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Россиян предупредили о риске удвоения смертности от COVID
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Смертность от коронавируса в России за август выросла в три раза, в ближайшее время она может вырасти еще вдвое, заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«За месяц смертность от коронавируса увеличилась в три раза – с примерно 30 человек в сутки до 90. Но в ближайшее время она может вырасти еще в два раза. Нужно ревакцинироваться», – цитирует Гинцбурга ТАСС.
Согласно подсчетам агентства, в мире за август от коронавируса умерли около 90 тыс. человек, что примерно на 40% больше, чем за предыдущий аналогичный период, и соответствует уровню марта.
В августе россиян предупредили о риске появления более тяжелой мутации коронавируса. Также стало известно, что Центр им. Гамалеи разработал версию «Спутник V» против штаммов «дельта» и «омикрон».
Первых сдавшихся союзным силам украинских военных отпустили в Харьковской области
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Первым украинским военнослужащим в Харьковской области, которые отказались принимать участие в боевых действиях и сдались союзным силам, разрешили вернуться к своим семьям, сообщают СМИ.
Задержанных отпускают при условии, что они проживают на освобожденных территориях и не успели принять участие в боевых действиях после 24 февраля, а также не замешаны в военных преступлениях киевского режима, сообщает РИА «Новости».
В первую партию тех, кто вернулся в свои дома, попали три украинских контрактника.
Все бывшие военнослужащие, которые прошли проверку, должны будут отмечаться в органах власти на освобожденных территориях, им временно запрещено покидать пределы региона.
Напомним, глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США считают нелегитимным трибунал в Мариуполе, который ожидает украинских военных преступников. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что первый трибунал в Донецкой народной республике состоится, скорее всего, в Мариуполе, он будет организован до конца лета.
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Кремль оценил высказывание Борреля о России как о «фашистском государстве»
Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, назвавший Россию «фашистским государством», обнулил себя как дипломат таким высказыванием, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Подобными заявлениями господин Боррель полностью себя обнуляет как дипломат. Конечно, отныне никакие его суждения о России и отношениях с ней не могут иметь релевантный характер», – цитирует Пескова ТАСС.
Между тем пресс-секретарь Борреля Петер Стано заявил, что политик не называл Россию «фашистским государством и фашистским режимом», это была ошибка перевода.
Боррель, которого транслировал портал Еврокомиссии, заявил, что для экономии времени перейдет с английского на родной испанский язык. После чего онлайн-трансляция переключилась на официального переводчика – синхрониста с испанского на английский, полностью отключив звук голоса Борреля.
Переводчик завершил перевод ответов Борреля на вопросы следующими словами: «Сегодня мы встречаемся в рамках переговоров о вступлении с представителями Украины. Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим. Меня спрашивали об этом, но это не моя задача, моя задача более скромна – помочь Украине совместными усилиями и продолжать дискуссию с нашими партнерами, а также эффективно применять санкции, которые принял Совет ЕС».
«Мы перепроверили это. Верховный представитель не говорил слов, как они прозвучали в переводе», – сказал Стано.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему грядущая зима может изменить политический курс Евросоюза по отношению к Москве.
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Минэнерго назвало условие возобновления прокачки газа по «Северному потоку»
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Прокачка газа по «Северному потоку» возобновится, когда будут выполнены контрактные работы по ремонту турбины, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума.
«Как только будет решен вопрос в соответствии с контрактным обязательством по ремонту турбины», – передает ТАСС слова Шульгинова.
По его словам, Россия будет поставлять энергетические ресурсы дружественным государствам и перенаправит поставки на Восток, если страны G7 установят потолок цен на нефть и газ из России.
«Любые действия, в том числе по установлению потолка цен, создают условия дефицита у себя, а также усиливают волатильность цен. Россия как надежный партнер будет обеспечивать энергоресурсами партнеров в дружественных странах и насыщать внутренний рынок, конечно», – сказал министр.
Напомним, Газпром заявил, что эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» без устранения течи масла создает риск пожара или взрыва.
Поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
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Заслуженный спасатель назвал основные причины гибели туристов на Ключевской сопке
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«С альпинистской точки зрения, гора несложная. А вот с точки зрения всевозможных осложнений – погоды, ветра, холода, недостатка кислорода, камнепадов, постоянно меняющегося рельефа – достаточно, чтобы половина группы не вернулась оттуда живыми», – заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн, комментируя гибель туристов на Камчатке при восхождении на Ключевскую сопку.
В правительстве Камчатки сообщили, что при восхождении на Ключевскую сопку число погибших возросло до 8 человек. На место отправлена группа спасателей. Это уже вторая попытка отправить специалистов, в первый раз вертолет не смог приземлиться из-за штурмового ветра на вулкане.
«Вулкан находится в совершенно необитаемой области, дорог там нет, подъехать спасатели не могут. Из-за плохой погоды вертолет не смог высадить спасателей там, где нужно, поэтому они оказались далеко, причем как по высоте, так и по расстоянию. Им предстоит добраться к выжившим, преодолевая трудности. Операция очень опасная», – говорит Гофштейн.
Он подчеркивает, что предсказать итоги данной спасательной операции ему сложно, но на данный момент, по его оценке, она проходит очень тяжело в «нечеловеческих условиях». «Мало того, что спасателям в условиях камнепадной опасности, ветра, холода нужно дойти туда, спустить живых людей, найти погибших и каким-то даже не совсем понятным для меня способом доставить тела к месту погребения. Это крутые склоны, вертолет не всегда может приземлиться, тела погружать в него будет трудно. Сложная операция как для спасателей, так и для пилотов», – рассуждает собеседник.
По его мнению, большое количество погибших, скорее всего, вызвано тем, что туристы были недостаточно подготовлены к восхождению. Он рассказывает, что альпинисты шли в связках по три человека. Лидер одной из них сорвался и потянул за собой двух человек. То же самое произошло и со второй связкой. В результате шестеро погибли из-за невозможности удержаться на склоне.
«Тут две вещи могут быть: или это склон такой, что на нем невозможно удержаться, или это неумение пользоваться снаряжением и неумение работать на склоне. Для того люди и связываются вместе, чтобы обеспечивать друг другу безопасность. Если люди не понимают, для чего это нужно, значит они потенциальные покойники. Как я понимаю, налицо отсутствие подготовки. С альпинистской точки зрения, гора несложная. А вот с точки зрения всевозможных осложнений – погоды, ветра, холода, недостатка кислорода, камнепадов, постоянно меняющегося рельефа – достаточно, чтобы половина группы не вернулась оттуда живыми», – считает Гофштейн.
30 августа группа туристов из десяти человек, а также два гида, совершавшие восхождение на Ключевской вулкан, обратились к спасателям. Позже стало известно, что пятеро людей погибли, предположительно, от падения с высоты. На следующей день стало известно еще о трех смертях. Следственный комитет возбудилуголовное дело по факту гибели туристов при восхождении.
Газпром объяснил невозможность запуска «Северного потока»
Эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» без устранения течи масла создает риск пожара или взрыва, заявил Газпром.
«Дальнейшая эксплуатация этого газоперекачивающего агрегата без устранения выявленных дефектов создает риск пожара или взрыва, то есть влияет на промышленную безопасность всей станции», – говорится в Telegram-канале Газпрома.
Отмечается, что «подобная утечка ранее фиксировалась, в частности, на ГПА № 14 (двигатель № 120), прогрессировала и имела более обширный характер. Наличие указанного дефекта на нескольких агрегатах свидетельствует о его системности».
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
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Вынесен приговор журналисту Сафронову
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Обвиняемого в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова приговорили к 22 годам заключения по решению Московского городского суда.
«Признать Сафронова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ («Государственная измена»)», – цитирует судью ТАСС.
Сафронова приговорили к 22 годам колонии.
Ранее прокурор Борис Локтионов запросил в ходе прений 24 года колонии для советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова по делу о государственной измене, сообщил адвокат Дмитрий Катчев.
Напомним, Ивана Сафронова задержали летом 2020 года. Он был арестован и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.
В том же году ему предъявили обвинение в государственной измене, вину он признавать отказался.
Газета «Коммерсант» утверждала, что ему инкриминируется передача сведений, составляющих гостайну, в 2017 году, а информацию об этом ФСБ получила от СВР. Глава ведомства Сергей Нарышкин заявил, что СВР не заявляла, что получала данные, свидетельствующие о передаче Иваном Сафроновым секретной информации Праге. Президент России Владимир Путин рассказывал, в чем именно обвиняют Сафронова.
Эксперт: Битву ВСУ за Херсон стоит переименовать в «бессмысленную бойню»
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«Битву за Херсон ВСУ начинали с десяти направлений ударов, но спустя неделю активные военные действия ведутся только на двух из них. И те без особых успехов для противника», – сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее власти Херсона заявили, что контрнаступление ВСУ потерпело крах.
«За неделю боевых действий на Херсонском направлении ВС Украины потеряли убитыми и ранеными как минимум две механизированные бригады, суммарные потери бронетехники превышают 300 единиц. Такие объемы невозможно восполнить поставками с Запада ни в течение месяца, ни даже до конца года. У партнеров Украины просто нет техники, которую можно было бы передать в ВСУ в таком количестве», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«Учитывая такие потери численного состава и техники ВС Украины, битву за Херсон можно переименовывать в «бессмысленную бойню», – подчеркнул собеседник.
«Относительно ситуации по участкам боевых действий, стоит отметить, что силами ВСУ сперва предпринималась попытка наступления одновременно по десяти направлениям, от самых южных оконечностей Буга, то есть от Николаева, и заканчивая районом Высокополья. Сейчас активные действия с перспективами для вооруженных сил противника продолжаются только в двух основных местах», – отметил эксперт.
«На андреевском участке в районе Сухого Ставка наблюдается наибольшее продвижение противника. В пятницу ВСУ даже удалость выйти к Карломарксовскому (Счастливое). Но противник был отброшен оттуда, и сегодня он успешно контролирует разве что Сухой Ставок, по которому постоянно наносятся артиллерийские удары, кроме того, периодически возникают бои за населенный пункт Костромка», – рассказал он.
«Противник успешно перебрасывает подкрепление в этот район. Вместе с тем количество подкрепления уменьшается, за последние сутки перебрасывался только личный состав, без бронетехники», – добавил собеседник.
Онуфриенко также подробно рассказал о ситуации в населенном пункте Сухой Ставок. «На сегодняшний день там нет мирного населения, ранее в нем жили 117 человек, но они ушли еще до начала наступления. Остались только вооруженные силы противника. Вчера мы нанесли удары истребителями-бомбардировщиками по ним. Действительно, как писали Telegram-каналы, можно сказать, что этот поселок теперь превратился в одно большое кладбище», – отметил он.
«Нужно понимать, что поселок представляет из себя всего пару улиц, растянувшихся на 800 метров. Теперь ни улиц, ни домов там нет, украинская армия, по сути, теперь находится в чистом поле», – подчеркнул эксперт.
«На севере, под Высокопольем и Ольгино, сейчас идут упорные бои. Противник смог занять часть Высокополья и даже продемонстрировал фотографию с водружением флага. Однако там нет продвижения за пределы этого участка», – отметил Онуфриенко.
Эксперт также рассказал о ситуации с мостами в Херсонской области. «Появились спутниковые фотографии моста в Каховке, судя по которым он перебит как минимум в двух местах. Антоновский мост в Херсоне не перебит, но по нему было нанесено огромное количество ударов, движения сейчас нет. Вместе с тем российские военные и в районе Новой Каховки, и в Херсоне навели понтонные переправы для непрерывного снабжения наших группировок», – заключил он.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Кроме того, он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева». По его словам, «есть информация, что уже около 3 тыс. погибших со стороны украинской армии».
«Херсон был, есть и будет русским городом <...> Кто бы что ни говорил, никаких нацистов в Херсоне не будет. Все операции и контрнаступления потерпели крах. Уже совсем скоро я буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева», – написал Стремоусов в Telegram-канале.
Напомним, вооруженные силы Украины с вечера 28 августа обстреливают несколько населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома.
В украинских СМИ стали появляться сообщения о якобы наступлении на этом направлении. По словам американских и украинских источников, Киев изначально планировал более широкое контрнаступление, но в последние недели сократил его масштабы в районе Херсона.
30 августа официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник за сутки потерял 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 военнослужащих.
В понедельник стало известно, что ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских войск. Всего за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном операционном направлении противник потерял 11 танков, 7 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 военнослужащих.
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Путин назвал Россию страной «восходящего солнца»
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Президент Владимир Путин назвал Россию страной «восходящего солнца», отметив, что территории России восточнее Японии и Новой Зеландии, и подчеркнув при этом, что страна начинается с человека.
В ходе встречи президента с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» один из них отметил, что с Камчатки начинается Россия, передает РИА «Новости». На это глава государства отметил, что начало России – это человек, «где бы он ни проживал, на какой бы территории ни жил», после чего объяснил, почему Россию можно назвать страной «восходящего солнца», которой привычно называют Японию.
«Вообще наших соседей японцев, Японию, называют страной «восходящего солнца», но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин, еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии находится Чукотка. Там же всего 60 километров пролив и все – дальше уже американский континент. В этом смысле страна «восходящего солнца» – это Россия», – отметил Путин.
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Хакер заявила о получении документов о продаже ВСУ оружия из Казахстана
Участница украинской хакерской группы «Берегини» рассказала, что им удалось получить документы, в которых говорится о продаже ВСУ советского оружия Казахстана.
«Нам удалось получить документы, которые подтверждали продажу для ВСУ советского оружия Казахстана», – передает ее слова RT.
Она добавила, что хакеры опубликовали эти документы. «Надеемся, что это помогло казахскому правительству принять правильное решение о прекращении поставок», – сказала женщина.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, кто заработал на поставках оружия Украине.
Эксперты указали на причастных к взрыву у посольства России в Кабуле
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«Очевидно, что смертник ждал, пока на улицу выйдут сотрудники дипмиссии. Вероятнее всего, это была провокация, нацеленная на ухудшение взаимоотношений Москвы и Кабула», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Омар Нессар, комментируя взрыв у российского посольства в Кабуле, в результате которого погибли два сотрудника дипмиссии.
«Взрыв мог быть выгоден тем, кто негативно относится к той политике, которую в отношении Афганистана проводит Россия. Вероятно, за терактом стоят так называемые антиталибские силы, поскольку им не нравится конструктивное взаимодействие двух стран», – предположил ведущий научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО МИД России Александр Князев.
Эксперт также выразил сомнения, что целью смертника могли быть люди, пришедшие получить визы в Россию. «У посольства в основном в этот момент находились студенты. А с момента прихода новой власти в Афганистане к ним никогда не было претензий. Насколько мне известно, учащиеся легко получали визы и выезжали в Москву», – пояснил он.
«Но не думаю, что эти события приведут к ухудшению взаимоотношений Москвы и Кабула. Дело в том, что оба государства заинтересованы в сотрудничестве. И уже сейчас наше посольство находится в тесном контакте с соответствующими структурами движения Талибан* (запрещенная в России организация) по части расследования случившегося», – подчеркнул собеседник.
«Очевидно, что злоумышленники не пытались проникнуть внутрь диппредставительства. У них бы это просто не получилось, учитывая принятые там меры безопасности. При самом успешном исходе смертник мог лишь подойти к входу здания», – акцентировал Князев.
«Пока никто не брал на себя ответственность за взрыв у российского посольства в Кабуле. Но вместе с тем одна из немногих террористических группировок, способная на такое, – ИГИЛ* (запрещенная в России организация). Это уже не первый теракт за последние две-три недели. И во всех прошлых случаях ответственность брали именно они», – в свою очередь заметил директор Центра изучения современного Афганистана Института востоковедения РАН Омар Нессар.
Собеседник также считает, что основной целью было посольство, а не пришедшие к нему люди. «Смертник ждал, пока на улицу выйдут сотрудники диппредставительства. Я расцениваю это как провокацию, направленную на ухудшение взаимоотношений Москвы и Кабула. Не исключаю, что эти события могут привести к сокращению деятельности российской дипмиссии. Также, вероятно, будут приняты некоторые меры по усилению безопасности как объекта, так и работающих там людей», – заключил Нессар.
В понедельник рядом с посольством России в Кабуле прогремел взрыв. Как передает Reuters со ссылкой на полицию, его устроил террорист-смертник. «В террориста-смертника, приближавшегося к российскому посольству, выстрелила охрана талибов... Подрыв смертника произошел у ворот российского посольства в Кабуле», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
По данным катарского телеканала «Аль-Джазира» со ссылкой на афганский источник в правоохранительных органах, по меньшей мере, восемь человек погибли в результате взрыва около российского посольства в афганской столице, еще не менее 15 человек пострадали, передает ТАСС.
В МИД сообщили, что в результате теракта, произошедшего возле посольства России в Кабуле, погибли два сотрудника российской дипмиссии. «5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел Посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
Кроме того, глава МИД Сергей Лавров сообщил, что у российского диппредставительства в Кабуле усилили меры охраны после произошедшего теракта. «Незамедлительно был принят комплекс мер по усилению охраны внешнего периметра, привлечены дополнительные силы талибских властей, задействованы возможности службы разведки и контрразведки Афганистана», – цитирует Лаврова ТАСС.
Российская сторона рассчитывает, что организаторы теракта понесут наказание в ближайшее время, добавил он.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает совершенный в столице Афганистана у российского посольства теракт. «Конечно же, сейчас главное, что необходимо сделать, – это получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями и дипломатами», – считает Песков. Он добавил, что «сейчас информация будет уточняться».
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Лиз Трасс стала новым премьером Британии
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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства.
Кандидатуру 47-летней Трасс поддержали 81 326 рядовых членов Консервативной партии. Ее оппонент, 42-летний бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов, передает ТАСС.
6 сентября Трасс займет пост главы правительства, сменив на этом посту Бориса Джонсона. Также она назначит новый состав правительства. Трасс станет 56-м премьером Великобритании, 15-м за время правления королевы Елизаветы II и третьей женщиной на этом посту.
Элизабет Трасс родилась 26 июля 1975 года, выросла в Лидсе (графство Йоркшир). Изучала философию, политику и экономику в Мертон-колледже Оксфордского университета.
Работала коммерческим директором в нефтегазовой компании Shell, а затем директором по экономике в телекоммуникационной компании Cable & Wireless.
В 2008 году была назначена заместителем директора аналитического центра Reform. В 2010 году была избрана в парламент от консерваторов юго-западного Норфолка.
В сентябре 2012-го назначена на должность парламентского помощника министра образования. С июля 2014 года политик занимала должность министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.
В июле 2016 года Трасс была назначена лорд-канцлером и государственным секретарем юстиции. С июня 2017 года она была главным секретарем казначейства во втором правительстве Терезы Мэй.
24 июля 2019 года – министром внешней торговли и председателем Торгового совета Великобритании в правительстве Бориса Джонсона. 10 сентября 2019 года она также была назначена министром по делам женщин и равноправия.
Главой МИД Великобритании Трасс назначена 15 сентября 2021 года.
Лиз Трасс замужем, у нее две дочери.
Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что избрание главы МИД Великобритании Лиз Трасс на пост лидера правящей Консервативной партии и, как следствие, премьер-министра страны может стать катастрофой для всего Соединенного Королевства.
Также британцам предсказали рост налогов в случае премьерства Трасс.
Участников конференции «Слава Украине!» в Тбилиси назвали «уважаемыми трупами»
В Тбилиси резко отозвались о западных политиках, которые прибыли в страну с критикой правящей «Грузинской мечты» на международную конференцию «Слава Украине!», проводимую 5–6 сентября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Бывший госминистр по урегулированию конфликтов, кинорежиссер Георгий Хаиндрава заявил, что эти политики, в большинстве своем поддерживающие радикальную грузинскую оппозицию, являются «интернациональным комитетом революционных перемен».
Он задался вопросом, почему конференция «Слава Украине!» открылась в Тбилиси, а не в Киеве, Одессе или Львове.
По мнению Георгия Хаиндрава, ее участники – «уважаемые трупы», которые вынужденно приехали в Тбилиси посмотреть, как курируемые ими политические силы готовятся к «горячей осени».
В свою очередь мэр Тбилиси, генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявил, что те европейские парламентарии и иные политики, которые говорят о необходимости «деолигархизации» Грузии и подразумевают при этом бывшего премьер-министра Бидзину Иванишвили, являются «якобы друзьями».
На деле же они – «враги Грузии», сказал градоначальник.
Он подчеркнул, что «Грузия никуда не свернула с европейского пути».
По словам Кахи Каладзе, именно нынешняя грузинская власть добилась таких прорывов, как подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, безвиза и других важных реформ.
Мэр Тбилиси подчеркнул, что Грузия продолжит идти по пути реформ, добиваясь получения статуса кандидата в челены ЕС.
В Тбилиси открылась конференция «Слава Украине!», среди организаторов которой институты Маккейна и Буша. В число участников вошли американские политики Дэвид Крамер, Курт Волкер, бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес, европарламентарии Виола фон Крамон, Анна Фотыга и другие.
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Страны ОПЕК+ решили с октября снизить добычу нефти
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Министерская конференция ОПЕК+ завершилась, участники альянса одобрили снижение объемов добычи нефти в октябре на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), информация появилась в итоговом коммюнике, опубликованном на сайте ОПЕК.
Из документа следует, что страны альянса договорились вернуться к уровням добычи августа, снизив производство на 100 тыс. б/с. При этом решение об увеличении добычи на 100 тыс. б/с, которое принималось месяцем ранее, было рассчитано только на сентябрь, передает ТАСС.
Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 5 октября.
Позже стало известно, что обязательства Казахстана по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в октябре составят 1,706 млн баррелей в сутки.
«По итогам заседания было принято решение, что в октябре уровень добычи будет на уровне августа, принимая во внимание, что увеличение на 0,1 млн баррелей в сутки было только для сентября. Обязательства Казахстана на октябрь составят 1,706 млн баррелей в сутки», – следует из сообщения.
Из графика производства на октябрь следует, что Россия и Саудовская Аравия смогут снизить добычу нефти на 26 тыс. б/с каждая, до 11,004 млн б/с. Общий уровень добычи нефти у стран альянса может вернуться к августовскому уровню – 43,854 млн б/с.
Ранее сообщалось, что цены на нефть выросли на 2% в ожидании заседания ОПЕК+.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему порог цен на русскую нефть можно назвать полезной глупостью.
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Россия задумалась о создании компании по страхованию морских перевозок нефти
Российская сторона работает над мерами, которые помогут избежать последствий, если страны Запада решат запретить страхование морской перевозки нефти из России, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов.
В рамках Восточного экономического форума Шульгинов рассказал, что рассматривается «возможность использования ряда местных страховых компаний из дружественных стран». Кроме того, могут создать «новую страховую компанию», однако в этом случае потребуется «взаимное признание странами этой организации». Речь может идти о создании такой компании в России, передает ТАСС.
В пятницу министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Сообщалось, что планируется запретить транспортировать по морю и страховать компании, которые перевозят российскую нефть по цене выше введенного потолка.
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Шнуров поблагодарил Пугачеву за возвращение в Россию
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«Рад возвращению певицы Аллы Пугачевой в Россию, большое спасибо, что она приехала», заявил лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
«Я считаю, ну это, опять же, мое личное мнение, что Алла Борисовна настолько заслуженный человек, что она может делать все что угодно – уезжать, приезжать, говорить, не говорить. Корить ее? Да кто мы такие, чтобы вообще что-либо говорить Алле Борисовне? Кто? Моя позиция такая. Тем более никто не отменял свободы перемещения у нас в конституции, по-моему. Где хочет, там и живет, уехала, приехала. Я рад, что она вернулась. Алла Борисовна, спасибо большое, что вы приехали», – цитирует РИА «Новости» Шнура.
Ранее вернувшаяся в Россию певица Алла Пугачева рассказала, что у нее закончился отпуск, во время которого она проходила лечение и отдыхала.
Напомним, Пугачева и ее семья уезжали в Израиль. В субботу было опубликовано видео встречи с Пугачевой в Москве. Там она открывает дверь машины ногой и отвечает дизайнеру Игорю Гуляеву: «А я уже давно, я просто не могла никак собраться».
Позже Пугачева заявила, что вернулась в Россию, чтобы «навести порядок» в головах. Правда, вернулась певица без мужа Максима Галкина.