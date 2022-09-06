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6 сентября, вторник | Последнее обновление — 19:46 | vz.ru
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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США предупредили Россию о пуске МБР Minuteman III
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Соединенные Штаты намерены провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.
«Завтра утром состоится испытательный пуск Minuteman III <...>. Это испытание, которое было запланировано заранее», – цитирует Райдера ТАСС.
Он добавил, что в соответствии с обязательствами по СНВ-3 американская сторона «заранее уведомила российское правительство» об испытаниях.
Запуск планируется провести с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния.
Ранее сообщалось, что США перенесли запланированные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III из-за напряженности с Китаем.
В апреле в США заявляли о «тайном» испытании гиперзвуковой ракеты.
В августе Вашингтон провел испытания Minuteman III для демонстрации готовности своих ядерных сил.
Посол США покинул Россию
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Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу, сообщили в американском диппредставительстве в России.
«Посол США в Российской Федерации Джон Дж. Салливан завершил свою работу в качестве посланника США и сегодня покинул Москву», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что до прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.
«Как мы понимаем, Вашингтон готовит ротацию на этой должности. Ни о каком понижении уровня диппредставительства США в России речи не идет», – приводит слова российского диписточника ТАСС.
Он добавил, что Москва пока не планирует ротацию своего посла в США.
В посольстве напомнили, что Салливан был назначен в декабре 2019 года и проработал на этой должности почти три года. После отъезда Джон Салливан завершит сорокалетнюю карьеру на государственной службе, в течение которой он работал при пяти президентах США, включая должность заместителя государственного секретаря США, руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли США.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с ними.
17 августа российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о желании встретиться с представителями Пентагона и Госдепа, чтобы определить, готовы ли США к разговору о контроле над вооружениями и договоре на замену ДСНВ.
В США рассказали о жизни в аду из-за войны Байдена с Россией
Американцы живут в аду из-за войны Байдена с Россией, граждане США не должны платить за украинский конфликт, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.
«Люди в США живут в аду, в то время как администрация Байдена только что запросила у конгресса еще 11 миллиардов на необъявленную войну США и НАТО с Россией», – цитирует РИА «Новости» Бараку.
Барака убежден, что американский рабочий класс не должен платить за конфликт на Украине.
Ранее президент США Джо Байден «с гордостью» заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине размером почти в 3 млрд долларов.
Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что «Запад готовится сократить до минимума военную помощь Украине. В результате ВСУ ничего не останется, как по мере истощения собственных запасов сдаваться союзным войскам».
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Госдеп объяснил отъезд американского посла из России
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Отъезд посла США Джона Салливана из России был запланирован и является частью обычной дипломатической ротации, администрация намерена объявить кандидатуру на должность посла в РФ в ближайшее время и считает крайне важным сохранять двусторонние дипломатические контакты, сообщил представитель Госдепа.
«Мы намерены в ближайшее время объявить [кандидатуру] нашего следующего посла [в РФ], но на данный момент нам не о чем сообщить», – приводит ТАСС ответ дипломата на вопрос о том, кого президент США Джо Байден планирует выдвинуть на должность руководителя американского диппредставительства в Москве.
Предложенную Байденом кандидатуру должен будет утвердить Сенат США. В Госдепартаменте добавили, что «в такие моменты крайне важно, чтобы дипломатические контакты между Вашингтоном и Москвой продолжали урегулировать напряженные ситуации».
По словам представителя внешнеполитического ведомства США, «отъезд [из РФ] посла Салливана был запланирован и является частью обычной дипломатической ротации».
Он напомнил, что Салливан занимал должность посла США в РФ почти три года. «Это стандартная продолжительность работы послов США в России. Посол Салливан был выдвинут на эту должность при предыдущей администрации, и президент Байден в январе 2021 года попросил его остаться в России, чтобы представлять Соединенные Штаты», – добавил дипломат. Он указал, что Салливан «проработал полный срок на посту посла США в России, занимаясь одними из самых важных двусторонних отношений в мире в беспрецедентные времена».
Представитель Госдепартамента добавил, что США «продолжат безоговорочно осуждать» российскую военную спецоперацию и «оставаться непоколебимыми в своей приверженности поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины».
Ранее в воскресенье посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. До прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд. Источник в Госдепе назвал причину отъезда Салливана.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с Вашингтоном.
Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого дипломат был заместителем госсекретаря США (2017-2019), а в апреле 2018 года примерно месяц исполнял обязанности руководителя ведомства.
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Стала известна причина ухода Салливана с поста посла США в России
Джон Салливан досрочно завершил служебную командировку и покинул пост посла США в России по семейным обстоятельствам, сообщило издание Politico со ссылкой на самого дипломата.
Спешный отъезд Салливана связан с тяжелым заболеванием его жены Грейс Родригес. Она страдала от рака и в понедельник умерла, передает ТАСС.
Салливан пояснил, что решение завершить пребывание на посту посла США в Москве никак не связано с политической обстановкой и отношениями между странами.
Салливан и Грасиела (Грейс) Родригес (американка кубинского происхождения) были женаты на протяжении 34 лет.
В воскресенье посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу.
Кремль рассказал о закрытом совещании Путина с руководством Минобороны
Президент Владимир Путин проводит закрытое совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В настоящий момент Путин проводит совещание с представителями министерства обороны. Там и министр обороны Шойгу, и начальник Генштаба Герасимов», – передает ТАСС слова Пескова. «Совещание закрытое», – уточнил Песков.
Ранее во вторник президент Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский на финальную часть учений «Восток-2022».
Позднее Путин вернется на остров Русский и проведет заседание госсовета по вопросам развития туристической отрасли, встретится с модераторами ключевых панелей Восточного экономического форума, а также проведет разговор с губернатором Приморского края, отмечает РИА «Новости».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Мишустин распорядился создать в России два автобронетанковых ремонтных завода
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в РФ двух автобронетанковых ремонтных заводов Министерства обороны, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Создать федеральное государственное казенное учреждение «71 автобронетанковый ремонтный завод» Министерства обороны РФ и федеральное государственное казенное учреждение «72 автобронетанковый ремонтный завод» Министерства обороны РФ», – говорится в документе.
Согласно документу, основной целью деятельности учреждений является «осуществление ремонта бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в интересах обороны».
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Американист сказал, каким будет новый посол США в России
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«Салливан мог не устроить ту часть Белого дома, которая активно выступает за усиление конфронтации с Москвой, особенно в части Украины. И, вероятно, Госдепартаменту мог потребоваться новый человек для усиления этой риторики», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя отъезд посла США в Москве Джона Салливана.
«Салливан никогда не был другом России, но вместе с тем он прибыл в Москву в период, который позднее назовут «деэскалацией». Это такой рабочий муравей американской дипломатии», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Он нужен был для того, чтобы выстроить с Москвой прагматичные отношения. Речи о каком-то смягчении или потеплении в отношениях никогда не было. Он не должен был обеспечить дружбу США и России, но он должен был стать гарантом стабильности в конфликтных вопросах. И конкретно для этой задачи Салливан идеально подходил», – добавил эксперт.
Собеседник также обратил внимание на то, что нынешние отношения Москвы и Вашингтона не имеют ничего общего с теми, которые были еще в 2019 году. «Впрочем, насколько я понимаю, Госдепартамент и Совет по национальной безопасности на разрыв дипломатических отношений или даже на понижение их уровня идти не готовы. Это было бы совсем не к месту. Но кто должен возглавлять дипмиссию, и каким образом она должна осуществляться, в Вашингтоне пока не знают», – отметил он.
«Также не стоит сбрасывать со счетов вариант того, что Салливан не согласен с линией, проводимой Соединенными Штатами. Он принадлежит к клану Клинтонов, которые в последнее время больше играют в прагматиков, нежели в агрессоров. Это не значит, что они не готовы оскорблять Москву, но в их представлении так жестко разводиться с Россией и Китаем не стоило», – предположил Дробницкий.
«Вместе с тем Салливан мог не устроить ту часть Белого дома, которая активно выступает за усиление конфронтации с Москвой, особенно в части Украины. И, вероятно, Госдепартаменту мог потребоваться новый человек для усиления этой риторики», – рассуждает эксперт.
«Если Салливан ушел не сам, а его убрали с должности посла, то на это место должен прийти менее кадровый дипломат. Это будет в большей степени идеолог. Таким в свое время был Майкл Макфол», – заключил Дробницкий.
В воскресенье посол США в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. До прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.
В Госдепе назвали отъезд посла США Джона Салливана из России частью обычной дипломатической ротации, пообещав объявить кандидатуру на должность посла в РФ в ближайшее время и отметив важность сохранения двусторонних дипломатических контактов.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с Вашингтоном.
Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого дипломат был заместителем госсекретаря США (2017–2019), а в апреле 2018 года примерно месяц исполнял обязанности руководителя ведомства.
В то же время политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов описал два варианта подбора нового посла США в РФ в сложившихся обстоятельствах: либо фамилия и качества посла не имеют вообще никакого значения, либо он станет ключевым звеном, заменяющим все иные каналы и контакты.
«Посол – не демиург, а проводник официальной линии, которую он может слегка корректировать по форме и подаче, но не более. Правда, это касается, прежде всего, все-таки более или менее штатных ситуаций. Сейчас она нештатная настолько, что даже трудно подобрать аналогию в нашей совместной истории. Холодная война не подходит, гибридная бьет ее наотмашь своей нелинейностью и альтернативной рациональностью», – отметил Лукьянов.
«В таких обстоятельствах есть два варианта. Либо фамилия и качества посла не имеют вообще никакого значения, как даже и факт его наличия или отсутствия. Либо, напротив, фигура такова, что становится ключевым звеном, заменяющим все иные каналы и контакты. Так что все-таки любопытно, кого назовет Белый дом. Ну и позволят ли ему приехать и приступить к исполнению обязанностей. Не позволить могут и в Вашингтоне (известно, что творится сейчас между партиями), и в Москве», – добавил политолог.
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Байден выступил против объявления России «спонсором терроризма»
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Глава американского государства Джо Байден сообщил, что не поддерживает предложение объявить Россию «страной-спонсором терроризма».
На вопрос о том, считает ли он необходимым включить Россию в соответствующий список, Байден заявил: «Нет», – передает РИА «Новости».
Напомним, как пишут СМИ, в июле спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, по сути, выступила с ультиматумом в адрес госсекретаря Энтони Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп. Блинкен заявил, что практический эффект от возможного включения России в американский список «стран-спонсоров терроризма» совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций.
Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев в ответ на обсуждаемую в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию «страной-спонсором терроризма» сообщал, что США предупреждены о «точке невозврата», после которой возможен разрыв дипотношений.
Американские СМИ сообщили, что Госдеп тайно предупредил Конгресс США о проблемах, которыми может обернуться признание России «страной-спонсором терроризма».
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В США вырос спрос на изучение русского языка
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Спрос на изучение гражданами США русского языка растет, несмотря на антироссийские настроения властей страны, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Несмотря на враждебное отношение к нашей стране со стороны правящих кругов, отечественная культура и искусство до последнего сохраняли большую популярность в США. <...> Парадоксально, но спрос на изучение русского языка растет», – рассказал он в интервью «Российской газете».
Антонов указал на то, что «на сегодняшний день число его изучающих – 35,7 тыс. человек, из них порядка 20 тыс. – студенты».
«Он преподается в 147 школах в 40 штатах. Большинство из них поддерживают постоянную связь с посольством», – добавил посол.
При этом дипломат отметил, что ситуация на территории США с русской культурой кардинально изменилась после начала Россией специальной военной операции на Украине, «когда градус русофобии достиг беспрецедентных высот». Антонов подчеркнул, что «администрация США не только не препятствует дискриминации всего, что связано с Россией, но и любыми способами подогревает и нагнетает русофобскую истерию».
Ранее в МИД России заявили, что демонизация России странами коллективного Запада началась задолго до начала российской спецоперации на Украине.
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Песков оценил предложение заменить слово «кешбэк» русским аналогом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что в русском языке вряд ли получится заменить слово «кешбэк» на «возврат.рф», как предлагал помощник главы государства Игорь Левитин.
«Возврат.рф? Вряд ли. С моей точки зрения, вряд ли, потому что это очень долго [произносить] – возврат.рф», – сказал он, отвечая на вопрос, приживется ли, по его мнению, такой вариант, сообщает ТАСС.
Ранее помощник главы государства Игорь Левитин призвал отказаться от использования иностранного слова «кешбэк» и предложил это явление «назвать по-русски – «возврат.рф» или что-то такое».
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Политолог описал два варианта подбора нового посла США в России
Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов описал два варианта подбора нового посла США в РФ в сложившихся обстоятельствах: либо фамилия и качества посла не имеют вообще никакого значения, либо он станет ключевым звеном, заменяющим все иные каналы и контакты.
«Посол – не демиург, а проводник официальной линии, которую он может слегка корректировать по форме и подаче, но не более. Правда, это касается, прежде всего, все-таки более или менее штатных ситуаций. Сейчас она нештатная настолько, что даже трудно подобрать аналогию в нашей совместной истории. Холодная война не подходит, гибридная бьет ее наотмашь своей нелинейностью и альтернативной рациональностью», – написал Лукьянов в Telegram-канале журнала «Россия в глобальной политике».
«В таких обстоятельствах есть два варианта. Либо фамилия и качества посла не имеют вообще никакого значения, как даже и факт его наличия или отсутствия. Либо, напротив, фигура такова, что становится ключевым звеном, заменяющим все иные каналы и контакты. Так что все-таки любопытно, кого назовет Белый дом. Ну и позволят ли ему приехать и приступить к исполнению обязанностей. Не позволить могут и в Вашингтоне (известно, что творится сейчас между партиями), и в Москве», – отметил политолог.
В воскресенье посол США в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. До прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.
В Госдепе назвали отъезд посла США Джона Салливана из России частью обычной дипломатической ротации, пообещав объявить кандидатуру на должность посла в РФ в ближайшее время и отметив важность сохранения двусторонних дипломатических контактов.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с Вашингтоном.
Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого дипломат был заместителем госсекретаря США (2017–2019), а в апреле 2018 года примерно месяц исполнял обязанности руководителя ведомства.
«Гремящий» уничтожил судно-мишень комплексом «Калибр» на учениях «Восток-2022»
Корвет Тихоокеанского флота «Гремящий» отработал уничтожение судна-мишени и провел стрельбы ракетным комплексом «Калибр» в рамках стратегических учений «Восток-2022», сообщили в Минобороны.
«Корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе стратегического командно-штабного учения «Восток-2022» выполнил стрельбу крылатой ракетой комплекса «Калибр» по морской цели, находящейся в Охотском море. В роли корабля условного противника было задействовано судно-мишень», – передает ТАСС сообщение военного ведомства.
В Минобороны подчеркнули, что цель была успешно поражена ракетой, выпущенной на расстоянии более 300 километров, при этом траектория полета ракеты была осложнена огибанием естественных препятствий.
«Подобная стрельба в Военно-морском флоте России была проведена впервые», – отметили в Минобороны.
Напомним, 31 августа на полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялось торжественное открытие стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». СКШУ «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО – Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.
В ходе учений совместные действия с войсками Восточного военного округа, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отработают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе: Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.
Всего в СКШУ «Восток-2022» будет задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
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США разработали способный распространять зараженных насекомых дрон
Технические средства доставки и применения биологического оружия на основе беспилотника с контейнером для зараженных насекомых запатентованы в США, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
По его словам, имеется документ № 8 967 029 на беспилотный летательный аппарат для распространения зараженных насекомых в воздухе, выданный агентством США по патентам и товарным знакам. В описании к патенту сказано, что данное устройство поможет уничтожить или вывести из строя войска противника без риска для военнослужащих США.
«Как вы знаете, в соответствии с американским законодательством патент в США не может быть выдан в отсутствие реально существующего устройства. Таким образом, можно сделать вывод, что контейнер как средство доставки биологических агентов был разработан и произведен», – передает РИА «Новости» слова Кириллова.
Ранее Кириллов рассказал, что США интересовались изучением холеры и чумы, применение этих патогенов могли замаскировать под естественные вспышки.
До этого в Минобороны заявили, что Пентагон переносит незавершенные на территории Украины программы по биооружию в другие страны постсоветского пространства и Восточной Европы.
Напомним, Следственный комитет России решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.
Названа причина отъезда американского посла из России
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Посол Соединенных Штатов Джон Салливан завершил работу в России в рамках дипломатической ротации, сообщил источник The Washington Post в Госдепартаменте США.
«Отъезд посла Салливана запланирован и является частью обычной дипломатической ротации. Он проработал полный срок в качестве посла Соединенных Штатов в России, занимаясь одними из самых важных двусторонних отношений в мире в беспрецедентные времена», – приводит слова представителя Госдепа США РИА «Новости».
Ранее в воскресенье посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. До прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с Вашингтоном.
Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого дипломат был заместителем госсекретаря США (2017-2019), а в апреле 2018 года примерно месяц исполнял обязанности руководителя ведомства.
Кирби призвал не наказывать всех россиян из-за ситуации на Украине
Вашингтон не считает необходимым ограничивать в визах всех россиян в качестве наказания за действия России на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом).
«Мы ввели визовые ограничения для отдельных россиян. Мы считаем, что это инструмент, который помогает привлекать к ответственности сторонников режима. Но мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян – это продуктивная мера. Мы считаем, что это не нужно превращать в войну со всем российским народом. Не российский народ здесь нужно винить», – приводит ТАСС слова Кирби.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против. Но теперь сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода из-за отмены Евросоюзом упрощенного режима, также сократится количество выдаваемых виз.
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