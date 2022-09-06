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Премьер Швеции направила поздравления Трасс другой женщине
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Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон поздравила в Twitter некую Лиз Трассел с победой на выборах главы правительства Великобритании, перепутав ее с Лиз Трасс.
Андерссон перепутала аккаунты из-за схожести в никнеймах, подписчики указали ей на ошибку, и премьер-министр удалила пост, передает RT.
Однако Трассел успела шутливо ответить Андерссон и пригласила ее в Англию. «И прихватите с собой ваши фрикадельки», – написала она в ответ шведскому премьеру.
Другие политики также перепутали аккаунты, так что Трассел получила поздравления несколько раз. Оплошность допустила один из лидеров «Зеленой» партии Англии и Уэльса Кэролайн Лукас. После инцидента британка сменила имя в Twitter на @trussliz, передает РИА «Новости».
В понедельник министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства. Политолог Кира Годованюк, комментируя избрание Лиз Трасс новым лидером британской Консервативной партии, заявила газете ВЗГЛЯД, что на украинском направлении Лиз Трасс продолжит политику Бориса Джонсона.
Кремль рассказал об отношениях России и Британии при Трасс
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Кремль не ждет улучшений в отношениях Москвы и Лондона после прихода Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Если судить по заявлениям госпожи Трасс о нашей стране, которые она делала в бытность министром иностранных дел и кандидатом на этот пост (премьер-министра), то можно с большой долей уверенности предположить, что каких-либо изменений в лучшую сторону ждать не приходится», – приводит ТАСС слова Пескова. Таким образом он ответил на вопрос, как в Кремле восприняли победу Трасс на выборах и каковы будут дальнейшие отношения Москвы и Лондона.
В понедельник министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства. Политолог Кира Годованюк, комментируя избрание Лиз Трасс новым лидером британской Консервативной партии, заявила газете ВЗГЛЯД, что на украинском направлении Лиз Трасс продолжит политику Бориса Джонсона.
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Эксперты: «Ястребиная» демагогия Трасс похоронит экономику Британии
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Новый премьер Британии пообещала избирателям «победить Путина на Украине», решить проблему «топливной нищеты» и усилить конфронтацию с Китаем. Но, как считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, подобные обещания Лиз Трасс вряд ли сможет выполнить.
«Трасс в очередной раз подтвердила, что будет придерживаться политики Бориса Джонсона в отношении Украины. Еще будучи главой МИД, она неоднократно говорила, что британцам необходимо ехать на Украину в качестве добровольцев. Правда, после этого ее серьезно раскритиковали и вынудили «сдать назад», – напоминает политолог Андрей Куликов.
«Но в целом во внешней политике у нее прослеживается крен в принципиальность. Она исходит из того, что надо влезть в каждую острую тему и обозначить свою позицию. Это касается не только России, но и Китая, и ЕС. Этот подход чреват осложнениями для внешней политики Лондона», – продолжил собеседник.
«Даже США недовольны ее принципиальностью во внешней политике. И это становится некой визитной карточкой Британии, которая вызывает опасения и подозрения даже у союзников. «Ссорясь с сейчас с Пекином, Лондон рискует усугубить не только свое положение, но и положение своих союзников. Здесь многое также будет зависеть от того, кто в итоге будет назначен на пост главы МИД», – добавил эксперт.
«Кроме того, Трасс гарантирует, что сможет сдержать дальнейший рост тарифов внутри Британии. Сейчас обсуждается, на какой период правительство сможет заморозить эти тарифы – от нескольких месяцев до двух лет. Причем два года – цифра не случайная, поскольку в 2024 году состоятся парламентские выборы. Так что Трасс пытается заработать очки для своей дальнейшей политической карьеры», – считает Куликов.
«При этом сама идея потолка для тарифов – предложение оппозиции, сделанное в конце лета. То, что уже в начале сентября новый премьер не просто воспринимает эти идеи, а делает их краеугольным камнем энергетической политики, показывает, что у самой Трасс идей для решения этих проблем нет», – полагает политолог.
«Если они введут этот потолок для тарифов, то тарифам деваться некуда. Но тогда возникает вопрос компенсаций расходов энергетическим компаниям. И если цены на сырье и электроэнергию будут расти, то компенсации будут внушительными. Такой подход Трасс вызывает вопросы со стороны экономистов», – считает эксперт.
В то же время политолог Малек Дудаков считает, что «Трасс обещает целый набор противоречащих друг другу мер». «Например, понизить налоги на фоне рекордного дефицита госбюджета – и при этом откуда-то найти деньги на помощь британцам, которые не смогут оплачивать коммуналку», – отметил он.
«Но упор она попытается сделать на внешнюю политику – с обещанием повысить расходы на оборонку и еще «поураганить» на Украине и Тайване. Именно «ястребиной» демагогией Трасс попробует сплотить вокруг себя население – мол, потерпите в холоде ради «демократических ценностей», – добавил он.
«Однако и с этим большие проблемы. Ведь Трасс, во-первых, уже успела настроить против себя и французский, и американский истеблишмент. А во-вторых, объяснять замерзающим людям важность борьбы с Россией вряд ли окажется выигрышной стратегией. И точно не убережет тори от разгромного поражения на следующих выборах – ответственность за что возложат именно на Трасс», – прогнозирует Дудаков.
Эксперт также отмечает: «Трасс получила в наследство британскую экономику, стоящую на коленях». «Хоть она сама и работала в том кабинете, который довел ее до такого состояния. В Британии уже самая высокая инфляция среди стран G7 – и самый низкий рост экономики. Инфляция будет только расти – и этой зимой может достигнуть рекордных в послевоенной истории 22%. Малому бизнесу грозит массовое банкротство, а простым британцам – топливная нищета», – перечисляет политолог.
«При этом Трасс обещает еще дополнительно закачать денег в экономику. Ее план поддержки населения может превысить 100 миллиардов фунтов. Вкупе с ним она хочет сильно понизить налоги на бизнес. И лишить Банк Англии права самолично принимать решение о ключевой ставке.
Фактически речь идет об «эрдоганизации» британской экономики.
Она хочет снижать ставку и расширять денежную массу фунта, пытаясь как-то простимулировать рост экономики и закрыв глаза на инфляцию. В Турции это привело к годовому росту цен под 100% и обвалу лиры в три раза», – напомнил аналитик.
«Курс фунта к доллару уже находится на 40-летних минимумах. К следующему году он рискует рухнуть до паритета с долларом – или даже впервые в 230-летней истории существования доллара стать дешевле его. А инфляция грозит стать совсем неуправляемой. Ясно одно – эксперименты Трасс грозят похоронить не только ее правительство, но и британскую экономику в целом», – заключил Дудаков.
В понедельник министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства. Политолог Кира Годованюк, комментируя избрание Лиз Трасс новым лидером британской Консервативной партии, заявила газете ВЗГЛЯД, что на украинском направлении Лиз Трасс продолжит политику Бориса Джонсона.
При этом возле резиденции Трасс уже прошел первый митинг. Ассоциации британского бизнеса потребовали от будущего премьера безотлагательно представить план по поддержке предпринимателей, страдающих из-за рекордно высоких цен на электроэнергию. Кроме того, первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что избрание Трасс может стать катастрофой для всей Британии. Также британцам предсказали рост налогов в случае премьерства Трасс.
Сама же Трасс в первую очередь пообещала ответить на энергетический кризис и «победить Путина на Украине», назвав это «стратегически важной задачей». Кроме того, Трасс собралась объявить Китай угрозой безопасности Британии.
Напомним, Борис Джонсон предупредил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей Британии, а счета за электроэнергию – умопомрачительными. С 1 октября британский энергетический регулятор поднял стоимость электричества на 80%, до рекордной суммы 3549 фунтов (4081 долларов) в год. К апрелю цены могут достичь 7,7 тыс. фунтов (около 9 тыс. долларов).
Daily Telegraph пишет, что обстановка в Соединенном Королевстве сравнима с Великой депрессией, Британии грозит полный финансовый крах, тяжелейшая экономическая ситуация на фоне энергокризиса может вынудить власти страны обратиться за помощью к МВФ.
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В Британии призвали Трасс опубликовать план по борьбе с энергическим кризисом
Ассоциации британского бизнеса потребовали от будущего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс безотлагательно представить план по поддержке предпринимателей, страдающих из-за рекордно высоких цен на электроэнергию, пишет Financial Times.
Глава Ассоциации британских торговых палат Сары Говард заявил, что как и домохозяйства, компании сообщали о невыносимых повышениях их счетов за свет, о том, как сложно им найти новые контракты по фиксированной цене для того, чтобы защитить себя от дальнейшего повышения цен, передает ТАСС.
«Если новый премьер-министр не займется решением этих проблем немедленно, то экономика будет и дальше дрейфовать в направлении опасных вод, а перспективы, как для бизнеса, так и для потребителей будут на самом деле унылыми», – приводит его слова издание.
Руководитель Федерации малого бизнеса Великобритании Мартин Мактаг приветствовал тот факт, что в своих предвыборных обещаниях Трасс не обошла стороной малый бизнес, но заметил, что он не защищен никакой предельной ценой на электроэнергию и что цены на свет «растут безо всякого контроля».
Глава ассоциации Make UK Стивен Фипсон отметил в свою очередь, что бизнес «в эти времена нуждается в решительных действиях со стороны нового правительства, чтобы помочь ему пройти через продолжительный этап беспрецедентного роста цен на электричество, роста цен на сырье и критическую нехватку работников».
В понедельник министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства.
Как сообщал ранее телеканал Sky News, действующий премьер Борис Джонсон, передаст свои полномочия новому лидеру партии не раньше, чем 6 сентября. В этот же день королева Великобритании Елизавета II примет обоих в шотландском замке Балморал, а 7 сентября может пройти традиционная сессия вопросов премьеру в парламенте.
Избранная глава Консервативной партии Британии и новый премьер страны Лиз Трасс в своей первой речи на новом посту пообещала дать ответ на энергетический кризис.
Британцы в соцсетях шутят после назначения Трасс на пост премьер-министра
Британцы отреагировали мемами* в социальных сетях на избрание главы МИД Лиз Трасс лидером правящей Консервативной партии Великобритании.
В Twitter (заблокирован в России) пользователи предположили, что Трасс может «переплюнуть» Бориса Джонсона. Один из пользователей опубликовал коллаж, где бывший лидер консерваторов говорит, что он худший премьер, а Трасс ему отвечает: «Подержи мое пиво». «Это сидр», – поправляет Джонсон.
Также опубликована картинка, на которой во время оглашения результатов выборов сидел лорд ситхов император Палпатин из «Звездных войн». Кто-то сравнил нового лидера Консервативной партии с полукиборгами далеками из телесериала «Доктор кто» из-за ее манеры речи.
В понедельник министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства.
Во время выступлений Лиз Трасс не раз допускала оговорки. Так, во время визита в Москву в феврале британский политик отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.
Назвала Украину «гордой страной с многовековой историей» и сказала: «Они и раньше сталкивались с силами вторжения – от монголов до татар». Во время предвыборного выступления оговорилась, сказав, что будет «бороться за» Владимира Путина, но сразу же исправилась, заявив, что будет «бороться с» российским лидером.
Трасс упрекнули за возможность не оплачивать весь счет за электричество
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которую выбрали новым премьер-министром страны, имеет возможность не оплачивать счета за электроэнергию выше определенного порога, указала оппозиционная Лейбористская партия.
Счета в резиденции премьера (Даунинг-стрит, 10) оплачиваются из госбюджета, расходы включены в зарплату премьера и подлежат налогообложению. Однако общий размер счетов не должен превышать 10% от зарплаты. Такие же правила действуют в отношении министра финансов (Даунинг-стрит, 11), передает ТАСС со ссылкой на Guardian.
Guardian пишет, что зарплата Трасс как нового премьера будет 75,4 тыс. фунтов (86,8 тыс. долларов) за год без учета примерно 84 тыс. фунтов (96 тыс. долларов), которые она продолжит получать как депутат Палаты общин. К марту максимальный размер счетов за электроэнергию для нее будет равен 4 тыс. фунтов (4,6 тыс. долларов), с которых она должна будет заплатить лишь НДФЛ по повышенной ставке в 45%. В результате Трасс заплатит менее 2 тыс. фунтов (2,3 тыс. долларов).
Как подчеркнули лейбористы, «Трасс может позволить себе отдыхать, зная, что ее счета за электроэнергию не будут расти». По их мнению, она должна «показать миллионам семей свой план», но «оставляет их в тревожном и беспокойном состоянии».
В понедельник Трасс стала новым лидером Консервативной партии, она займет пост премьер-министра Соединенного Королевства. Ассоциации британского бизнеса потребовали от будущего премьера безотлагательно представить план по поддержке предпринимателей, страдающих из-за рекордно высоких цен на электроэнергию.
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МИД: Заявления Трасс по ядерному оружию снижают планку его применения
Заявления Лиз Трасс, избранной новым премьер-министром страны, о готовности использовать ядерное оружие в случае необходимости понижает порог его применения, в целом риторика Лондона по этой теме «разнузданная», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Я не хотел бы выстраивать хронологию заявлений британских официальных лиц на эту тему. Но то, что общая разнузданность риторики, конечно, бросается в глаза и, по большому счету, существенно отличается от того, с чем мы имели дело в прошлом», – сказал Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», передает РИА «Новости».
Он добавил, что заявления Трасс «безусловно, понижают» порог применения ядерного оружия.
«Но дискутировать с ними на этот счет бесполезно. Они в своей фирменной, отработанной столетиями манере тут же расскажут, какие у них есть оговорки, дисклеймеры, сделают десятки ссылок и сносок и переведут на язык, который будет означать, что ничего особенного не произошло»,– подчеркнул Рябков.
В понедельник министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства.
Ранее Лиз Трасс заявила, что при необходимости будет готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия.
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Зеленский назвал Трасс представительницей «светлой стороны»
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которую выбрали новым премьер-министром страны, всегда была на светлой стороне европейской политики, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский сказал, что на Украине Трасс «хорошо знают». Он заверил, что «ждет начала сотрудничества» с ней. «Я верю, что мы вместе сделаем еще больше для защиты народов Украины и Великобритании», – приводит его слова ТАСС.
В понедельник Трасс стала новым лидером Консервативной партии, она займет пост премьер-министра Соединенного Королевства. После того, как Трасс выбрали главой правительства Великобритании, у резиденции премьер-министра прошла акция протеста.
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Акция протеста прошла у резиденции премьера Британии
После того, как Лиз Трасс выбрали главой правительства Великобритании, у резиденции премьер-министра прошла акция протеста, сообщают СМИ.
На акцию собралось около 100 человек, которые требовали отставки Трасс. Они держали плакаты с надписью «Не плати» – в Великобритании развернулась кампания Don't Pay UK («Не плати, Великобритания»), участники которой призывают не платить за газ и электричество с октября, передает ТАСС со ссылкой на Independent.
В понедельник Трасс стала новым лидером Консервативной партии, она займет пост премьер-министра Соединенного Королевства. Ассоциации британского бизнеса потребовали от будущего премьера безотлагательно представить план по поддержке предпринимателей, страдающих из-за рекордно высоких цен на электроэнергию.
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Wikipedia ограничила редактирование страницы о Лиз Трасс
Англоязычная версия интернет-энциклопедии Wikipedia ограничила возможности редактирования страницы об избранной премьером Британии Лиз Трасс «из-за вандализма» после того, как неизвестные несколько раз меняли фото Трасс на фотографии случайных людей.
Как пишет газета Daily Mail, всего за вторник страница о Трасс редактировалась 75 раз. За это время несколько раз менялся и портрет избранного британского премьера. Так, вместо фотографии Трасс появлялись, например, фотографии уборщицы из британской телепередачи «Насколько чисто у вас дома?», персонажей из сериала «Жители Ист-энда» и актрисы-участницы британского реалити-шоу Лорен Харрис, сообщает РИА «Новости».
Теперь при входе на страницу англоязычной версии Wikipedia показан значок, ограничивающий редактирование.
В понедельник министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства.
Во время выступлений Лиз Трасс не раз допускала оговорки. Так, во время визита в Москву в феврале британский политик отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.
Назвала Украину «гордой страной с многовековой историей» и сказала: «Они и раньше сталкивались с силами вторжения – от монголов до татар». Во время предвыборного выступления оговорилась, сказав, что будет «бороться за» Владимира Путина, но сразу же исправилась, заявив, что будет «бороться с» российским лидером.
Эксперт: На украинском направлении Лиз Трасс продолжит политику Бориса Джонсона
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«Жесткая риторика в адрес России была одним из козырей в ее предвыборной агитации», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Кира Годованюк, комментируя избрание Лиз Трасс новым лидером британской Консервативной партии.
«Чтобы предсказывать изменения направлений британской политики, нужно дождаться формирования кабинета министров, посмотреть, какие будут персоналии. Многое зависит от того, останется ли, например, Бен Уоллес министром обороны. Но поскольку Трасс сама была главой МИД, внешнеполитический курс Лондона вряд ли сильно изменится», – рассказала ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.
«На украинском направлении Лиз Трасс продолжит политику своего предшественника Бориса Джонсона. Кроме того, сама по себе жесткая риторика в адрес России была одним из козырей в ее предвыборной агитации, – рассказала политолог. – Но если даже завтра власть перейдет к оппозиции, едва ли стоит надеяться здесь на какие-то даже самые незначительные перемены».
«Подвижки если и будут, то на китайском направлении. И в парламенте, и в обществе назревает запрос на ясность в отношениях с Пекином, поскольку до сих пор политика тут достаточно противоречивая. С одной стороны, с каждым годом ужесточалась риторика Британии в адрес властей Китая, но с другой – правительство публично не формулирует конкретную стратегию. Вместе с тем, в правительстве, в истеблишменте остается все меньше тех, кто высказывается за конструктивный подход в «своеобразных отношениях» с Поднебесной, кто призывает к экономическому сотрудничеству с этой страной», – убеждена Годованюк.
«Тот факт, что Трасс уже была членом правящего кабинета – министром иностранных дел и медийным лицом тоже стало для нее плюсом в предвыборной гонке. Ее соперник Риши Сунак еще три месяца назад тоже входил в команду Бориса Джонсона. Но именно его отставка запустила волну протеста против действующего Джонсона внутри кабинета. Из-за этого Сунак воспринимается теперь как бунтарь, нелояльный Джонсону человек. В свою очередь Трасс до конца демонстрировала свою преданность уходящему премьеру, создавая себе репутацию надежного командного игрока», – сказала Годованюк.
«Возглавив год назад МИД, Трасс сразу стала набираться сил, она сплачивала вокруг себя команду единомышленников, в том числе пиарщиков, активно продвигала свой образ защитницы нации, – такая «новая Тэтчер» и «лицо глобальной Британии». На этих популистских лозунгах она и зарабатывала политические очки», – отметила собеседница.
«Но самым важным в ходе предвыборной гонки стало то, что Трасс, в отличие от Сунака, предложила самые простые идеи для решения социально-экономических проблем Британии. А именно: снижение налогового бремени для граждан. При этом, предвыборную агитацию она в большей части концентрировала на внешней политике, на вопросах безопасности и противодействии «российской угрозе», – пояснила эксперт.
В общем, пока Трасс зарекомендовала себя как популистский лидер, который пользуется теми же инструментами, которыми в свое время пользовался Борис Джонсон. Насколько долговечной будет ее судьба как премьер-министра, остается только догадываться», – добавляет политолог.
Что касается шансов Джонсона когда-нибудь снова стать премьер-министром, то таких прецедентов в английской истории не было отметила Годованюк. «Лидер, который дискредитировал себя и ушел в отставку под нажимом своей собственной фракции, вряд ли сможет вновь возглавить Консервативную партию», – уверена она.
«Вместе с тем Джонсон остается членом парламента, и, возможно, будет переизбран на следующих выборах. Насколько известно, Джонсон метит на разные должности, в том числе в генсеки НАТО. Посмотрим, к чему это приведет», – отметила эксперт.
В понедельник в Великобритании подвели итоги выборов лидера Консервативной партии. Им стала министр иностранных дел Лиз Трасс, теперь она автоматически займет пост премьер-министра королевства. Кандидатуру 47-летней Трасс поддержали 81 326 рядовых членов партии. Ее оппонент, 42-летний бывший министр финансов Риши Сунак, получил лишь 60 399 голосов, передает ТАСС. Во вторник Трасс займет пост главы правительства и назначит новый состав правительства. Она станет 56-м премьером Британии, 15-м за время правления королевы Елизаветы II и третьей женщиной на этом посту.
Трасс в своей речи поблагодарила уходящего премьера, назвав его своим другом. Трасс подчеркнула заслуги Джонсона: Brexit, выпуск вакцины от коронавируса и противоборство с Россией. Помимо этого, без пяти минут премьер выразила благодарность своей семье, коллегам по партии, избирателям, а также своему сопернику Риши Сунаку, передает РИА «Новости».
Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что избрание Трасс может стать катастрофой для всего Соединенного Королевства. Также британцам предсказали рост налогов в случае премьерства Трасс.
Трасс поблагодарила Джонсона и назвала его своим другом
Новый лидер британских консерваторов Лиз Трасс в своей речи поблагодарила уходящего премьера Бориса Джонсона, назвав его своим другом.
Трасс подчеркнула заслуги Джонсона: Brexit, выпуск вакцины от коронавируса и противостояние президенту России Владимиру Путину. Помимо этого, новый премьер выразила благодарность своей семье, коллегам по партии, избирателям, а также своему сопернику в гонке за кресло премьера, Риши Сунаку, передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства.
Как сообщал ранее телеканал Sky News, действующий премьер Борис Джонсон, передаст свои полномочия новому лидеру партии не раньше, чем 6 сентября. В этот же день королева Великобритании Елизавета II примет обоих в шотландском замке Балморал, а 7 сентября может пройти традиционная сессия вопросов премьеру в парламенте.
Избранная глава Консервативной партии Британии и новый премьер страны Лиз Трасс в своей первой речи на новом посту пообещала дать ответ на энергетический кризис.
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Британцев шокировали планы ЕС ввести лимит цен на российский газ
Планы ЕС ввести потолок цен на российский газ подразумевают вероятное разделение ЕС на «красную» и «зеленую» зоны энергопотребления, считают читатели Financial Times.
Комментаторы считают, что такое решение приведет и без того нестабильную экономику региона в упадок, но никак не поможет наладить энергетическую ситуацию, если Россия откажется от поставок газа, передает РИА «Новости».
«Если Россия и использует энергию как оружие, то Запад использует финансовую и денежную системы и экономические санкции как оружие массового поражения», – отметил пользователь Carl G. Jung.
«Невероятно умно. Скажите своему основному поставщику, что вы не будете платить по текущей цене, и что он сделает? Он продаст товар другому нуждающемуся клиенту по более высокой цене. Все-таки это ЕС, поэтому логика у нас часто не работает. В любом случае уже поздно делать грандиозные заявления – трубопровод-то закрыт», – написал LR1.
«Мне просто интересно, вернется ли когда-либо Евросоюз к принципам свободного рынка, раз уж это база экономического благосостояния», – высказался C3O.
«Мы ввели санкции против них с намерением превратить «рубль в руины». Мы наложили санкции на их резервы Центробанка. Мы исключили их из SWIFT. Они ответили. В чем проблема? Насколько я помню, Евросоюз не был заинтересован в российской нефти или газе. Ну так они получили желаемое!» – объяснил Dwightoc.
В это же время в Британии заявили о панике внутри страны и в ЕС на фоне газового кризиса. Бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт считает, что Россия якобы развязала экономическую войну. В комментарии Bloomberg она заявила, что президент России Владимир Путин «погрузил Великобританию в панику», перекрыв один из главных газопроводов Европы – «Северный поток».
В свою очередь вице-премьер России Александр Новак заявил, что коллапс на энергетических рынках Европы – это не предел, впереди полная непредсказуемости зима, когда биржевые цены на газ могут продолжить рост.
Трасс вступила в должность премьера Британии
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Лидер Консервативной партии Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Соединенного Королевства, сообщили в Букингемском дворце.
О вступлении Трасс в должность свидетельствует фотография с аудиенции 47-летнего политика с королевой Елизаветой II, которая прошла во вторник в замке Балморал в Шотландии, передает ТАСС.
По традиции монарх на встрече с избранным премьером поручает ему сформировать правительство.
Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
Ранее королева приняла отставку Бориса Джонсона, который занимал этот пост чуть более трех лет. Его встреча с монархом, на которой присутствовала также супруга Джонсона Кэрри, продлилась около 40 минут.
Политолог Кира Годованюк, комментируя избрание Лиз Трасс новым лидером британской Консервативной партии, заявила газете ВЗГЛЯД, что на украинском направлении Лиз Трасс продолжит политику Бориса Джонсона.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ждет улучшений в отношениях Москвы и Лондона после прихода Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании.
Трасс – третья женщина во главе британского правительства после Маргарет Тэтчер (возглавляла кабмин с 1979 по 1990 год) и Терезы Мэй (с 2016 по 2019 год). Она является 56-м премьером в истории Великобритании, или 78-м с учетом тех, кто занимал эту должность более одного раза. Для Ее Величества, которая начинала царствование во время второго премьерства Уинстона Черчилля, Трасс станет уже пятнадцатым главой британского правительства.
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Джонсон с супругой покинули резиденцию премьер-министра
Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул резиденцию на Даунинг-стрит в сопровождении супруги Кэрри и поблагодарил своего пса Дилина за заботу о нем и его семье.
«Я говорю моим товарищам консерваторам, пора… объединиться вокруг Лиз Трасс… Я буду оказывать этому правительству ничего кроме самой горячей поддержки… Я буду поддерживать Лиз Трасс и новое правительство на каждом шагу», – заявил он во время своей последней речи на посту премьер-министра, передает РИА «Новости».
Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поблагодарил своего пса Дилина за заботу о нем и его семье, но не упомянул кота Ларри с Даунинг-стрит.
Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
«Спасибо всем, кто в этом здании со мной (в резиденции Даунинг-стрит – прим. ВЗГЛЯД). Спасибо всем – в правительстве. Спасибо всем, кто помогал заботиться обо мне и моей семье в последние три года, включая Дилина, пса», – заявил Джонсон в своей последней речи в качестве премьера Великобритании.
Ранее в Twitter-аккаунте кота Ларри с Даунинг-стрит неоднократно появлялись твиты, критикующие и высмеивающие Джонсона.
«Пора заканчивать этот фарс. Я сказал полицейскому снаружи, что в моем доме живет поселенец, которого нужно выселить…» – такое сообщение появилось в Twitter-аккаунте кота за день до объявления Джонсоном об уходе в отставку.
Пес Дилин жил с Джонсоном и его семьей на Даунинг-стрит с сентября 2019 года. Дилина взяла из приюта жена Джонсона Кэрри.
Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Он успел поработать главным мышеловом при трех премьерах: при Дэвиде Кэмероне, Терезе Мэй и сейчас – при Борисе Джонсоне. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в виде 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре.
СМИ сообщили, что после отставки Джонсон будет жить в богатом районе Далвич-Виллидж на юге Лондона.
По информации газеты i, Джонсон вместе со своей женой Кэрри Джонсон и двумя сыновьями переедут в дом с пятью спальными комнатами.
Однако, как отмечает один из жителей этого района, Джонсон, в отличие от своей супруги, возможно, «не будет чувствовать себя как рыба в воде» в Далвич-Виллидж, поскольку большинство населения там голосовало против Брекзита, а в 2019 году от избирательных округов Далвич и Вэст-Норвуд депутатом в парламент была избрана Хелен Хейс из Лейбористской партии, пишет издание.
В понедельник министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства. Политолог Кира Годованюк, комментируя избрание Лиз Трасс новым лидером британской Консервативной партии, заявила газете ВЗГЛЯД, что на украинском направлении Лиз Трасс продолжит политику Бориса Джонсона.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ждет улучшений в отношениях Москвы и Лондона после прихода Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании.
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Королева Британии приняла отставку Джонсона
Королева Елизавета II приняла отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, после чего она формально утвердит в должности Лиз Трасс, сообщает Reuters со ссылкой на Букингемский дворец.
Выступив со своей последней речью в качестве премьера во вторник утром, Джонсон отправился на аудиенцию к королеве Елизавете II в ее резиденцию в Шотландии, замок Балморал, передает РИА «Новости».
Ожидается, что Елизавета II также проведет аудиенцию с преемником Джонсона Лиз Трасс, на которой она будет официально утверждена в должности главы британского правительства, передает ТАСС.
Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
Впервые в истории премьер-министр Великобритании будет назначен в замке Балморал. Такое решение было принято в связи с тем, что 96-летняя Елизавета II испытывает «проблемы с передвижением», а потому по рекомендации врачей она осталась в Шотландии и не стала возвращаться в Букингемский дворец.
После встречи с королевой Трасс вернется в Лондон, где выступит с первой речью в новом качестве. Планируется, что во вторник вечером она представит новый состав правительства Соединенного Королевства.
Прежний лидер консерваторов Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании после массовой отставки членов правительства.
Ранее Борис Джонсон с супругой покинули резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит.
В понедельник министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства. Политолог Кира Годованюк, комментируя избрание Лиз Трасс новым лидером британской Консервативной партии, заявила газете ВЗГЛЯД, что на украинском направлении Лиз Трасс продолжит политику Бориса Джонсона.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ждет улучшений в отношениях Москвы и Лондона после прихода Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании.
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Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД