в Анапе уже идея реализуется и опыт признан позитивным, но заверила, что вопрос будет проработан с главой МВД Владимиром Колокольцевым. «Я ничего против не имею, тем более, если это не влечет увеличение штата. Но отработать надо обязательно. В целом я только за», – отметил Путин. Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова на заседании президиума Госсовета обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой вернуться к вопросу введения электронных виз. Ростуризм попросил Путина вернуться к вопросу электронных виз 6 сентября 2022, 15:37 Текст: Алексей Дегтярев

Глава Ростуризма Зарина Догузова на заседании президиума Госсовета обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой вернуться к вопросу введения электронных виз. «Владимир Владимирович, просим вас вернуться к вопросу электронной визы и дать поручение рассмотреть возможность запуска этого долгожданного всеми механизма», – цитирует Догузову ТАСС. Она добавила, что в стране можно создать программу развития морских курортов. «Мы видим перспективный спрос сегодня порядка 30 млн человек. Для создания таких курортов нам необходимо сформировать отдельную программу, за которую, на ваш взгляд, должен отвечать Ростуризм», – пояснила руководитель организации. Ранее во вторник президент заявил, что в России путешествия должны быть доступны для граждан с разным уровнем дохода. Новости СМИ2 Глава Приморья попросил Путина разрешить регионам ввести туристический сбор 6 сентября 2022, 16:08 Текст: Елизавета Булкина

Глава комиссии Госсовета по направлению «Туризм, физическая культура и спорт», губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил президенту Владимиру Путину внести в ГД проект закона, позволяющий регионам вводить туристический сбор. «Владимир Владимирович, в этом году заканчивается эксперимент по введению курортного сбора, начатый в 2018 году в ряде регионов. Размер такого сбора от 10 до 50 рублей, но не более 1,5% от стоимости поездки. Эффект очевидный, например, небольшой курортный городок Белокуриха в Алтайском крае за счет такого сбора собрал 30% доходов муниципалитета. В связи с этим прошу Вас, Владимир Владимирович, дать поручение разработать поручение и внести в Государственную думу проект соответствующего федерального закона о предоставлении субъектам Российской Федерации права введения гостевого сбора», – передает его слова ТАСС. Кожемяко также предложил применять туристический кешбэк в зависимости от сезона и маршрута «Одна из самых популярных мер поддержки – это туристический кешбэк, или возврат части стоимости поездки. Его нужно продолжать, но требуется доработать некоторые технические решения. Например, в ряде случаев стимулирование через возврат средств туристам ведет к простому повышению стоимости этих услуг на размер кешбэка на тех курортах, которые и так пользуются спросом и не требуют дополнительного стимулирования. Мы считаем, что этот спрос не просто нужно поддерживать, но его формировать, предусматривать возможности гибкого применения возврата за путешествия в зависимости от маршрута и сезона», – сказал глава Приморья. Кроме того, Кожемяко выступил с предложением предоставлять именные туристические сертификаты детям и членам семей участников военной операции на Украине. «С помощью именных сертификатов считаем возможным поддержать детей и близких, членов семей военнослужащих, принимающих участие в специальной войсковой операции. Совместно с Ростуризмом мы прорабатываем данную возможность, просим нас поддержать», – обратился губернатор к Путину. Ранее президент поручил властям сделать так, чтобы путешествия были доступны для граждан с разным уровнем дохода. Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов 7 сентября 2022, 07:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин встретился на полях Восточного экономического форума с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. Премьер рассказал о начале закупки российских нефтепродуктов и предложил перевести оплату в рубли. Премьер-министр Мьянмы сказал, что считает президента России лидером мира, потому что он создает стабильность на мировой арене, передает ТАСС. На встрече с Путиным премьер Мьянмы отметил, что почти 30 лет назад у России «были сложные времена», добавив, что сейчас эти времена позади. «С вашей помощью страна развивается интенсивно», – указал он. «Когда вы стали управлять страной, Россия, можно сказать, стала на первом месте в мире. И мы бы называли вас не лидером России, а лидером мира, потому что вы контролируете и организуете стабильность во всем мире», – добавил он. Глава кабмина Мьянмы добавил, что хотел бы сообщить Путину «некоторую информацию». «С удовольствием», – ответил ему российский коллега. Путин оценил взаимную торговлю России с Мьянмой. «Отношения развиваются у нас позитивно», – сказал Путин. Он заметил, что объем торгово-экономических связей в абсолютных величинах пока скромный, «но тенденция очень хорошая – в 2,4 раза увеличение за первое полугодие текущего года». Российский лидер подчеркнул, что его собеседник неоднократно бывал в России в разных качествах, сейчас же его визит осуществляется в качестве премьер-министра и председателя Государственного административного совета. «Я знаю, что у вас большая программа в России, включая посещение космодрома Восточный», – сообщил Путин, поблагодарив премьера Мьянмы за то, что тот нашел время приехать во Владивосток и принять участие в ВЭФ. Путин также отметил, что в 2023 году страны отметят 75 лет с момента установления дипломатических отношений. «Я очень рад нашей встрече. Мьянма – наш давний, надежный партнер в Юго-Восточной Азии» – сказал глава государства. На полях ВЭФ премьер сообщил, что Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов. «Поставки нефтепродуктов из России в Мьянму уже успешно ведутся. Через несколько дней мы получим первую поставку дизельного топлива из России», – сказал Мин Аун Хлайн. «Что касается системы платежей – в какой валюте принимает российская сторона, в такой мы и будем оплачивать. Это намного упрощает нашу задачу, потому что в других валютах есть много ограничений по получению и переводу. Поэтому если решится этот вопрос, и мы могли бы платить в рублях – это хорошо», – добавил он, отвечая на вопрос, могут ли Россия и Мьянма перейти на оплату поставок нефтепродуктов в рублях. Напомним, Путин прибыл во Владивосток, где пройдет Восточный экономический форум. Путин проведет в городе два рабочих дня. 7 сентября пройдет ряд международных встреч: с премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном, премьером Армении Николом Пашиняном, премьером Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ, с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Новости СМИ2 Путин наблюдал за стратегическими командно-штабными учениями «Восток-2022» 6 сентября 2022, 12:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин на полигоне Сергеевский наблюдал за активной фазой стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». Участники учений отработали вопросы обеспечения военной безопасности в Восточном регионе. Глава государства наблюдал за учениями из командного пункта, рядом с ним находились глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, передает ТАСС. Президент приехал туда в куртке расцветки хаки. Зайдя в пункт, он прошел к месту наблюдения и занял кресло в центре стола. Чуть позже он взял для наблюдения бинокль. Параллельно с этим главе государства рассказывали о выполнении маневров, особенностях вооружений. Ранее во вторник президент Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский на финальную часть учений «Восток-2022». Напомним, 31 августа на полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялось торжественное открытие стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». СКШУ «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО – Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.