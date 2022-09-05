Памфилова сообщила о рекордно низком числе отказов в регистрации на выборы

В результате максимальной доброжелательности от избирательной комиссии к участникам предвыборной кампании доля отказов кандидатам в регистрации рекордно низкая, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в интервью «Комсомольской правде».

«Наши избирательные комиссии проявили максимальную доброжелательность и внимание к участникам предвыборной кампании. В результате – у нас рекордно низкое число отказов в регистрации, высокая конкуренция, и минимальное количество жалоб», – приводятся ее слова в Telegram-канале ЦИК России.

По ее словам, доля отказов кандидатам в регистрации как никогда низкая, там буквально – на уровне одного-двух процентов. «На этот раз партии, как никогда, очень ответственно и грамотно подошли к выдвижению кандидатов. А уже право выбора – за избирателями», – уточнила она.

Памфилова отметила также лучшие человеческие качества ее многочисленных коллег по системе, добавив, что членов избирательных комиссий под миллион, и представляют они полный срез общества. «Это же не чиновники – их в комиссиях небольшая доля, это и не вертикаль какая-то управленческая. В них – не менее половины представителей всех ныне действующих партий, остальные – из разного рода общественных организаций, объединений жильцов. То есть, полный социокультурный, политический, национальный, религиозный и иной срез общества», – цитирует ее Telegram-канал ЦИК.

«И сегодня, как никогда, помимо непосредственной работы в комиссиях, очень многие проявляют себя в качестве волонтеров, людей, которым не все равно, что происходит вокруг. Подчас, и совсем немолодые, и обремененные семьями с детьми, получающие далеко невысокую зарплату, мои дорогие женщины-коллеги идут после работы в госпиталь, или собирают посылки детям Донбасса, или занимаются иной благотворительностью, помогая тем, кому сейчас сложнее всего. А какое мужество проявляют, как члены комиссий, когда доставляют в труднодоступные районы бюллетени для голосования – на вертолетах, вездеходах, лодках и даже тракторах», – уточнила председатель Центризбиркома.

Памфилова также вспомнила про покинувших после начала спецоперации артистов. По ее словам, граждане должны осознавать ответственность «за спонсирование артистов – «оборотней», которые зарабатывали в России деньги, а потом, когда стало выгодно, стали обливать нашу страну грязью на всех международных площадках, пытаясь угодить Западу».

«Более того, когда заработанные здесь деньги направляются ими на поддержку тех, кто потом издевается над мирными жителями Донбасса и нашими пленными военнослужащими? А теперь, когда их выставили пинком под зад из всех западных «прихожих», они вновь желают здесь подзаработать. Наши ребята кровь проливают за правду, за победу над современным нацизмом, за нас в том числе, за Россию», – подчеркнула она.

Памфилова призвала артистов, которые не желают поражения своей страны, собрать деньги для тех, кто на передовой, или для пострадавших детей Донбасса.

«При этом не надо их (артистов) травить. Но наше великодушие не должно превращаться в бесхребетность и беспринципность», – заключила она.