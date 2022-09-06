Групповой пуск «Искандера-М» уничтожил командный пункт «противника» на «Востоке-22» Стратегические учения «Восток-2022» завершились разгромом «противника» ВС России определили огневые точки «противника» новейшими РЛС «Зоопарк-1М» на «Востоке-2022» 6 сентября 2022, 11:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы России применили на стратегических учениях «Восток-2022» новейшие радиолокационные станции (РЛС) «Зоопарк-1М» и беспилотники для определения координат артиллерийских батарей условного противника, заявили в Минобороны. «Определение координат артиллерийских (минометных) батарей «противника», ведущих огонь, осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов, средств артиллерийской разведки, в том числе радиолокационных станций контрбатарейной борьбы «Зоопарк-1М», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны. Согласно плану учений, в рамках поддержки оборонительного боя соединений и воинских частей первого эшелона коалиционной группировки войск (сил) обнаруженные огневые позиции условного противника были поражены ударом реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г», «Ураган» и «Град». Также использовались системы «Гиацинт-С», «Акация», «Мста-Б». «В боевом порядке контингентов иностранных государств применяются гаубицы «Гвоздика» и Д-30, PLZ-07 Народно-освободительной армии Китая», – уточнили в Минобороны России. Также для ведения разведки, обеспечения стрельбы артиллерии и контрбатарейной борьбы были применены комплексы радиолокационной разведки и контроля стрельбы «Аистенок», станции наземной артиллерийской разведки СНАР-10М1 и другие средства артиллерийской разведки. Тем временем российские десантники взяли штурмом занятый условным противником населенный пункт на полигоне Сергеевский в ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022». На Сергеевском проходит основной этап практических действий в рамках учений. На розыгрыше присутствует Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин. «Десантно-штурмовая рота десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск выполнила учебно-болевые задачи по штурму населенного пункта, захваченного подразделениями условного противника», – сказали в ведомстве. В Минобороны уточнили, что десантники действовали штурмовыми группами с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Штурмовые группы под прикрытием аэрозольных завес и огня подразделений, блокирующих населенный пункт, подошли к городу и уничтожили условного противника в зданиях и легкобронированной технике с применением реактивных пехотных огнеметов и других огневых средств. В рамках стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» от удара во фланг основные силы прикрыл воздушный десант, выбросившийся на парашютах из самолетов Ил-76МД. «Заблаговременно в интересах ударной группировки, в целях содействия войскам, наступающим с фронта, в разгроме противника, выполнено десантирование парашютным способом оперативного воздушного десанта в составе воинских частей и подразделений 98-й дивизии ВДВ», – сказали в Минобороны. Десантники заняли выгодный рубеж и перешли к его обороне, чтобы не допустить прорыва резервов противника во фланг ударной группировки. Военные десантировались с самолетов военно-транспортной авиации Ил-76МД с высоты 600 метров. Ранее во вторник президент Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский на финальную часть учений «Восток-2022». Напомним, 31 августа на полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялось торжественное открытие стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». СКШУ «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО – Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. В ходе учений совместные действия с войсками Восточного военного округа, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отработают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе: Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана. Всего в СКШУ «Восток-2022» будет задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Эксперт назвал причины резкого роста сексуального насилия в армии США 3 сентября 2022, 15:05

Фото: DPA/Global Look Press

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

В армию США начали чаще принимать новобранцев с нездоровой психикой, а также трансгендеров, что и вызвало «бум» изнасилований и домогательств. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Пентагон признал, что количество жалоб на сексуальное насилие среди военных США выросло за год на 13 процентов. «Сейчас в частях американской армии ввели должности специальных офицеров по расово-гендерным вопросам. Предполагаемые жертвы харассмента могут доверить им свои переживания, сообщить об инцидентах. Так что рост статистики частично объясняется тем, что на сексуальное насилие стали чаще жаловаться», – пояснил американист Малек Дудаков. Вторая причина связана с тем, что при Байдене в армию США стали принимать трансгендеров, указал политолог. «Мужчины, которые по каким-то причинам называют себя женщинами, получают возможность пользоваться в казармах женскими уборными и раздевалками. Из-за этого возникает масса неоднозначных ситуаций с сексуальным подтекстом», – отметил он. Кстати, трансгендеры стремятся на службу в Пентагоне еще и потому, что позволит им за счет государства проводить дорогие операции по смене пола, добавил эксперт. «Помимо всего прочего, сейчас в армии США – недобор и, судя по всему, командование вынуждено снижать планку требований к новобранцам. В итоге в вооруженные силы далеко не всегда попадают люди с уравновешенной психикой или с культурным воспитанием. Этот фактор тоже может способствовать росту случаев изнасилований и домогательств», – добавил Дудаков. Ранее Минобороны США представило Конгрессу отчет о сексуальных домогательствах в вооруженных силах за 2021 год. В докладе указывается, что 35 875 человек подверглись в прошлом году либо изнасилованию, либо попытке изнасилования – это 19 300 женщин (8,4 % всех военных) и 16 600 мужчин (1,5% всех военных). В целом число сексуальных посягательств в вооруженных силах увеличилось на 13%, достигнув рекордного уровня. После публикации отчета министр обороны Ллойд Остин направил главам подразделений Пентагона приказ о мерах по пресечению и предотвращению сексуальных посягательств и домогательств. «Данные цифры показывают, что наши вооруженные силы находятся в кризисе. Когда военнослужащие не могут доверять лидерам своей страны в отстаивании ценностей военной службы, это означает, что мы терпим неудачу», – заявила Кирстен Гиллибранд, председатель подкомитета Сената по вооруженным силам. Председатель подкомитета Палаты представителей по военному персоналу Джеки Шпейер пообещала провести слушания по этому вопросу в ближайшие недели, сообщает Roll Call. По ее мнению, необходимо усилить контроль Конгресса, привлечь виновных командиров к ответственности, и принять меры, «необходимые для устранения этого национального кризиса». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Мишустин распорядился создать в России два автобронетанковых ремонтных завода 5 сентября 2022, 21:22 Текст: Ольга Иванова

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в РФ двух автобронетанковых ремонтных заводов Министерства обороны, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Создать федеральное государственное казенное учреждение «71 автобронетанковый ремонтный завод» Министерства обороны РФ и федеральное государственное казенное учреждение «72 автобронетанковый ремонтный завод» Министерства обороны РФ», – говорится в документе. Согласно документу, основной целью деятельности учреждений является «осуществление ремонта бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в интересах обороны». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Кремль рассказал о закрытом совещании Путина с руководством Минобороны 6 сентября 2022, 08:36 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин проводит закрытое совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «В настоящий момент Путин проводит совещание с представителями министерства обороны. Там и министр обороны Шойгу, и начальник Генштаба Герасимов», – передает ТАСС слова Пескова. «Совещание закрытое», – уточнил Песков. Ранее во вторник президент Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский на финальную часть учений «Восток-2022». Позднее Путин вернется на остров Русский и проведет заседание госсовета по вопросам развития туристической отрасли, встретится с модераторами ключевых панелей Восточного экономического форума, а также проведет разговор с губернатором Приморского края, отмечает РИА «Новости». Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «Гремящий» уничтожил судно-мишень комплексом «Калибр» на учениях «Восток-2022» 6 сентября 2022, 08:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Корвет Тихоокеанского флота «Гремящий» отработал уничтожение судна-мишени и провел стрельбы ракетным комплексом «Калибр» в рамках стратегических учений «Восток-2022», сообщили в Минобороны. «Корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе стратегического командно-штабного учения «Восток-2022» выполнил стрельбу крылатой ракетой комплекса «Калибр» по морской цели, находящейся в Охотском море. В роли корабля условного противника было задействовано судно-мишень», – передает ТАСС сообщение военного ведомства. В Минобороны подчеркнули, что цель была успешно поражена ракетой, выпущенной на расстоянии более 300 километров, при этом траектория полета ракеты была осложнена огибанием естественных препятствий. «Подобная стрельба в Военно-морском флоте России была проведена впервые», – отметили в Минобороны. Напомним, 31 августа на полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялось торжественное открытие стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». СКШУ «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО – Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. В ходе учений совместные действия с войсками Восточного военного округа, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отработают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе: Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана. Всего в СКШУ «Восток-2022» будет задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 США разработали способный распространять зараженных насекомых дрон 4 сентября 2022, 08:43 Текст: Дмитрий Зубарев

Технические средства доставки и применения биологического оружия на основе беспилотника с контейнером для зараженных насекомых запатентованы в США, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов. По его словам, имеется документ № 8 967 029 на беспилотный летательный аппарат для распространения зараженных насекомых в воздухе, выданный агентством США по патентам и товарным знакам. В описании к патенту сказано, что данное устройство поможет уничтожить или вывести из строя войска противника без риска для военнослужащих США. «Как вы знаете, в соответствии с американским законодательством патент в США не может быть выдан в отсутствие реально существующего устройства. Таким образом, можно сделать вывод, что контейнер как средство доставки биологических агентов был разработан и произведен», – передает РИА «Новости» слова Кириллова. Ранее Кириллов рассказал, что США интересовались изучением холеры и чумы, применение этих патогенов могли замаскировать под естественные вспышки. До этого в Минобороны заявили, что Пентагон переносит незавершенные на территории Украины программы по биооружию в другие страны постсоветского пространства и Восточной Европы. Напомним, Следственный комитет России решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине. Появились данные о возможности досрочной передачи стратегической АПЛ флоту 5 сентября 2022, 03:59 Текст: Антон Никитин

Передача атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта 955А (шифр «Борей-А») флоту, по оптимистичному сценарию, может состояться «под елочку», то есть до завершения 2022 года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Стратег «Генералиссимус Суворов» в настоящее время находится на испытаниях в Баренцевом море. По их итогам по оптимистичному сценарию его передача флоту может состояться «под елочку», то есть до завершения текущего года, по пессимистичному – в 2023 году», – приводит слова источника ТАСС. Подлодка «Генералиссимус Суворов» относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта «Борей-А» (проектант – Санкт-Петербургское центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»). В проекте реализованы принципиально новые технические решения, усовершенствовано оборудование, снижен уровень физических полей, повышена безопасность, выполнен комплекс работ по импортозамещению. Крейсер заложен на судостроительном заводе «Севмаш» 26 декабря 2014 года, выведен из эллинга 25 декабря 2021 года. Планируется, что подводный крейсер пополнит и усилит группировку атомных подводных лодок Тихоокеанского флота (ТОФ). С его прибытием в боевом составе ТОФ будут четыре субмарины проекта 955/955А. Ранее корабелы «Севмаша» передали ВМФ РФ пять подлодок проектов «Борей/Борей-А» – три первого и два второго проекта. В разных стадиях строительства и на испытаниях находятся еще пять ракетных крейсеров проекта «Борей-А». Могут быть законтрактованы еще две субмарины этого класса. Основное оружие стратегических ракетоносцев проекта «Борей/Борей-А» – 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава». Новости СМИ2 Штаб бригады НАТО приплыл в Литву 4 сентября 2022, 09:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Представители будущего штаба бригады Североатлантического альянса, которую намечено дислоцировать в Литве под командованием Германии, прибывают к месту службы в балтийской республике, сообщил глава минобороны Арвидас Анушаускас. «Паромом из Киля в Клайпеду сегодня прибывают военнослужащие Германии - около 100 человек с необходимой техникой. Затем они проследуют в Руклу, где приступят к формированию штабного подразделения бригады», – передает ТАСС слова Анушаускаса. В военном городке в Рукле Йонавского района дислоцирован сводный батальон НАТО передового базирования, руководство которым взяла на себя Германия. Аналогичную роль Берлин сыграет при формировании бригады альянса, решение о размещении которой в Литве было принято на саммите НАТО в июне. Напомним, в феврале в Литву из Германии прибыли подкрепления для контингента НАТО, находящегося в Рукле. Япония выразила «крайнее сожаление» из-за ученияй «Восток» на Кунашире и Итурупе 5 сентября 2022, 08:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Учения российской армии «Восток-2022» на Кунашире и Итурупе, которые Япония считает своими «северными территориями», вызывают крайнее сожаление, заявил генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно. «Нам известно, что министерство обороны России 3 сентября объявило о проведении учений, включая Кунашир и Итуруп. Проведение военных учений России на северных территориях, невзирая на протест нашей страны, вызывает крайнее сожаление. Что касается дальнейшего, то мы будем внимательно следить за течением учений «Восток» в целом и будем действовать соответственно. Что касается иных подробностей, то я хотел бы от них воздержаться на этом этапе», – передает РИА «Новости» слова Мацуно. Он напомнил также, что 27 июля Япония передала протест России по дипломатическим каналам в связи с тем, что «проведение Россией учений на северных территориях (как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи), не совпадает с позицией Японии и является неприемлемым». Было также сделано представление с требованием исключить из зоны учений район четырех северных островов. Напомним, 31 августа на полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялось торжественное открытие стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». СКШУ «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО – Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. В ходе учений совместные действия с войсками Восточного военного округа, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отработают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе: Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана. Всего в СКШУ «Восток-2022» будет задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Новости СМИ2 В Ижевске открыли уникальную Школу юных летчиков 3 сентября 2022, 20:10 После капитального ремонта в Ижевске открыли военно-патриотический центр с парашютной вышкой – единственное в России учреждение дополнительного образования авиационно-технической направленности, где будут обучать детей конструированию и программированию беспилотных летательных аппаратов. Здание школы было построено в 1930-х годах и давно нуждалось в капитальном ремонте. Весной 2019 года глава Удмуртии Александр Бречалов поставил задачу провести реновацию учреждения. Капремонт проходил в три этапа. Средства были выделены в рамках «Большого ремонта» социальных объектов, который проходил в республике в 2019-2020 годах. Также помогли выпускники школы и представители бизнеса, говорится в сообщении на сайте правительства Удмуртии. Сейчас полностью отремонтированы учебные кабинеты и фойе, заменены системы энергоснабжения, отопления и водоснабжения, обновлен фасад здания. Приобретено новое оборудование, которое позволяет подготовить курсантов к выбору будущей профессии. Это авиастимуляторы, кабина самолета ТЛ – 1, беспилотные летательные аппараты. В школе проходит подготовка детей по программе «Инженерная авиация» – конструирование и программирование беспилотных летательных аппаратов. И если в прошлом году по программе занимался 161 человек, то в этом году планируется 200. Спрос на это направление растет ежегодно. Также в Школе юных летчиков реализуются программы дополнительного образования с уникальными программами: «Первоначальная летная подготовка пилота», «Юный летчик», «Юнармеец», «Боевая единица». Выпускники школы становятся курсантами престижных учебных заведений. Саттахиев Марк и Князев Владимир стали курсантами Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков. Бобокалонов Кабирджон – студент Московского высшего общевойскового командного училища. Хафизов Руслан – первокурсник «Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища» Министерства обороны Российской Федерации. Кочетов Евгений будет учиться в «Военном ордена Жукова университете радиоэлектроники» Министерства обороны Российской Федерации. В 2019 году Школе юных летчиков присвоен статус Центра по подготовке юнармейцев. Спецоперация на Украине повысила интерес зарубежных партнеров к российскому оружию 6 сентября 2022, 09:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Военная спецоперация на Украине значительно повысила интерес зарубежных партнеров к российскому вооружению, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) в рамках международной оборонной выставки ADEX 2022 в Баку. «Специальная военная операция на Украине значительно повысила интерес зарубежных партнеров к российскому вооружению. Многие из них по доступным материалам оценили его эффективность в ходе боевого применения. Кроме того, они в очередной раз убедились в высоком качестве, надежности, долговечности и ремонтопригодности продукции военного назначения отечественного производства», – передает ТАСС сообщение ведомства. Как отметили в организации, любая военная операция и военный конфликт любого уровня внимательно изучаются специалистами. Помимо тактических приемов, анализируются и эффективность применявшейся техники – ее боевая мощь, устойчивость на поле боя, надежность, ремонтопригодность, способность противостоять ударам противника и многие другие параметры. «В этой связи можно с высокой долей уверенности прогнозировать рост интереса к предлагаемой на международном рынке военной технике российского производства», – заключили в ФСВТС. В ФСВТС отметили также, что порядка четверти портфеля оружейных заказов России приходится на страны Каспийского региона. «На страны Каспийского региона – Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркменистан – приходится порядка четверти портфеля заказов», – подчеркнули в организации. По сообщению ФСВТС, российская загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) «Подсолнух-Э» может представлять интерес для стран Каспийского региона. «Данная РЛС безусловно пользуется спросом у наших партнеров в других регионах. Она также может представлять интерес для прикаспийских государств. Готовы к взаимодействию с указанными партнерами в случае поступления официальных обращений», – сказали в пресс-службе в ответ на вопрос о наличии заказов на РЛС «Подсолнух-Э» от стран региона. РЛС «Подсолнух-Э» обладает уникальными качествами по сравнению с зарубежными аналогами и может одновременно отслеживать более 300 надводных и воздушных целей на площади около 150 тыс. кв. км круглосуточно и в любых климатических условиях. По каждой цели формируется частная информация, в которой отражены все данные от момента обнаружения и до момента ухода из сектора. «Подсолнух-Э» контролирует надводную и воздушную обстановку и выдает информацию о ней на командные пункты береговой системы наблюдения и национальных сил береговой охраны для принятия оперативных решений по применению оружия, мобильных сил и средств. IV Международная выставка современного вооружения и техники ADEX 2022 проходит с 6 по 8 сентября в столице Азербайджана Баку. В ней принимают участие 208 компаний, в том числе из Болгарии, Италии, Китая, Франции, Нидерландов и впервые из Иордании. Объединенную российскую экспозицию техники военного назначения на площадке площадью более 250 кв. метров представил «Рособоронэкспорт». Планируется продемонстрировать около 500 образцов техники. Ранее главный конструктор РЛС «Подсолнух-Э» НПК НИИДАР Михаил Сколотнев сообщил, что российская загоризонтная радиолокационная станция «Подсолнух-Э» обладает уникальными качествами по сравнению с зарубежными аналогами и может одновременно отслеживать более 300 надводных и воздушных целей на площади около 150 тыс. кв. км. Новости СМИ2 Греция попыталась перехватить турецкий патрульный самолет 5 сентября 2022, 08:47 Текст: Дмитрий Зубарев

ВВС Греции пытались перехватить турецкий морской патрульный самолет, выполнявший задачу в рамках операции НАТО, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны Турции. Как утверждается, Греция «резко усилила агрессивное поведение в Эгейском море и Восточном Средиземноморье», число нарушений воздушного пространства и территориальных вод Турции выросло с 1123 в прошлом году до 1616 за восемь месяцев текущего года. С 15 августа зафиксировано 14 инцидентов, когда греческие пилоты преследовали турецкие самолеты, занимающиеся патрулированием. По данным агентства, последний такой случай произошел 1 сентября над островом Родос. «Греческие ВВС пытались перехватить турецкий морской патрульный самолет, выполнявший задачу в рамках миссии НАТО по обеспечению безопасности в Средиземноморье «Морской страж» (Sea Guardian). В Министерстве национальной обороны Турции подчеркнули, что самолет не был вооружен. На действия греческой стороны был дан адекватный ответ, сообщили в ведомстве», – передает РИА «Новости» сообщение агентства. Ранее министр национальной обороны Хулуси Акар во время выступления на первой авиабазе ВВС Турции в провинции Эскишехир заявил, что Турция отвечала и продолжит незамедлительно отвечать на агрессивные и провокационные действия Греции, игнорирующей любые нормы права. До этого телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в Минобороны Турции сообщил, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском и Средиземном морях. Турецкие СМИ сообщили, что «несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на свои базы». Между тем Греция опровергла обвинения в задействовании С-300 против турецких F-16. «Рособоронэкспорт» анонсировал показ САУ «Мста-С» в калибре НАТО 5 сентября 2022, 12:17 Текст: Дмитрий Зубарев

АО «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») впервые представит экспортную самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Мста-С» в «натовском» калибре 155-мм на международной выставке ADEX-2022 в Азербайджане, сообщила пресс-служба компании. «Рособоронэкспорт» – традиционный участник выставки ADEX. <...> На выставке «Рособоронэкспорт» продемонстрирует современную продукцию военного назначения: военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52(Э), транспортно-боевой вертолет Ми-35М, боевую машину поддержки танков БМПТ «Терминатор», самоходную гаубицу «Мста-С» под калибр НАТО 155 мм, зенитный ракетный комплекс «Бук-М2Э» и СПТРК «Хризантема-С», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Всего «Рособоронэкспорт» продемонстрирует на выставке около 500 образцов техники для всех видов вооруженных сил и родов войск, специальных и полицейских подразделений, а также линейку гражданской продукции, отметил гендиректор компании Александр Михеев, слова которого приводит пресс-служба. Ранее гендиректор РОЭ Александр Михеев рассказал, что новейший истребитель пятого поколения Су-57Э и танк нового поколения Т-14 «Армата» вызвали особый интерес со стороны стран-партнеров «Рособоронэкспорта» (РОЭ) на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Новости СМИ2 Фрегат «Маршал Шапошников» отработал уничтожение подлодки на «Востоке-2022» 5 сентября 2022, 10:26 Текст: Дмитрий Зубарев

Фрегат Тихоокеанского флота России «Маршал Шапошников» отработал уничтожение подводной лодки и провел артиллерийские стрельбы в рамках стратегических учений «Восток-2022», сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ. Выход фрегата в район учений, залив Петра Великого, обеспечивали два базовых тральщика БТ-215 и БТ-325, задача которых была очистить проход от возможных морских мин. При форсировании «Маршалом Шапошниковым» района с высокой минной опасностью расчеты корабля обнаружили и уничтожили макет морской плавающей мины огнем из скорострельной 30-миллиметровой автоматической артиллерийской установки АК-630. По замыслу учений, гидроакустики фрегата на границе территориальных вод России обнаружили подводную лодку условного противника. «Для допоиска подлодки и ее идентификации с борта фрегата был поднят вертолет Ка-27ПЛ. После обнаружения субмарины и ее отказа всплыть в район нахождения подлодки был нанесен бомбовый удар из реактивной бомбометной установки РБУ-6000», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. На следующем этапе практических действий экипаж фрегата во взаимодействии с двумя ракетными катерами Р-20 и Р-24 вступил в морской бой с кораблями условного противника. Огонь по морскому буксируемому щиту-мишени велся из современной 100-миллиметровой универсальной корабельной артиллерийской установки А-190, способной поражать как морские, так и воздушные и береговые цели. «Для поражения имитированных воздушных целей фрегат комплексно применил артиллерийские установки А-190 и АК-630, а также осуществил постановку активных радиоэлектронных помех», – рассказали в пресс-службе ТОФ. Завершающей задачей учений стала отработка действий по защите фрегата от диверсантов: «Для исключения возможности атаки фрегата боевыми пловцами из-под воды было проведено профилактическое гранатометание с использованием переносных и стационарных противодиверсионных гранатометных комплексов». Напомним, 31 августа на полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялось торжественное открытие стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». СКШУ «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО – Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. В ходе учений совместные действия с войсками Восточного военного округа, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отработают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе: Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана. Всего в СКШУ «Восток-2022» будет задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Групповой пуск «Искандера-М» уничтожил командный пункт «противника» на «Востоке-22» 6 сентября 2022, 10:46 Текст: Дмитрий Зубарев

Военные уничтожили командный пункт условного противника групповым пуском ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» в ходе основного этапа стратегических учений «Восток-2022» на полигоне Сергеевский в Приморском крае, заявили в Минобороны. «В целях завоевания огневого превосходства, нарушения системы управления войсками и оружием, а также создания условий для ввода в сражение второго эшелона ударной группировки штабом коалиционной группировки войск (сил) было принято решение о нанесении массированного огневого удара по пунктам управления и важным объектам «противника» с применением группового пуска ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны. Как пояснили в Минобороны, массированный огневой удар включает в себя один-два групповых удара оперативно-тактических ракет, групповой авиационный удар и необходимое количество огневых налетов артиллерии. Для поражения критически важных объектов «противника» также были привлечены дивизионы реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган», «Торнадо-Г» и «Град» ударной группировки и подразделения РСЗО воинских контингентов Армении и Монголии. Кроме того, к поражению артиллерийских подразделений «противника» также привлекались дивизионы 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С5 «Гиацинт» и дивизион гаубиц 2А65 «Мста-Б» воинских контингентов Армении и Белоруссии, а также дивизион самоходных артиллерийских гаубиц PLZ-07 Народно-освободительной армии Китая. Также по сценарию учений коалиционные войска нанесли огневое поражение опорному пункту условного противника в районе горы Три Брата с помощью новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-2. К решению данной задачи также были привлечены БМП-2, БТР-82, танки Т-72Б3, а также танки Тип 99 и боевые машины пехоты Тип 04 Народно-освободительной армии Китая. Напомним, 31 августа на полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялось торжественное открытие стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». СКШУ «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО – Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. В ходе учений совместные действия с войсками Восточного военного округа, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отработают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе: Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана. Всего в СКШУ «Восток-2022» будет задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Новости СМИ2 Стратегические учения «Восток-2022» завершились разгромом «противника» 6 сентября 2022, 11:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Ударная группировка и тактический десант при поддержке ракетных войск и артиллерии разгромили условного противника в ходе основного этапа стратегических учений «Восток-2022» на полигоне Сергеевский в Приморском крае, сообщили в Минобороны. «В результате активных действий соединений ударной группировки и тактического воздушного десанта, действующих при поддержки авиации, ракетных войск и артиллерии, осуществлен разгром противника», – передает ТАСС сообщение Минобороны о ходе учений, за которыми наблюдал президент Владимир Путин. В результате действий коалиционных войск (сил) подразделения условного противника понесли значительные потери. Часть подразделений разрозненными группами начала отход с занимаемых позиций, а соединения ударной группировки войск перешли к преследованию условного противника с целью завершения его разгрома. В активной фазе учений были задействованы оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», системы залпового огня «Торнадо-Г», «Ураган» и «Град». Также использовались системы «Гиацинт-С», «Акация», «Мста-Б», гаубицы «Гвоздика» и Д-30, а также PLZ-07 Народно-освободительной армии Китая. Также коалиционные войска нанесли огневое поражение опорному пункту условного противника с помощью новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-2. К решению данной задачи также были привлечены БМП-2, БТР-82, танки Т-72Б3, а также танки Тип 99 и боевые машины пехоты Тип 04 Китая. В Минобороны сообщили также, что свыше 70 иностранных военных атташе из 35 стран наблюдали за действиями подразделений коалиционной группировки войск в ходе основного этапа стратегических учений «Восток-2022» на полигоне Сергеевский. «За розыгрышем совместных практических действий ... наблюдали аккредитованные в Российской Федерации свыше 70 представителей военно-дипломатического корпуса из 35 стран мира, а также наблюдатели от государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны. Ранее во вторник президент Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский на финальную часть учений «Восток-2022». Напомним, 31 августа на полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялось торжественное открытие стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». СКШУ «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО – Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.